Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Начну постепенно заполнять материалами о Героях с первых тем, где под портретами не было описаний. Пока начну с тех работ, которые уже есть в интернете описания. Это одна из первых работ Вадима Окладникова

На страницах портала Царь Град в разделе "Наши Герои" есть о Максиме замечательная статья.

ПОДВИГ РОСГВАРДЕЙЦА: ЛЕЙТЕНАНТ МАКСИМ КОНЦОВ РУКОВОДИЛ ОПЕРАЦИЕЙ В ЛОГОВЕ ВРАГА

Максим Концов родился в Улан-Удэ. В 90-е, когда родителям приходилось стоять в бесконечных очередях за продуктами, трёхлетнего мальчишку оставляли дома с полуторагодовалым братом. Ему доверяли, как старшему, и он не подводил. С этой ответственностью Максим и шёл дальше по жизни.

Спокойный и рассудительный, он одинаково успешно занимался и музыкой (играл на аккордеоне), и спортом (ходил на борьбу и лёгкую атлетику). Обожал математику, побеждал на олимпиадах. Любил читать. Школу закончил с серебряной медалью. Вырос высоким, статным, спортивным и эрудированным молодым человеком.

Во время учёбы в университете Максим вдруг решил идти в армию. Он обещал родителям: "Год отслужу, а потом доучусь". Но через три месяца сообщил, что подписал контракт. Так в 2011 году началась его военная карьера. СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.

РЕДКОЕ КАЧЕСТВО

Максим выбрал спецназ. Прошёл собеседование, сдал экзамены и стал сапёром. Начальники поначалу сомневались, сможет ли он быть спецназовцем: парень был слишком добрым и открытым.

К Максиму я присматривался особенно тщательно. А потом понял, что он один из тех редких людей, которые сочетают в себе высокие душевные качества, но в то же время требовательны к себе и окружающим, - рассказывает начальник инженерной группы штаба округа с позывным "Турист".

Новичок освоился быстро. Решили тогда толкового парня продвинуть по карьерной лестнице. Он легко согласился стать командиром отделения.

Максим проявил себя грамотным начальником. Легко находил общий язык с бойцами. Когда перед ним ставили задачу, никто не сомневался – она будет выполнена. Любой ценой.

Первые годы службы Максима Концова были напряжёнными. Сослуживцы не раскрывают подробностей операций, говорят так:

"Много было огневого контакта".

В 2022 году лейтенант с отрядом отправился в самое пекло боёв за Украину. СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.

Бой – это его стихия. Он был асом, настоящим профессионалом, готовым пожертвовать собой ради товарищей, – вспоминают сослуживцы.

ХОТЕЛ ВОСПИТАТЬ СЫНА МУЖЧИНОЙ

Из командировки Максим записывал видеоприветы своей супруге Инессе:

Знаешь, куда бегу? К тебе, любовь моя. Скорей бы уже быть дома, быть вместе. Скучаю по тебе. Люблю сильно.

Когда красавица Инесса встретила Максима, он сразу впечатлил её своим умом и воспитанностью. Поженились. А в 2022 году узнали, что у них будет ребёнок.

Максим очень хотел сына. Будущей маме на первом УЗИ сказали, что "вроде будет мальчик, но не точно". Папа же был уверен:

Сто процентов пацан! Покупаем игрушечную железную дорогу. Будем с ним делать зарядку, бегать. Я научу его любить маму, любить Родину.

17 марта, когда Максим уехал в командировку, второе УЗИ подтвердило: мальчик. Инесса сразу написала мужу письмо. Но она так и не знает, успел ли он его получить.

МЕЧТА – КРАПОВЫЙ БЕРЕТ

Семь раз Максим пытался сдать экзамен на право носить краповый берет. Испытание не из простых. Чуть-чуть подводило здоровье (то проблемы с коленом, то со спиной), и сдать экзамен не получалось. Но Максим не сдавался. После каждой неудачи заявлял, что будет продолжать попытки, пока не добьётся своего.

К сожалению, краповый берет ему вручили уже посмертно. СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.

Его приняла на хранение беременная супруга героя:

Этот берет мне даже в руки брать страшно. Он был мечтой всей жизни Максима. И вот так она сбылась.

УШЁЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

24 марта разведка засекла в лесном массиве на базе отдыха хорошо вооружённую диверсионно-разведывательную группу. Враг занял несколько домов. Засел крепко. Наши бойцы выехали на место двумя группами. Максим велел заходить с флангов по лесистой местности. А сам со своим отрядом ворвался в дом.

Концов зашёл первым. Его встретила автоматная очередь. Пули прошили ногу и руку. Ответными выстрелами Максим положил нациста, поразил гранатомётчика и занял оборону на первом этаже.

Истекая кровью, он продолжал командовать отрядом. Передавал по рации, где и сколько человек находится, как лучше заходить, как перестроиться. Бой длился около часа.

Концов оттянул на себя внимание всех огневых точек. Засевшие внутри дома решили, что к ним "в гости" пожаловал только один отряд. Но тут зашла вторая группа. Враг был уничтожен.

Максим уже не мог говорить, но был в сознании. Он смотрел на своих товарищей спокойным взглядом, как будто ничего не случилось. Командира вывезли с поля боя. Он умер по дороге в штаб.

В официальном сообщении говорится:

Офицер Росгвардии Максим Андреевич Концов героически погиб, защищая Родину, боевых товарищей, семью, свою любимую женщину и своего будущего ребёнка, своих родителей, всех нас. За мужество, отвагу и самоотверженность лейтенанту Максиму Концову посмертно присвоено звание Героя России.

https://tsargrad.tv/ourheroes

Эту статью многие ресурсы опубликовали. На ресурсе "Герои страны" отмечено, что именем Максима Концова названа улица в Улан-Уде.

МАОУ «СОШ № 18 им. Героя РФ М.А. Концова» г. Улан-Удэ, ул Тобольская, 53. 9 декабря 1922 г., в День Героев Отечества, установили мемориальную доску на фасаде школы №47 г. Улан-Удэ. Также лейтенант навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии. «Почта России» в серии «Герои Российской Федерации» выпустила марку, где изображены портрет Героя Российской Федерации М.А. Концова, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32232

Вот обзорный материал Муниципальной библиотеки Улан-Удэ

https://cbs-uu.ru/2023/05/10/konczov-maksim-andreevich-1988-...

Баннер в честь героя Максима Концова на одном из домов в Улан-Удэ

https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-razmestili-banner-v-chest-ger...

Я не стану постить все статьи, к счастью, их много, описывать горе матери и жены, я просто поставлю ссылки на эти статьи и несколько фото из разных ресурсов

Сын, которого отец никогда не видел - Максим Максимович Концов Краповый берет, который хранится у жены.

https://www.starhit.ru/life/otpravila-pismo-a-on-ne-prochita...

https://www.1tv.ru/news/2022-04-08/425992-ukazom_vladimira_p...

https://amurmedia.ru/news/1284247/

https://rg.ru/2022/04/14/seme-lejtenanta-maksima-koncova-per...

Вот еще фильм о Герое России Максиме Кольцове (в нем есть кадры с Героем)

https://w ww.youtube.com/watch?v=9CBaXmi156E

А сыну Максим Максимовичу посвящены стихи:

Максиму Максимовичу Концову...

Андрей Халтурин

Максим Концов геройски погиб 24 марта 2022 года в ходе специальной военной операции, приняв огонь на себя, защитив 20 бойцов, своих товарищей. 31 июля 2022 его жена Инесса родила сына, которого в честь папы назвали Максимом…



Максимка, ты у мамы на руках

Сидишь спокойно, горести не зная,

А папка над тобою в облаках,

Летает, твой покой оберегая…

Гордись отцом своим – ещё ты мал,

Но вырастешь и всё о нём узнаёшь,

Он не ушёл, не скрылся, не пропал –

Он здесь, он рядом… Ты его встречаешь

Везде и всюду – китель вот его

Висит в шкафу, на нём Звезда Героя,

Ты скоро всё узнаешь про него –

Как он Звезды был этой удостоен,

Как он друзей от пуль закрыл собой,

Бой не игра, там всякое бывает…

Он смотрит с фотографий, как живой,

И, что есть сил, вам с мамой помогает.

Глянь – между туч лучится тихий свет,

Вглядись получше – ты его увидишь,

А повзрослеешь – краповый берет

Примеришь, в нём ты к маме выйдешь

С улыбкой гордой – точно, весь в отца…

Разбавит горе позднею слезою,

И с маминого милого лица,

Смахнешь её ты сильною рукою.

И молча встанешь под знамёна в строй,

На мир смотря отцовским твёрдым взглядом –

Нет у тебя, Максим, судьбы иной,

Как шаг держать, с отцом шагая рядом!

Пройдёшь по улице с названьем в его честь –

Его ты не застал, родившись позже…

Расти малыш и не спеши взрослеть,

И на отца старайся быть похожим.

18.04.2023 г. Андрей Халтурин

https://stihi.ru/2023/04/18/5782

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Сегодня будут скрины из видео, которое мне скинула мама Андрея Быкова из сетиВК

Это все скрины с видео:

https://vk.com/im?sel=c1&z=video694388247_456239722%2Fdd6c851c63f3c4a6c2%2Fpl_post_694388247_4908

Ростовская художница Елена Бегма, о которой я рассказывала уже несколько раз, нарисовала портрет Героя Евгения Петрова. О том как рисовался портрет вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Едена пообщалась с Мамой Евгения и Лилия Петрова попросила переделать портрет, поскольку сын был офицером. А еще Лилия (огромное ей спасибо!!!) рассказала о нашем Вадиме. Вот что написала на своей страничке Елена:

Погоны и номер борта исправила. Так что завтра снова выложу портрет героя! Вчера, одна из матерей нашего героя, мне рассказала о художнике Вадиме Окладникове, который делал цифровые портреты наших погибших ребят. Работал он так много, что спал по 4 часа в сутки, ведь почти ни у кого из семей не осталось на память фото в форме, художник собирал фото-коллаж по кусочку. Нарисовал также и серию карандашных портретов, как тут откажешь, матери оплакивающей сына, в такой просьбе?

Как мне рассказали художник о себе не думал, был очень отзывчивым и самоотверженным и вот здоровье не выдержало и художника не стало. Прошло уже почти пол года, а о нем тишина… Ни строчки, ни репортажика какого… В удивительное время мы живем…

Здесь собраны работы Вадима Окладникова https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43460056254/Zamechatelny...

https://t.me/hudojnikZ/884

Еленна Бегма закончила работу над портретом Евгения Петрова Борттехник вертолёта МИ-8 вертолетного полка боевого управления г. Буденновска, лейтенант Евгений Михайлович Петров (1993-2022).

С 24 февраля по 7 мая 2022 года экипаж лейтенанта Петрова выполнил 75 боевых вылетов с общим налетом 320 часов, эвакуировал 433 раненых бойца с передовой. 7 мая 2022 года, накануне Дня Победы, развернулся ожесточенный бой за о. Змеиный.

Экипажу вертолета МИ-8 поставили задачу высадить на остров десант в ночь с 7 на 8 мая. Профессионализм летчиков, умелые грамотные действия борттехника - лейтенанта Петрова по размещению десантников и боеприпасов в вертолете, позволили бойцам спецназа высадиться за 18 секунд, сохранив свою жизнь и выполнить поставленную перед ними задачу... На 19 секунде вертолет принял на себя удар с байрактара, в результате чего погиб лейтенант Евгений Петров, а вертолет был уничтожен. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Евгений Петров награждён Орденом Мужества (посмертно), похоронен на Аллее Героев Крестовоздвиженского кладбища г. Михайловска.

Солдаты живы, пока их помнят...

https://t.me/hudojnikZ/886

А эту ссылку прислала мне Ирина Попова.

Бурятский художник рисует 11 Бригаду. Видео посвящяется всем десантникам, как павшим, так и живым. Среди комментаторов Геннадий Кунявский (если нажмете на ссылку с его именем, то попадете на страничку Геннадия с его песнями) написал:

Геннадий Кунявский

Достойные продолжатели Вяземского и Днепровского десантов дедов и прадедов 1942 и 1943 годов!!! Слава РУССКИМ ВДВ - ЛУЧШИМ В МИРЕ!!! Ребятам дяди Васи -ВЕЧНАЯ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШЕГО НАРОДА!!! НИКТО, КРОМЕ НАС!!!!

Геннадий Кунявский друг Вадима Окладникова. И в свое время Вадим сделал его портрет.

Вот ссылка на видео с работами художника:

https://vk.com/video/@11godshbr?z=video-216035260_456239353%...

Среди работ есть и портрет Александра Попова

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок