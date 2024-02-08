Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Начну постепенно заполнять материалами о Героях с первых тем, где под портретами не было описаний. Пока начну с тех работ, которые уже есть в интернете описания.Это одна из первых работ Вадима Окладникова
На страницах портала Царь Град в разделе "Наши Герои" есть о Максиме замечательная статья.
ПОДВИГ РОСГВАРДЕЙЦА: ЛЕЙТЕНАНТ МАКСИМ КОНЦОВ РУКОВОДИЛ ОПЕРАЦИЕЙ В ЛОГОВЕ ВРАГА
Максим Концов родился в Улан-Удэ. В 90-е, когда родителям приходилось стоять в бесконечных очередях за продуктами, трёхлетнего мальчишку оставляли дома с полуторагодовалым братом. Ему доверяли, как старшему, и он не подводил. С этой ответственностью Максим и шёл дальше по жизни.
Спокойный и рассудительный, он одинаково успешно занимался и музыкой (играл на аккордеоне), и спортом (ходил на борьбу и лёгкую атлетику). Обожал математику, побеждал на олимпиадах. Любил читать. Школу закончил с серебряной медалью. Вырос высоким, статным, спортивным и эрудированным молодым человеком.
Во время учёбы в университете Максим вдруг решил идти в армию. Он обещал родителям: "Год отслужу, а потом доучусь". Но через три месяца сообщил, что подписал контракт. Так в 2011 году началась его военная карьера.СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.
РЕДКОЕ КАЧЕСТВО
Максим выбрал спецназ. Прошёл собеседование, сдал экзамены и стал сапёром. Начальники поначалу сомневались, сможет ли он быть спецназовцем: парень был слишком добрым и открытым.
К Максиму я присматривался особенно тщательно. А потом понял, что он один из тех редких людей, которые сочетают в себе высокие душевные качества, но в то же время требовательны к себе и окружающим, - рассказывает начальник инженерной группы штаба округа с позывным "Турист".
Новичок освоился быстро. Решили тогда толкового парня продвинуть по карьерной лестнице. Он легко согласился стать командиром отделения.
Максим проявил себя грамотным начальником. Легко находил общий язык с бойцами. Когда перед ним ставили задачу, никто не сомневался – она будет выполнена. Любой ценой.
Первые годы службы Максима Концова были напряжёнными. Сослуживцы не раскрывают подробностей операций, говорят так:
"Много было огневого контакта".
В 2022 году лейтенант с отрядом отправился в самое пекло боёв за Украину. СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.
Бой – это его стихия. Он был асом, настоящим профессионалом, готовым пожертвовать собой ради товарищей, – вспоминают сослуживцы.
ХОТЕЛ ВОСПИТАТЬ СЫНА МУЖЧИНОЙ
Из командировки Максим записывал видеоприветы своей супруге Инессе:
Знаешь, куда бегу? К тебе, любовь моя. Скорей бы уже быть дома, быть вместе. Скучаю по тебе. Люблю сильно.
Когда красавица Инесса встретила Максима, он сразу впечатлил её своим умом и воспитанностью. Поженились. А в 2022 году узнали, что у них будет ребёнок.
Максим очень хотел сына. Будущей маме на первом УЗИ сказали, что "вроде будет мальчик, но не точно". Папа же был уверен:
Сто процентов пацан! Покупаем игрушечную железную дорогу. Будем с ним делать зарядку, бегать. Я научу его любить маму, любить Родину.
17 марта, когда Максим уехал в командировку, второе УЗИ подтвердило: мальчик. Инесса сразу написала мужу письмо. Но она так и не знает, успел ли он его получить.
МЕЧТА – КРАПОВЫЙ БЕРЕТ
Семь раз Максим пытался сдать экзамен на право носить краповый берет. Испытание не из простых. Чуть-чуть подводило здоровье (то проблемы с коленом, то со спиной), и сдать экзамен не получалось. Но Максим не сдавался. После каждой неудачи заявлял, что будет продолжать попытки, пока не добьётся своего.
К сожалению, краповый берет ему вручили уже посмертно.СКРИНШОТ КАДРА ФИЛЬМА О ГЕРОЕ РОССИИ МАКСИМЕ КОНЦОВЕ "ОДИН ИЗ НАС". КИНОСТУДИЯ РОСГВАРДИИ, 2022 Г.
Его приняла на хранение беременная супруга героя:
Этот берет мне даже в руки брать страшно. Он был мечтой всей жизни Максима. И вот так она сбылась.
УШЁЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
24 марта разведка засекла в лесном массиве на базе отдыха хорошо вооружённую диверсионно-разведывательную группу. Враг занял несколько домов. Засел крепко. Наши бойцы выехали на место двумя группами. Максим велел заходить с флангов по лесистой местности. А сам со своим отрядом ворвался в дом.
Концов зашёл первым. Его встретила автоматная очередь. Пули прошили ногу и руку. Ответными выстрелами Максим положил нациста, поразил гранатомётчика и занял оборону на первом этаже.
Истекая кровью, он продолжал командовать отрядом. Передавал по рации, где и сколько человек находится, как лучше заходить, как перестроиться. Бой длился около часа.
Концов оттянул на себя внимание всех огневых точек. Засевшие внутри дома решили, что к ним "в гости" пожаловал только один отряд. Но тут зашла вторая группа. Враг был уничтожен.
Максим уже не мог говорить, но был в сознании. Он смотрел на своих товарищей спокойным взглядом, как будто ничего не случилось. Командира вывезли с поля боя. Он умер по дороге в штаб.
В официальном сообщении говорится:
Офицер Росгвардии Максим Андреевич Концов героически погиб, защищая Родину, боевых товарищей, семью, свою любимую женщину и своего будущего ребёнка, своих родителей, всех нас. За мужество, отвагу и самоотверженность лейтенанту Максиму Концову посмертно присвоено звание Героя России.
https://tsargrad.tv/ourheroes
Эту статью многие ресурсы опубликовали. На ресурсе "Герои страны" отмечено, что именем Максима Концова названа улица в Улан-Уде.
МАОУ «СОШ № 18 им. Героя РФ М.А. Концова» г. Улан-Удэ, ул Тобольская, 53. 9 декабря 1922 г., в День Героев Отечества, установили мемориальную доску на фасаде школы №47 г. Улан-Удэ. Также лейтенант навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии.«Почта России» в серии «Герои Российской Федерации» выпустила марку, где изображены портрет Героя Российской Федерации М.А. Концова, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32232
Вот обзорный материал Муниципальной библиотеки Улан-Удэ
https://cbs-uu.ru/2023/05/10/konczov-maksim-andreevich-1988-...
Баннер в честь героя Максима Концова на одном из домов в Улан-Удэ
https://tvcom-tv.ru/v-ulan-ude-razmestili-banner-v-chest-ger...
Я не стану постить все статьи, к счастью, их много, описывать горе матери и жены, я просто поставлю ссылки на эти статьи и несколько фото из разных ресурсов
Сын, которого отец никогда не видел - Максим Максимович КонцовКраповый берет, который хранится у жены.
https://www.starhit.ru/life/otpravila-pismo-a-on-ne-prochita...
https://www.1tv.ru/news/2022-04-08/425992-ukazom_vladimira_p...
https://amurmedia.ru/news/1284247/
https://rg.ru/2022/04/14/seme-lejtenanta-maksima-koncova-per...
Вот еще фильм о Герое России Максиме Кольцове (в нем есть кадры с Героем)
https://w ww.youtube.com/watch?v=9CBaXmi156E
А сыну Максим Максимовичу посвящены стихи:
Максиму Максимовичу Концову...
Андрей Халтурин
Максим Концов геройски погиб 24 марта 2022 года в ходе специальной военной операции, приняв огонь на себя, защитив 20 бойцов, своих товарищей. 31 июля 2022 его жена Инесса родила сына, которого в честь папы назвали Максимом…
Максимка, ты у мамы на руках
Сидишь спокойно, горести не зная,
А папка над тобою в облаках,
Летает, твой покой оберегая…
Гордись отцом своим – ещё ты мал,
Но вырастешь и всё о нём узнаёшь,
Он не ушёл, не скрылся, не пропал –
Он здесь, он рядом… Ты его встречаешь
Везде и всюду – китель вот его
Висит в шкафу, на нём Звезда Героя,
Ты скоро всё узнаешь про него –
Как он Звезды был этой удостоен,
Как он друзей от пуль закрыл собой,
Бой не игра, там всякое бывает…
Он смотрит с фотографий, как живой,
И, что есть сил, вам с мамой помогает.
Глянь – между туч лучится тихий свет,
Вглядись получше – ты его увидишь,
А повзрослеешь – краповый берет
Примеришь, в нём ты к маме выйдешь
С улыбкой гордой – точно, весь в отца…
Разбавит горе позднею слезою,
И с маминого милого лица,
Смахнешь её ты сильною рукою.
И молча встанешь под знамёна в строй,
На мир смотря отцовским твёрдым взглядом –
Нет у тебя, Максим, судьбы иной,
Как шаг держать, с отцом шагая рядом!
Пройдёшь по улице с названьем в его честь –
Его ты не застал, родившись позже…
Расти малыш и не спеши взрослеть,
И на отца старайся быть похожим.
18.04.2023 г. Андрей Халтурин
https://stihi.ru/2023/04/18/5782
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Сегодня будут скрины из видео, которое мне скинула мама Андрея Быкова из сетиВК
Это все скрины с видео:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video694388247_456239722%2Fdd6c851c63f3c4a6c2%2Fpl_post_694388247_4908
Ростовская художница Елена Бегма, о которой я рассказывала уже несколько раз, нарисовала портрет Героя Евгения Петрова. О том как рисовался портрет вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77
Едена пообщалась с Мамой Евгения и Лилия Петрова попросила переделать портрет, поскольку сын был офицером. А еще Лилия (огромное ей спасибо!!!) рассказала о нашем Вадиме. Вот что написала на своей страничке Елена:
Погоны и номер борта исправила. Так что завтра снова выложу портрет героя! Вчера, одна из матерей нашего героя, мне рассказала о художнике Вадиме Окладникове, который делал цифровые портреты наших погибших ребят. Работал он так много, что спал по 4 часа в сутки, ведь почти ни у кого из семей не осталось на память фото в форме, художник собирал фото-коллаж по кусочку. Нарисовал также и серию карандашных портретов, как тут откажешь, матери оплакивающей сына, в такой просьбе?
Как мне рассказали художник о себе не думал, был очень отзывчивым и самоотверженным и вот здоровье не выдержало и художника не стало. Прошло уже почти пол года, а о нем тишина… Ни строчки, ни репортажика какого… В удивительное время мы живем…
Здесь собраны работы Вадима Окладникова https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43460056254/Zamechatelny...
Еленна Бегма закончила работу над портретом Евгения ПетроваБорттехник вертолёта МИ-8 вертолетного полка боевого управления г. Буденновска, лейтенант Евгений Михайлович Петров (1993-2022).
С 24 февраля по 7 мая 2022 года экипаж лейтенанта Петрова выполнил 75 боевых вылетов с общим налетом 320 часов, эвакуировал 433 раненых бойца с передовой. 7 мая 2022 года, накануне Дня Победы, развернулся ожесточенный бой за о. Змеиный.
Экипажу вертолета МИ-8 поставили задачу высадить на остров десант в ночь с 7 на 8 мая. Профессионализм летчиков, умелые грамотные действия борттехника - лейтенанта Петрова по размещению десантников и боеприпасов в вертолете, позволили бойцам спецназа высадиться за 18 секунд, сохранив свою жизнь и выполнить поставленную перед ними задачу... На 19 секунде вертолет принял на себя удар с байрактара, в результате чего погиб лейтенант Евгений Петров, а вертолет был уничтожен. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Евгений Петров награждён Орденом Мужества (посмертно), похоронен на Аллее Героев Крестовоздвиженского кладбища г. Михайловска.
Солдаты живы, пока их помнят...
https://t.me/hudojnikZ/886
А эту ссылку прислала мне Ирина Попова.
Бурятский художник рисует 11 Бригаду. Видео посвящяется всем десантникам, как павшим, так и живым. Среди комментаторов Геннадий Кунявский (если нажмете на ссылку с его именем, то попадете на страничку Геннадия с его песнями) написал:
Геннадий Кунявский
Достойные продолжатели Вяземского и Днепровского десантов дедов и прадедов 1942 и 1943 годов!!! Слава РУССКИМ ВДВ - ЛУЧШИМ В МИРЕ!!! Ребятам дяди Васи -ВЕЧНАЯ СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШЕГО НАРОДА!!! НИКТО, КРОМЕ НАС!!!!
Геннадий Кунявский друг Вадима Окладникова. И в свое время Вадим сделал его портрет.
Вот ссылка на видео с работами художника:
https://vk.com/video/@11godshbr?z=video-216035260_456239353%...
Среди работ есть и портрет Александра Попова
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