В Москве зарезали врача. Убийца – мигрант?

Кандидат медицинских наук, заведующий кабинетом МРТ-диагностики одной из поликлиник Москвы Андрей Кравцов был убит ударом ножа в голову вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту. СМИ пишут, что убийцу задержали по горячим следам, и что он – уроженец Иркутской области. В Telegram-каналах же утверждают, что убийца – мигрант.

Едва вышел мой материал о резонансном убийстве в Подмосковье…

…Как подоспела другая, столь же неприятная новость.

«Врач-рентгенолог поликлиники Литфонда Андрей Кравцов убит вечером 13 сентября в центре Москвы. Подозреваемый задержан.

Трагедия произошла около 20:00 на Большом Краснохолмском мосту. По предварительной версии, 66-летний медик возвращался домой пешком от метро – он жил неподалёку, на Космодамианской набережной. По неизвестной причине у него возник конфликт с прохожим. Медик применил перцовый баллончик, а мужчина ударил его ножом в голову. Удар был настолько сильным, что нож сломался в руках у преступника. От полученного ранения Кравцов скончался.

По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался уроженец Иркутской области, проживающий в гостинице в подмосковных Люберцах. Кстати, в день убийства ему исполнилось 22 года».

https://www. mk.ru/incident/2021/09/14/v-moskve-na-krasnokhol...

На момент написания этого материала мне не удалось найти ни в одном СМИ более детальной информации об убийце. Везде одно и то же, как под копирку. Что наводит на мысли о команде «замять тему».

А вот в Telegram-каналах, на которые такие команды не действуют, утверждают, что убийца – мигрант.

«В центре Москвы своё 22-летие отмечал иностранный специалист из Средней Азии.

Пьяный МастурбЕк остановился на КраснохОлмском мосту, чтобы справить малую нужду, мимо шёл известный врач-рентгенолог Андрей Кравцов и сделал замечание мигранту, что очень ущемило последнего. Многонационал ударил мужчину ножом, отчего тот скончался на месте».

https://t.me/mnogonazi/6714

Подтверждением этой версии я не располагаю. Но зато располагаю подтверждением того, что покровители иностранных многонационалов очень хотели бы заминать подобные темы. Об этом прямо заявил глава Федерации мигрантов России, комментируя публикации СМИ об убийстве женщины в Бужаниново.

«Президент Федерации мигрантов России Вадим КОженов в эфире радиостанции «Говорит Москва» счёл внимание журналистов к подобным происшествиям повышенным.

«Я считаю, что контроль есть, и эти общежития проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что пошла такая волна. По мне, самым правильным было бы поступать как во времена Советского Союза — просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но у нас это вышло в СМИ очень широко. Есть преступление, есть виновный. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять правоохранителей, власти, нашу всю систему».

https://govoritmoskva.ru/news/287576/

Ну, то есть, КОженов считает, что этническую принадлежность убийц надо заминать. Как это делали в минувшем веке в СССР и как это делают в веке нынешнем в Евросоюзе.

Напомню, чем это закончилось в СССР: после распада Союза в резко освидомевших национальных республиках начали массово убивать и изгонять русских. Не знаю, повторится ли то же самое с коренным населением Евросоюза, но у нас такое повторение не нужно. И потому следует говорить правду об этнической принадлежности преступников. Как минимум для того, чтобы власти приняли меры, а работодатель, у которого те преступники трудились – взял их под контроль.

В Подмосковье, кстати, так и произошло.

https://www.kommersant.ru/doc/4986177

https://www.kommersant.ru/doc/4986436

«В Сергиево-Посадском районе Подмосковья из общежития в селе БужанИново выселили всех мигрантов, это больше ста человек, сообщил советник главы местной администрации Антон Емелин.

По его словам, их перевезли на охраняемую территорию в Сергиево-Посадском округе.

"Там будет осуществлен контрольно-пропускной режим, рабочих будут привозить и увозить на автобусах, следить за их передвижением. И, в целом, ситуация будет контролироваться", - заверил Емелин».

https://www.interfax.ru/russia/790257

Всё это – последствия общественного резонанса, который так не понравился главе Федерации мигрантов.

Не будь такого резонанса – общага для мигрантов осталась бы в посёлке, вне всякого контроля со стороны властей.

По сути-то, если иностранцы приезжают к нам именно работать, чтобы слать переводы своим семьям, так их вообще следует селить на специально огороженных территориях, примыкающих непосредственно к месту работы. Открывать там же продуктовые лавки, и принципиально не выпускать в окружающее пространство без сопровождения.

Чтобы не было такого, как в Москве, где в метро появились указатели на таджикском и узбекском. Я уже упоминал об этом в моём Telegram-канале.

«Многие подписчики прислали сегодня это фото. Указатели на одной из станций московского метро – "Лесопарковой". На кириллице – для таджиков, на латинице – для узбеков. Ничего удивительного: как заявил сегодня вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. "Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться" - тоже его слова».

https://t.me/ostashkonews/345

Дети вице-мэра, я полагаю, устроены в какую-нибудь элитную гимназию. Да и сам он, поди, живёт на охраняемой территории, куда приезжает машиной. А вовсе не ходит пешком домой от метро, как зарезанный пьяным люмпеном врач Андрей Кравцов.

Работодателям нужны мигранты? Пусть выносят производства в чистое поле, строят там же, рядом, общаги для этих мигрантов, и выпускают их лишь группами, на автобусах в сопровождении полиции – для посещения культурных достопримечательностей нашей столицы. Или – других населённых пунктов.

Свободный выход в какой-нибудь российский город – после пяти лет безукоризненной работы, по итогам сдачи экзамена на знание русского языка, исключающее появление надписей в метро на таджикском и узбекском.

Или я не прав, уважаемые сограждане?

Руслан Осташко

https://cont.ws/@ruslanostashko/2087715