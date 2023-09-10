А что там по Вагнерам?

ЧВК "Вагнер" поставили США в неудобное положение: Настоящий анекдот Нужных красок визиту специалиста по печенькам - заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер - придал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Нуланд приехала в страну "договариваться с мятежниками". Договариваться по-американски – значит угрожать. Что и сделала товарищ Виктория. Сказала, что действия мятежников неконституционны, и нужно всё вернуть, как было. А пока не вернут, финансирования от США ждать не стоит. Визит, скажем прямо, получился смешным. Потому что Америка, отправив Нуланд, уже признала легитимность новых властей Нигера. А новые власти Нигера замгоссекретаря США не признали – пару часов с ней говорили генералы, к лидеру страны её вовсе не пустили, а с бывшим президентом Виктория коротко поболтала лишь по телефону, после чего отбыла восвояси.

Напомним, Нуланд экстренно прибыла в Нигер ровно после того как появились слухи о заключении властями страны контракта с ЧВК "Вагнер". И комментарий Пригожина в свете этого, действительно, уместен:

"Я горжусь парнями из ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин.

– Только от мысли о них ИГИЛ* и "Аль-Каида"* становятся маленькими послушными шёлковыми мальчиками, а США признаёт правительство, которое ещё вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране ЧВК "Вагнер". Это радует, госпожа Нуланд! Мы всегда находимся на стороне добра, на стороне справедливости и на стороне тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа. Звоните в любой момент".

Думается, в последней фразе - "звоните в любой момент" куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Ранее Пригожин уже говорил, что "оркестр" готов приехать и в США, если страну начнёт раздирать гражданская война…

Кстати. Ранее

Источники в беседе с журналистами, действительно, сообщали, что США готовы признать новые власти Нигера, лишь бы те не приглашали работать ЧВК "Вагнер". Но есть и другая информация: говорят, соглашение с "оркестром" уже заключено, и ультиматумы бесполезны.

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*ИГИЛ, "Аль-Каида" – террористические организации, запрещённые в Российской Федерации.

https://t.me/tsargradtv/53077

Вечная память ушедшему в бессмертие ВОИНУ нашему брату.

Низкий поклон Герою!

Спасибо за всё ГЕРОЙ В память о героях Бахмута

Ковиковдов Сергей Юрьевич, родился 21.07.1983г.

Погиб 28 августа 2022 года в окрестностях села Клиновое.

28.08.2022 года Ковиковдов С.Ю. находясь в составе штурмовой группы, осуществлял штурм укрепленных позиций противника в районе н.п. Клиновое. В ходе боя штурмовая группа смогла выбить силы ВСУ с занимаемых позиций. После отхода, враг нанёс массированный артиллерийский обстрел, в следствии которого Сергей получил ранения несовместимые с жизнью.

Указом Президента РФ награжден орденом мужества посмертно…

https://t.me/wagner_group_pmc/38329

Командир Борис «Зомби» посетил храм ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Сильные и богатые духом бойцы всегда чтят память погибших боевых товарищей.

https://t.me/razgruzka_vagnera/267

Ну и действительно редко увидишь полный иконостас командного состава «Вагнера», в частности у Бориса:

звезда Героя России

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

пять (!) орденов Мужества

две медали «За отвагу» и это все госнаграды.

Аргентина

https://t.me/VAGNER_svodki/72

Сотрудник ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал множащиеся слухи о переброске "вагнеров". "Если "вагнера" действительно куда-то перемещаются, то вы об этом узнаете раньше, если только они пришли непосредственно к вам.

Если вы где-то услышали, прочитали, что "вагнера" куда-то собираются или идут, то это, скорее всего, чьи-то фантазии. Даже сами сотрудники до последнего момента не знают куда их занесет. ㅤ

Оставьте терзания и домыслы по поводу того, сколько нас в том или ином месте. Если ты не видишь "вагнеровца", это не значит, что его там нет. ㅤ

Элементарный здравый смысл не допускает нахождения нескольких тысяч бойцов в одном месте, куда может прилететь ракета и никто не захочет из-за "ихтамнетов" начинать новую войну".

https://t.me/c/1524001401/12808



Пыль случившегося "марша справедливости" потихоньку оседает, и уже можно посмотреть на все без эмоций и со стороны. Во-первых, мы имеем как минимум снятие с повестки вопроса о "снарядом голоде" на фронте. Одна из ключевых идей прошлой публичной жизни Пригожина реализовалась. Чрезвычайно важный вопрос был решен.

Неизвестно, как именно решили вопрос со снарядами, почему это было, был ли кто-то наказан или вознагражден, но на данный момент эта конспирология и "инсайды" не так и важны, важно что благодаря этому "пинку" потерь на фронте теперь меньше.

Во-вторых, контрнаступление захлебнулось, нет больше людских резервов, техники, чтобы реализовать полномасштабную операцию.

Месяцами подготовленные Киевом вооруженные группы перемалывались в Бахмуте, сокращая огневую мощь противника, что и привело к невозможности реализации глобального контранступления, а значит операция "бахмутская мясорубка" полностью достигла цели.

В-третьих, заржавевшей бюрократической машине нужен был пинок под зад, чтобы начать раскручивать шестерёнки и реализовывать ту самую сильную Россию в новом миропорядке, о которой говорил президент. ㅤ https://t.me/orchestra_w/8307

Африканские дети не пишут письма Деду Морозу или Санта-Клаусу. Они пишут письма Вагнеру, потому что слышали от взрослых, что никто больше не сможет защитить их от издевательств белых европейцев. "Я живу в Тороди. Мне очень страшно. Мы боимся, что наши враги нас убьют. Франция пугает нас и делает плохие вещи. Мама сказала, что есть Вагнер, который может помочь, когда страшно. Пожалуйста, Вагнер, приди и помоги. Ты нужен нам в Нигере".

https://t.me/wagner_group_pmc/37899

11 августа тысячи людей пришли сегодня к стенам французской базы в столице Нигера — Ниамее. Граждане республики принесли с собой самодельные баннеры со сделанными от руки подписями «ЭКОВАС принадлежит Франции», «Лидеры ЭКОВАС — профранцузские политики». На одном из распечатанных плакатов можно заметить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и подпись: «Вагнер, защити нас». Повсеместно развеваются российские триколоры. Нигерцы массово поддерживают нового лидера генерала Абдурахмана Тчиани и развитие отношений с Россией, а также выступают против Франции и агрессии членов ЭКОВАС, планирующих устроить военное вторжение в Нигер.

https://t.me/ortemblinov/313

Вот такой мерзкий случай имеет место быть!

Флаги овеянные боевой славой и омытые воинской кровью сорваны и разорваны!

Мрази вы не флаги разорвали, вы душу нашу разорвали! За что будет неминуемая расплата! И не только со стороны правоохранителей за ,,вандализм и т.п,,

Расплата будет со стороны тех, кому вы в душу плюнули!

Руки рубить за это!

Такое не прощается!

https://t.me/wagner_group_pmc/37921

Все-таки народ у нас чертовски талантливый!

В Кремле зазвонил телефон.

-Кто говорит?

-Макрон!

Послушайте, на этой неделе нас на фуй послали в Нигере!

Колониальный сорван процесс!

Мы все негодуем в ЕС!

-Голубчик, ну что Вам сказать? Добавочный-145.

Но учтите, так выйдет дороже...

-А кто мне ответит?

-Пригожин!

https://t.me/wagner_group_pmc/38000

Судьба шепнула воину:

Тебе не выстоять в буре.

Воин шепнул в ответ:

Я и есть буря.

Буря столетия!

https://t.me/wagner_group_pmc/38020

Сотрудник ЧВК «Вагнер» на параде в честь Дня независимости ЦАР.

https://t.me/ok_spn/26058

Сотрудник ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Фото: Mordor Tac (vk.com/mordortac)

https://t.me/ok_spn/26061

Если прочесть название польской военной операции RENGAW в обратном порядке, то получитсч WAGNER. Короче, польские вояки стали самыми ярыми фанатами нашей ЧВК. Это же как нужно бояться наших ребят, чтобы такое исполнять.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/28487



«Слухи, что большинство командиров ЧВК «Вагнер»перешли в «Редут» работать под управлением МО РФ, являются лишь мечтой МО РФ.

Хотя, если считать престарелого штабного офицера с позывным «Седой», тогда это «правда». Так как единственный, кто ушел, - это он.

Но Седой никогда не был командиром и не входил в состав Совета командиров ЧВК «Вагнер».

Все командиры, которые входят в состав Совета командиров, продолжают выполнение задач в составе ЧВК «Вагнер». - Антон «Лотос» Елизаров, один из командиров ЧВК «Вагнер».

Также напомним, что Трошев был снят с должности главы лиги ветеранов локальных конфликтов на следующий день после встречи Владимира Путина и командного состава «Оркестра» в Кремле.

https://t.me/ok_spn/26068

Доброе утро из Новороссийска

https://t.me/orchestra_w/8384

1 августа Комитет национальной безопасности Киргизии задержал воевавшего в составе ЧВК "Вагнер" кыргызстанца. Мужчина уехал на заработки в Россию в 2020 году, через год он был приговорен к тюремному заключению из-за хранения наркотиков.

В конце 2022 года в рамках "Проекта К" подписал контракт с компанией и отправился в зону конфликта.

"Вагнеровец" в Соледаре был командиром отделения, ближе к Бахмуту работал медиком в группе эвакуации, в Бахмуте был взводным медиком. Спас не одну жизнь своих товарищей.

8 июля боец вернулся в родное село, где планировал начать новую жизнь после помилования.

После задержания мужчина дожидается суда, ему грозит до десяти лет лишения свободы за участие в конфликте на территории иностранного государства.

https://t.me/orchestra_w/8393

Курсы для поляков «Быстрое исправление шепелявости и переход на русский язык».

https://t.me/c/1524001401/12995

И это не юмор. Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны.

https://t.me/rsotmdivision/10116

Говорят Пригожин будет преподавать в Беларуси новую дисциплину "Кувалдология" (а это уже шутка).

На Александровском кладбище в Иркутске появился монумент памяти погибших бойцов ЧВК "Вагнер".

https://t.me/wagner_group_pmc/38253

Жизнь не бьёт тебя, жизнь набивает тебе цену. Потому, что за одного битого - двух небитых дают.©

https://t.me/wagner_group_pmc/38281

Наши передают привет из отпуска

https://t.me/rsotmdivision/10099

В африканских соцсетях широко распространяются фотографии задержанных в Гане демонстрантов в футболках с символикой ЧВК Вагнер. Молодых людей задержали во время митинга против военного вторжения в Нигер и войны в регионе. Африканские журналисты связались с Евгением Викторовичем Пригожиным и спросили, что он думает по поводу этой ситуации. "Этих парней арестовали на анти-ЭКОВАСовском митинге и протестовали они против войны в регионе. Собственно говоря, тоже самое, что происходит сегодня в Польше и других европейских странах. Сторонники ЧВК Вагнер — их много по всему миру," прокомментировал Евгений Пригожин. В Африке таких сторонников очень много — в том числе и в ЦАР, где работают инструкторы СОМБ.

Евгений Викторович также добавляет:

"Я хочу обратить внимание, что эти сторонники поддерживают идеологию ЧВК Вагнер,а ЧВК Вагнер войн не начинает, она войны останавливает. Поэтому парни из Ганы — патриоты своей страны и патриоты Африки. Они абсолютно полностью на стороне добра!"

https://t.me/VAGNER_svodki/74



Разговор с Лукашенко. Часть с Пригожиным. Главный вывод, который надо сделать из видео Александра Лукашенко, это то что Запад с удовольствием пойдет на переговоры по Украине для того, чтобы Пригожин и его соратники не могли приди к власти. Даже не так. Если проанализировать речь Лукашенко, то получается, что будущие переговоры и остановка наступления стали возможны именно благодаря мятежу ЧВК «Вагнер». Западные партнеры осознали, что если Россию сейчас загнать в тупик, то к власти могут прийти радикальные элементы, которые могут взять контроль над ядерным вооружением, с которыми нельзя будет договориться на каких-то приемлемых условиях. И поэтому Запад готов сейчас отдать победу Путину, только чтобы не увидеть вместо него ребят из ЧВК Вагнер.

Марш Пригожина заставил Запад понять, что в России есть силы хуже чем Путин. И с ними не договоришься. Западу это крайне невыгодно, и они готовы пойти на любые мягкие уступки для того, чтобы это не произошло. Так что возможно и Крым и Донбасс в переговорах останутся как раз за Россией.

Значение мятежа для победы в войне очевидно. Да и преследований Пригожина не будет – он является главной страшилкой для Запада.

https://t.me/HouseOfCardsEurope/39895

В Омске 2.08.2023,г прошёл совместный автопробег ВДВ и "Группы Вагнер» https://t.me/wagner_group_pmc/38366

Наш подписчик ( тг канала "вагнер-груп" - прим.) рассказал, что вчера (16.08) в Ленинградской области была встреча ветеранов «Группы Вагнер».

Слава ВОИНАМ Вагнера

https://t.me/wagner_group_pmc/38324

И на сегодня пока все. Но это совсем не конец. Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок