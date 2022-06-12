Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси Пинкензона

Информация из разряда «Надо знать и помнить!»: во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Флота служило более 3500 бойцов, чей возраст был меньше 16 лет. Несовершеннолетние герои внесли огромный вклад в общее дело разгрома жестокого врага. Юные разведчики, партизаны, связисты, танкисты и моряки приближали нашу Победу. В рядах этих безусых героев был один отважный мальчишка, который вошёл в историю нашей страны, ни одного дня не пробыв на передовой. Он не убил ни одного оккупанта, не бегал связным в партизанский отряд, не расклеивал листовки, не поднимал красное знамя над вражеской комендатурой и не пускал под откос поезда с танками и боеприпасами.

Он всего лишь один раз сыграл на скрипке. Его скрипка и его музыка были оружием против нацистов. Борьба 11-летнего музыканта по имени Муся Пинкензон длилась всего несколько мгновений, но это была настоящая борьба, наполненная великим мужеством… На самом деле этого еврейского мальчика звали не Муся, а Абрам. Полное имя – Абрам Владимирович Пинкензон. Сын уважаемого в молдавском городе Бельцы врача. Мама мальчика, Феня Моисеевна, ласково называла сыночка Абрамуся. Вот это уменьшительно-ласкательное имя – Абрамуся – и укоротилось для всей родни и знакомых до просто Муси. Мальчишка делал поразительные успехи в игре на скрипке, и уже в пятилетнем возрасте местная газета писала о нём как о скрипаче-вундеркинде.