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Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси Пинкензона

Информация из разряда «Надо знать и помнить!»: во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Флота служило более 3500 бойцов, чей возраст был меньше 16 лет. Несовершеннолетние герои внесли огромный вклад в общее дело разгрома жестокого врага. Юные разведчики, партизаны, связисты, танкисты и моряки приближали нашу Победу.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаВ рядах этих безусых героев был один отважный мальчишка, который вошёл в историю нашей страны, ни одного дня не пробыв на передовой. Он не убил ни одного оккупанта, не бегал связным в партизанский отряд, не расклеивал листовки, не поднимал красное знамя над вражеской комендатурой и не пускал под откос поезда с танками и боеприпасами. 

Он всего лишь один раз сыграл на скрипке. Его скрипка и его музыка были оружием против нацистов. Борьба 11-летнего музыканта по имени Муся Пинкензон длилась всего несколько мгновений, но это была настоящая борьба, наполненная великим мужеством…Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаНа самом деле этого еврейского мальчика звали не Муся, а Абрам. Полное имя – Абрам Владимирович Пинкензон. Сын уважаемого в молдавском городе Бельцы врача. Мама мальчика, Феня Моисеевна, ласково называла сыночка Абрамуся. Вот это уменьшительно-ласкательное имя – Абрамуся –  и укоротилось для всей родни и знакомых до просто Муси. Мальчишка делал поразительные успехи в игре на скрипке, и уже в пятилетнем возрасте  местная газета писала о нём как о скрипаче-вундеркинде.

В июне 1941 года Муся Пинкензон должен был участвовать в 1-ой республиканской олимпиаде художественной самодеятельности Молдавии. Но все творческие планы, да и вся жизнь тоже, были перечёркнуты войной.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаСемья Пинкензонов эвакуировалась на восток и через несколько недель прибыла на Кубань, в станицу Усть-Лабинскую. Отец мальчика стал врачом военного госпиталя, а Муся пошёл в местную школу. По вечерам он приходил в госпиталь к отцу и играл на скрипке для раненых.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаЛетом 1942 года Кубань и станицу Усть-Лабинскую захватили немецкие войска. Они ворвались настолько стремительно, что госпиталь не успели эвакуировать. Врача Владимира Пинкензона, который до последнего оставался со своими пациентами, арестовали гитлеровцы. А потом за решётку бросили его жену, сына Мусю и всех, кого посчитали неблагонадёжными. Нацисты решили не просто ликвидировать проживавших в Усть-Лабинской евреев, но и устроить акцию устрашения для всех остальных жителей.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаИллюстрации из книга о Мусе Пинкензоне

К месту казни на высоком берегу Кубани согнали всё население станицы. Среди приговорённых стоял Муся Пинкензон и прижимал к груди своё главное сокровище – скрипку. К месту казни согнали всё население станицы. Когда люди увидели, что среди приговорённых ведут и 11-летнего Мусю Пинкензона, прижимающего к груди своё главное сокровище — скрипку, пробежал ропот: 
– Ребёнка-то за что? Нелюди! 
Доктор Владимир Пинкензон обратился к немецкому офицеру с просьбой пощадить его сына, но был убит. Потом застрелили маму Муси, которая бросилась к телу мужа…Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаСтрашно даже представить – о чём думал и что переживал в тот момент 11-летний подросток, у которого на глазах убили родителей, и на которого были направлены стволы винтовок истинных арийцев, считавших мальчика со скрипкой недочеловеком. За спинами расстрельной команды стояли жители Усть-Лабинской, которые смотрели на происходящее со страхом и отчаянием. Они ничем не могли помочь, ни Мусе, ни остальным несчастным… 

Внезапно юный музыкант обратился к немецкому офицеру: – Господин офицер, разрешите мне перед смертью сыграть на скрипке!Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаТот рассмеялся и разрешил. Очевидно, он подумал, что стоящий перед ним маленький еврей пытается ему угодить и таким образом вымолить себе жизнь. Через мгновение над станицей и над рекой Кубанью зазвучала торжественная музыка. Несколько секунд ни немцы, ни местные жители не могли поверить в происходящее. Муся Пинкензон, стоя перед гитлеровцами, играл «Интернационал» – гимн коммунистов, который в тот момент был гимном Советского Союза. 

И вдруг кто-то в толпе сначала неуверенно, а затем громче подхватил песню. Затем ещё один человек, ещё... 
Опомнившийся немецкий офицер заорал: 
– Свинья, немедленно прекрати!
Зазвучали выстрелы. Первая пуля ранила Мусю, но он попытался продолжить играть. Новые залпы оборвали жизнь скрипача... и Мусина скрипка замолчала навсегда…Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаКогда ты не встаешь на колени перед врагами, пусть даже смерть твоя бессмысленна ( с военной точки зрения) - ты боец, ты воин, ты Великий сын воспитавшего тебя народа!Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаЛюди! Вдумайтесь в героизм его поступка! Стоя перед лицом смерти, мальчишка не зарыдал, не упал на колени и не стал молить о пощаде. Он проявил потрясающую силу духа, которой обладали (и обладают) только великие воины. Его борьба с нацизмом длилась всего несколько секунд, а оружием его были скрипка и огромное мужество. В тот день жители Усть-Лабинской поверили, что Победа над извергами неизбежна. И эту веру им дал маленький скрипач…Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаПосле войны на месте расстрела Муси Пинкензона в станице Усть-Лабинской, (сейчас это город Усть-Лабинск), установили памятник.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаОн стоит над братской могилой, в которой похоронен не только пионер-герой, но и 370 мирных жителей, расстрелянных нацистами в декабре 1942 года.Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси ПинкензонаСкрипка как оружие. Последнее выступление Муси Пинкензона

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