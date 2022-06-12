Скрипка как оружие. Последнее выступление Муси Пинкензона

Информация из разряда «Надо знать и помнить!»: во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Флота служило более 3500 бойцов, чей возраст был меньше 16 лет. Несовершеннолетние герои внесли огромный вклад в общее дело разгрома жестокого врага. Юные разведчики, партизаны, связисты, танкисты и моряки приближали нашу Победу.В рядах этих безусых героев был один отважный мальчишка, который вошёл в историю нашей страны, ни одного дня не пробыв на передовой. Он не убил ни одного оккупанта, не бегал связным в партизанский отряд, не расклеивал листовки, не поднимал красное знамя над вражеской комендатурой и не пускал под откос поезда с танками и боеприпасами.
Он всего лишь один раз сыграл на скрипке. Его скрипка и его музыка были оружием против нацистов. Борьба 11-летнего музыканта по имени Муся Пинкензон длилась всего несколько мгновений, но это была настоящая борьба, наполненная великим мужеством…На самом деле этого еврейского мальчика звали не Муся, а Абрам. Полное имя – Абрам Владимирович Пинкензон. Сын уважаемого в молдавском городе Бельцы врача. Мама мальчика, Феня Моисеевна, ласково называла сыночка Абрамуся. Вот это уменьшительно-ласкательное имя – Абрамуся – и укоротилось для всей родни и знакомых до просто Муси. Мальчишка делал поразительные успехи в игре на скрипке, и уже в пятилетнем возрасте местная газета писала о нём как о скрипаче-вундеркинде.
В июне 1941 года Муся Пинкензон должен был участвовать в 1-ой республиканской олимпиаде художественной самодеятельности Молдавии. Но все творческие планы, да и вся жизнь тоже, были перечёркнуты войной.Семья Пинкензонов эвакуировалась на восток и через несколько недель прибыла на Кубань, в станицу Усть-Лабинскую. Отец мальчика стал врачом военного госпиталя, а Муся пошёл в местную школу. По вечерам он приходил в госпиталь к отцу и играл на скрипке для раненых.Летом 1942 года Кубань и станицу Усть-Лабинскую захватили немецкие войска. Они ворвались настолько стремительно, что госпиталь не успели эвакуировать. Врача Владимира Пинкензона, который до последнего оставался со своими пациентами, арестовали гитлеровцы. А потом за решётку бросили его жену, сына Мусю и всех, кого посчитали неблагонадёжными. Нацисты решили не просто ликвидировать проживавших в Усть-Лабинской евреев, но и устроить акцию устрашения для всех остальных жителей.Иллюстрации из книга о Мусе ПинкензонеК месту казни на высоком берегу Кубани согнали всё население станицы. Среди приговорённых стоял Муся Пинкензон и прижимал к груди своё главное сокровище – скрипку. К месту казни согнали всё население станицы. Когда люди увидели, что среди приговорённых ведут и 11-летнего Мусю Пинкензона, прижимающего к груди своё главное сокровище — скрипку, пробежал ропот:
– Ребёнка-то за что? Нелюди!
Доктор Владимир Пинкензон обратился к немецкому офицеру с просьбой пощадить его сына, но был убит. Потом застрелили маму Муси, которая бросилась к телу мужа…Страшно даже представить – о чём думал и что переживал в тот момент 11-летний подросток, у которого на глазах убили родителей, и на которого были направлены стволы винтовок истинных арийцев, считавших мальчика со скрипкой недочеловеком. За спинами расстрельной команды стояли жители Усть-Лабинской, которые смотрели на происходящее со страхом и отчаянием. Они ничем не могли помочь, ни Мусе, ни остальным несчастным…
Внезапно юный музыкант обратился к немецкому офицеру: – Господин офицер, разрешите мне перед смертью сыграть на скрипке!Тот рассмеялся и разрешил. Очевидно, он подумал, что стоящий перед ним маленький еврей пытается ему угодить и таким образом вымолить себе жизнь. Через мгновение над станицей и над рекой Кубанью зазвучала торжественная музыка. Несколько секунд ни немцы, ни местные жители не могли поверить в происходящее. Муся Пинкензон, стоя перед гитлеровцами, играл «Интернационал» – гимн коммунистов, который в тот момент был гимном Советского Союза.
И вдруг кто-то в толпе сначала неуверенно, а затем громче подхватил песню. Затем ещё один человек, ещё...
Опомнившийся немецкий офицер заорал:
– Свинья, немедленно прекрати!
Зазвучали выстрелы. Первая пуля ранила Мусю, но он попытался продолжить играть. Новые залпы оборвали жизнь скрипача... и Мусина скрипка замолчала навсегда…Когда ты не встаешь на колени перед врагами, пусть даже смерть твоя бессмысленна ( с военной точки зрения) - ты боец, ты воин, ты Великий сын воспитавшего тебя народа!Люди! Вдумайтесь в героизм его поступка! Стоя перед лицом смерти, мальчишка не зарыдал, не упал на колени и не стал молить о пощаде. Он проявил потрясающую силу духа, которой обладали (и обладают) только великие воины. Его борьба с нацизмом длилась всего несколько секунд, а оружием его были скрипка и огромное мужество. В тот день жители Усть-Лабинской поверили, что Победа над извергами неизбежна. И эту веру им дал маленький скрипач…После войны на месте расстрела Муси Пинкензона в станице Усть-Лабинской, (сейчас это город Усть-Лабинск), установили памятник.Он стоит над братской могилой, в которой похоронен не только пионер-герой, но и 370 мирных жителей, расстрелянных нацистами в декабре 1942 года.
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