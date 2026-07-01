Снесено и утеряно 19 (Питер)

Сегодня будем смотреть очередные потери Санкт-Петербурга. Пригороды тоже относятся к этим материалам.

Приговор Введенской церкви 21 февраля 1932 года. Президиум Ленсовета принимает решение: закрыть и снести. На углу Введенской и Большой Пушкарской стоит каменный храм в стиле классицизма. Здесь молился академик Павлов, сосед по улице.

Здесь работало Петровское общество вспоможения бедным — приют, богадельня, школа.

Церковь дала название улице ещё в 1790 году.

Но в 1932-м — взрыв. Снесли за два месяца. Фундамент закопали, иконы раздали по музеям, иконостас петровского времени — в запасниках.

Сегодня на углу — сквер, деревья, скамейки. Никаких следов храма, кроме названия улицы. И картины Кустодиева «27 февраля 1917-го» — там видна церковь, треугольная площадка, революционная толпа. Художник писал с окна своей квартиры на Введенской, 7. Дом сохранился, церковь — нет.

20 февраля 1913 года сгорел Троицкий собор, который был возведён ещё во времена Петра Великого в 1711 году Деревянный собор пострадал от сильного пожара — сгорели полностью купол, крыша и колокольня. И на пожарище известные зодчие — Л. Н. Бенуа, В. В. Суслов и другие — высказались против сохранения деревянного храма и его восстановления в допожарном виде.

Восстановительные работы начались только в 1924 году, а 15 августа 1933 году собор закрыли и через два месяца снесли.

Куммолово — заброшенная усадьба Ленинградской области, поражающая своим величием. В 18 веке эти земли получил Иван Блюментрост, придворный лейб-медик. Потом усадьбой владели Герсдорфы и фон Веймарны.

После ВОВ рядом базировался авиаполк, чуть позже строения усадьбы занимал институт. В настоящее время усадьба зарастает деревьями, хотя просматривается перспектива ее продажи инвестору. Комплекс был большим: въездная аллея, парк, дом для гостей, амбар, ледник.

В Петербурге сносят очередное красивое здание К сожалению, на сносе здания ВНИИБ (был материал в предыдущей теме) на площади Мужества утраты красивых сталинок в Петербурге не прекратились. Вот то снесенное уже здание

На этот раз начали сносить бывшее здание завода эмалированной посуды на Кирилловской улице. И это несмотря на то, что на рассмотрении у городского комитета по культурному наследию продолжает оставаться одна из двух поданных заявок на выявление здания в качестве объекта культурного наследия (ОКН).

И КГИОП, и Стройнадзор подтвердили незаконность сноса. Местные жители собрались на народный сход. Мы следим за ситуацией и призываем присоединяться к защитникам здания, пока ещё есть что спасать.

Однако, если кто положил свой жадный взгляд на территорию, то ничего не спасет от ворья. Снесут и не хмыкнут даже.

Уничтоженная гвардия

Лейб-гвардия, или императорская гвардия, изначально создавалась как особые полки для охраны императора. Это были части, куда был строгий отбор; военная элита Российской Империи. Полки лейб-гвардии не были просто охранными частями: с самого начала, с основания Петром I, они были боеспособной боевой единицей. Части лейб-гвардии участвовали во всех войнах, которые вела Российская Империя, начиная с Северной и заканчивая Первой мировой.

Естественно, помимо казарм, солдатам и офицерам этих полков нужны были полковые храмы. Полковой храм служил вторым домом для солдат и офицеров, там зачастую хранились боевые штандарты полков. До революции почти у каждого из многочисленных к тому времени полков лейб-гвардии (полки Лейб-гвардии: Преображенский, Семёновский, Измайловский, Егерский, Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский, Кавалергардский, Лейб-гвардии Конный и другие) был собственный полковой храм, в который, однако, без ограничений могли заходить и остальные прихожане.

Полковые гвардейские соборы, как правило, строились в столице, Санкт-Петербурге. Так уж сложилось, что главным архитектором соборов для полков лейб-гвардии стал Константин Тон: по его проекту в столице было построено 5 соборов, остальные соборы были построены другими архитекторами.

А теперь самое печальное: из 17 существовавших полковых храмов полков лейб-гвардии (не считая домовые храмы) после советской власти осталось... 7, из которых один в перестроенном виде. Все остальные были уничтожены за годы советской власти.

1 - Благовещенская церковь лейб-гвардии Конного полка

2 - Собор Сергия Радонежского (1800 − 1934) лейб-гвардии Артиллерийского полка

3 - Собор Петра и Павла при лейб-гвардии Уланском полку в Петергофе (1839 − 1930)

4 - Церковь св. Мирония Егерского полка на Обводном канале

5 - Введенский собор Семёновского полка (напротив Витебского вокзала)

6 - Церковь Космы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного полка

7 - Церковь Хрисанфа и Дарии при Лейб-гвардии Драгунском полку

8 - Церковь Михаила Архангела при лейб-гвардии Московском полку (1906 − около 1930)

9 - Захарьевская церковь лейб-гвардии Кавалергардского полка

Уничтожали, причём, с особым остервенением два типа храмов: либо соборы лейб-гвардии, либо соборы авторства Тона. А если собор обладал обоими признаками, это не оставляло храму почти никаких шансов. Таким образом, в 1991 году в первоначальном, не перестроенном и не снесённом состоянии, оставались лишь 2 храма из 17 (!): лейб-гвардии Измайловский и лейб-гвардии Преображенские соборы.

Дворец Потёмкина в Гостилицах Гостилицы - довольно старая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области, которая впервые упоминается в летописях ещё в 1500-х годах. Земли в округе впервые были подарены ближайшему сподвижнику Петра I, князю Александру Даниловичу Меншикову. В 1743 году владельцем усадьбы становится Пётр Разумовский, фаворит Елизаветы Петровны и видный государственный деятель. Он строит здесь великолепный дворец в стиле барокко, от которого сейчас остались разве что чертежи и макет в местном краеведческом музее. Разумовский жил в Гостилицах на широкую ногу – почти ежедневные пиры с фейерверками чередовались с охотой на оленей и медведей. В гостилицких забавах неоднократно принимала участие императрица Елизавета Петровна, а также будущие император Пётр III и императрица Екатерина II. После смерти Алексея Григорьевича усадьбой владел его брат Кирилл Григорьевич, который по наследству передал усадьбу своему сыну Петру Кирилловичу Разумовскому. В общей сложности, Разумовские владели Гостилицами более 80 лет. В 1824 году, после смерти младшего Разумовского, усадьба была приобретена действительным тайным советником Александром Михайловичем Потёмкиным. И вот уже с его именем связано строительство в 1845 году дворца авторства знаменитого зодчего Андрея Штакеншейдера.

Новый дворец, в стиле английской готики, получился камерным и светлым. А благодаря башне – донжону, дворец напоминает средневековый замок.

В 1896 году усадьбу приобрёл Карл Генрих фон Сименс (Карл Фёдорович Сименс) – известный фабрикант, который вместе с братом Вильямом руководил компанией Siemens. Карл Сименс разместил на водяной мельнице одну из первых ГЭС (гидроэлектростанция), которая вырабатывала электричество для освещения дворца. Роль Сименсов в электрификации России трудно переоценить. Для понимания: завод «Электросила» в Ленинграде был сформирован на базе национализированного в 1917 г. завода, которым управлял Карл Сименс. После 1917 года усадьбу постигла довольно типичная для того времени участь: национализация и превращение в санаторий. К сожалению, во время войны дворец был разрушен, и после окончания войны не восстанавливался. А на сегодняшний день остался только остов и то местами.

Усадьба инженера-гидравлика Фёдора Герарда

Нарвский тракт притягивал к себе множество известных в свое время личностей. И, хотя, фамилии они чаще всего носили заграничные, но трудились на благо России.

Среди них – русский военный инженер, генерал-лейтенант немецкого происхождения Федор Иванович Герард. Помимо того, что он был успешным военачальником, он был одновременно и известным инженером-гидравликом своего времени. Федор Иванович занимался строительством гидротехнических сооружений и водных коммуникаций. В частности, он руководил работами по прокладке и обустройству Обводного канала в Петербурге, по его же проекту был открыт Введенский канал. Инженер-генерал участвовал в строительстве Тихвинской и Мариинской водных систем со шлюзами и каналами, которые соединили реки и озера.

За все эти заслуги Павел I в 1798 году пожаловал Федору Ивановичу мызу Белую с деревнями Лашковицы, Томарово и Тешково. Для своей будущей усадьбы господин Герард выбрал место у Нарвского тракта: и дорога налажена, и до столицы недалеко. Усадьбу назвали по имени владельца – Федоровской.

Центральное место занимал большой усадебный дом, к которому вела полукруглая подъездная дорога. По обе стороны от дома симметрично располагались различные хозяйские постройки. А далее следовал сад прямоугольной формы.

После смерти Герарда усадьба не раз меняла своих владельцев. В середине XIX века ею владел Николай Егорович Сиверс – предводитель Ямбургского дворянства. К сожалению, до нашего времени от всего комплекса построек усадьбы сохранилось лишь одно строение усадебного дома. В сохранившемся усадебном доме в советское время функционировала школа, где в 1937 году учился будущий Герой Советского Союза, младший сержант Петр Абрамович Тикиляйнен. Сам дом находится в удовлетворительном состоянии.

Усадьба Сельцо: имение Сиверсов и Корфов

Неподалёку от деревни Анташи Ленинградской области находится поселение под названием Сельцо. С середины XVIII века имение принадлежало генералу К.Е. Сиверсу, затем его дочери и внучке. Усадьба располагалась на равнине между Нарвским трактом на севере и озерами на юге. От дороги к господскому дому вела дубовая аллея. К югу от дома был разбит регулярный сад, к востоку находился пейзажный парк, к западу же размещались различные постройки хозяйственного предназначения. С 1852 имение принадлежало генералу Н.И. Корфу и его потомкам. Начиная с этого периода на месте прежних построек были возведены новые каменные сооружения: скотный двор, конюшни, склады, ледники, винокуренный завод, кузница, мельница, водонапорная башня. Сегодня от усадьбы частично сохранился пейзажный парк и несколько хозяйственных построек, которые в настоящее время используются совхозом и молочным заводом. Сохранился также укрепленный булыжником вал, ограничивающий парк. К сожалению, главная доминанта усадьбы и всего поселения Сельцо, водонапорная башня, рухнула в марте 2004 года и на сегодняшний день представляет из себя руины. От господского дома и вовсе ничего не осталось.

Усадьба Анташи Усадьба Петербургской губернии, расположенная вдоль Ямбургского тракта, ныне дороги А-180 Нарва. Усадьба Анташи на Нарвском тракте довольно молодая относительно аналогичных усадеб: она была построена на рубеже XIX-XX веков. Кто именно был архитектором главного здания, неизвестно. Сама же деревня Анташи, расположенная примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга, впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года как деревня Онтоша. На протяжении многих лет поместьем в Анташах в XIX веке владел барон Николай Васильевич Медем, профессор истории военного искусства, тактики и стратегии в Императорской военной академии. Другие источники говорят о том, что в 1866 году мызу Анташи приобрел Константин Иванович Гершельман (1825–1898), генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны. Так или иначе, усадьбой владели бароны и военные прибалтийского происхождения, верно служившие царю. Именно поэтому в 1917 году все они покинули своё имение и были либо убиты, либо были вынуждены эмигрировать. Главный дом усадьбы был построен в характерном прибалтийском стиле - из валунов, скреплённых цементным раствором, с узором из черных камней. Также на территории можно найти несколько уцелевших хозяйственных построек и остатки парка. Судя по фотографиям 1980х годов, уже в это время усадьба была заброшена. Правда, стены и крыша ещё сохранялись. Сейчас же главный дом находится в полуразрушенном состоянии. В 2022 году остатки усадьбы Анташи были признаны объектом культурного наследия регионального значения. Правда, на её состояние данный факт пока не повлиял. А место прелестное.

Станция Павловск II

До революции в городе Павловск, бывшей резиденции Павла I под Петербургом, как ни странно, находилось два вокзала. Первый вокзал был построен в 1836-1838 годах по проекту архитектора Штакеншнейдера. Это была не просто утилитарная постройка для посадки на поезд. Там находился обеденный и концертный залы, два зимних сада. В боковых флигелях находились гостиничные номера всего 80 комнат. Но со временем железную дорогу продлили дальше, и, чтобы она не шла через жилые кварталы Павловска, её пустили в обход, таким образом, старая станция Павловск оказалась тупиковой. Новый участок железной проходил примерно там же, где и сейчас, и на нём построили новую станцию.

Новая станция была расположена недалеко от того места где стоит нынешний вокзал. В это время вокзал в парке работы А.И. Штакеншнейдера ещё существовал, а потому станция получила название Павловск II. Здание новой станции было построено в 1902-1904 годах по проекту архитектора С. А. Бржозовского. Одноэтажная деревянная постройка располагалась на каменном фундаменте, в двухэтажной башне на первом этаже находился буфет, на втором кухня. В основной части здания находились залы ожидания I, II и III классов. Во время войны старое здание постройки 1838 года сгорело, а новое к 1950-м года обветшало, в результате чего было построено современное здание вокзала в стиле неоклассицизма, которое мы наблюдаем сейчас.

Деревянная застройка района нынешней площади Мужества в Санкт-Петербурге Деревянные и каменные церкви и особняки дореволюционной постройки были снесены после войны.

И на сегодня все.