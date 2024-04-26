Как генерал Дубынин сорвал сделку- не позволил Ельцину продать Южные Курилы

По большому счёту, разговоры о передаче четырёх Курильских островов Японии не имеют даже малейшего смысла. Потому что Япония, в рамках Сан-Францисского мирного договора, сама отказалась от претензий на эти острова. По большому счёту, разговоры о передаче четырёх Курильских островов Японии не имеют даже малейшего смысла. Потому что Япония, в рамках Сан-Францисского мирного договора, сама отказалась от претензий на эти острова.

Почему же тогда после распада СССР японцы стали активно педалировать этот вопрос? Потому что там понимали, что Борис Ельцин - это такой персонаж, которого можно убедить в том, чтобы он вернул Японии эти острова. Да и помимо Ельцина, тогда было немало политиков, которые открыто заявляли, что поддерживают такое решение. И не только политиков.

Например, признанный в девяностые годы в России «живым классиком литературы» Александр Солженицын настоятельно советовал Ельцину поступить с Южными Курилами так же, как Россия поступила в позапрошлом веке с Аляской. Продать!

«Да, он считал, что рано или поздно острова придется возвращать. Но задорого. Назначить хорошую цену, заключить мирный договор с соседом. Ельцин, помню, сильно удивился: патриот России, и вдруг такое неожиданное заявление…», - вспоминает жена «классика» Наталья Солженицына.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в России, Ельцин как вроде как мог пойти на это. Да и Япония была не против того, чтоб заплатить. Это казалось выгодной комбинацией. Страна в кризисе. А тут какие-то каменистые куски холодной вулканической суши…

Солженицын в своих публикациях утверждал, что Россия ничего не потеряет от того, что передаст Курилы Японии. Зато мировое сообщество скажет, что это правильный шаг, а для Японии это будет реальным достижением, после которого Япония и Россия станут настоящими друзьями навек.

Солженицын считал убедительным такой аргумент, что Япония может стать чуть ли не главным союзником Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Развернулась общественное движение, «намекающее», что ненужное в пору наступившей бедности можно выгодно продать.

На острова зачастили японские представители, которые пропагандировали немногочисленных жителей архипелага, что жизнь под японским флагом будет куда лучше той жалкой, которую они сейчас влачат…

Солженицын и ему подобные, хвастая историческими знаниями, убеждали президента, парламентариев и остальной народ, что право на острова у японцев «природное» – с XII века. Глава МИД Козырев и его подручные уже готовили правовую основу…

Но нашёлся человек, который развил деятельность противоположную. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Виктор Дубынин. О нём я и расскажу. Генерал Дубынин. Фото в свободном доступе.

Когда летом 1992 года на его рабочий стол легли документы, предлагающие выполнить аналитику возможной передачи Южных Курил Японии, генерал пришёл в ужас, и решил воспрепятствовать принятию этого ошибочного и опасного геополитического решения. Дубынин направил на Курильские острова группу репортёров, собирать материал, с напутствием:

«Надо побывать на всех островах, во всех гарнизонах. Показать настрой людей. Мне предстоит выступать в парламенте. Нужна информация прямо оттуда. И такая, будто я сам побывал на островах…»

Его затея с самого начала была «под колпаком»… Самолёту с журналистами, едва успевшему взлететь в Подмосковье, тут же приказали сесть в Рязани. Потом самолёт сел в Саратове, в Забайкалье, в Хабаровске, где им объявили, что полёты на Курилы отменены на «неопределенный срок». Они решили пробираться на гражданском самолёте, на свой страх и риск.

Тогда они не знали, что, несмотря на поручение начальника Генштаба, впереди репортёрской бригады по войскам пошла шифровка замминистра обороны об ограничении им доступа в гарнизоны…

Вместо запланированных 12 - 15 часов группа добиралась до Курил семь суток. Но задание генерала Дубынина – выполнила сполна. Было собрано много материалов, в которых местное население и российские военные, служившие на островах, говорили, что нельзя их продавать японцам.

В популярных российских газетах и на телеканалах начали появляться публикации, фото, видео, характеризующие негативное отношение местных жителей к перспективе передачи островов Японии. В городах на Дальнем Востоке начались митинги против этого.

Начальника Генштаба вызвали в Министерство иностранных дел, где азиатские чиновники требовали, чтобы подготовка плана по выводу войск с Курил была ускорена. Но Дубынин настаивал, что вопрос требует более тщательной проработки. Ельцин и Солженицын. Фото в свободном доступе.

Генералу эмоционально указали, что вмешательство в политику - не его дело, а невыполнение важных поручений приведет его к краху. Но этим боевого офицера испугать было невозможно: под давлением общественного мнения официальный визит российской делегации в Японию отменили, а переговоры о передаче Курил больше не возобновлялись.

В своём обращении к Ельцину Дубынин напомнил о страшной геополитической ошибке с Аляской. С Курилами были бы ещё более серьезные последствия.

Кроме того, Южнокурильский рыбопромысловый район - один из самых крупных и богатых в мире. А Япония и Россия - крупнейшие в мире рыболовные нации. И около трети их общего улова добывается у Курил. В случае передачи островов Японии экономика России понесет ежегодные потери в $2 миллиарда только по морепродуктам.

Эти острова - неприкосновенная территория нашей страны, играющая особую роль и в обороне, и в экономике. Там биоресурс сумасшедший. И передавать острова нет смысла.

Материалы, собранные в поездке - кассеты, статьи, фотоснимки, обращения граждан – Виктор Дубынин пускал в ход на консультациях в Верховном Совете, в правительстве, МИДе.

Начальник Генштаба доказал, что Курилы – одно из «ядер» в сохранении и укреплении стратегического плацдарма. Мол, экономить можно на чем угодно, но не на самой территории, из которой состоит государство.

https://diletant-ik.mirtesen.ru/blog/43032594680/Dve-Voynyi-...