С Днём ГСВГ (Группы Советских войск в Германии)

9 июня отмечается день ГСВГ – уже несуществующей Группы советских войск в Германии

Это оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил СССР базировалось на германской территории с 1945 по 1994 годы.

Памятная дата связана с формированием в 1945 году группы советских оккупационных войск в Германии. Позднее, в 1954 году, она была преобразована в группу советских войск в Германии, а затем, в 1989 году, — в Западную группу войск.

ГСВГ долгое время оставалась самым масштабным войсковым объединением советских войск, которые дислоцировались рядом с вооружёнными силами НАТО. Основу группы составляли войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Первым главнокомандующим был назначен маршал СССР Георгий Жуков.

Интересно, что изначально штаб группы войск располагался в Потсдаме, но в 1946 году его перевели в пригород Берлина — Вюнсдорф, где тот продолжал находиться всё время существования группы. А размещения нескольких сот соединений и частей Группы решали за счёт использования бывших мест, где ранее базировались силы вермахта.



В лучшие годы численность ГСВГ доходила почти до полутора миллионов солдат и офицеров, а на её вооружении стояло до 5 тысяч танков, до 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до 5 тысяч орудий.



Сами натовские офицеры признавали, что в течение четырех суток части ГСВГ могли достигнуть Ла-Манша. А наши бойцы были готовы концентрическими танковыми ударами взломать оборону вероятного противника либо сдержать натиск врага, пока мобилизуется остальная Советская армия.

12 сентября 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачёв подписали договор, который регламентировал нахождение и вывод войск. В частности, согласно договору все советские войска, которые дислоцировались в Германии, должны были покинуть её с конца 1990 по 1994 год.