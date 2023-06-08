С Днём ГСВГ (Группы Советских войск в Германии)

9 июня отмечается день ГСВГ – уже несуществующей Группы советских войск в Германии
Это оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил СССР базировалось на германской территории с 1945 по 1994 годы.
Памятная дата связана с формированием в 1945 году группы советских оккупационных войск в Германии. Позднее, в 1954 году, она была преобразована в группу советских войск в Германии, а затем, в 1989 году, — в Западную группу войск.
ГСВГ долгое время оставалась самым масштабным войсковым объединением советских войск, которые дислоцировались рядом с вооружёнными силами НАТО. Основу группы составляли войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Первым главнокомандующим был назначен маршал СССР Георгий Жуков.
Интересно, что изначально штаб группы войск располагался в Потсдаме, но в 1946 году его перевели в пригород Берлина — Вюнсдорф, где тот продолжал находиться всё время существования группы. А размещения нескольких сот соединений и частей Группы решали за счёт использования бывших мест, где ранее базировались силы вермахта.
В лучшие годы численность ГСВГ доходила почти до полутора миллионов солдат и офицеров, а на её вооружении стояло до 5 тысяч танков, до 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до 5 тысяч орудий.
Сами натовские офицеры признавали, что в течение четырех суток части ГСВГ могли достигнуть Ла-Манша. А наши бойцы были готовы концентрическими танковыми ударами взломать оборону вероятного противника либо сдержать натиск врага, пока мобилизуется остальная Советская армия.
12 сентября 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачёв подписали договор, который регламентировал нахождение и вывод войск. В частности, согласно договору все советские войска, которые дислоцировались в Германии, должны были покинуть её с конца 1990 по 1994 год.
После развала Советского Союза Указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, которая взяла на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.
Несколько фактов о Группе Советских войск в Германии
9 июня многие ветераны, уже можно их так назвать, служившие в ГСВГ отмечают свой праздник - день образования этой уникальной военной группировки на территории ГДР. Уверен, многие сегодня даже понятия не имеют, что она из себя представляла, для чего была нужна и как вооружена.Одна из версий (юбилейная, памятная) официального Знака принадлежности воина к ГСВГ, основа любого значка, а их было несколько разновидностей, всегда было изображение советского воина-освободителя, копия скульптуры установленной в Трептов Парке, Берлин.
Почему несколько вариантов знака?
Дело в том, что группировка наших войск трижды меняла названия, плюс существовали самодельные дембельские значки с атрибутикой различных родов войск.
- с 1945 по 1954 год. Группа советских оккупационных войск в Германии
- с 1954 по 1989 год. Группа советских войск в Германии
- с 1989 по 1994 год. Западная группа войск
Соответственно менялся как минимум текст на значке (аббревиатура).
На фото выше, если приглядеться, нанесено все три варианта названия.
Мой друг и одноклассник, служивший в ГСВГ буквально перед распадом СССР рассказывал, что видел с десяток вариантов таких значков, но главное было всегда: солдат-освободитель.Воин-освободитель. Трептов-парк, Берлин. ФРГ (ГДР)
Немного фактов о памятнике
Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник А. А. Горпенко, инженер С. С. Валериус. Открыт 8 мая 1949 года. Высота - 13 метров. Вес - 70 тонн. Монумент «Воин-освободитель» является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма. Дата постройки: 8 мая 1949 г. (источник информация Вики.ру)
Передовой отряд, вернее войска первого эшелона (прикрытия)
Целью создания ГСВГ было противостояние "коллективному" Западу в лице США, а затем и НАТО. Не секрет, что ещё во время Второй мировой СССР заранее рассматривался как враг.
Войска считались в Союзе самыми боеготовыми, туда поставлялась новейшая боевая техника.
По оценкам военных специалистов СССР и даже НАТО, группировка войск могла в те годы за 3-4 дня "пройти" всю Европу.
По некоторым данным только численность новейших танков достигала 5 000 штук.
Боеспособных, с обученными экипажами.
И это не считая самых современных систем ПВО, ЗРК и прочего.
Коротко, самые интересные факты
Офицеры получали двойное жалование – в рублях и марках ГДР, солдаты – в немецких марках.
На территории ГДР было построено/оборудовано свыше 21 тысячи зданий в 777 военных городках.
Численность ГСВГ доходила почти до полутора миллионов солдат и офицеров, а на вооружении стояло до 5 тысяч танков, до 10 тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов и вертолетов, до 5 тысяч орудий.
Не знаю почему, но мой друг отмечает День танкиста, так у них было принято ещё в Германии.Поздравляю всех тех, кто имел отношение к службе в ГСВГ!
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