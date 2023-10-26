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Минискульптуры, ч.2

Не удалось вложиться в одну тему. Продолжим начатое вот тут: Минискульптуры, ч.1

А Симферополь заполонили пчелки. Правда, вот беда. Вандалы повадились бронзовых пчелок выламывать с места обитания и сдавать в металлоллом.Минискульптуры, ч.2Это Пчела Автостекольщик! Минискульптуры, ч.2Пчелка в роликеМинискульптуры, ч.2Пчела под зонтикомМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Пчелка элеуктрикМинискульптуры, ч.2На свиданииМинискульптуры, ч.2На стене отеля "Серов"Минискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Пчелы садоводы. Дедушка с внукомМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2ТроицаМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2ШахматистМинискульптуры, ч.2Пчелки симферопольцыМинискульптуры, ч.2Пчелка матрешкаМинискульптуры, ч.2МечтательМинискульптуры, ч.2МодницаМинискульптуры, ч.2Пчелка стоматологМинискульптуры, ч.2Строитель Крымского мостаМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Богиня красотыМинискульптуры, ч.2ЖурналистМинискульптуры, ч.2Пчелки дружбыМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2БиблиотекарьМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Пчела ГазовикМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2БалеринкаМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2А это вандалы сломали пчелкуМинискульптуры, ч.2Пчелка украшает ёлкуМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Пчелка Дед МорозМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Семья ПчелокМинискульптуры, ч.2ЙогМинискульптуры, ч.2Купец СарибанМинискульптуры, ч.2ДокторМинискульптуры, ч.2ВыпускникМинискульптуры, ч.2УчительницаМинискульптуры, ч.2ХудожникМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2ПочтальонМинискульптуры, ч.2МузыкантМинискульптуры, ч.2МолодоженыМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2Уличный музыкантМинискульптуры, ч.2КлоунМинискульптуры, ч.2Девочка и голубьМинискульптуры, ч.2СтудентМинискульптуры, ч.2ЧитательМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2МороженщицаМинискульптуры, ч.2Не знаю почему, но называются они слесарями. Хотя это, скорее, относится к коммунальным службамМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2РыбакМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2СилачМинискульптуры, ч.2ЧиновникМинискульптуры, ч.2АрхеологМинискульптуры, ч.2ТеатралкаМинискульптуры, ч.2Пчелы деткиМинискульптуры, ч.2ДворникМинискульптуры, ч.2Пчела туристМинискульптуры, ч.2Минискульптуры, ч.2У пчелок есть свой сайт: http://beesimf.ru/persons/
Вот такое богатое семейство.Минискульптуры, ч.2На днях в Курске  открыли памятник мальчику, расписывающему корову. А как вам установленная в мае «Счастливая семья» из Калининграда? Минискульптуры, ч.2Это не минискульптура, но захотелось ее показать.

г. Калининградг. Симферопольг. КурскСветлана Митленкоискусство

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