Минискульптуры, ч.2

Не удалось вложиться в одну тему. Продолжим начатое вот тут: Минискульптуры, ч.1

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Вот такое богатое семейство. На днях в Курске открыли памятник мальчику, расписывающему корову. А как вам установленная в мае «Счастливая семья» из Калининграда? Это не минискульптура, но захотелось ее показать.