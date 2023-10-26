Минискульптуры, ч.2

Не удалось вложиться в одну тему. Продолжим начатое вот тут: Минискульптуры, ч.1
А Симферополь заполонили пчелки. Правда, вот беда. Вандалы повадились бронзовых пчелок выламывать с места обитания и сдавать в металлоллом.Это Пчела Автостекольщик! Пчелка в роликеПчела под зонтикомПчелка элеуктрикНа свиданииНа стене отеля "Серов"Пчелы садоводы. Дедушка с внукомТроицаШахматистПчелки симферопольцыПчелка матрешкаМечтательМодницаПчелка стоматологСтроитель Крымского мостаБогиня красотыЖурналистПчелки дружбыБиблиотекарьПчела ГазовикБалеринкаА это вандалы сломали пчелкуПчелка украшает ёлкуПчелка Дед МорозСемья ПчелокЙогКупец СарибанДокторВыпускникУчительницаХудожникПочтальонМузыкантМолодоженыУличный музыкантКлоунДевочка и голубьСтудентЧитательМороженщицаНе знаю почему, но называются они слесарями. Хотя это, скорее, относится к коммунальным службамРыбакСилачЧиновникАрхеологТеатралкаПчелы деткиДворникПчела туристУ пчелок есть свой сайт: http://beesimf.ru/persons/
Вот такое богатое семейство.На днях в Курске открыли памятник мальчику, расписывающему корову. А как вам установленная в мае «Счастливая семья» из Калининграда? Это не минискульптура, но захотелось ее показать.
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