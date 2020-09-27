Константин Чехович. Непризнанный подвиг

13 ноября 1943 года кинотеатр в оккупированном немцами городе Порхове превратился в пылающий ад. 64 килограмма тротила разнесли несущие балки и стены здания, крыша обрушилась прямо в разгорающееся пекло. Больше 700 немецких солдат, 40 офицеров и 2 генерала Вермахта, которые минуту назад смотрели комедийный фильм, отправились на тот свет.Да — совсем как в «Бесславных ублюдках», только без Гитлера и тарантиновского китча. И не благодаря еврейской девушке, а силами советского партизана Константина Чеховича — почти забытого, ужасающе недооцененного героя войны, который даже не получил за свой подвиг достойной награды. А ведь это — одна из самых крупных диверсий Второй мировой!

В ее основе лежит абсолютно реальный факт: кинотеатр с семью сотнями немцев был взорван, и у кого-то хватило смелости это сделать.

Взрыв в кинотеатре: одна из самых крутых диверсий Второй мировой

Константин Александрович Чехович родился в 1919 году в Одессе, где окончил Индустриальный институт. Это довольно важный факт — он как минимум говорит о том, что Чехович был неплохим технарем. В 1939-м его призвали в армию, где он дослужился до командира взвода саперов в Литовской ССР. Через полтора месяца после начала войны Чеховича и еще четырех его сослуживцев отправили через линию фронта в сторону Ленинграда.

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Они должны были уйти в тыл к немцам, чтобы вести диверсионные операции и наладить связь с партизанами.Константин Чехович.

Но солдатам не повезло. 11 августа 1941 они то ли нарвались на патруль, то ли попали в засаду. Товарищей Чеховича убили, сам он попал в плен с серьезной контузией. К счастью, через пару недель он сумел сбежать, а еще через неделю связаться с партизанами 7-й Ленинградской бригады. Те, в свою очередь, дали ему задание: проникнуть в город Порхов, что в 88 километрах от Пскова, и слиться там с местным населением. Проще говоря, стать «спящим агентом».

Следующие два года он провел, втираясь в доверие к немцам, и проявил себя как мастер конспирации. Чехович избавился от своего одесского говора и едва ли не сразу же женился на девушке по имени Евдокия Васильева, у которой снимал жилье. Непонятно, была ли она изначально как-то связана с партизанами (что возможно), но жизнь с партизаном в любом случае вынудила ее к этому — дом ее матери в селе Радилово стал убежищем, где Чехович встречался с руководством операции. Порхов во время войны. Видны остатки моста, взорванного красноармейцами при отступлении.

Константин устроился часовщиком, а затем — на местную электростанцию. По задумке лидера местных партизан Михаила Малахова Чехович должен был взорвать ее, но от этой затеи пришлось отказаться: вместо местных коллаборантов ее начали охранять немецкие войска. Тогда Чехович попытался пробиться в местный кинотеатр — и у него получилось. По иронии немцы, которые с таким рвением охраняли объекты инфраструктуры, чертовски недооценили важность охраны мест скоплений собственных офицеров.

Здание кинотеатра располагалось в бывшем доме купца Зацкого. Построено оно было на совесть, да еще и было самым большим в городе. Помимо кинозала тут располагалась Служба безопасности СС, а прямо под крышей была резиденция военной разведки — подразделения Абвер-Норд. Абвер (нем. Abwehr — оборона, отражение, от Auslandsnachrichten- und Abwehramt) — орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и Третьего рейха; в 1921—1944 годах входил в состав Верховного командования вермахта.

Так что для партизана просто устроиться сюда — все-равно что сорвать куш. На новом месте Чехович смог дослужиться до администратора кинотеатра. Однако действовать быстро было нельзя. Просто так занести 64 килограмма тротила было невозможно: потребовались долгие недели, если не месяцы, подготовки. Кристаллы тротила.

Тротилом Чеховича снабжали партизаны. Была разработана пугающе рискованная схема: Константин вместе с женой якобы отправлялись в лес за клюквой, или же к ее родственникам за яблоками; возвращался он с тюками, где под яблоками и ягодами была запрятана взрывчатка. Сохранилась даже такая байка: немецкие патрульные однажды решили проверить телегу с этими яблоками, попробовали их на вкус и тут же потеряли интерес — якобы они пропитались толом и стали горькими.

Схема для проноса взрывчатки в здание кинотеатра была еще более опасной и сумасбродной. Чехович чуть ли не каждый день проносил небольшое количество, приходя на работу. В этом ему помогала 15-летняя уборщица Евгения Михайлова, которая переносила тротил по зданию в ведре с грязной водой. Естественно, пригодились и саперные навыки Константина. Во-первых, тол (он же тротил, он же TNT) плавится в горячей воде, так что при должном умении ему можно придать нужную форму. Во-вторых, Чехович сумел установить заряды на несущих колоннах и стенах так, чтобы здание обвалилось, как карточный домик. Собственно говоря, так и вышло.

В «Бесславных ублюдках» кинотеатр сгорел под выдуманный фильм «Гордость нации» с выдуманным же «героем» Третьего Рейха Фредериком Цоллером. В истории Чеховича фоном стал немецкий фильм «Артисты цирка» . В тот вечер был аншлаг. Кинотеатр рассчитан на 600 зрителей, однако в зал набилось 764 человека. Двое генералов, больше сорока офицеров, множество солдат абвера и СС, даже начальник здешнего концлагеря «Заполянье» Холомек — каждый десятый военнослужащий порховского гарнизона оказался под этой крышей.

Ровно в 20 часов, 13 ноября 1943 года, кинотеатр, где Константин Чехович работал администратором, превратился в прах вместе со всеми, кто был внутри. После грандиозного взрыва здание, как и было задумано, сложилось, словно карточный домик. Из семисот нацистов выжили буквально единицы. Еще больше поражает тот факт, что невинные люди не пострадали: несмотря на риск срыва операции Чехович предупредил о диверсии не только уборщицу Евгению Михайлову, но и киномеханика Сергея Шелковникова — оба они бежали к партизанам. Сам Константин на момент взрыва уже вовсю гнал на велосипеде в леса, где его в безопасности ждали жена и сын. Развалины кинотеатра.

Скрыть последствия такой катастрофы у немецкого руководства не получилось. О ней, естественно, узнал Гитлер, назвавший устроившего этот взрыв своим личным врагом. Новость быстро разлетелась по миру: о ней на всю страну сообщило советское Информбюро. Командование Вермахта попыталось скрыть масштаб последствий: сотни погибших в кинотеатре похоронили в 192 могилах — по несколько человек под каждым надгробием.

После взрыва

После этой операции Константин Чехович был назначен начальником штаба 2-го отряда 7-й Ленинградской партизанской бригады. Под его руководством партизаны пустили под откос 49 эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожили 40 километров связи противника и около 3500 солдат Вермахта. После этой операции Константин Чехович был назначен начальником штаба 2-го отряда 7-й Ленинградской партизанской бригады. Под его руководством партизаны пустили под откос 49 эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожили 40 километров связи противника и около 3500 солдат Вермахта.

Но даже несмотря на все это Чехович так и не был награжден по достоинству. Его должны были представить к званию Героя Советского Союза, однако церемония так и не состоялась. Судя по всему, у руководства возникли сомнения в его лояльности. Одно время в советских СМИ даже появлялись версии о том, что взрыв — это просто несчастный случай, или даже способ выгородить немецкого информатора. Эти версии не только абсурдны, но и были опровергнуты в начале 60-х, когда КГБ провело собственное расследование. Своеобразным толчком для расследования того, что же на самом деле произошло в Порхове 13 ноября, послужила повесть в ту пору очень популярного писателя Ивана Курчавова. В своей книге «Цветы и железо» (1964 г.) он подробно рассказал о том, как был подготовлен взрыв.

Контрразведчик Евгений Голубев, (впоследствии дослужившийся до полковника) сумел доказать, что версия Чеховича правдива, и он действительно практически в одиночку провернул одну из величайших диверсий Второй мировой. Голубев сумел через много лет после окончания войны разыскать напарника Чеховича — Сергея Шелковникова, который работал с ним вторым киномехаником. Он-то и рассказал, как Константин буквально по кубику таскал в здание тротил, пряча его в ведра с грязной водой уборщицы, как накануне взрыва он успел предупредить его и своих связных 7-й партизанской бригады, чтобы те уходили в отряд, как накануне вечером переправил туда же семью… Так постепенно вырисовывалась истинная картина событий. Сам Чехович после войны прожил довольно скромную и спокойную жизнь: работал на партийных постах, а также, по иронии, занимался восстановлением железных дорог, которые в свое время сам же и подрывал. Впоследствии он переехал обратно на родину, в Одессу, где стал начальником цеха Одесского механического завода.

Полковник Голубев выяснил весьма интересные факты. И в частности, как в июле 1941 года (было это в окрестностях Шимска, что на Новгородчине) командира саперной роты Константина Чеховича вызвал к себе комбат и сообщил, что вместе с двумя другими подрывниками он зачисляется в спецгруппу Ленинградской горнострелковой бригады: организовывать диверсионные акты на оккупированной территории.

— Взрывчатки было мало, поэтому опытный Чехович решил заложить заряд так, чтобы обрушить несущую стену, тогда перекрытия здания не выдержали бы и сложились, как карточный домик. В тот злополучный для немцев день шел новый фильм «Артисты цирка», поэтому зал на 600 мест был переполнен. Пришли не только высшие офицеры, пожаловал даже начальник здешнего концлагеря «Заполянье» Холомек со своими подручными и любовницами…

В ходе своего расследования Евгений Александрович узнавал много уникальных фактов, которые только дополняли подлинную картину оккупации. Например, как фашисты входили в город. При этом никто из порховичей не вышел встречать «освободителей» — представители цивилизованной нации не погнушались изнасиловать прямо у дороги какую-то местную жительницу, неосторожно выглянувшую на улицу. Как потом немцы пытались подослать в отряд своего агента, у которого было одно задание: ликвидировать Чеховича и его семью, и как этот план был раскрыт…

Единственный вопрос, который до сих пор остался без ответа: почему за свой подвиг Чехович так и не был награжден? Даже жена Константина Александровича спросила чекиста, зачем он ворошит прошлое, заставляя каждый раз вспоминать то лихое время: «Слава богу, что живы остались!»

— Нельзя лишать страну и ее историю подвига, — неизменно отвечает Евгений Голубев.

Порховичи, чтя память подпольщика Константина Александровича Чеховича, решили установить памятную доску. 23 октября в администрации Порховского района состоялся круглый стол, приуроченный к 70-летию диверсионной акции по взрыву кинотеатра в Порхове 13 ноября 1943 года. Координатор партийного проекта «Историческая память» Борис Полозов подчеркнул, что настало время стереть одно из «белых пятен» в истории и вернуть Константину Александровичу Чеховичу имя героя. Отметим, на заседание была приглашена Евгения Васильевна Михайлова – именно она, будучи 15-летней девушкой, помогала пронести тол в кинотеатр.