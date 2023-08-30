Пригожина похоронили на Пороховском кладбище

Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище, запутав журналистов, скорбящих и любопытствующих серией отвлекающих маневров.

Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Петербурге стали настоящим спектаклем. Его устроители сумели провести траурную церемонию без толпы людей и беготни репортеров.

Место и время похорон Пригожина и его ближайших сподвижников, погибших вместе с ним 23 августа в самолете над Тверской областью, держались в строгом секрете. Но с вечера 27 августа сразу на нескольких петербургских кладбищах - Серафимовском, Белоостровском и Северном - были замечены признаки подготовки к чему-то.

Как рассказывала «Фонтанка», весь день проводившая онлайн-трансляцию всех похоронных событий, сегодня с раннего утра на дорогах близ Серафимовского кладбища образовались пробки. Сам погост оцепили силовики, у ворот установили рамки металлоискателей. Фото: fontanka.ru

На Белоостровском кладбище появились постовые в бронежилетах. Активность была замечена и на подъезде к Ковалевскому кладбищу: на Дороге Жизни видели десятки автомобилей Росгвардии и полиции.

Что касается Северного, там постепенно нарастала суета: собралась приличная толпа, в которой угадывались вагнеровцы, некоторые известные бизнесмены, чиновники.

Около часа дня на Северное кладбище подъехал катафалк, из которого вынесли один гроб. В местной церкви началось отпевание, а затем состоялись похороны логиста «Вагнера» и тесно связанного с Пригожиным бизнесмена Валерия Чекалова. Гроб Чекалова, позывной Ровер Фото: fontanka.ru Воинский салют. С камерами журналистов не пропускали.

Примерно в 13.30 журналисты обратили внимание на траурный кортеж, прибывший к зданию Манежа Кадетского корпуса на Университетской набережной. Охрана не пускала туда представителей СМИ, объясняя, что внутри проходит некое частное мероприятие. Когда оно завершилось, от манежа отъехал автомобиль-катафалк и другие машины. Траурная процессия отправилась на Белоостровское кладбище, за ней поспешили корреспонденты. Фото: fontanka.ru

Параллельно росло напряженное ожидание на Серафимовском кладбище. Туда въехал микроавтобус ритуальной службы и автомобиль Смольного, на котором часто ездит помощник губернатора, прибыли кареты скорой помощи, а по воздуху над территорией летал беспилотник.

Катафалк, уехавший из Манежа и сопровождавшие его машины появились на Богословском кладбище около трех часов дня. Представитель «Вагнера» при корреспонденте «Фонтанки» сказал кому-то по телефону: «Тело привезли», а журналисту сообщил, что скоро прибудет руководство ЧВК.

При этом в телеграм-канале «Кепка Пригожина», который ведет пресс-служба главы ЧВК, появилось сообщение о том, что «информация о проведении прощания с Евгением Викторовичем на Университетской набережной не соответствует действительности».

Пока на Серафимовском кладбище мужчины с лопатами под пристальным вниманием журналистов, в том числе иностранных, спешно копали могилу, на Белоостровском участники траурной процессии произвели несколько странных маневров (поездили туда-сюда, остановились ненадолго у здания администрации), а затем внезапно уехали.

Финал спектакля объявила в 17.20 уже упомянутая «Кепка Пригожина».

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - говорилось в посте, который потряс всех, кто с утра наблюдал за описанной суетой.

Подробности чуть позже выдал в том же телеграме канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским спецслужбам. Я не очень доверяю этому каналу, но иногда там пишуь правду. Со ссылкой на свои источники он рассказал, что Пригожина похоронили около 16.00 возле могилы его отца.

«Сегодня утром приехала мать Евгения Пригожина в сопровождении Вагнеров, заплатила за участок администрации и оплатила работы по подготовке могилы. Примерно в 16.00 приехал катафалк с закрытым гробом. Дорожка на кладбище узкая, катафалк проехал только полпути, остальную часть несли на руках гроб наемники из ЧВК (не забываем, что за канал дал такую характеристику- прим,). Всего было примерно 40 человек. Часть людей до сих пор прощаются у могилы. На похоронах не было караула, выстрелов вверх, госпочестей. Быстро и тихо. Могила Пригожина оформлена, как родственное захоронение. Поэтому за землю не платили. Оплата была за копку и самый обычный деревянный крест», -говорилось в постах. Фото: t.me/vchkogpu

Пригожин Евгений Викторович (1961-2023)

Стандартная овальная табличка на деревянном кресте. Фотография в рамке. Много роз и хвойный лапник.

Фотографии могилы основателя ЧВК "Вагнер" на Пороховском кладбище.

По данным канала, после раскрытия тайны похорон Пригожина на Порховское кладбище стали в огромном количестве съезжаться силовики. Полицейские выстроились вокруг погоста живым щитом. На входе установили рамки. Среди стражей порядка замечены те, что держат в руках антидроновые ружья.

«Самое охраняемое в мире кладбище сейчас это Пороховское», - добавляет «ВЧК-ОГПУ».

Фото: t.me/vchkogpu

https://megapolisonline.ru/prigozhina-tajno-pohoronili-na-po...

На Пороховском кладбище Петербурга повесили указатель к могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Не от руки написан, то есть загодя заказан, понимая, что не зарастёт народная тропа. https://t.me/tsargradtv/55403

По неподтвержденным данным, сегодня (29.08) похоронят охранников Пригожина: Евгения Макаряна (Макар), Сергея Пропустина (Дым) и Николая Матусеева (Матусей). Александр Тотмин (Тот) будет похоронен на родине в Алтайском крае.

Короткое досье на людей из опубликованного Росавиацией списка пассажиров разбившегося бизнес-джета Евгения Пригожина.

Сергей Пропустин известен интернету как разведчик-гранатометчик в рядах ЧВК, в начале августа ему исполнилось 44 года. Судя по судебным базам, минимум до 2021 года был зарегистрирован в поселке Сиверском Гатчинского района Ленобласти. Его позывной, предположительно, Кедр, с «Вагнером» с 2015 года.

Евгений Макарян жил в Магнитогорске Челябинской области, о нем известно мало — соцсети не ведет, не привлекался, 38 лет. Больше десяти лет назад за убийство судили его отца, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, и его отпустили с связи с непричастностью. По некоторым данным, раньше он был участковым, с «Вагнером» с 2016 года, воевал в Сирии.

Александр Тотмин родом из Алтайского края, но, судя по всему, последние пару лет жил в Петербурге. Ему 31 год. Заблокированный в России «Миротворец»* утверждает, что он каким-то образом представлял интересы «Вагнер» в Судане. Его номер телефона в сервисах по определению владельца среди прочего значится как «Саня Работа Чвк». На малой родине его судили за угон, еще раньше — за кражу бензопилы из бани. Во время пандемии он не соблюдал правила самоизоляции, за что был оштрафован.

Валерий Чекалов родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной — Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. В сервисах по определению владельца номера можно встретить такие записи: «Валерий Евгеньевич Чекалов От Пригожина», «Валерий Евгеньевич Конкорд», «Руководитель По Тр Мегалайн», «Конкорд Ланч Боксы», «Чкалов Валерий Военное Питание», «Валерий Евгеньевич Главная Линия». Как писала «Фонтанка», в 2017 году связанная с Пригожиным компания ООО «Евро Полис» получила серьезный куш в Сирии, Чекалов был ее генеральным директором. Фото Чекалова изх Одноклассников. Он справа.

Про связь Николая Матусеева с «Вагнером» информации нет.

Про командира корабля известно немного. В 2018 году летчик с такими же именем и фамилией фигурировал в сюжете «Вести Новосибирск» в качестве штурмана экипажа Су-34. Вторым пилотом самолета Пригожина был Рустам Каримов.

Также в списке 39-летняя бортпроводница Кристина. Утром в среду она опубликовала в соцсетях фото своего завтрака и чемодана с биркой Cabin. Судя по постам за последний год, стюардесса работала на бизнес-джете, в ленте часто появлялись снимки из салона самолета. К сожалению, фото погибших не нашла, кроме бортпроводницы с ее последним фото

https://www.fontanka.ru/2023/08/24/72630062/

Стихийный мемориал на Варварке в Москве. Изначально он появился после убийства военкора Владлена Татарского. После превратился в мемориал памяти жертв украинского террора: там также появились фото Дарьи Дугиной, Александра Захарченко. А теперь здесь фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Ночью дежурят волонтеры, поскольку были уже попытки осквернения.

https://t.me/ssigny/69102