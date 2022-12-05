Москва. Было — стало - 25

Продолжаем путешествие...

Сущевский вал. Чёрно-белая фотография сделана в 1939 году. Уже завершено строительство первой очереди жилого дома для механического завода «Самоточка». Корпус — практически копия всяком случае, очень похож на дом Ивана Жолтовского, что на Моховой. Проектировал Иван Георгиевич Безруков, сотрудник архитектурно-проектной мастерской Моссовета №3.

Если вы присмотритесь к старой фотокарточке, то увидите четыре скульптуры на карнизе шестого этажа. К сожалению, они не сохранились. Жители говорят, что небольшой фрагмент одной из фигур упал на прохожую, после чего скульптуры срочно убрали.

Вторая очередь дома задержалась из-за войны. Лишь в 1955 году была достроена 10-этажная башня.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Центральный ипподром. Чёрно-белая фотография сделана в 1909 году. Современный снимок — 113 лет спустя.

Вплоть до начала 1930-х здесь было фактически два ипподрома: рысистый (беговой) и скаковой. Они принадлежали разным организациям. Соответственно, трибуны двух ипподромов размещались по разные стороны поля. На старинной фотокарточке это хорошо видно. На дальнем плане слева — скаковой павильон. На правой стороне — беговые трибуны.

После революции ипподром на несколько лет был закрыт. На поле проводились военные учения. Также здесь проходили советские митинги. Даже Ленин здесь выступал перед трудящимися.

В 1930 году оба ипподрома были объединены. В 1950-х главный корпус ипподрома был перестроен группой архитекторов под руководством Ивана Владиславовича Жолтовского. Мы ещё посмотрим вблизи на это здание.

Обе фотографии сделаны с одного места. Гороховский переулок. Чёрно-белая фотография сделана в 1905-м. Нижний снимок — 117 лет спустя. Перед вами Константиновский межевой институт. Он же дворец Демидова.

20 октября исполнилось 284 года со дня рождения великого архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. 26 октября исполнится 210 лет со дня его кончины.

Казаков построил сей дворец в Гороховом в начале 1790-х. Заказчиком выступал Иван Иванович Демидов, из династии известных уральских заводчиков. В 1833-м дворец вместе роскошным садом на 1000 деревьев был продан сыном Демидова Николаем Ивановичем. В объявлении было указано, что дом «негорелый». Несколько десятилетий он менял владельцев.

В 1860-е здесь поселился Константиновский межевой институт, учреждённый Екатериной II, названный в честь её внука, великого князя Константина Павловича. Институт и поныне занимает это роскошное здание. Называется теперь Московский госуниверситет геодезии и картографии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Андреевская богадельня, что на Андреевской набережной. Чёрно-белая фотография сделана в 1890 году. Современный снимок — 132 года спустя.

Панорама здесь сильно поменялась с конца 1970-х из-за высотного корпуса Академии наук СССР (в народе — Золотые мозги).

Андреевская богадельня была открыта в 1806 году в братских корпусах Андреевского мужского монастыря. Обитель была упразднена ещё в 1760-е. В монастыре содержали московских беспризорников и подкидышей; недолго — даже умалишëнных.

В богадельне бесплатно (за счёт московского купечества) содержались престарелые, инвалиды; всего более 500 человек. В годы Советской власти богадельня была закрыта. Тут появился дом-коммуна для сотрудников 1-й московской фабрики «Гознак». В 1960-х квартиры были выселены. В бывшем монастыре поселился будущий ВНИИ метеорологической службы. С 1990-х здесь вновь небольшой мужской монастырь.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Садовая-Спасская. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в конце 1930-х или в самом начале 1940-х, но точно до начала войны. Нижний снимок — чуть более 80 лет спустя.

Уже возведён корпус Народного комиссариата земледелия СССР. Бывший доходный дом общества «Великан» (его высокий торец выделяется справа) в 1930-е занимало общежитие Центросоюза. Чуть позже дом будет расширен пристройкой. Вдали угадываются силуэты дома Афремова и корпуса Наркомата путей сообщения СССР (бывший Запасный дворец).

Старинные здания, что на правом и левом крае чёрно-белого снимка, были снесены в начале 1970-х, когда здесь пробивали Новокировский проспект (ныне проспект Академика Сахарова).

В общем и целом Садовая-Спасская сохранила облик с тех 1930-х годов. Хотя, конечно, по ней уже не пройти пешком так свободно, как раньше.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 2-я улица Машиностроения. Дубровка. Чёрно-белая фотография сделана в конце лета 1932 года. Нижний снимок — минувшей зимой, то есть почти 90 лет спустя.

В центре двух фотокарточек — школа производственного обучения 1-го Государственного завода подшипников имени Кагановича. Возведена в 1930 году. Здание интересно только тем, что это образец конструктивизма. Стиль, ярко вспыхнувший в первые годы советской власти и быстро погасший.

Здесь долгое время учили. Школа была преобразована в ремесленное училище №2, затем в ПТУ-12 при заводе «Шарикоподшипник», позже — СПТУ-11. Сейчас — офисы. К сожалению, у здания нет охранного статуса памятника.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Гоголевского бульвара и Пречистенки. На старинной фотографии — храм Сошествия Святаго Духа. На правом снимке — вестибюль станции метро «Кропоткинская» (до 1957 года станция называлась «Дворец Советов»). Иногда встречаются утверждения, что вестибюль был возведён прямо на месте снесённого храма. Но это не так. Место храма и по сей день стоит незанятым — это пространство у левого крыла «Кропоткинской». Одна из старых московских церквей была снесена в 1934-м в связи с постройкой первой очереди метро. К тому времени храм уже три года был закрыт, кресты сброшены, купола снесены. Когда смотришь на две фотографии в надежде угадать хоть что-то сохранившееся, то замечаешь шатровую крышу на дальнем плане двух снимков — дом городского головы Третьякова, построенный по проекту архитектора Александра Степановича Каминского. 1-я Мещанская улица. Ныне проспект Мира. На чёрно-белой фотографии лета 1940 года вы можете видеть уникальную картину: три периода в истории Москвы. Слева возводится многоквартирный жилой дом Наркомата совхозов — первая масштабная сталинская застройка. Рядом с ним теряются старинные приземистые домики XIX века — скоро их снесут. За ними шестиэтажный доходный дом 1910 года архитектора Чернавского. На его торце строгая советская реклама «Главпиво». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 141 год.1-я Мещанская улица. Ныне проспект Мира. На чёрно-белой фотографии лета 1940 года вы можете видеть уникальную картину: три периода в истории Москвы. Слева возводится многоквартирный жилой дом Наркомата совхозов — первая масштабная сталинская застройка. Рядом с ним теряются старинные приземистые домики XIX века — скоро их снесут. За ними шестиэтажный доходный дом 1910 года архитектора Чернавского. На его торце строгая советская реклама «Главпиво».

Дом Наркомата совхозов был первой очередью грандиозного жилого комплекса (реализовать его не получилось из-за начавшейся войны). В 1952 году между ним и домом Чернавского встал высотный 13-этажный корпус с вестибюлем станции метро «Ботанический сад» (сейчас «Проспект Мира»). Дом Чернавского был надстроен; планировалось даже изменить его фасад, чтобы стилистически он слился с тринадцатиэтажкой, но не вышло.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 82 года. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1907-м или 1908 году. Мост Императора Николая II Московской окружной железной дороги. На современном снимке новый железнодорожный мост, возведенный на старых опорах, — Краснолужский. Он соединяет Новодевичью и Бережковскую набережные (с последней сделаны оба снимка).

Возводился мост в 1905–1907 годах по проекту инженера Лавра Дмитриевича Проскурякова и архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Проскуряков впервые применил арочную конструкцию — один пролет во всю ширину реки.

Мост Николая II был копией Андреевского моста у Нескучного сада. Близнецы благополучно пережили XX век, а в начале 2000-х подверглись кардинальной перестройке. Части Николаевского моста были перенесены к Киевскому вокзалу и образовали пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Андреевский мост также перенесён на новое место и стал пешеходным Пушкинским.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 или 114 лет. Перово. Верхняя фотокарточка сделана в 1958 году. Слева храм Серафима Саровского. Справа единственная сохранившаяся церковь иконы Божией Матери «Знамение», что стоит у Перовского парка. К концу 1950-х оба храма давно были закрыты и превращены в цеха Кусковского химзавода.

Знаменская церковь была возведена в стиле барокко между 1700-м и 1710 годами, когда село Перово было собственностью Петра Алексеевича Голицына. Через 150 лет, в 1860-х, у храма появилась колокольня. В 1905 году рядом была пристроена холодная летняя церковь во имя Серафима Саровского. Её архитектор Николай Алексеевич Ченцов.

В советские годы в храмах расположилось химпроизводство, они были основательно загажены. К началу 1960-х началась реставрация. Но в процессе было решено оставить только голицынскую церковь, а остальное снести, позднейшие и не представляющие исторической ценности строения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 64 года. Бахметьевская улица, ныне Образцова. Перед вами памятник федерального значения — жилой четырёхэтажный двухподъездный дом. Ему почти 100 лет; заложен в 1926-м, завершён в 1927-м. Официальное название — Первый дом Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества сотрудников МИИТа (Институт инженеров транспорта).

Проектировал архитектор Макс Феликсович Гунгер. Здесь жил академик Владимир Николаевич Образцов, отец известного кукольника Сергея Владимировича Образцова. Бахметьевская улица была переименована в память Образцова-старшего.

Над аркой дома по сей день сохраняется надпись, выполненная рубленым революционным шрифтом: Первый дом Р.Ж.С.К.Т-ва.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Надпись над аркой дома: Вид на Ильинские ворота со стороны Ильинки. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, после 1912 года. На примерную дату указывает здание Северного страхового общества. Оно было завершено строительством на Ильинке в 1911 году.

Ильинские ворота изначально назывались Троицкими. Они были возведены под руководящим надсмотром итальянского инженера Петрока Малого в период с 1535-го по 1538-й. В 1680-м был надстроен шатёр, очень напоминающий башни Кремля. В 1934 году ворота были снесены вместе с Китайгородской стеной.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Бывшая Хохловская площадь, а ныне начало Покровского бульвара. Доходный дом фабрикантов Оловянишниковых. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1913-м или 1914 году. Только-только завершено строительство. Проектировал архитектор Сергей Флегонтович Воскресенский по заказу семьи Оловянишниковых, известных на Руси производителей колоколов и церковной утвари.

После революции в доме засела Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии. Затем, в духе времени, коммунальное жильё. В брежневские годы, коммуналки стали расселять. Дом стал первой в Москве резиденцией для филиалов зарубежных компаний. Например, представительство Daimler Benz располагалось здесь.

В 1990-е годы в доме Оловянишниковых случился сильный пожар, затем ремонт. В итоге здание было надстроено на два этажа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Станция метро «Сокол». Чёрно-белая фотография сделана в 1938-м. В том же году, 11 сентября, станция была открыта. На Ленинградском шоссе в то время стояли одноэтажные каменные и деревянные частные дома бывшего села Всехсвятское.

В полукилометре от Всехсвятского — посёлок Сокол. По нему станция получила название. Тогда, в 1938-м, это был фактически пригород, хотя село в состав Москвы вошло 21 год назад. Проектировали станцию братья Яковлевы, Константин и Юрий.

Сегодня «Сокол» - это выявленный объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 84 года. 100 лет назад Большой Трубный переулок был переименован в Земледельческий — по Земледельческой школе Московского общества сельского хозяйства, что стоит на Смоленском бульваре. Чёрно-белая фотография сделана в 1912 году. Перед вами конный манеж Земледельческой школы, предназначенный для аукционных выставок лошадей. Построил его в самом начале 1900-х известный московский зодчий Сергей Михайлович Гончаров.

В советские годы Манеж был перестроен и надстроен, но сохранил в общих чертах изначальный облик. Он угадывается при сравнении двух снимков. Тогда же здесь разместился Дом культуры Военной академии имени Фрунзе или Дом офицеров. Сейчас здесь концертный зал и репетиционная база ансамбля имени Александра Васильевича Александрова. Напротив главного входа стоит памятник автору гимна СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Крутицкие казармы (они же в советские времена Алёшкинские). Те, кто служил в Москве, должны знать это легендарное место, ибо тут располагалась гауптвахта Московского гарнизона.

В своём нынешнем виде казармы были перестроены архитектором Евграфом Дмитриевичем Тюриным в 1839 году. С 1840-х годов здесь был расквартирован Московский внутренний гарнизонный батальон.

Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Перед казармой — плац. С началом Первой мировой здесь уже 6-я Московская школа прапорщиков пехоты. В октябре 1917 года казармы были штурмом взяты большевистскими частями. Руководил штурмом боевик Андрей Алёшин. В 1922 году Крутицкие казармы стали Алёшкинскими в его честь. Есть легенда, что здесь летом 1953 года содержался после ареста Лаврентий Павлович Берия.

Сейчас казармы — памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 109 лет. Большая Дмитровка. Верхняя фотография сделана в 1902 году. Современный снимок — 120 лет спустя. За это время улица успела поменять имя (в советские годы она была Пушкинской) и снова вернуть историческое название. По ней громыхал трамвай, а сегодня она почти пешеходная.

Несмотря на сильные перемены, сохранились здания, что на первом плане, по обе стороны улицы.

Слева дом Пустошкина. В 1900-х там располагалось фотографическое заведение Шерер, Набгольц и Ко. Справа Купеческий клуб в бывшем доме графа Салтыкова. Чуть позже Купеческий клуб переедет в роскошное здание на Малую Дмитровку. С первых советских лет здесь театр Станиславского и Немировича-Данченко. В 1940 году дом был сильно перестроен.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Введенский переулок (ныне Подсосенский). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-х годах. Современный снимок — 115 лет спустя или около того.

Слева в кадр лезет фасад и ворота дома Алексея Викуловича Морозова. Правнук основателя великой промышленной династии был страстным коллекционером. Отошёл от семейного дела и всецело предался собирательству: русский фарфор, иконы, гравюры, литографические портреты. После революции дом был национализирован. Бывший хозяин стал музейным хранителем в своём бывшем доме. Жил он в одной из маленьких комнат. Какое-то время здесь был советский музей фарфора.

Вдали колокольня храма Илии Пророка в Воронцовом поле. Она была возведена в 1878 году архитектором Павлом Петровичем Зыковым в стилистике древнерусской архитектуры. В 1929 году храм был закрыт, колокольня разобрана. Здание церкви занял Музей искусств народов Востока.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Есть какая-то ирония в том, что богатейшая компания страны — Роснефть — занимает Домъ безплатных квартиръ для вдовъ и сиротъ. Софийская набережная.

В будущем январе исполняется 120 лет со дня открытия дома. Он носил имена благотворителей: братьев Петра, Александра и Василия Алексеевичей Бахрушиных. Купол над зданием и колокольня — это домовая церковь.

Бахрушины занимались кожевенным и суконным производством, получали огромные прибыли и тратили гигантские деньги (миллиарды рублей в нынешнем исчислении) на благотворительность.

В доме жили примерно 2000 человек, большинство — дети. Для жителей работали столовая, детсады, ремесленное и начальное училища. Первый корпус был возведён в 1890-е на углу Фалеевского переулка и Болотной. В 1900-м заложена вторая очередь со стороны Софийской набережной. Архитекторы — Карл Карлович Гиппиус и Фома Осипович Богданович.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Бахрушинская больница на Стромынке. Названная в честь братьев Петра, Александра и Василия Алексеевичей Бахрушиных, она была возведена по проекту Бориса Викторовича Фрейденберга на Сокольническом поле.

Братья пожертвовали 450 тысяч рублей (невероятные деньги по тем временам). Половина суммы ушла в эндаумент-фонд на содержание персонала, пациентов и организацию работы.

Стройка началась в 1885 году. Закончили за два года. Больница предназначалась для людей небогатых. В 1890-м Бахрушины пожертвовали ещё 350 тысяч на строительство дома призрения для неизлечимых (сейчас бы назвали хосписом). В больнице также был родильный приют.

Была и своя домовая церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Купола снесли при Советской власти. Сейчас это ГКБ имени Бахрушиных. Арбат. Чёрно-белая фотография сделана в 1934 году. Нижний снимок с того же места 87 лет спустя.

На старой фотокарточке слева забор. Он появился перед уничтожением храма Николая Чудотворца в Плотниках. В 1934-м на этом месте шло строительство шестиэтажного жилого дома по проекту Михаила Осиповича Барща и Георгия Александровича Зундтблата. Дом будет закончен в 1935-м, но его фасад не устроит приёмную комиссию. Пришлось перестраивать.

На втором плане слева доходный дом 1910 года постройки. Проектировал архитектор Михаил Дмитриевич Холмогоров. Здесь проживали церковнослужители Никольского храма. Перед войной дом был надстроен на два этажа и объединён с соседним зданием. Сегодня это изначальное строение выделено красным цветом. Богадельня московского дворянства имени Степана Дмитриевича Нечаева на Шаболовке. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-х.

Учреждена Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым и названа в память об отце. Юрий Степанович был скромным служащим МИДа, но неожиданно разбогател. Брат его матери, Иван Сергеевич Мальцов, владелец стекольных заводов в Гусь-Хрустальном, завещал племяннику гигантское состояние. Не знаю, как бы потратили гигантские деньги сегодняшние наследники, но Юрий Степанович дядино наследство пустил на благотворительность.

Богадельня возведена в популярном в 1900-х годах неорусском стиле по проекту Романа Ивановича Клейна. Нечаев уже работал с Клейном. Он финансировал строительство музея изящных искусств имени Александра III (ныне Пушкинский) на Волхонке.

В богадельне призревались пожилые дворянского сословия. После революции некоторое время был приют для ослепших. Сейчас Рособрнадзор.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Поварская улица. Дом Анны Николаевны Волконской. Чёрно-белая фотография сделана в 1917 году. Нижний снимок — 104 года спустя. К сожалению, уникальный дом сильно потерял свой исторический облик.

Почему дом уникален. Во-первых, возраст. Он построен в 1814 году, когда Москва восстанавливалась после Большого пожара. Во-вторых, дом деревянный. Единственная на Поварской деревянная постройка той эпохи. По нему можно представить, какой была улица в начале XIX века. Часто говорят, что в доме гостил Александр Дюма, но это неправда.

К сожалению, за последние десятилетия фасад дома был предельно упрощён. Пропали кариатиды, лепнина, дворянский герб, балкон. Дом утратил былую красоту и нуждается в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Крымский Вал в сторону Москвы-реки. Чёрно-белую фотографию сделал Эмиль Готье-Дюфайе, вероятно, в 1913-м или 1914 году. Нижний снимок — 108 или 109 лет спустя.

Крымский Вал был преимущественно малоэтажным и деревянным. В начале ноября 1911 года, то есть 111 лет назад, открылось трамвайное движение по Садовой линии на участках от Смоленского рынка до Крымского моста. Красивые опоры трамвайной сети, новые рельсы помогли в датировке снимка. На дальнем плане старинной фотокарточки видна колонна марширующих солдат. Скорее всего, это мобилизованные.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Новослободская улица. Чёрно-белая фотография сделана в 1937 году. Нижний снимок — 84 года спустя.

На старой фотокарточке отчётливо видны троллейбусные провода. Это маршрут №3. Он был запущен по Новослободской как раз в 1937-м.

Среди бросающихся в глаза изменений: ровно в два раза шире стал тротуар, исчезли троллейбусные провода (троллейбус вообще из Москвы убран). Стало больше автомобилей, исчезли лошади и телеги, пропали одноэтажные деревянные домики.

Также вы можете посмотреть на храм Всемилостивого Спаса на Новослободской и на больницу при центральной пересыльной тюрьме, что на углу Новослободской и Лесной.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Площадь Арбатских ворот. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Перед вами прекрасное здание аптеки Романа Романовича Кёллера. Она стояла напротив кинотеатра «Художественный». Потому найти прежнее место съёмки оказалось довольно легко.

Здесь продавались не только лекарства, но и парфюмерия и даже хозтовары (о чём вещают надписи у входа). Позади аптеки возвышается храм Бориса и Глеба, что стоял у Арбатских ворот. В первые советские годы в национализированной аптеке работал магазин санитарии и гигиены №10.

В 1930 году храм был снесён. В 1950-х сломана аптека. На этом месте теперь проезжая часть.

Граф Кёллер — этнический немец, основатель фармацевтической промышленности в России. При царях эту отрасль, включая сбыт лекарств, крепко держали в своих руках немцы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дворец князя Сергея Сергеевича Гагарина. Чёрно-белая фотография — из альбома выпускников медфака Московского университета за 1911 год. Нижний снимок — 111 лет спустя.

С 1833-го дворец Гагарина занимала Новая Екатерининская больница. У неё был статус Императорской, то есть она находилась на попечительстве монарха. Лечение — бесплатное для всех.

Архитектором называют Матвея Фёдоровича Казакова. Он проектировал в 1770-х. Величественное здание горело в Большом московском пожаре. Много лет было заброшенным. В 1828 году генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын выкупил его для обустройства больницы. Восстановил дворец и дополнил Осип Иванович Бове.

В советские годы здесь была клиническая больница 1-го медицинского института, затем — в войну — госпиталь. После Победы — клиническая больница №24. В 2009-м больница окончательно переехала в новое здание. После реставрации здесь Мосгордума.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Климентовский переулок. Чёрно-белый снимок сделан, вероятно, в 1880-х годах. Современная фотография — около 140 лет спустя.

Переулок получил имя от храма Священномученика Климента, папы Римского. Красивейший храм Москвы возведён на месте старой каменной церкви в конце 1760-х годов. Строил московский зодчий Иван Яковлевич Яковлев. Говорят, что проект разработал Пётр Трезин (настоящее имя Pietro Antonio Trezzini). По другой версии — архитектор храма Алексей Петрович Евлашев. Яковлев был учеником Евлашева. В советские годы храм уцелел, но в 1935 году был закрыт и превращён в книгохранилище библиотеки имени Ленина. В 2014 году завершилась реставрация.

Накануне Первой мировой на углу Климентовского и Малой Ордынки появился дом Эберлина. Он несколько закрыл вид на колокольню.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Вестибюль станции метро «Курская» кольцевой линии. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, вскоре после открытия в январе 1950 года. Нижний снимок — с той же точки 72 года спустя.

«Курская» строилась как храм Победы. В ней можно разглядеть черты храмовой классицистской архитектуры. Архитекторы — Григорий Алексеевич Захаров и Зинаида Сергеевна Чернышёва. Муж и жена.

Центр вестибюля — купол, опирающийся на балки. На балках строчка из гимна СССР:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин — на верность народу,

На труд и на подвиги нас вдохновил.

В центре зала — памятник Сталину (на старой фотокарточке он хорошо виден) работы скульптора Томского.

После XXII съезда КПСС в 1962 году началась кампания десталинизации. Сталин был убран отовсюду. Строчка из гимна снята наполовину. В 2008 году во время реставрации всё было восстановлено, за исключением памятника Сталину. Садовая-Кудринская. Чёрно-белая фотография сделана Эмилем Готье-Дюфайе в начале 1900-х. Нижний снимок сделан с той же точки.

На старинной фотокарточке дом с большим садом. До 1902 года он принадлежал графине Софье Васильевне Келлер (в девичестве Бобринская). Кто знает эпоху Екатерины II — обязательно читал о графе Алексее Бобринском, сыне Екатерины II от связи с Григорием Орловым. Софья Васильевна была правнучкой императрицы. Она служила фрейлиной при Дворе; одно время возглавляла Московский дамский комитет попечительства о тюрьмах.

В 1902 году владение Келлер на Садовой-Кудринской продано Сергею Тимофеевичу Морозову, брату Саввы Морозова. После революции и национализации здесь располагалась Австрийская миссия, а в конце 1920-х бывший дом Келлер и соседние были снесены для постройки Института удобрений. Позже это здание было перестроено. Здесь располагалось Министерство судостроительной промышленности СССР, а сейчас Антимонопольная служба Котельническая набережная. Чёрно-белая фотография сделана в 1890 году. Нижний снимок 132 года спустя. Перед вами дом призрения имени семьи Мазуриных. Сегодня едва можно узнать его под надстройками и пристройками.

Богадельня открыта в ноябре 1887-го — 135 лет назад. Предназначалась для мещанок и обедневших или попавших в трудное положение женщин купеческого сословия.

Купец II-ой гильдии Николай Алексеевич Мазурин пожертвовал участок земли на Котельнической и 500 000 рублей Московскому купеческому обществу — оно занималось организацией и попечительством дома. Проект здания выполнил Александр Степанович Каминский.

В советские годы богадельня была закрыта. В 1930-е здание надстроено на два этажа. Говорят, проектировал Иван Александрович Фомин. Здесь разместилось правление Геологоразведки. Позже добавили ещё один этаж. Теперь здесь Российский союз промышленников и предпринимателей.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Площадь Никитских ворот. Чёрно-белая фотография сделана не позже 1910 года. Современная фотокарточка — около 110 лет спустя.

В известном всей Москве театральном здании всего век назад размещалось Московское среднее строительно-техническое училище. Ради этого здание — бывший дом Платона Богдановича Огарëва — в 1907 году было надстроено на один этаж. В 1913 году прошла ещё одна реконструкция. Училище съехало. Здесь открылся кинотеатр «Унион». В советские годы — Кинотеатр повторного фильма. Сейчас — театр Марка Розовского «У Никитских ворот».

На чëрно-белой фотографии отчётливо видны рельсы и провода — электрический трамвай пошёл по Большой Никитской в 1909 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Переулок Обуха (он же Кривогрузинский). Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Снимок справа — ровно 140 лет спустя.

До 1932 года здесь стоял храм Грузинской Божией Матери (она же Покровская). Храм был возведён ещё при царе Алексее Михайловиче, но со временем перестраивался не раз. Кривой переулок, над которым храм возвышался, назывался соответственно Грузинским и даже Кривогрузинским.

В 1932 году храм был снесён, на его месте встал корпус физико-химического института имени Карпова. Переулок был переименован в память о Владимире Обухе, заведующем Мосгорздравоохранением и личном враче Ленина. Кстати, Обуху принадлежит идея сохранения тела вождя. Институт Карпова тоже разрабатывал химикаты для бальзамирования Владимира Ильича.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Покровка. Обе фотографии сделаны от знаменитого дворца Апраксиных (часть его фасада видна на двух снимках слева). Чёрно-белая фотокарточка сделана, вероятно, в 1908 году. Нижний снимок — 114 лет спустя.

На дальнем плане старинной Покровки ещё хорошо виден прекрасный Успенский храм. Он был снесён при Советской власти, в начале 1930-х. Если приглядеться, можно разглядеть храм Святой Живоначальной Троицы на Грязех.

На первом плане двух фотографий — красивый четырёхэтажный доходный дом купца-старообрядца Фёдора Семёновича Рахманова. Из-за обилия лепнины его называют домом с колосьями. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Яуза. Сыромятнический гидроузел. Чёрно-белая фотография сделана в 1940 году. Нижний снимок — 82 года спустя.

Гидроузел был возведён перед войной в трёх километрах от устья Яузы. Это была часть грандиозного, но нереализованного плана Водного кольца Москвы. Из планировавшихся четырёх гидроузлов успели ввести в строй только один. Потом началась война, было уже не до этого.

Проектировал гидроузел Георгий Павлович Гольц. В 1920-е годы он успел пожить в Италии и проникся античной архитектурой.

До строительства гидроузла здесь стоял Золоторожский мост. Ручей Золотой Рожок — это был приток Яузы. Он протекал от завода Гужона (в советские годы «Серп и Молот») и впадал в реку у Спасо-Андроникова монастыря.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Главный корпус МХАТа на Тверском бульваре лишился своей входной группы из латуни, бетона и редких пород древесины. На нижней фотографии ещё можно разглядеть эти золотые двери.

Мы же расскажем вам об одном из известных домов старой Москвы — доме генерала от кавалерии Андрея Семёновича Кологривова. Он когда-то стоял на нынешнем месте МХАТа.

По московской легенде, здесь молодой Александр Сергеевич Пушкин встретил Наталью Николаевну Гончарову. Дом пережил большой пожар 1812 года. В 1830-х был выкуплен казной для служебного жилья московского обер-полицеймейстера. Потом это был дом московского градоначальника.

С 1930-х он был разрушен. В 1936-м на его месте началось строительство Музыкального театра имени Немировича-Данченко. Но из-за войны строительство остановилось. В 1970-е здесь появился новый корпус МХАТа.