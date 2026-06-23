Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.64

Елена Эльпидифоровна Борисова-Мусатова (сестра художника В. Э. Борисова-Мусатова и его постоянная модель) на пристане на Аптекарской набережной, 1911 г. Тройка лошадей с санями, украшенная для Рождества. Около 1895 года

В конце XIX века прокатиться на тройке с праздничным звоном перед Рождеством было настоящей городской традицией.

Зимняя прогулка на украшенных санях с колокольчиками и яркими узорами считалась символом праздника и изысканности, создавая атмосферу волшебства и благополучия.

Строительство Храма Воскресения Христова на крови на Екатерининском канале, 1892 г.

Выдача казённого пайка жёнам запасных и ополченцев в Петрограде, 1914 г. Автор: Я.Штейнберг

Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) и Николаевский вокзал (ныне Московский вокзал), Санкт-Петербург. Начало XX века

Аничков мост. Санкт-Петербург, 1896 год

Андреевский рынок и Андреевский собор на Васильевском острове, Санкт-Петербург, 1913 год

Сенатская площадь, 1853–1865 гг.

На дальнем плане виден Андреевский собор (построен в 1780 г.)

Строительство Литейного моста, 1878 год

В 1878 году шло активное строительство Литейного моста — одного из самых известных мостов Петербурга. Мост был заложен 30 августа 1875 года, но строителям пришлось столкнуться с серьёзными инженерными трудностями. В этом месте Нева особенно глубока (до 24 метров), а донные грунты — иловатая, легко сжимаемая глина с низкой несущей способностью. Пришлось использовать огромные кессоны — крупнейшие на тот момент в России, чтобы обеспечить надёжность опор.

Мост проектировали с пятью арочными клёпаными металлическими пролётами и шестым — поворотным разводным.

Извозчики Санкт-Петербурга. Конец XIX в.

Перспектива Невского проспекта в сторону Большого Гостиного двора, 1860 г. Фотограф: А. Лоренс

Опоры контактной сети, совмещённые с фонарями, на Измайловском проспекте. Около 1910 г.

Экзамен в Николаевской академии Генерального штаба, 1900–1902 гг.

Конец XIX века. Царское Село, Российская империя. Развозка пассажиров на вокзале

1892 год. Санкт-Петербург, Российская Империя

Литаврщик Лейб-гвардии Кирасирского Её Императорского Величества Марии Фёдоровны полка в парадной форме с литаврами.

Нарвские триумфальные ворота, 9 января 1905 года.

Утро 9 января 1905 года стало трагическим днём в истории России. В этот день произошло событие, известное как «Кровавое воскресенье», когда мирная демонстрация рабочих, направлявшаяся к Зимнему дворцу, была расстреляна войсками.

Нарвские ворота, расположенные на пути шествия, стали немым свидетелем этой трагедии, которая положила начало Первой русской революции.

Дворцовая площадь. Массовое скопление людей, протестующих против царской власти, 9 января 1905 года.

В этот день, вошедший в историю как «Кровавое воскресенье», мирное шествие рабочих с петицией к императору Николаю II закончилось трагедией.

Войска открыли огонь по безоружным людям, убив и ранив сотни. Это событие стало началом Первой русской революции и символом нарастающего народного недовольства.

Парадный обед в Городской думе в честь посещения России президентом Франции Пуанкарэ, 1914 г. Автор: К. Булла

Андрей Нагель за рулем автомобиля «Руссо-Балт» С24-30 как участник ралли Санкт-Петербург — Севастополь, 1911 г. Ателье Карла Буллы

Андрей Платонович Нагель — легендарная фигура в истории российского автоспорта и автомобильной журналистики. В 1911 году он участвовал в престижном ралли на отечественном автомобиле "Руссо-Балт", что стало важным событием для российского автопрома.

Нагель был не только гонщиком, но и активным популяризатором автомобилей — именно с его подачи прошёл первый в России автосалон. Он совершал дальние автопробеги, прокладывая маршруты по Европе и даже покорил Везувий на машине. Позже, за успехи на международных гонках, был награждён орденом Святой Анны.

Ж/д станция «Удельная». Около 1905 г.

Дамы в шароварах на Невском проспекте, 1911 год. Автор: К. Булла

1903г. Санкт-Петербург. Магазин сантехники в Столярном переулке.

Монтаж трамвайной контактной сети на 16-17 линиях Васильевского острова. Санкт-Петербург, 1907 год

Садовая улица. Сенной рынок. Санкт-Петербург, 1896 год

Дворец Белосельских-Белозерских, Санкт-Петербург

Сергиевский дворец (Дворец Белосельских-Белозерских) — историческое здание в Санкт-Петербурге, расположенное на Невском проспекте в месте его пересечения с рекой Фонтанкой. Автор проекта — архитектор А.И. Штакеншнейдер, осуществивший строительство в стиле так называемого «русского необарокко».

С 1884 года дворец связывался с именем великого князя Сергея Александровича — младшего брата Александра III.

Дворец Белосельских-Белозерских, Санкт-Петербург

1905 год. Санкт-Петербург, Российская империя. Баня в Смольном институте благородных девиц.

Девушки, будущие светские дамы, проходили здесь не только строгую образовательную и нравственную подготовку, но и следили за личной гигиеной, что для того времени считалось важной частью воспитания.

Такие процедуры способствовали формированию привычек аккуратности и заботы о себе среди воспитанниц, а также становились временем для доверительных бесед и укрепления дружбы между ними.

Попался интересны снимок. Сенатская площадь, Санкт-Петербург, 1916 год. Фото поле колоризации. Только вот найти какую-то информацию о мероприятии, которое могло проходить на Сенатской площади в 1916 году, к сожалению, не удалось.

Лавка в Доме Басина (площадь Островского, 5 / переулок Крылова, 2), Санкт-Петербург. 1913год

Дворец Белосельских- Белозерских и Аничков мост через Фонтанку. Санкт-Петербург. Хромолитография с фото 1896 года

Велосипедистка на Дворцовой набережной, 1899 г. Автор: А. Эберлинг

Дом городских учреждений на Садовой улице, 1909 год. Ателье К. Буллы

Здание построено в 1904–1906 годах по проекту архитектора Александра Львовича Лишневского на двух смежных участках, благодаря чему ему присвоен двойной адрес. Дом поражает своим смешанным стилем: здесь можно увидеть черты модерна, псевдоготики и других направлений, а лепной декор был выполнен в мастерских Жилкина и Егорова. Интересно, что за более чем вековую историю ни структура здания, ни авторский декор фасадов практически не изменились. Сегодня здесь размещаются офисы различных организаций и городской МФЦ.

Набережная Фонтанки. Вид от усадьбы Державина. Около 1900 г.

Набережная Обводного канала, 1910-е гг.

Над каналом конструкция для транспортировки топлива на территорию Главного газового завода Общества столичного освещения.

У Казанского собора. 1910–1913 гг.

Вид с Исаакиевского собора в сторону Благовещенской площади, 1858 г. Фотограф: Пьер-Амбруаз Ришбур

Броневик и юнкера на Дворцовой площади, 1917 г.

Вид на Исаакиевский собор, 1900 г.

Большой проспект Петроградской стороны. Санкт-Петербург, 1910 г. Фотоателье Михаила Петровича Абрамова

Вот таким образом в 1900 году заготавливали лед на летний сезон. Лед нарезали большими параллелепипедами, вытаскивали из воды и на санях везли в специально оборудованные ледники.

Работа считалась сложной, тяжелой и опасной — можно было лишиться лошади или даже самому провалиться под лед. Но оплачивалась она очень хорошо, поэтому отбоя от желающих не было.

Подготовка к пуску трамвая. Санкт-Петербург, 1907 г.

Усадьбы «Пенаты». Фёдор Шаляпин помогает разгребать снег у дома Ильи Репина. 1914 г.

Парголово. Вокзал. Около 1910 г.

Финляндский вокзал. Около 1915 г.

23 мая (5 июня) 1909 года. Санкт-Петербург, Российская империя.

Торжественное открытие памятника Александру III в присутствии императорской семьи.

Это событие проходило в присутствии высших представителей царской семьи и знати, а также многочисленных горожан. Монумент, созданный скульптором Паоло Трубецким (который, однако, не присутствовал на церемонии), был установлен в память о государе, сыгравшем важную роль в истории России конца XIX века.

Обряд освящения памятника возглавил митрополит Антоний (Вадковский). После церемониального марша члены комиссии по строительству памятника, включая графа Витте и князя Голицына, были удостоены чести представиться императорской семье.

Петергоф. Большой каскад, 1865 г.

Церковь Казанской иконы Божией Матери подворья Казанского Вышневолоцкого монастыря на углу Малого проспекта Петербургской стороны и Подрезовой улицы, 1913 г. Фотограф: К. Булла

В конце 1920-х годов церковь была перестроена в общежитие

Механик типографии газеты «Биржевые ведомости» (Галерная улица, дом № 40) за осмотром печатных машин. Около 1900 г.

Летний сад. Около 1865 г.

Павильон Инженерного замка. Почтовая открытка. Начало XX в. Фотограф: П. С. Радецкий

Большая Морская улица. От Кирпичного переулка к Невскому. Около 1885 г.

Аракчеевские казармы на Шпалерной улице. Около 1910 г. Автор: Б. Криммер

Аракчеевские казармы, протянувшиеся по обеим сторонам Шпалерной улицы от Таврической до Смольного собора, были характерным элементом дореволюционного Петербурга. После революции казармы перестали использоваться по назначению, а их церковь в 1923 году переоборудовали под клуб.

К 1930-м годам значительная часть этих зданий была снесена, уступив место конструктивистским жилкомбинатам, а к концу XX века и они были признаны устаревшими и заменены современными постройками. От исторических казарм сегодня не осталось и следа, их место заняли новые здания научных и проектных организаций.

Баржи на Большой Неве. Начало 1900-х гг.

У памятника Петру I, 1890 г.

Перекрёсток Каменноостровского проспекта и Большого проспекта Петербургской стороны. 1911–1914 гг. Фотоателье Карла Буллы

Нарвские ворота, 1914 г.

Знаменская площадь (Восстания). Около 1895 г.

Троицкий мост, 1890 г.

Торжественное открытие построенного Троицкого моста 16 мая 1903 года

Торжественная церемония прошла в присутствии императора Николая II и членов императорской семьи. Программа включала орудийный салют, крестный ход и первый развод моста. Николай II лично нажал на электрическую кнопку, приводя в действие электромоторы разводного пролёта — это событие стало символом технического прогресса того времени.

Уже 17 мая 1903 года по мосту началось движение экипажей и вагонов конно-железной дороги, а в декабре 1908 года — трамваев.

На стрелке Васильевского острова, 1905 г.

Вид Мариинской площади, 1859 г.

Иоанновский женский монастырь, 1902–1910 гг. Источник: Фотоателье Карла Буллы

Демидов переулок (ныне переулок Гривцова), 1867 г. Фотограф: Альберт Фелиш

Этот переулок не раз менял своё название: изначально он назывался Малая Сарская улица, так как отсюда начиналась дорога в Царское Село. Позже переулок был известен как Конный, из-за торговли лошадьми на Сенной площади.

В 1778 году его переименовали в Демидов переулок по фамилии домовладельца, а современное название — переулок Гривцова — он получил уже в советское время, в честь героя обороны Ленинграда А. И. Гривцова.

Дворцовая набережная, 1910 г.

Адмиралтейская площадь, 1860-е годы. Фотограф: И. Бианки

Сенатская площадь, 1872 г.

Станция «Фарфоровский пост». Виден Цимбалинский путепровод. Около 1905 г.

Каменноостровский проспект, доходный дом А. Ф. Циммермана, 1908 г.

Литовский замок со стороны Офицерской улицы и Крюкова канала. Начало XX века.

Литовский замок — бывшая тюрьма, стоявшая у пересечения реки Мойки и Крюкова канала. В 1929 году было принято решение о сносе замка, а на его массивном фундаменте построили жилой комплекс для рабочих и служащих Адмиралтейского и Балтийского заводов. Архитекторы И. А. Мирзон и Я. О. Рубинчик спроектировали дом № 29 «с бытовым обслуживанием».

Малая Конюшенная улица, посередине — бульвар, обсаженный липами и клёном, 1910 г.

Малая Конюшенная получила своё название от императорских конюшен, располагавшихся неподалёку, а с 1918 по 1991 год носила имя Софьи Перовской. Бульвар на улице был устроен за счёт домовладельцев и долгое время находился в частном ведении — городу он перешёл только в 1898 году.

Несмотря на старания, липы долго не приживались, а сам бульвар стал местом для традиционного «Вербного торга» на Вербной неделе, когда улица наполнялась торговыми рядами и праздничной атмосферой.