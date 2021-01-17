Цветные фотографии СССР 1953 года

1953 год для СССР считался одним из 1953 год считается одним из серьезных в истории и понятно почему: 5 марта скончался И.В. Сталин, который правил управлял страной около 30 лет. После кончины вождя уже в первые месяцы начались самые разнообразные перемены и все верили, что это только начало.

Занятия технического кружка в школе в Ясной Поляне Руководитель В.Р. Главко и ученик. Валерий Некрасов, 1953:



Лаврентий Берия выступает на траурном митинге в марте 1953 года (кадр из фильма «Великое прощание»:

События начала года. Похороны Сталина снимали на цветную киноплёнку и фотографию. Наиболее известен снимок Бальтерманца:



На снимке Александра Устинова адмирал Кузнецов и маршал Жуков во время похорон вождя:

Венки у памятника Сталину в Алма-Ате, март 1953:

Другие цветные снимки СССР 1953 года представляют собой «парадные» работы, сделанные советскими фотографами для журналов «Огонёк» и «Советский Союз» и дошедшие до нас в основном благодаря репродукциям в этих журналах. Только стройки, сцены мирного труда и культурной жизни, жизнерадостные лица советский людей. Лучше всего смотреть снимки из архива «Огонька», которые были отсканированы уже в наше время со слайдов и напечатаны в современном полиграфическом качестве.

Вот, например, сельмаг в селе Хижки Сумской области УССР, 1953:

Парфюмерный магазин в Москве, уже явно аутентичная полиграфия журнала 1953 года,

К 1953-му в СССР почти завершено восстановление наиболее разрушенных войной городов, таких как Минск, Севастополь, Сталинград. Сталинград. Центральная набережная Волги на фото Ивана Савина, апрель 53-го:

Москва украсила семью сёстрами-высотками. В 1953-м открывается новый комплекс зданий МГУ:

В сталинскую эпоху умели строить красиво и застраивали целые кварталы таким коттеджами, но для миллионов обитателей коммуналок, подвалов, а то и землянок это красота оставалась несбыточной мечтой. Безликие «хрущевки» начнут в 1956-м делать мечту о мало-мальски человеческом жилье былью. Не знаю, можно ли было наладить массовое строительство жилья коттеджного типа? Вполне вероятно, что левацкий фанатик Хрущев воспринимал, в отличие от Сталина, частные дома как проявление буржуазного быта, равно как и личные земельные наделы. «Новый проект», из «Огонька» 53-го:

Но в 1953-м ещё безраздельно господствовал старый, сталинский быт. В новой квартире. Москва. «Огонёк», 1953:

Слесарь завода «Экономайзер», лаурет Сталинской премии Иван Петрович Карташов, фото Семёна Фридлянда, «Огонёк», 1953:



Победитель Социалистического соревнования стахановец ордена Ленина з-да «Красногвардеец» Влад.Ив. Кравченко, завоевавший в соц.соревновании почетное звание «Лучший инструментальщик г.Ленинграда». Фото С. Фридлянда, Архив «Огонька», 1953:



Можно, конечно, думать, что руководство СССР всё делало из мобилизационных соображений, но ведь каждый здоровый рабочий паренёк (или девушка) мог сесть за штурвал самолёта, а потом, глядишь, и в космонавты! «Центральный аэроклуб имени Чкалова. Летчики-спортсмены», 1953:

«Дворец пионеров. В комнате сказок. Иваново», фото Михаила Савина, январь 53-го:

Киевлянки





Даже измученное, обескровленное войной и прочими невзгодами советское село на журнальных снимках предстаёт цветущим и жизнерадостным. Доярка колхоза. Путь к коммунизму. Пензенская область, 1953:



«Победительницы соревнования комбайнеров», 1953:

Уборка урожая холодным летом 53-го:



Некоторые снимки выглядят даже подозрительно, не постановка ли?:

Немного о досуге. В СССР 53-го были такие туристические автобусы (едет в сторону озера Рица):



В начале 1950-х цветное кино в СССР становится уже вполне обыденным делом. Один из лучших цветных фильмов 53-го — «Адмирал Ушаков», пронизанный державно-патриотическими идеями:

Нельзя забыть, что 1953-й — это пик «Холодной войны» (в узком смысле этого исторического термина). Но уже забрезжили первые признаки будущей разрядки. 27 июля 1953-го завершилась перемирием Корейская война. Зато июне вспыхнули антисоветские волнения в Восточном Берлине. Комендант Берлина Диброва Петр Акимович:



Ещё в 1953 году на Семипалатинском полигоне испытали первую водородную бомбу. Гриб и огненное облако взрыва РДС-6с 12 августа 1953:

До полёта Гагарина ещё как до Луны, а в СССР 53-го уже грезят ракетами! Обложка «Техники молодёжи» за тот год: