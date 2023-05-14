С 15 мая 2018 года у нас есть Крымский мост

Мы его любим и гордимся! До сих пор, проезжая даже ночью по нему, многие люди не спят, а с восторгом смотрят в окно. Крымский мост - это чудо и торжество современых технологий и человеческих возможностей!

У Крымского моста есть своя личная страничка во Вконтакте. Посмотрим некоторые материалы оттуда. А это итоги работы Крымского моста за 2021 год: Вот ещё интересный и красивый материал: https://vk.com/krymsky.bridge

Есть у Крымского моста и свой официальный канал в Ютубе. Посмотрим два материала оттуда:

Мост в будущее (Крымский мост, док. фильм, Россия-1) 10.06.2018

Желаем Нашему любимому Мосту дальнейшего развития и полного отсутствия недоброжелателей.

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