С 15 мая 2018 года у нас есть Крымский мост

Мы его любим и гордимся! До сих пор, проезжая даже ночью по нему, многие люди не спят, а с восторгом смотрят в окно. Крымский мост - это чудо и торжество современых технологий и человеческих возможностей!
У Крымского моста есть своя личная страничка во Вконтакте. Посмотрим некоторые материалы оттуда.А это итоги работы Крымского моста за 2021 год:Вот ещё интересный и красивый материал:https://vk.com/krymsky.bridge
Есть у Крымского моста и свой официальный канал в Ютубе. Посмотрим два материала оттуда:
Мост в будущее (Крымский мост, док. фильм, Россия-1) 10.06.2018
Желаем Нашему любимому Мосту дальнейшего развития и полного отсутствия недоброжелателей.
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