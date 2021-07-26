НАТО рассматривает план блокировки военных России в Приднестровье

Глава Комитета по обороне и безопасности при СФ генерал-полковник Бондарев рассказал о действиях России при попытках НАТО заблокировать наших миротворцев ПМР - сценарий реально прорабатывается альянсом [при участии Молдавии и Украины]. У армии РФ готов ответ - разблокировать российских военных деблокирующей высадкой десанта в Одессе.

Новые агрессивные намерения "партнеров"

Миротворцы из числа военнослужащих армии России, стоящие в ПМР, по факту все эти году являют собой единственную гарантию мира в регионе. Все это же время агрессивные плана Румыния [член НАТО] даже не пытается скрыть.

Миротворцы, армия России, Приднестровье. Источник изображения: https://novostipmr.com/

Другой интересант процесса - Украина. С 2014 г. активно обсуждает варианты военной блокады российских миротворцев [географически оторваны от РФ]. Прозападная президент Санду, публично объявлявшая о таком плане, получила новые козыри после прорумынского большинства в парламенте.

Как отмечает генерал Бондарев, для НАТО сейчас эта возможность заиграла новыми красками - альянс получает реальный шанс очень ощутимо "ужалить Россию" и в политическом, и в военном аспектах.

Но жало мы вырвем

Виктор Бондарев констатирует: без прямой поддержки со стороны военных НАТО ни Румыния, ни Украина блокировать армию России не рискнут.

НАТО же, в виду серьезного обострения, на полном серьезе прорабатывает такой вариант.

Виктор Бондарев. Глава Комитета по обороне и безопасности при СФ. Источник изображения: http://vorobyov.council.gov.ru/

Но для России, как заявляет сенатор, эта стратегия альянса секретом не является - более того, Минобороны [при участии Комитета под руководством Бондарева] проработало порядок ответных действий. Генерал напоминает: военная блокировка миротворцев является актом прямой агрессии.

В таком случае Россия пойдет на деблокирующий удар. Военно-морской десант [мощности Черноморского флота ВМФ РФ] готов высадиться в Одессе. Это не только коридор в ПМР, но и означит ясные перспективы по вопросу Донбасса.

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