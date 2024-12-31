Новогодняя Москва

ОБРАЩЕНИЕ*

*_от простых Граждан Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России к руководству городов и страны: вопиющий глас Народа к губернаторам городов, депутатам ГД и правительству страны!_*

Мы-простые жители столичных городов и городов нашей необъятной Родины - просим не тратить многие миллионы рублей на празднование Нового года (о чём заявлено в прессе), на различные торжества и помпезные шоу, на которые тратятся миллионы.

Давайте посмотрим на новогоднюю Москву. Просто фото с улиц.

Начнем с Красной площади

Ё!лка у ГУМА и елочный базар.

Традиционные шарики на голых ветках леревьев

Новогодние декорации на Театральной площади в объективк Юрия Дегтярева

Новогодние декорации на Театральной площади. Снег выпал поздновато.

Вечером

Центральный парк заряжает новогодней атмосферой посетителей

Двор ресторана Mr.Lee

Двор ресторана украсили разноцветными китайскими фонариками, различными красочными фигурами и главным символом следующего года — яркой большой змеей.

ул. Поварская 52/55

На ВДНХ стартует сезон ночных катаний

В Москве кто-то утеплил уточек в сквере возле Новодевичьего монастыря

Смотрится замечательно

А вот и снег

У Мосгордумы

Ярмарка на Красной площалди

У Большого на Театральной площади

На Лубянской площади

Ярмарка у ГУМа

Точно пришла зима с середины декабря

Фестиваль «Снег и лед в Москве»

С 25 декабря по 20 января в популярных городских местах проходит зимний фестиваль «Снег и лед в Москве».

Гости смогут увидеть ледяные и снежные скульптуры, высота которых достигает семи метров.

Как отметили организаторы, все они будут посвящены символам российской культуры: от традиционных промыслов до архитектурных шедевров и великих литературных произведений.

На Новой площади появился новогодний тоннель

И снова парк Горького

уже вечером и со снегом

Сокольники

Сокольники

Малая Бронная

Малая Бронная

Сказочная атмосфера на Цветном бульваре

Цветной

Снеговики на Лубянской площади от Ксении Федосовой

Снеговики на Лубянской площади

Ёлка в центральном детском магазине на Лубянке

И снова новогодняя ярмарка на Красной площади

Новогодний Петровский путевой Дворец

Новогодний Петровский путевой Дворец

Предновогодняя Манежная площадь

Предновогодняя Манежная площадь

Наше лучшее украшение - архитектура городов, здания, памятники, которые, как подтянутые офицеры выстроились на парад! Города достаточно освещены, не нужно иллюминации светлее дня, лучшим украшением городам будет убранный снег и лёд с дорог и крыш. Сейчас каждый из нас выкраивает с зарплаты, пенсии деньги на помощь фронту: обувь, амуниции, бронежилеты, рации, дроны. Порадуйте нас аналогичной экономией денег (чтобы к зиме одеть и обуть наших детей), предназначенных на салюты, миллионные новые Елки на площадях. В Питере, это на Дворцовой - Александровская колонна!!! Скромные искусственные ёлки, стеллы. Гости городов - это люди из отдалённых городов нашей страны. Там уже много вдов, потерявших своих 20-летних сыновей, много детей, потерявших своих отцов и матерей. Нам стыдно смотреть этим людям в глаза! Все лето, когда гремели салюты, шоу, концерты, а в переполненных госпиталях Петербурга, Москвы, Ростова, Воронежа, Луганска и других городов тяжело раненые бойцы, срывая капельницы, хватая медперсонал и прикрывая их собой, прыгали на пол - в укрытие! Как им объяснить, что это празднует город - когда идёт *ВОЙНА* ? У нас болело сердце, когда Москва швыряла деньги в воздух в день города, в то время, когда Изюм, Харьков отбил враг! Когда его ноги стали топтать землю Белгорода, Курска.Этот Пир во время войны должен быть прекращён! У нас большие и важные звания и должности, мы - Граждане Петербурга, Москвы, Ростова, Воронежа и всей нашей необъятной России! В том, что мы со своими лучшими сынами Родины — зрелость общества и консолидация в едином порыве — все средства на помощь бойцам! Мы требуем, что бы с народом были и ВЫ, правящие силы, и вняли нашим требованиям. Так решил народ наших городов, нашей страны!*_Перешлите это обращение своим родным, друзьям и знакомым._*Собянин, Беглов, ау...Первые гирлянды и светодинамические новогодние конструкции из ламп появились на фасадах зданий и фонарных опорах Москвы в 1970 году. Праздничную подсветку в те годы размещали только на центральных улицах города, парадных въездах и у главных достопримечательностей. Единой концепции новогодних украшений в Москве не существовало вплоть до 2010-х годов.