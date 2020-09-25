Катя.
Екатерина Зеленко.
Семь классов средней школы, летная школа.
Вышла замуж за лётчика, Павла Игнатенко, командира эскадрильи бомбардировочного полка, погибшего в 43-м году.
Обычная украинская семья.
Испытывала самолёты, воевала в финской войне, единственной женщиной-лётчиком.
Да-да, в несправедливой, захватнической финской войне, я помню.
С первого дня Великой Отечественной Войны - на фронте.
Успела совершить 40 боевых вылетов, командовала группой бомбардировщиков.
12 сентября 1941 года, на уже поврежденном самолете в третий раз за день вылетела на задание.
В районе города Ромны её и её ведомого перехватили семь немецких Ме-109.
Ведомый был подбит и ушёл.
Зененко, одна против семерых, сбила один немецкий истребитель, исчерпав на этом боезапас.
И пошла на таран.
Единственный в истории авиации таран, совершенный женщиной.
Истребитель она сбила, но и сама была подбита при попытке посадить самолёт и погибла.
Звание Героя Советского Союза было присвоено лишь в 90-м году, видимо, Родина считала, что умереть за неё это не подвиг, так, в порядке вещей.
Вы хотели называть улицы именами героев- украинцев, дравшихся за Украину?
Вот вам Героиня, называйте.
И да, конечно, пойти на таран в 24 года её заставили.
Заград отряды были созданны как раз в день её гибели.
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