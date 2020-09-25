Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Негода
    надо сначала избавится от всех текслеров сидяших  во власти ., а потом можно и порядок наводить,  !Борьба с правосла...
  • Сергей Легков
    Любовь бывает безрассудной!Как Великая Вселе...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Да уж!!! Ходили же не впервой, а даже новичков и тех, кто может вообще больше не пойти - всех предупреждают... Это, д...Как Великая Вселе...

Вы хотели называть улицы именами героев- украинцев, дравшихся за Украину?

Вы хотели называть улицы именами героев- украинцев, дравшихся за Украину?14 сентября 1916 года, в маленьком селе на Волыни родилась обычная девочка, - пишет Макс Бужанский.

Катя.

Екатерина Зеленко.

Семь классов средней школы, летная школа.
Вышла замуж за лётчика, Павла Игнатенко, командира эскадрильи бомбардировочного полка, погибшего в 43-м году.

Обычная украинская семья.

Испытывала самолёты, воевала в финской войне, единственной женщиной-лётчиком.

Да-да, в несправедливой, захватнической финской войне, я помню.

С первого дня Великой Отечественной Войны - на фронте.

Успела совершить 40 боевых вылетов, командовала группой бомбардировщиков.

12 сентября 1941 года, на уже поврежденном самолете в третий раз за день вылетела на задание.

В районе города Ромны её и её ведомого перехватили семь немецких Ме-109.

Ведомый был подбит и ушёл.

Зененко, одна против семерых, сбила один немецкий истребитель, исчерпав на этом боезапас.

И пошла на таран.

Единственный в истории авиации таран, совершенный женщиной.

Истребитель она сбила, но и сама была подбита при попытке посадить самолёт и погибла.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лишь в 90-м году, видимо, Родина считала, что умереть за неё это не подвиг, так, в порядке вещей.

Вы хотели называть улицы именами героев- украинцев, дравшихся за Украину?

Вот вам Героиня, называйте.

И да, конечно, пойти на таран в 24 года её заставили.

Заград отряды были созданны как раз в день её гибели.

герои
Украина
наверх