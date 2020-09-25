Мы из Советского Союза

14 сентября 1916 года, в маленьком селе на Волыни родилась обычная девочка, - Макс Бужанский. 14 сентября 1916 года, в маленьком селе на Волыни родилась обычная девочка, - пишет Макс Бужанский.

Катя.

Екатерина Зеленко.

Семь классов средней школы, летная школа.

Вышла замуж за лётчика, Павла Игнатенко, командира эскадрильи бомбардировочного полка, погибшего в 43-м году.

Обычная украинская семья.

Испытывала самолёты, воевала в финской войне, единственной женщиной-лётчиком.

Да-да, в несправедливой, захватнической финской войне, я помню.

С первого дня Великой Отечественной Войны - на фронте.

Успела совершить 40 боевых вылетов, командовала группой бомбардировщиков.

12 сентября 1941 года, на уже поврежденном самолете в третий раз за день вылетела на задание.

В районе города Ромны её и её ведомого перехватили семь немецких Ме-109.

Ведомый был подбит и ушёл.

Зененко, одна против семерых, сбила один немецкий истребитель, исчерпав на этом боезапас.

И пошла на таран.

Единственный в истории авиации таран, совершенный женщиной.

Истребитель она сбила, но и сама была подбита при попытке посадить самолёт и погибла.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лишь в 90-м году, видимо, Родина считала, что умереть за неё это не подвиг, так, в порядке вещей.

Вы хотели называть улицы именами героев- украинцев, дравшихся за Украину?

Вот вам Героиня, называйте.

И да, конечно, пойти на таран в 24 года её заставили.

Заград отряды были созданны как раз в день её гибели.