Запрет движения ЛГБТ*

Верховный суд 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ* (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры) экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России, - сообщает РИА «Новости». С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратилось Министерство Юстиции. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть «признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

За неделю до этого замминистра юстиции РФ Андрей Логинов сообщил на конференции «Державинские чтения»: «Всё более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры». Действительно, в последние годы международные ЛГБТ*-организации усиливают своё влияние в странах Запада и во многом определяют их политику. И конечно же, они стремятся тоже самое делать и в нашей стране.

Обстоятельства исключения гомосексуализма из номенклатуры психических заболеваний, которая впервые произошла в США, подробно описана в аналитическом обзоре межрегиональной общественной организации «За права семьи» на тему «Законодательное запрещение пропаганды гомосексуализма детям». Вот отрывок из этого доклада:

«В конце 60-х гг. в США на смену сравнительно «мягкому» «гомофильскому движению» пришло т.н. «Движение за освобождение геев» (Gay liberation movement). Активисты призывали гомосексуалистов публично объявлять о своей гомосексуальности и требовать признания и одобрения со стороны общества. Радикальные и носящие агрессивный характер выступления гомосексуальных активистов стали все более частыми. Это затронуло и работу Американской Психиатрической Ассоциации.

По сообщению проф. Сэтиновера, на одной из встреч Ассоциации выступление специалиста по гомосексуализму было прервано лидером радикальной гомосексуальной организации Gay Liberation Front Фрэнком Кэмени, который каким-то образом проник в помещение и, выхватив микрофон у выступавшего, начал выкрикивать: «Психиатрия – воплощение врага. Психиатрия ведет против нас неустанную войну на уничтожение… Мы отвергаем ваше право владеть нами. Можете считать это объявлением войны!». Действуя с помощью такой тактики, гомосексуалисты добились включения их в различные дискуссионные группы Ассоциации и возможности регулярно выступать перед ее должностными лицами, включая и комитет, ответственный за подготовку нового издания DSM. И извне, и изнутри на Ассоциацию оказывалось давление с целью побудить ее принять решение об исключении гомосексуализма из числа психиатрических диагнозов. В результате этого давления была создана специальная рабочая группа по данному вопросу, составленная в значительной своей части из членов рабочей группы при Национальном институте психического здоровья, которая в 1969 г. опубликовала свой доклад о нормальности гомосексуализма.

В такой обстановке комитетом по номенклатуре было принято административное решение об исключении гомосексуальности из DSM с заменой ее диагнозом «эго-дистоническая гомосексуальность». При принятии этого решения не проводилось широких консультаций со всеми членами ассоциации. Это решение вызвало серьезное сопротивление со стороны многих психиатров. В результате споров в 1974 г. было проведено голосование среди всех членов ассоциации. Лишь 58% психиатров – членов Ассоциации – поддержало это решение, а 37% специалистов открыто выступили против него. Однако, поскольку большинство было на стороне принятого решения, оно осталось в силе».

Таким образом, видно, как в результате целенаправленного давления с помощью эпатажных акций с требованиями «прав» спор отношение к гомосексуализму из научной проблемы стал политической. А с 2001 года, начиная с Нидерландов, целые государства стали легализовывать так называемые однополые «браки».

Ярким образцом давления ЛГБТ*-организаций на исследования, опровергающие их «радужную» картину мира, является история Марка Регнеруса доктора социологии, адъюнкт-профессора в Техасском университете в Остине (США). ЛГБТ*-активисты требовали не допустить публичного оглашения результатов его работы, написанной в 2012 году. И вот почему: согласно полученным учёным данным 25% воспитанников гомосексуальных родителей имели или имеют венерические заболевания; до 24% взрослых детей из однополых «семей» недавно планировали самоубийство; воспитанные гомосексуальным родителем люди значительно чаще, чем выходцы из гетеросексуальных семей, обращаются к психотерапевтам – 19% против 8%; 31% детей выросших с мамой-лесбиянкой и 25% выросших с отцом гомосексуалистом когда либо были принуждаемы к сексу вопреки их воли (в том числе – со стороны родителей); если папа или мама имели гомосексуальные связи, то всего лишь 60-70% их детей называют себя полностью гетеросексуальными. В исследовании принимали участи 3000 человек. На Марка Регнеруса клеветали, называя мошенником и шарлатаном, требовали уволить из Техасского Университета.

В России, как только с 2012 года началось принятие законов против пропаганды гомосексуализма в регионах, а затем и на федеральном уровне, ЛГБТ*-организации активизировались для противодействия. И хотя гомосексуализм официально не был признан вновь ни болезнью, ни уголовным преступлением, а запрещена лишь пропаганда этого явления несовершеннолетним, гей-активисты развязали настоящую войну против сторонников этой меры по защите нравственности. Панк-феминисткая группа Pussy Riot в феврале 2012 года устроила свою акцию в Храме Христа Спасителя, в том числе, и по причине твёрдой позиции Русской Православной Церкви по вопросу отношения к гомосексуализму. И ЛГБТ*-организации поддержали этих кощуниц. Депутаты Елена Мизулина и Виталий Милонов подверглись давлению и ураганному шельмованию. На концертах дирижёра Валерия Гергиева за рубежом устраивались провокации под предлогом, что он – «друг Путина». Кроме всего прочего, российские и зарубежные ЛГБТ*-организации призывали отменить Зимнюю Олимпиаду в Сочи, прошедшую в 2014 году, мотивируя это тем, что наша страна «не имела морального права» на её проведение.

Подобная активность ЛГБТ*-активистов объясняется не столько их каким-то ущемлённым положением, сколько идеологией организаций подобного толка. Своих последователей они убеждают в том, что причина неприязни нашего общества к гомосексуализму кроется в его непрогрессивности и неразвитости. Создаётся целый пантеон из известных исторических личностей, которых причисляют к «геям», даже если их факт их «нетрадиционной ориентации» сомнителен, как в случае Леонардо да Винчи, который в своё время обвинялся в содомии, но был оправдан. Так создаётся впечатление, будто многие или даже почти все гомосексуалисты – талантливые люди. Распространяется убеждение, что дети, усыновлённые однополыми парами, будут лучше воспитаны, чем в обычных семьях, так как они всегда желанны из-за невозможности естественного зачатия в таком «браке», что создаёт повод для приоритета при выборе семьи для усыновления ребёнка на Западе. При этом сторонники традиционных ценностей шельмуются, объявляются «гомофобами». Более того, в научной среде Запада уже готовится признание так называемой «гомофобии» болезнью. То есть фактически ЛГБТ*-активисты выставляют себя авангардом прогресса, а толерантность к гомосексуализму – важным признаков цивилизованности. Такая поистине мессианская идея сплачивает активное меньшинство в борьбе с традиционно мыслящим, но разрозненным большинством.

Так в сознание общества внедряется ЛГБТ*-идеология, искажающая духовно-нравственные ценности. Религия же или подстраивается под новое веяние, как в Швеции, где церковью руководит епископ-лесбиянка, или при активном и упорном сопротивлении шельмуется, как Русская Православная Церковь в России. В европейских школах вводится сексуальное просвещение, где занятия ведут и представители «нетрадиционных сексуальных меньшинств».

А в декабре 2011 года тогдашний президент США Барак Обама выпустил директиву, объявляющую борьбу за права сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики. В своем меморандуме Обама потребовал от правительственных ведомств сделать все от них зависящее, чтобы дипломатическая работа США и помощь, оказываемая зарубежным странам, способствовала защите прав ЛГБТ*. Несколько ЛГБТ*-активистов из России проходили стажировку в США.

Более того, вслед за борьбой за «права» гомосексуалистов, стало разрастаться и движение трансгендеров – людей, меняющих свой пол на противоположный или изобретающих новые «гендеры» (социальный пол). В последние годы на Западе в это всё больше втягиваются несовершеннолетние. Всемирная организация здравоохранения заявила о намерении выпустить новую методичку, в которой признает третий пол. Как отмечается на сайте ВОЗ, пол человека «не ограничивается только мужским и женским». По словам представителей организации, отныне поход к гендерной проблематике будет основан на новой концепции, выходящей за рамки бинарной системы, и будет построен на признании более широкого, чем прежде, гендерного разнообразия.

В ряде стран Запада подросткам уже разрешено менять пол без согласия родителей. Например, как сообщает портал газеты «Взгляд», в мае 2019 года Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком. После решения суда попытка использовать женские местоимения грозит ему арестом. Ему запрещено уговаривать дочь «отказаться от лечения расстройства гендерной идентичности», а также использовать имя, данное девочке при рождении. А ей самой разрешили пройти «гормональное лечение» без его согласия.

Успехи так называемых «сексуальных меньшинств» на Западе произошли, благодаря насаждению культа индивидуализма и атомизации общества, потерявшего связь с памятью поколений и собственной историей. Не случайно в нашей стране либералы-западники любят судачить о так называемом «победобесии» перед каждой годовщиной Великой Победы 1945 года. Ведь когда утрачиваются традиционные ценности и авторитеты, их место занимают новые, навязанные активным и сплочённым меньшинством, которое становится законодателем путей развития социума. Фактически, усилиями ЛГБТ* подрываются фундаментальные основы самой человеческой цивилизации, ибо только мужчина и женщина могут естественным образом родить ребёнка – часть будущего поколения. А это уже угроза утраты самого сакрального образа любви, как созидательной силы, рождающей новую жизнь. Что, в свою очередь, открывает дорогу для легализации педофилии и прочих сексуальных извращений. Разговоры об это в Европе уже ведутся. А из-за борьбы за «права» трангендеров размывается даже само понятие о мужчине и женщине. А потому сама европейская цивилизация рискует уйти в историю.

Наш президент Владимир Путин во время своего выступления на Всемирном русском народном соборе заявил: «Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира».

Именно благодаря неприятию нашим обществом толерантности к гомосексуализму и трансгендерности, а также усилиям властей по сохранению традиционных семейных ценностей, у России есть исторический шанс остановить этот гибельный процесс содомизации мира и стать ярким примером иного развития цивилизации. Запрет ЛГБТ*-движения – это важный шаг к избавлению от навязывания чуждых нам ценностей из-за рубежа. И видя это, консервативные организации всего мира и даже в США обретают надежду на избавление своих стран от диктата «сексуальных меньшинств».

* - экстремистская организация, запрещённая в России.