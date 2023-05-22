Азбука российская новейшая или Букварь. 1811

Мы из Советского Союза

Азбука российская новейшая или Букварь для обучения малолетних детей чтению,

С молитвами, нравоучениями, краткими для детей повестями, с показанием чисел и таблицы умножения.

Санкт-Петербург. 1811 Предыдущие материалы:

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