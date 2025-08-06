Территория Героев...(181)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Офицеры, получившие сегодня «Золотые звезды» из рук Министра обороны РФ, рассказали о своей главной миссии – приближать победу России.
«Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», – рассказали полковник Юрий Пытиков о своей фронтовой работе.
«Задача у нас у всех единая – принести победу нашей стране», – подчеркнул подполковник Андрей Сыротюк.
«Фронт двигается, задачи выполняем, осталось дело за малым – не останавливаться, не опускать руки», – уверен лейтенант Владимир Королев.
См. видео по ссылке
Старший лейтенант Лукьянов ДмитрийШтурмовая группа, в составе которой действовал старший лейтенант Дмитрий Лукьянов, выполняла задача по взятию опорного пункта украинских боевиков, расположенного на пути наступления российских войск.
Оказывая ожесточенное сопротивление, враг сковал действия российских штурмовиков огнем из гранатомета.
Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дмитрий, лично руководя боевой тройкой, принял решение обойти опорный пункт с фланга.
Скрытно продвигаясь по лесополосе, Лукьянов вместе с подчиненными сумел незаметно подобраться к гранатометному расчету боевиков.
Прицельным выстрелом из штатного оружия старший лейтенант уничтожил вражеского гранатометчика после чего первым ворвался в опорный пункт противника. Застигнутый врасплох дерзкой атакой российских штурмовиков, вражеский стрелок, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен.
Лишившись поддержки гранатометного расчета, противник не сумел сдержать атакующий натиск российских штурмовиков и отступил.
Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Дмитрия Лукьянова, позволил российским войскам овладеть опорным пунктом и закрепиться на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/10220
Гвардии сержант Морозов ВладимирГвардии сержант Владимир Морозов, действуя в составе противотанковой батареи, находился на боевом дежурстве на одном из рубежей развертывания.
Во время контрбатарейной борьбы артиллерийских подразделений, находящихся в соседнем квадрате, Морозов получил доклад с поста воздушного наблюдения об обнаружении местонахождении разведывательного беспилотника типа «Крыло», который кружил над районом сосредоточения наших артиллерийских установок.
Силами средств противовоздушной обороны БПЛА был опознан как вражеский и оперативно уничтожен.
После уничтожения дрона противника произошло возгорание на месте падения обломков недалеко от места хранения боеприпасов артиллерийских орудий.
Морозов с пожарной командой немедленно выдвинулся к месту возгорания и оперативно ликвидировал возгорание, предотвратив детонацию боекомплекта.
Благодаря профессиональным и оперативным действиям гвардии сержанта Владимира Морозова вражеская разведка не получила достаточных данных для огневого воздействия, техника и личный состав не пострадали, продолжив выполнять боевую задачу.
https://t.me/rabotaembrat/10227
Лейтенант Сибирко МаксимВ ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта на одном из тактических направлений СВО лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом.
Выбрав удачный момент, пока украинские боевики замешкались, Максим пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации.
Грамотные и умелые действия командира штурмовой группы лейтенанта Сибирко позволили выполнить задачу по продвижению и закреплению подразделения, а также улучшить позиции наших войск на линии боевого соприкосновения.
За проявленные личные мужество и отвагу лейтенант Максим Сибирко награжден орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/10205
Военнослужащий Аржаков ПавелКомандир группы БПЛА отряда БАРС-2 Павел Аржаков, управляя беспилотным летательным аппаратом, выполнял задачу по вскрытию позиций украинских боевиков на участке наступления российских войск.
В ходе ведения разведки Павел обнаружил вражеский танк и блиндаж с личным составом противника.
Оценив ситуацию, Аржаков дал команду своим подчиненным атаковать вскрытые вражеские объекты fpv-дронами, а сам осуществлял контроль поражения целей.
Благодаря профессионализму Павла Аржакова и его подчиненных точным попаданием fpv-дронов был уничтожен танк противника, а также взорван блиндаж вместе с находившимися там украинскими боевиками.
https://t.me/rabotaembrat/10219
Гвардии рядовой Мурашев АлександрГвардии рядовой Александр Мурашев в должности старшего наводчика гранатомётного отделения выполняет боевые задачи по уничтожению укрепленных позиций противника.
В ходе ведения боевых действий российские штурмовики обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт противника, который сковывал их дальнейшее продвижение. Расчёту гранатомёта, в составе которого действовал Александр, была поставлена задача по огневому поражению вражеского опорного пункта.
Мурашев, используя данные воздушной разведки, точно рассчитал координаты и ввел установки для стрельбы. Точными выстрелами из станкового гранатомёта Мурашев уничтожил противника в опорном пункте.
Благодаря смелым и грамотным действиям гвардии рядового Александра Мурашева штурмовые группы смогли уверенно продвинуться вперёд и успешно закрепиться на новых позициях.
https://t.me/rabotaembrat/10233
Сержант Пост НикитаШтурмовая группа, в составе которой действовал сержант Никита Пост, выполняла задачи по занятию новых позиций и зачистке опорных пунктов противника на одном из важных участков линии фронта.
Группа российских штурмовиков, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов противника. Оценив обстановку, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь минометов ВСУ. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон.
После того как враг был лишен возможности вести корректировку огня, российские штурмовики заняли запасные позиции и закрепились на новой территории.
Благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Никиты Поста его подчиненным удалось закрепиться на новых позициях и избежать потерь.
https://t.me/rabotaembrat/10209
Гвардии младший сержант Воскресенский АндрейГвардии младший сержант Андрей Воскресенский в должности командира боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» неоднократно выполнял боевые задачи по ведению разведки для обнаружения артиллерийских позиций противника, выявлению районов сосредоточения живой силы и техники противника и их уничтожению.
Находясь на огневой позиции артиллерии в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики, после выполнения огневой задачи расчет Андрея был атакован FPV-дронами и артиллерией противника.
В ходе отражения атаки один из FPV-дронов достиг цели, в результате чего произошло возгорание боевой машины. Несмотря на непрерывный обстрел вражеской артиллерии, Воскресенский сумел устранить возгорание боевой машины, после чего принял решение увести машину из-под обстрела в безопасное место, тем самым сохранив вверенную ему технику.
Находясь в районе сосредоточения Андрей нёс службу на посту воздушного наблюдения. Проявляя высокую бдительность, гвардии младший сержант Воскресенский смог вовремя обнаружить приближающиеся к месту дислокации артиллерийского расчета вражеские FPV-дроны. Андрей занял выгодную позицию и прицельными выстрелами из ружья уничтожил три вражеских FPV-дрона, тем самым, не допустив уничтожения боевой машины и потерь среди личного состава.
Благодаря быстрым и уверенным действиям гвардии младшего сержанта Андрея Воскресенского в условиях огневого воздействия удалось нанести огневое поражение противнику, что способствовало продвижению наших войск и выполнению ими поставленной боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/10235
Ефрейтор Евтеев НиколайНа одном из тактических направлений СВО ефрейтор Николай Евтеев выполнял боевую задачу по обороне позиций своего батальона. В ходе ожесточенного стрелкового боя с превосходящими силами противника военнослужащий уничтожил несколько человек живой силы ВСУ и выгадав время в условиях непрекращающегося минометного обстрела со стороны противника эвакуировал в безопасную зону троих раненных сослуживцев.
Проявив самоотверженность, Николай внес существенный вклад в отражение атаки и сдерживание ВСУ, а также сохранил жизни личного состава своего батальона.
За доблесть и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтор Евтеев Николай Сергеевич представлен к награждению медалью "За отвагу".
https://t.me/rabotaembrat/10224
Ефрейтор Харламов МихаилЕфрейтор Михаил Харламов в составе инженерно-саперной группы выполнял боевую задачу по минированию мест возможного прорыва вражеской техники в районе одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.
В ходе выполнения инженерно-разведывательных задач Харламов определил основные направления, представляющие угрозу для российских подразделений, и приступил к установке противотанковых мин на дорогах и подъездах к населенному пункту.
Несмотря на постоянную угрозу атаки FPV дронов противника, Михаил осуществил установку и маскировку мин.
Во время возвращения к месту дислокации инженерно-саперная группа подверглась атаке двух дронов камикадзе противника. Заняв позицию для стрельбы, Михаил Харламов меткими выстрелами из штатного оружия уничтожил вражеский беспилотник. Ведя прицельный огонь, Михаил поразил второй дрон, атаковавший российских военнослужащих, который сдетонировал в воздухе на близком расстоянии от группы. В результате взрыва один из членов группы получил осколочное ранение. Харламов оперативно оказал первую помощь пострадавшему военнослужащему и доставил его к месту эвакуации.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Михаила Харламова удалось повысить обороноспособность участка фронта и предотвратить прорыв вражеской бронетехники.
https://t.me/rabotaembrat/10234
Рядовой Бурмистров СергейРядовой Сергей Бурмистров в ходе проведения специальной военной операции в составе группы разведки выполнял задачи по охране позиций российских подразделений на важном тактическом направлении.
Находясь на наблюдательном посту в ночное время суток, рядовой Бурмистров обнаружил диверсионную группу противника, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении позиций наших подразделений.
Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления.
Благодаря бдительности Сергея Бурмистрова удалось обезоружить и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках.
После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов.
Смелые и решительные действия рядового Сергея Бурмистрова способствовали отражению атаки ДРГ противника, уничтожению замаскированного опорного пункта противника и занятию новых важных огневых точек российскими штурмовиками.
https://t.me/rabotaembrat/10210
Гвардии рядовой Гусев СергейОператор звукометрического комплекса гвардии рядовой Сергей Гусев выполнял задачи в составе разведывательно-ударного дивизиона по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмена информацией между базным и центральным пунктом комплекса звукометрической разведки.
Под непрекращающимся обстрелом противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение.
Как только связь была восстановлена, комплекс продолжил ведение разведки стреляющих орудий, что способствовало уничтожению вражеской артиллерии.
Благодаря бдительности и мужеству гвардии ефрейтора Сергея Гусева, подразделения продолжили огневую поддержку наступления российских штурмовых подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10228
Рядовой Антоненко ТимофейРядовой Тимофей Антоненко выполнял боевую задачу в составе группы эвакуации в ходе наступления российских подразделений на одном из важных тактических направлений.
Антоненко, используя мотоцикл, незамедлительно выдвинулся к раненному товарищу. Рискуя собственной жизнью под непрекращающимся артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов противника, Тимофей добрался до раненого и приступил к оказанию первой медицинской помощи.
Во время оказания первой медицинской помощи Тимофей заметил дрон противника, стремительно приближавшийся к ним. Используя штатное стрелковое оружие, Антоненко метким огнем уничтожил его в воздухе.
После оказания первой медицинской помощи Тимофей эвакуировал своего товарища на командный пункт подразделения для последующей отправки его в полевой госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Мужественные и профессиональные действия рядового Тимофея Антоненко позволили спасти жизнь раненому российскому военнослужащему.
https://t.me/rabotaembrat/10214
Гвардии младший сержант Котов ДанилГвардии младший сержант Данил Котов выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности водителя-заряжающего реактивной системы залпового огня «Град».
Котов, находясь под артиллерийским огнём противника, выполнял огневую задачу по поражению живой силы противника в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Управляя вверенной ему техникой, Данил, невзирая на огонь вражеской артиллерии, доставил артиллерийский расчёт на огневую позицию, помог своевременно и точно открыть огонь по противнику, в результате чего было уничтожено более 20 украинских боевиков.
Действуя в составе артиллерийского расчёта, он выполнял очередную боевую задачу по поражению живой силы и техники противника вблизи одного из населённых пунктов.
После выполнения огневой задачи последовал ответный артиллерийский огонь противника, в результате чего боевая машина, которой управлял Котов получила повреждения. Находясь под огнем противника, гвардии младший сержант устранил повреждение и вывел из-под удара боевую машину и экипаж.
Благодаря проявленному мужеству гвардии младшего сержанта Данила Котова в условиях огневого воздействия противника удалось сохранить вооружение и жизни боевого расчета, что способствовало продвижению наших войск и выполнению ими поставленной боевой задачи, а также ослабило оборону противника.
https://t.me/rabotaembrat/10236
Гвардии лейтенант Ефремов АлексейГвардии лейтенант Алексей Ефремов с первых дней специальной военной операции принимал участие в активных боевых действиях на различных тактических направлениях.
В ходе интенсивного огневого воздействия ВСУ, благодаря грамотным действиям и умелым навыкам офицера удалось своевременно оказать медицинскую помощь, спасти жизни наших военнослужащих, а также отбить накаты ВСУ.
За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции гвардии лейтенант Алексей Ефремов награжден государственной наградой – орденом «Мужества».
https://t.me/rabotaembrat/10225
Рядовой Завдиев ЮнусВоеннослужащий 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Министерства обороны рядовой Юнус Завдиев был награжден медалью Жукова.
Юнус Завдиев вступил в ряды Вооруженных сил России в 2022 году. В октябре того же года он вместе со своим подразделением под командованием полковника Зайнди Зингиева отправился в зону специальной военной операции.
За время службы Юнус неоднократно получал ранения, сражаясь против ВСУ и иностранных наемников по всей линии боевого соприкосновения, проявив при этом лучшие воинские качества, достойные наследников Великой Победы.
https://t.me/specnazAlpha/39484Владимир Цыренов летом 2022 года добровольцем ушел на СВО. Воин-тихоокеанец, который служил на подводной лодке, стал командиром БМП-3: доставлял бойцов на задания, эвакуировал раненых. За время службы Владимир совершил свыше 500 боевых выездов, трижды был ранен. За храбрость и самоотверженность он удостоен трех орденов Мужества. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1652Полевой пункт заправки, где служит Дмитрий Дюскин, находится глубоко под землей и хорошо замаскирован снаружи, чтобы враг не заметил топливозаправщики. Дмитрий служит в армии уже третий год и прекрасно знает: от его работы, буквально, зависит боеготовность подразделения.
Дома нашего героя ждут любимые женщины: жена, дочь и мама. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1653Этот экипаж танка Т-72Б3М состоит из бойцов, которые пришли в войска осенью 2022 года. Опыт работы у них теперь такой, что они не уступают в результативности профессиональным военным. На этот раз их целью было место сосредоточения личного состава ВСУ. Осколочно-фугасными снарядами выявленные вражеские цели были успешно уничтожены с расстояния более 8 километров.
О своей работе рассказали танкисты: Александр, Николай и Артем. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1649Юнир Габбасов родом из Республики Башкортостан. Начал служить в армии еще солдатом-срочником. Теперь он — начальник продовольственной службы и отвечает за то, чтобы у бойцов мотострелкового полка всегда была на столе горячая и вкусная еда.
А повар Алексей Пан, который служит здесь же на полевом механизированном хлебозаводе, приехал из Республики Алтай. Ему нравится печь хлеб, и в армии он остался служить, потому что здесь ценят плоды его труда. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Доброволец Калужский ДаниилБорисоглебск, Воронежская область
23.06.1998 - 10.10.2023
Калужский Даниил, позывной «Калуга», родился 23 июня 1998 года в городе Борисоглебске Воронежской области. С детства мечтая стать военным, он поступил в Московское суворовское военное училище в 11 лет. Там проявил себя как кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, был незаменимым вратарем мини‑футбольной команды и победителем соревнований по самбо, панкратиону и рукопашному бою среди училищ.
После окончания училища Даниил продолжил своё образование в военном университете обороны, где служил командиром отделения и стал лучшим спортсменом курса. Помимо службы, он писал песни и музыку, проявляя творческий талант.
В августе 2023 года, добровольно отправившись в зону специальной военной операции, он решил быть рядом с однокурсниками и помогать товарищам.
10 октября 2023 года Даниил погиб при выполнении боевой задачи в посёлке Весёлое под Авдеевкой.
Доброволец Сухих ВалерийВалерий Валерьевич Сухих родился в деревне Белая Елань 21 июля 1978 года. Получил образование в неполной средней школе №2 города Талицы, Свердловская область, которую окончил в 1993 году. В том же году он поступил в Талицкий лесотехнический техникум на специальность «Технология деревообработки», который завершил в 1997 году.
После окончания техникума Валерий служил в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации в бригаде спецназа Главного разведывательного управления и принимал участие во Второй Чеченской войне. Во время службы он проявил себя как грамотный и решительный военнослужащий, заслужив статус ветерана боевых действий и серебряную медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
Вернувшись домой в 2000 году, Валерий продолжил образование в Уральском государственном лесотехническом университете, где в 2004 году получил диплом инженера по специальности «Технология деревообработки».
24 ноября 2006 года создал семью, воспитав четырех детей.
С началом специальной военной операции Валерий, будучи патриотом своей страны, активно участвовал в сборе и доставке гуманитарной помощи.
В июне 2023 года он подписал контракт и отправился в зону боевых действий.
В процессе службы Валерий был награждён
Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени,
Медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия»,
медалью «За верность десантному братству».
1 августа 2024 года Валерий Валерьевич Сухих героически погиб при выполнении боевого задания.
Посмертно ему был присвоен Орден Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/suhih-valerij-valerevich/
Военнослужащий Конторов Виталийпосёлок Волома, Республика Карелия
В ходе специальной военной операции погиб Виталий Конторов.
Виталий родом из поселка Волома Муезерского района, он героически отдал свою жизнь, исполняя долг перед Родиной.
Погиб 22 июля 2024 года в селе Невское Кременского района Луганской области.
https://герои-сво.рф/geroi/kontorov-vitalij/
Военнослужащий Алтынбаев АртурНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб
Алтынбаев Артур Наилевич 06.05.1988 года рождения.
Доброволец Рафайлиди ГригорийРафайлиди Григорий Леонидович (позывной АЛИ).
25.11.1979-22.07.2023
Погиб в бою под Работино, в ходе контранступа противника.
Был командиром 3 роты отряда БАРС-11.
Доброволец Галендухин ВиталийВиталий Валерьевич Галендухин, 43-летний энергетик из Бурятии, погиб 23 июля 2024 года, выполняя боевое задание в рамках Специальной военной операции.
Он ушел добровольцем, подписав контракт 23 мая того же года. За проявленный героизм и преданность долгу был награждён орденом Мужества посмертно.
Виталий родился 26 января 1981 года. Детство и юность прошли в Гусиноозерске, где он окончил местную гимназию. Затем поступил в Восточно-Сибирский государственный технологический университет (ВСГТУ) на энергетический факультет, где изучал специальность «тепловые электрические станции». Во время учебы активно занимался спортом, особенно лыжными гонками и легкой атлетикой, неоднократно становясь призёром различных соревнований.
После окончания университета в 2003 году начал работать на Гусиноозёрской ГРЭС, где прошёл путь от машиниста-обходчика до старшего машиниста энергоблока в 2016 году. В последующие годы его профессиональная карьера развивалась в различных энергетических предприятиях России. Он работал в Якутии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе, где занимал должности старшего мастера котельной, начальника смены котлотурбинного цеха, а также машиниста энергоблока в крупных энергокомпаниях. В январе 2024 года Виталий вернулся работать на Гусиноозёрскую ГРЭС, где продолжил свою трудовую деятельность до мобилизации.
У Виталия остались мать, дочь и сестра.
https://герои-сво.рф/geroi/vitalij-valerevich-galenduhin/
Ефрейтор Арсентьев АртемАрсентьев Артем Александрович, ефрейтор, оператор отделения огневой поддержки штурмовой роты, родился 23 февраля 2003 года и героически погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Артем проживал в посёлке Целинное Ширинского района Республики Хакасия.
В июле 2024 года он добровольно вступил в ряды защитников Отечества и отправился на передовую.
Военнослужащий Куров АлексейКуров Алексей, 43 года, уроженец Оленинского района Тверской области, погиб 21 июля 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Алексей являлся выпускником 1998 года Татевской средней школы имени С. А. Рачинского.
После начала службы он проживал с семьёй в Магадане, где воспитывал троих детей.
В ноябре 2022 года он был призван по мобилизации и направлен в зону боевых действий.
Младшей дочери на момент его гибели было два года. Похороны состоялись в Магадане, где Алексея проводили в последний путь с воинскими почестями.
В посёлке Оленино продолжают жить его мама и сёстры.
Ефрейтор Голиченко ОлегГоличенко Олег Валерьевич
Морской пехотинец, 382-й отдельный батальон морской пехоты
ПГТ Черноморское, Республика Крым
05.11.2001 - 10.03.2022
Он учился в Черноморской средней школе № 2 им. А. К. Жданова и затем окончил Евпаторийский техникум строительных технологий, получив профессию монтажника санитарно‑технических и вентиляционных систем.
В 2020 году он был призван и затем заключил контракт, прослужил в составе 810-й гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, позже переведён в 382-й отдельный батальон в Темрюке. Во время спецоперации участвовал в освобождении Мариуполя, неоднократно находясь на передовых позициях.
В ходе ожесточённых боёв под миномётным обстрелом он получил смертельное ранение. Олег был похоронен в Черноморском.
За храбрость посмертно награждён Орденом Мужества.
В честь него на зданиях школы № 2 и техникума открыты мемориальные доски.
В память о герое кузнец из города Южа Ивановской области Дмитрий Чистяков создал уникальную мини‑композицию: «журавлиный» бронетранспортер БТР‑82А с журавликом, символом души — композиция будет передана в Черноморское.
Военнослужащий Окотэтто ЕфимОкотэтто Ефим, житель Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, погиб в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач.
Друзья вспоминают его как «дружелюбного, весёлого и компанейского», особенно отмечая его заботу и защиту младших. Его всегда ценили и любили за открытость и искренность.
Похоронен на Аллее Славы города почётным караулом.
Сержант Болотин ПетрБолотин Петр Петрович
Штурмовик
23.07.1970 - 16.09.2024
Погиб: Курская область
Петр Петрович Болотин родился в селе Чемлыж в многодетной семье.
После окончания местной «восьмилетки» продолжил обучение в Княгининской школе. Получив водительское удостоверение, трудился трактористом и водителем в совхозе «Добрунь».
Был призван в армию в Забайкальский военный округ. В Чите прошел «учебку» сержантов, после чего продолжил службу в артиллерийских войсках в Монголии. Был командиром орудия. Отслужив два года, вернулся в родное село.
Вскоре женился, родилась дочь. Но семейная жизнь, к сожалению, не сложилась. Жена с дочерью переехали в Москву, а Петр Петрович остался жить в родном селе.
Дважды он заключал контракты и, как истинный патриот, находился в общей сложности более восьми месяцев в зоне проведения специальной военной операции, плечом к плечу с боевыми товарищами на защите Родины.
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/bolotin-petr-petrovich/
Доброволец Шушпанов ДмитрийШушпанов Дмитрий Михайлович, 32 года, погиб 25 декабря 2024 года в зоне специальной военной операции.
Дмитрий дважды участвовал в спецоперации: впервые — в 2022 году в составе ЧВК «Вагнер» при обороне Бахмута, затем вернувшись добровольцем в Вооружённые силы РФ.
Зимой 2024 года он подписал контракт и вновь отправился на фронт.
Дома у него остались бывшая жена и трое детей.
Сельское поселение Клетское, Среднеахтубинский район, Волгоградской области.
Старший сержант Сорокин ЮрийЮрий Алексеевич родился 27 июня 1994 года в г. Энгельс.
В июле 2014 года призван военным комиссариатом г. Энгельса. По распределению попал в военную часть 30632Б танковой дивизии в Хабаровский край п.Анастасьевка.
Прослужив 3 месяца был назначен на должность командира танка. За отличия в военно-тактической подготовке был удостоен воинского звания младший сержант.
Спустя год вернулся со срочной службы. В феврале 2016 года обратился в военный комиссариат г. Энгельса с желанием служить по контракту. Пройдя все медицинские комиссии, сдав все нормативы физической подготовки, был направлен в Мурманскую область, Кандалакшского района, п. Алакуртти в в/ч 34667 80 отдельная мотострелковая бригада «Арктическая» для подписания службы по контракту. 22 марта 2016 года был назначен на должность командира орудия 2С1 «Савушка». За время службы по контракту зарекомендовал себя, как ответственного и исполняющие свои обязанности командира.
В январе 2018 года за исполнение своих грамотных командирских качеств Юрию было присвоено воинское звание сержант. За время службы по контракту проявил свои лидерские качества, имел авторитет среди сослуживцев и командиров.
В мае 2022 года отправился на СВО. С первых дней нахождения Юрия в зоне СВО показал свои достоинства воинам и командирам. Юрий был командиром расчета. Со слов его боевых товарищей и сослуживцев не поддавался панике, смело и уверенно выполнял поставленные задачи. Неоднократно, в составе своего расчета, ответным ударом уничтожал противника, выполнял боевые задачи.
За время СВО удостоен звания — старший сержант, получил медаль Жукова, Знак Отличия Орден Святого Георгия — Георгиевский крест 4 степени, Орден Мужества (посмертно).
23 июля 2023 года погиб от тяжелых ранений при выполнении боевых задач.
https://герои-сво.рф/geroi/sorokin-jurij-alekseevich/
Гвардии сержант Зеленев ВладимирЗеленев Владимир Александрович
Разведчик
20.12.1997 - 12.05.2025
Погиб: Курская область, Глушковский район, п Волфинский
Был участником СВО в 2022 г в Артиллерии, потом уволился и вернулся на СВО в отряд Спецназ ГРУ в 2024 г
Доброволец Сизов ДмитрийСизов Дмитрий Михайлович, родом из города Кинешмы Ивановской области, родился 7 мая 1981 года.
Работал электросварщиком на заводе корпусов в Шиморском Нижегородской обл., окончив ПТУ‑10. Несмотря на защиту от призыва, в июле 2023 года добровольно отправился на фронт для защиты Родины.
В зоне специальной военной операции Дмитрий служил командиром миномёта. Он был душой своего расчёта, поддерживал товарищей даже в самых тяжёлых условиях боя.
9 июля 2025 года он погиб при выполнении боевых задач в селе Степовая Новосёловка Купянского района Харьковской области.
У погибшего остались 17-летний сын и мама.
Старшина Багдаев БахтиярСтарший командир батальона
Бахтияр Шавгадинович Багдаев родился 23 июля 1982 года в городе Дербенте, Республика Дагестан.
В 1989 году пошёл в среднюю общеобразовательную школу № 21. В 1997 году, окончив 9 классов, поступил в профессиональное училище № 16 города Дербента. В 2000 году, после завершения полного курса обучения в училище, был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. С 2000 по 2002 год проходил срочную службу в городе Владивостоке.
С 2002 по 2009 год Бахтияр работал в Москве, в фирме «Интего Стратегия» в должности звеньевого. В 2005-2010 годах он учился в Институте мировой экономики по заочной форме обучения. В 2009 году Бахтияр подписал контракт на воинскую службу сроком на три года.
В 2010 году он был награждён медалью «За службу на Северном Кавказе» за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Также он был награждён медалями «Участнику контртеррористической операции на Кавказе» и «За ратную доблесть». В 2012 году Бахтияр продлил контракт.
В 2020 году его наградили медалью «За отличие в военной службе» III степени. В 2022 году он стал участником специальной военной операции на Украине.
4 октября 2022 года, при очередном минометном обстреле со стороны украинских националистических войск, Бахтияр получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом Президента Российской Федерации он был награждён орденом Мужества (посмертно).
В школе № 21, где он учился, установлена мемориальная доска в его честь.
У Бахтияра остались жена и трое детей.
https://герои-сво.рф/geroi/bagdaev-bahtiyar/
Рядовой Зорин СергейЗорин Сергей Алексеевич родился 21 июля 1987 года в респ. Тыва. Когда ему было около 6 лет, вместе с отцом и сестрой, переехал в Тацинскую. После окончания 9 классов Тацинской школы № 2 поступил в Белокалитвинский техникум, где отучился на сварщика. Всё время работал по специальности. Кроме сварочных работ занимался художественной ковкой, что очень любил.
12 января 2024 года добровольцем ушел на Специальную военную операцию. Служил на территории Луганской народной республики в мотострелковом батальоне штурмового отряда гранатомётчиком.
Весной был ранен. После госпиталя, на реабилитацию приехал домой. Восстановившись после ранения, Сергей Алексеевич снова вернулся в воинскую часть.
2 мая 2024 года у села Верхне-Каменка Луганской республики при выполнении боевого задания, проявив стойкость и мужество, Сергей Зорин погиб во время миномётного обстрела.
https://герои-сво.рф/geroi/zorin-sergej-alekseevich/
Военнослужащий Старунов ГеннадийОбщавшийся с Путиным «учитель года Москвы» Геннадий Старунов погиб в ходе СВО.
Участник спецоперации, преподаватель ОБЖ, победитель проекта «ТопБЛОГ», выпускник «Мастерской новых медиа» Геннадий Старунов погиб при исполнении воинского долга.
В мае Геннадий Старунов участвовал в заседании Наблюдательного совета Президентской платформы, где лично общался с Владимиром Путиным.
Именно тогда он предложил создать систему предконкурсной подготовки для участников СВО, чтобы после возвращения они могли легче интегрироваться в проекты РСВ.
Владимир Путин дал соответствующее поручение. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с РАНХиГС займётся разработкой этой системы.
https://t.me/specnazAlpha/39140
Военнослужащий Галунов Дмитрий26.07.2023 погиб Галунов Дмитрий Викторович (ДЫМ)
Дмитрий Галунов - Отец воина отряда "Барс-11"
Погиб при исполнении воинского долга
Награждён орденами Мужества и героя России.
https://vk.com/wall-157274059_668219
https://t.me/poisk_report/5235
Гвардии лейтенант Евсеев НиколайГвардии лейтенант Николай «Куба» Евсеев, командир разведгруппы 14-й гв. отдельной бригады армейского спецназа России.
В 2016 году Николай поступил в РВВДКУ, однако в 2019 году, когда с чего-то вдруг решили лишить рязанцев их погон, ряд курсантов решили отстоять честь маргеловских погон, после чего были отчислены, в том числе Николай. Спустя год он восстановился в РВВДКУ, которое окончил в 2023 году с золотой медалью и был распределен в 14-ю ОБрСпН.
С начала 2024 года «Куба» как командир группы на СВО, в полосе ответственности бригады на Южно-Донецком участке фронта. Вместе со своей группой принимал активное участие в штурмовых действиях за населенные пункты направления. В перерывах между задачами старался обеспечить свою группу необходимыми для выполнения задач средствами.
Неоднократно высоко проявлял себя в бою. Был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».
Гвардии лейтенант Николай Евсеев погиб 3 декабря 2024 года в ходе штурма населенного пункта Сухие Ялы на Константинопольском участке направления.
Ему было 26 лет.
Посмертно был представлен к третьему ордену Мужества.
Старший матрос Полышков Виталий1 августа 2024 года во время выполнения боевой задачи погиб старший матрос Полышков Виталий Владимирович, разведчик-пулеметчик Черноморского Флота России.
С первых дней начала СВО «Фартовый» выполнял задачи в составе своей разведгруппы на разных участках, в том числе принимал участие в бое после высадки сводных сил спецназа Украины на остров Змеиный 7 мая 2022 года, за тот бой был награжден орденом Мужества.
Мы знали Фартового как человека безграничной доброты, отзывчивости и искренности. При этом в нем сочетались сила воли, чувство ответственности и профессионализм. Для нас он навечно останется в памяти как верный друг, товарищ и замечательный человек. К сожалению прошло совсем немного времени как Виталик погиб после того как стал отцом. Он был любящим и заботливым к своей семье. Верным мужем. Надёжным товарищем!
За время службы был награжден двумя орденами Мужества (второй посмертно), медалью Суворова, медалью «За возвращение Крыма».
Гвардии ефрейтор Соснин МаксимГвардии ефрейтор Максим Соснин, разведчик 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ.
В 2020 был призван на срочную службу, после которой подписал контракт и остался в 45-й бригаде. В составе своего подразделения выполнял задачи в Сирии, в ходе операции сил ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года.
24 февраля 2022 года Максим в первой волне тактического десанта высаживался на аэродром Гостомель на Киевском направлении. После вывода оттуда, выполнял задачи на ряде других направлений.
24 января 2024 года подразделение в составе которого был ефрейтор Соснин выполняло задачу на Херсонском направлении.
В ходе выполнения задачи Максим погиб, ему был 21 год.
Посмертно награжден орденом Мужества, который стал для «Поэта» третьим.
Гвардии лейтенант Вакумов АнтонГвардии лейтенант Антон «Байкер» Вакумов, командир разведгруппы 10-й гв. отдельной бригады армейского спецназа России.
В 2018 году поступил в РВВДКУ, после окончания которого в 2023 году был распределен в 10-ю ОБрСпН.
Первой боевой задачей «Байкера» стал выход в Крынки в октябре 2023 года, где набирали обороты бои против противника решившего создать плацдарм на нашем берегу. По словам наших товарищей, Антон был спокойным, рассудительным и грамотным офицером.
В декабре 2024 года группа лейтенанта Вакумова выполняла боевую задачу на одном из островов направления.
8 декабря разведчики попали под удар БПЛА противника, в результате которого командир группы получил ранение. Находясь на «открытке», он грамотно оценил ситуацию и принял волевое решение дав команду своим разведчикам не выдвигаться к нему для попытки вытащить, чтобы не попасть под удар FPV и сбросов. Тем самым он позволил остальным разведчикам группы выйти из-под удара. 9 декабря Антон отмечал бы свое 24-летие.
Посмертно «Байкер» награжден орденом Мужества.
Гвардии ефрейтор Укроженко МаксимЗаместитель командира боевой машины, наводчик оператор парашютно-десантной роты.
Укроженко Максим Сергеевич родился 26 октября 1995 года в Красноярском крае, в Козульском районе, п.Новочернореченский.
Максим окончил школу СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко.
С 2014 по 2015 год проходил службу в рядах Российской Армии.
Максим был мобилизован осенью 2022 года, был прикреплен: 106 гвардейской парашютно-десантной дивизии, 51 гвардейского парашютно-десантного полка.
В марте 2024 года получил удостоверение ветерана боевых действий.
За время службы награждён медалями «За укрепление боевого содружество», «За храбрость».
Большую часть нахождения в зоне СВО Максим прослужил под Донецком. После госпиталя в сентябре 2024 года был направлен в Курск.
Боец честно и мужественно выполнял свой воинский долг.
23 октября 2024 года героически погиб при выполнении боевой задачи на территории Курской области. Он получил смертельное ранение при артобстреле.
Через три дня ему исполнилось бы 29 лет.
Указом президента РФ, Укроженко Максим Сергеевич награжден орденом Мужества посмертно.
Сержант Семенихин ИванВ городе-герое Севастополе проводили в последний путь сержанта Ивана Семенихина, разведчика-сапера Черноморского флота.
В 2015 году заключил контракт в 810 бригаде морской пехоты. Позже перевелся в другое подразделение флота. Выполнял боевые задачи в Сирии, участник СВО с первых дней.
Погиб в июне этого года в ходе выполнения боевой задачи.
Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалями Суворова, Жукова, «За боевые отличия».
Нейрохирург Костин НиколайВСУ продолжают охоту на наших врачей
В Алешках, Херсонская область, украинский снаряд попал в дом нейрохирурга Николая Костина. Он погиб. Ранены его жена и сын.
Николаю Григорьевичу было 75. Он остался в родном городе и до конца спасал жизни. Главврач ЦРБ назвал его не просто коллегой — другом и мастером.
С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия — это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину.
Рядовой Коробейников СергейКоробейников Сергей Владимирович
Ижевск, Удмуртская Республика
21.07.1979 - 12.08.2024
Героический погиб в бою, ДНР Авдеевка.
Острая потеря крови после ранения.
Награды:
Георгиевский крест,
За отвагу,
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/korobejnikov-sergej-vladimirovich/
Доброволец Вереник АндрейКомандир
Андрей родился в 1990 году в Новокузнецке и вырос в семье военных.
Отслужив срочную в войсках специального назначения, Андрей вернулся в свою часть в город Москву и продолжил служить по контракту, командуя штурмовым отделением взвода спецназа. После окончания контракта вернулся в Новокузнецк.
1 июня 2022 года добровольцем прибыл на территорию проведения СВО, где служил в составе мотострелкового взвода.
23 июля того же года при выполнении боевого задания под селом Верхнекаменское (Бахмутский район) Андрей Вереник был смертельно ранен и умер на руках командира.
У Андрея осталось двое детей.
https://герои-сво.рф/geroi/verenik-andrej/
Капитан полиции Покидов Павел,прапорщик Куликова ЕкатеринаСаперы Екатерина Куликова и Павел Покидов, погибшие при разминировании в Ростовской области, удостоены орденов Мужества посмертно.
Капитану полиции Павлу Валерьевичу Покидову было 32 года. В органах полиции он с 2012 года, служил в ОМОНе бойцом, а с 2018 года в должности инженера-сапера. У капитана Покидова остались жена и двое детей.
Прапорщику Екатерине Валерьевне Куликовой было 27 лет. Она служила в ОМОНе кинологом с 2016 года.
Указом Президента России Павел Покидов и Екатерина Куликова удостоены орденов Мужества.
https://t.me/specnazAlpha/39373
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Катюша - РЭП - Ансамбль имени Александрова
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