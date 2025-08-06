Территория Героев...(181)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Офицеры, получившие сегодня «Золотые звезды» из рук Министра обороны РФ, рассказали о своей главной миссии – приближать победу России.

«Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», – рассказали полковник Юрий Пытиков о своей фронтовой работе.

«Задача у нас у всех единая – принести победу нашей стране», – подчеркнул подполковник Андрей Сыротюк.

«Фронт двигается, задачи выполняем, осталось дело за малым – не останавливаться, не опускать руки», – уверен лейтенант Владимир Королев.

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https://t.me/mod_russia/55206

Старший лейтенант Лукьянов Дмитрий Штурмовая группа, в составе которой действовал старший лейтенант Дмитрий Лукьянов, выполняла задача по взятию опорного пункта украинских боевиков, расположенного на пути наступления российских войск.

Оказывая ожесточенное сопротивление, враг сковал действия российских штурмовиков огнем из гранатомета.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дмитрий, лично руководя боевой тройкой, принял решение обойти опорный пункт с фланга.

Скрытно продвигаясь по лесополосе, Лукьянов вместе с подчиненными сумел незаметно подобраться к гранатометному расчету боевиков.

Прицельным выстрелом из штатного оружия старший лейтенант уничтожил вражеского гранатометчика после чего первым ворвался в опорный пункт противника. Застигнутый врасплох дерзкой атакой российских штурмовиков, вражеский стрелок, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен.

Лишившись поддержки гранатометного расчета, противник не сумел сдержать атакующий натиск российских штурмовиков и отступил.

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Дмитрия Лукьянова, позволил российским войскам овладеть опорным пунктом и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/10220

Гвардии сержант Морозов Владимир Гвардии сержант Владимир Морозов, действуя в составе противотанковой батареи, находился на боевом дежурстве на одном из рубежей развертывания.

Во время контрбатарейной борьбы артиллерийских подразделений, находящихся в соседнем квадрате, Морозов получил доклад с поста воздушного наблюдения об обнаружении местонахождении разведывательного беспилотника типа «Крыло», который кружил над районом сосредоточения наших артиллерийских установок.

Силами средств противовоздушной обороны БПЛА был опознан как вражеский и оперативно уничтожен.

После уничтожения дрона противника произошло возгорание на месте падения обломков недалеко от места хранения боеприпасов артиллерийских орудий.

Морозов с пожарной командой немедленно выдвинулся к месту возгорания и оперативно ликвидировал возгорание, предотвратив детонацию боекомплекта.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям гвардии сержанта Владимира Морозова вражеская разведка не получила достаточных данных для огневого воздействия, техника и личный состав не пострадали, продолжив выполнять боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10227

Лейтенант Сибирко Максим В ходе штурмовых действий по освобождению населенного пункта на одном из тактических направлений СВО лейтенант Максим Сибирко уничтожил из реактивного пехотного огнемета РПО-А минометный расчет противника и склад с боекомплектом.

Выбрав удачный момент, пока украинские боевики замешкались, Максим пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его, лишив противника возможности передислокации и эвакуации.

Грамотные и умелые действия командира штурмовой группы лейтенанта Сибирко позволили выполнить задачу по продвижению и закреплению подразделения, а также улучшить позиции наших войск на линии боевого соприкосновения.

За проявленные личные мужество и отвагу лейтенант Максим Сибирко награжден орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/10205

Военнослужащий Аржаков Павел Командир группы БПЛА отряда БАРС-2 Павел Аржаков, управляя беспилотным летательным аппаратом, выполнял задачу по вскрытию позиций украинских боевиков на участке наступления российских войск.

В ходе ведения разведки Павел обнаружил вражеский танк и блиндаж с личным составом противника.

Оценив ситуацию, Аржаков дал команду своим подчиненным атаковать вскрытые вражеские объекты fpv-дронами, а сам осуществлял контроль поражения целей.

Благодаря профессионализму Павла Аржакова и его подчиненных точным попаданием fpv-дронов был уничтожен танк противника, а также взорван блиндаж вместе с находившимися там украинскими боевиками.

https://t.me/rabotaembrat/10219

Гвардии рядовой Мурашев Александр Гвардии рядовой Александр Мурашев в должности старшего наводчика гранатомётного отделения выполняет боевые задачи по уничтожению укрепленных позиций противника.

В ходе ведения боевых действий российские штурмовики обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт противника, который сковывал их дальнейшее продвижение. Расчёту гранатомёта, в составе которого действовал Александр, была поставлена задача по огневому поражению вражеского опорного пункта.

Мурашев, используя данные воздушной разведки, точно рассчитал координаты и ввел установки для стрельбы. Точными выстрелами из станкового гранатомёта Мурашев уничтожил противника в опорном пункте.

Благодаря смелым и грамотным действиям гвардии рядового Александра Мурашева штурмовые группы смогли уверенно продвинуться вперёд и успешно закрепиться на новых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/10233

Сержант Пост Никита Штурмовая группа, в составе которой действовал сержант Никита Пост, выполняла задачи по занятию новых позиций и зачистке опорных пунктов противника на одном из важных участков линии фронта.

Группа российских штурмовиков, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов противника. Оценив обстановку, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь минометов ВСУ. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон.

После того как враг был лишен возможности вести корректировку огня, российские штурмовики заняли запасные позиции и закрепились на новой территории.

Благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Никиты Поста его подчиненным удалось закрепиться на новых позициях и избежать потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10209

Гвардии младший сержант Воскресенский Андрей Гвардии младший сержант Андрей Воскресенский в должности командира боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» неоднократно выполнял боевые задачи по ведению разведки для обнаружения артиллерийских позиций противника, выявлению районов сосредоточения живой силы и техники противника и их уничтожению.

Находясь на огневой позиции артиллерии в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики, после выполнения огневой задачи расчет Андрея был атакован FPV-дронами и артиллерией противника.

В ходе отражения атаки один из FPV-дронов достиг цели, в результате чего произошло возгорание боевой машины. Несмотря на непрерывный обстрел вражеской артиллерии, Воскресенский сумел устранить возгорание боевой машины, после чего принял решение увести машину из-под обстрела в безопасное место, тем самым сохранив вверенную ему технику.

Находясь в районе сосредоточения Андрей нёс службу на посту воздушного наблюдения. Проявляя высокую бдительность, гвардии младший сержант Воскресенский смог вовремя обнаружить приближающиеся к месту дислокации артиллерийского расчета вражеские FPV-дроны. Андрей занял выгодную позицию и прицельными выстрелами из ружья уничтожил три вражеских FPV-дрона, тем самым, не допустив уничтожения боевой машины и потерь среди личного состава.

Благодаря быстрым и уверенным действиям гвардии младшего сержанта Андрея Воскресенского в условиях огневого воздействия удалось нанести огневое поражение противнику, что способствовало продвижению наших войск и выполнению ими поставленной боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10235

Ефрейтор Евтеев Николай На одном из тактических направлений СВО ефрейтор Николай Евтеев выполнял боевую задачу по обороне позиций своего батальона. В ходе ожесточенного стрелкового боя с превосходящими силами противника военнослужащий уничтожил несколько человек живой силы ВСУ и выгадав время в условиях непрекращающегося минометного обстрела со стороны противника эвакуировал в безопасную зону троих раненных сослуживцев.

Проявив самоотверженность, Николай внес существенный вклад в отражение атаки и сдерживание ВСУ, а также сохранил жизни личного состава своего батальона.

За доблесть и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтор Евтеев Николай Сергеевич представлен к награждению медалью "За отвагу".

https://t.me/rabotaembrat/10224

Ефрейтор Харламов Михаил Ефрейтор Михаил Харламов в составе инженерно-саперной группы выполнял боевую задачу по минированию мест возможного прорыва вражеской техники в районе одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

В ходе выполнения инженерно-разведывательных задач Харламов определил основные направления, представляющие угрозу для российских подразделений, и приступил к установке противотанковых мин на дорогах и подъездах к населенному пункту.

Несмотря на постоянную угрозу атаки FPV дронов противника, Михаил осуществил установку и маскировку мин.

Во время возвращения к месту дислокации инженерно-саперная группа подверглась атаке двух дронов камикадзе противника. Заняв позицию для стрельбы, Михаил Харламов меткими выстрелами из штатного оружия уничтожил вражеский беспилотник. Ведя прицельный огонь, Михаил поразил второй дрон, атаковавший российских военнослужащих, который сдетонировал в воздухе на близком расстоянии от группы. В результате взрыва один из членов группы получил осколочное ранение. Харламов оперативно оказал первую помощь пострадавшему военнослужащему и доставил его к месту эвакуации.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Михаила Харламова удалось повысить обороноспособность участка фронта и предотвратить прорыв вражеской бронетехники.

https://t.me/rabotaembrat/10234

Рядовой Бурмистров Сергей Рядовой Сергей Бурмистров в ходе проведения специальной военной операции в составе группы разведки выполнял задачи по охране позиций российских подразделений на важном тактическом направлении.

Находясь на наблюдательном посту в ночное время суток, рядовой Бурмистров обнаружил диверсионную группу противника, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении позиций наших подразделений.

Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления.

Благодаря бдительности Сергея Бурмистрова удалось обезоружить и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках.

После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов.

Смелые и решительные действия рядового Сергея Бурмистрова способствовали отражению атаки ДРГ противника, уничтожению замаскированного опорного пункта противника и занятию новых важных огневых точек российскими штурмовиками.

https://t.me/rabotaembrat/10210

Гвардии рядовой Гусев Сергей Оператор звукометрического комплекса гвардии рядовой Сергей Гусев выполнял задачи в составе разведывательно-ударного дивизиона по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмена информацией между базным и центральным пунктом комплекса звукометрической разведки.

Под непрекращающимся обстрелом противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение.

Как только связь была восстановлена, комплекс продолжил ведение разведки стреляющих орудий, что способствовало уничтожению вражеской артиллерии.

Благодаря бдительности и мужеству гвардии ефрейтора Сергея Гусева, подразделения продолжили огневую поддержку наступления российских штурмовых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10228

Рядовой Антоненко Тимофей Рядовой Тимофей Антоненко выполнял боевую задачу в составе группы эвакуации в ходе наступления российских подразделений на одном из важных тактических направлений.

В ходе наступления Тимофей услышал по рации, что один из российских военнослужащих получил ранение.

Антоненко, используя мотоцикл, незамедлительно выдвинулся к раненному товарищу. Рискуя собственной жизнью под непрекращающимся артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов противника, Тимофей добрался до раненого и приступил к оказанию первой медицинской помощи.

Во время оказания первой медицинской помощи Тимофей заметил дрон противника, стремительно приближавшийся к ним. Используя штатное стрелковое оружие, Антоненко метким огнем уничтожил его в воздухе.

После оказания первой медицинской помощи Тимофей эвакуировал своего товарища на командный пункт подразделения для последующей отправки его в полевой госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Мужественные и профессиональные действия рядового Тимофея Антоненко позволили спасти жизнь раненому российскому военнослужащему.

https://t.me/rabotaembrat/10214

Гвардии младший сержант Котов Данил Гвардии младший сержант Данил Котов выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности водителя-заряжающего реактивной системы залпового огня «Град».

Котов, находясь под артиллерийским огнём противника, выполнял огневую задачу по поражению живой силы противника в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

Управляя вверенной ему техникой, Данил, невзирая на огонь вражеской артиллерии, доставил артиллерийский расчёт на огневую позицию, помог своевременно и точно открыть огонь по противнику, в результате чего было уничтожено более 20 украинских боевиков.

Действуя в составе артиллерийского расчёта, он выполнял очередную боевую задачу по поражению живой силы и техники противника вблизи одного из населённых пунктов.

После выполнения огневой задачи последовал ответный артиллерийский огонь противника, в результате чего боевая машина, которой управлял Котов получила повреждения. Находясь под огнем противника, гвардии младший сержант устранил повреждение и вывел из-под удара боевую машину и экипаж.

Благодаря проявленному мужеству гвардии младшего сержанта Данила Котова в условиях огневого воздействия противника удалось сохранить вооружение и жизни боевого расчета, что способствовало продвижению наших войск и выполнению ими поставленной боевой задачи, а также ослабило оборону противника.

https://t.me/rabotaembrat/10236

Гвардии лейтенант Ефремов Алексей Гвардии лейтенант Алексей Ефремов с первых дней специальной военной операции принимал участие в активных боевых действиях на различных тактических направлениях.

В ходе интенсивного огневого воздействия ВСУ, благодаря грамотным действиям и умелым навыкам офицера удалось своевременно оказать медицинскую помощь, спасти жизни наших военнослужащих, а также отбить накаты ВСУ.

За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции гвардии лейтенант Алексей Ефремов награжден государственной наградой – орденом «Мужества».

https://t.me/rabotaembrat/10225

Рядовой Завдиев Юнус Военнослужащий 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Министерства обороны рядовой Юнус Завдиев был награжден медалью Жукова.

Юнус Завдиев вступил в ряды Вооруженных сил России в 2022 году. В октябре того же года он вместе со своим подразделением под командованием полковника Зайнди Зингиева отправился в зону специальной военной операции.

За время службы Юнус неоднократно получал ранения, сражаясь против ВСУ и иностранных наемников по всей линии боевого соприкосновения, проявив при этом лучшие воинские качества, достойные наследников Великой Победы.

https://t.me/specnazAlpha/39484 Владимир Цыренов летом 2022 года добровольцем ушел на СВО. Воин-тихоокеанец, который служил на подводной лодке, стал командиром БМП-3: доставлял бойцов на задания, эвакуировал раненых. За время службы Владимир совершил свыше 500 боевых выездов, трижды был ранен. За храбрость и самоотверженность он удостоен трех орденов Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1652 Полевой пункт заправки, где служит Дмитрий Дюскин, находится глубоко под землей и хорошо замаскирован снаружи, чтобы враг не заметил топливозаправщики. Дмитрий служит в армии уже третий год и прекрасно знает: от его работы, буквально, зависит боеготовность подразделения.

Дома нашего героя ждут любимые женщины: жена, дочь и мама. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1653 Этот экипаж танка Т-72Б3М состоит из бойцов, которые пришли в войска осенью 2022 года. Опыт работы у них теперь такой, что они не уступают в результативности профессиональным военным. На этот раз их целью было место сосредоточения личного состава ВСУ. Осколочно-фугасными снарядами выявленные вражеские цели были успешно уничтожены с расстояния более 8 километров.

О своей работе рассказали танкисты: Александр, Николай и Артем. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1649 Юнир Габбасов родом из Республики Башкортостан. Начал служить в армии еще солдатом-срочником. Теперь он — начальник продовольственной службы и отвечает за то, чтобы у бойцов мотострелкового полка всегда была на столе горячая и вкусная еда.

А повар Алексей Пан, который служит здесь же на полевом механизированном хлебозаводе, приехал из Республики Алтай. Ему нравится печь хлеб, и в армии он остался служить, потому что здесь ценят плоды его труда. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1650

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Калужский Даниил Борисоглебск, Воронежская область