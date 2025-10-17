Уфа. Было — стало - 11

Продолжаем путешествие...
_____________
Советская Уфа в ноябре. Улица Ленина (до революции – Центральная). Сразу бросается в глаза большое агитационное панно на стене бывшего доходного Васильевых. ИДЕИ МА-ЛЕНИНИЗМА НЕПОБЕДИМЫ. Сверху головы Карла Маркса и Владимира Ленина. Панно вывешено в преддверии ноябрьских праздников.
Практически всё, что на чёрно-белом кадре сохранилось, за исключением, пожалуй, здание проектного института «Башколхозпроект», построеного в типичном для 1960-х стиле советского модернизма. В 2000-е здание было надстроено и перестроено до неузнаваемости. Теперь здесь бизнес-центр «Гарда».
Слева в кадр попадает здание треста «Башкиргеология». За ним угадываются очертания дома Султановых.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.На улице Уфимской (ныне Чернышевского) в 1910 году был возведён красивый доходный дом. В то время большим земельным участком на углу Бекетовской (ныне Мустая Карима) и Уфимской владел купец Фёдор Васильевич Бондаренко. Он держал торговлю москательными и скобяными товарами (цемент, листовое стекло, оконные, дверные и печные приборы, тёртые краски и трубы) Верхне-Торговой площади. Также числился в управлении Уфимского городского общественного банка.
В 2005 году дом Бондаренко был частично снесён. Фасад стал частью большого здания — галереи «Арт». Спустя десять лет после разрушения, в 2015 году, фасад был внесён в реестр памятников (официально дом числится сохранённым).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 20 лет.В ноябре 1745 года в 175 верстах к югу от Уфы, на речке Торе, которая впадает в реку Ногуш, заработал Воскресенский медеплавильный завод.
Учредили завод братья Твердышевы, Иван и Яков Борисовичи с родственником Иваном Семёновичем Мясниковым. Правительствующий Сенат в Петербурге дал Твердышеву разрешение восстановить разрушенный во время башкирского восстания казённый медеплавильный завод на реке Воскресенке. Твердышев приехал на место, посмотрел и отказался. Взамен товарищи решили построить новый завод в 90 верстах от прежнего (в современном Мелеузовском районе Башкортостана).
Пётр Симон Паллас так описывал увиденное: заводское строение, при котором находится несколько сот жилых домов и церковь, обнесено так, как и все в тамошней стороне заводы, деревянною крепостью из лежащих бревен наподобие неправильного многоугольника с башнями и батареями.
Завод быстро вошёл в число крупнейших предприятий в России. Императрица Елизавета Петровна пожаловала Ивану Твердышеву и Мясникову потомственное дворянство.
В октябре 1773 года заводчане присоединились к Пугачёвскому восстанию и открыли завод для бунтовщиков. Часть заводчан ушли в лагерь Пугачёва под Оренбургом, а оставшиеся снабжали пугачёвское войско боеприпасами и пушками.
Со временем завод достался дочери Мясникова — Дарье Ивановне Мясниковой и её мужу Александру Ильичу Пашкову, затем братьям Пашковым. На какое-то время был продан англичанам, но затем снова вернулся Пашковым. Завод работал до 1890-х, пока не истощилось месторождение. Затем был перепрофилирован на выплавку чугуна, но неудачно — закрылся из-за убытков в начале 1900-х годов. Теперь здесь живописные руины. С 2023 года место претендует на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около полутора веков.Посмотрите, как изменилась улица Аксакова за последние двадцать лет. В центре чёрно-белого кадра одноэтажный кирпичный дом — ДОСААФ, где учили вождению. Это бывшая усадьба купца по 2-й гильдии Ильи Платоновича Алексеева.
Старая улица Аксакова была снесена полностью и фактически отстроена заново. Остались только трамвайные рельсы. Трамвай здесь стал ходить в 1952 году, то есть, 72 года назад.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.Храм Рождества Богородицы, что на площади Кирова, в начале 1990-х. На снимках главный вход. Почти 70 лет назад храм был передан на баланс Башкино и перестроен в кинотеатр «Йондоз». В таком виде он проработал до распада СССР. С 1991 года началась долгая реставрация, включая воссоздание разобранной колокольни.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 30 лет.Мы на Большой Успенской улице (ныне Коммунистическая). Слева трёхэтажный дом, принадлежащий семье Поповых, Павлу Васильевичу и жене его Вере Трифоновне. Супруги были в купеческом сословии по 2-й гильдии. Павел Васильевич некоторое время избирался на должность Уфимского городского головы.
Эта часть Большой Успенской была оживлённым торговым местом (в народе – толчок). По обе стороны стояли лавки. Первые этажи домов сдавались под магазины. Например, на фасаде дома Поповых отчётливо читается вывеска «ДЕТСКИЙ МИР Сенниковых». Официально считается, что магазин «Детский мир» в Уфе появился в 1960-х, однако, снимок более чем вековой давности опровергает это утверждение. На дальнем плане виден купол городской думы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Городская новогодняя ёлка в Уфе с 1950-х годов стояла на Советской площади. Перед корпусами Совнархоза Башкирской АССР (на чёрно-белом кадре) и производственного объединения «Башнефть». Собственно, строительство этих двух зданий в начале 1950-х помогло сформировать большую Советскую площадь.
Путь к Новогодней ёлке (или ёлкам) идёт через красивые праздничные ворота в виде двух белых медведей. На дальнем плане отчётливо виден профиль Ленина и лозунг «Вперёд к коммунизму». Это самое начало 1960-х.
Ныне место, где некогда стояла уфимская новогодняя елка, занимает мемориальная колоннада памятника генерал-майору Минигали Мингазовичу Шаймуратову.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 60 лет.Ещё одна праздничная фотография с Советской площади. Она сделана перед самым входом в Новогодний городок. Вероятно, это 1970-е годы. Главная ёлка смотрится выше Дома нефти. Немного удивляют ворота в городок. На нижней части пилона установлено украшение — стилизованная снежинка, почти точная копия мальтийского креста.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Новогоднее убранство старой Уфы. Новый 1956 год. Советская улица. Перед вами вход в детский городок. Он стоял на самом краю Советской площади, позади главной городской ёлки.
На втором плане жилой дом завода горного оборудования (улица Советская, 11).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 67 лет.Почти все чёрно-белые фотографии Уфы ценны тем, что запечатлели незначительные мгновения навсегда ушедшей жизни. Верхний кадр сделан около полувека назад на перекрёстке Достоевского и Ленина.
Слева угол проектного института «Башколхозпроект». На втором плане четырёхэтажный серый жилой дом, возведённый в 1949 году. Между прочим — выявленный объект культурного наследия. Кажется, в те годы на первом этаже располагался один из немногих в Уфе комиссионных магазинов. На светофоре стоит такси ГАЗ-24 — жёлтая «Волга» и разъезжаются два трамвайных вагона RVR.
Спустя 50 лет здесь многое поменялось. Трамвайные рельсы были убраны с Ленина в 1980 году. В 2000-е был надстроен и перестроен до неузнаваемости бывший «Башколхозпроект». Теперь это бизнес-центр «Гарда».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Советская Уфа. Исчезнувший старинный квартал на улице Ленина (бывшей Центральной).
На дальнем плане двух снимков хорошо различим дом №44/46, возведённый в 1956 году для сотрудников 697-го завода. Он будет для нас ориентиром. Рядом с ним на чёрно-белом кадре стоит одноэтажный дом с невысокой башенкой; до революции он принадлежал Ивану Павловичу Кузнецову. Вплотную к нему тоже одноэтажный деревянный дом Николая Александровича Заварицкого — это отец известного учёного-геолога академика Александра Николаевича Заварицкого. Во дворе дома Заварицких был детский сад. Может быть, кто-то из наших читателей ходил в него. Кирпичным двухэтажным владела чета Паршиных — Павел Никанорович и Евгения Семёновна.
Старинный квартал был снесён на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Для Дворца культуры «Нефтяник», открытого в декабре 1980 года, понадобилась площадь. На современном снимке видно здание управления КГБ по Башкирской АССР, возведённое к 1985 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки.В этом году исполнится ровно полвека, как между улицами Мингажева, 9 Марта и 50-летия Октября был установлен памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны. Скульптор Лев Владимирович Кузнецов. Памятник был отлит на Ленинградском заводе «Монументскульптура» и доставлен в Уфу.
На чёрно-белой фотографии перед монументом позирует группа. В середине — Мидхат Закирович Шакиров, первый секретарь Башкирского обкома КПСС, тогдашний руководитель республики. Второй с левого края — Зекерия Шарафутдинович Акназаров, председатель Совета министров. За спиной Шакирова — Файзулла Валеевич Султанов, председатель президиума Верховного Совета БАССР.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Автозаправочная станция на улице Пушкина, напротив проходной хлебозавода №1. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1980-е. Известно, что в советские годы АЗС была закрыта для частных автомобилей. Здесь могли заправляться только ведомственные, государственные авто.
Не менее интересен второй план старой фотографии. Пятиэтажка, что по центру (Пушкина, 35), была построена в 1964-м. Справа чуть виден девятиэтажный жилой корпус (Гафури, 19) — возведён в 1972-м. Рядом с ним старинный деревянный жилой дом. Он был снесён в 1990-е. На его месте теперь стоит 14-этажное здание.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Перекрёсток Аксакова и Чернышевского изменился до неузнаваемости за последние 40 лет. Старая улица Аксакова была снесена полностью, фактически отстроена заново и расширена. Там, где раньше стояли деревянные дома, теперь проезжая часть.
Слева на чёрно-белом кадре виден доходный дом Фёдора Кочкина. Он был возведён в 1915 году. Всю свою историю был жилым. Расселён по аварийности в 2007-м; решением Министерства культуры РБ наделён охранным статусом. Но это не помешало снести его в декабре 2016 года.
Кажется, что от Аксакова остались только трамвайные рельсы. Трамвай стал ходить здесь в 1952 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Бекетовская (ныне Мустая Карима, в советские годы — Социалистическая). Перед вами один из самых красивых памятников деревянного зодчества Уфы — клуб Уфимского общества взаимного вспоможения частному служебному труду, по-простому Вспоможенка. Увы, был снесён без жалости в начале 2000-х.
Домик построен в самом начале 1900-х годов. Это была распространённая с конца XIX века в России народная аудитория, или рабочий клуб. Во Вспоможенке были библиотека, аудитории для занятий, воскресная школа, народный университет. А также общедоступный театр, в котором, говорят, выступал сам Константин Бальмонт.
В советские годы назначение здания не изменилось. Здесь работали учительская библиотека и Дом работников народного просвещения. Среди старожилов Уфы он был известен как Дом учителя. В 1949 году домику был присвоен статус охраняемого законом памятника. Однако людям с деньгами Вспоможенка показалась помехой. На месте памятника теперь стоит обычный жилой дом.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы уже рассказывали вам про детский сад, что располагался в старинном доме на Социалистической (ныне Мустая Карима). До революции он принадлежал Николаю Никаноровичу Степанову и его жене Марье Фёдоровне (в девичестве Батуевой).
Степанов был коммерсантом, занимал должность главы Уфимского биржевого комитета. Дом был куплен им в начале 1900-х годов у некоего Зудилина и перестроен в античном стиле. После революции — национализирован; до последних лет использовался как детский сад. Был внесён в реестр памятников архитектуры.
В декабре 2000 года премьер-министр РБ Рафаэль Байдавлетов снял охранный статус и разрешил памятник снести, что и было сделано. На этом месте теперь возведён заурядный ЖК.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Советская Уфа. Улица Цюрупы. Чуть дальше перекрёсток с улицей Достоевского — там старинный краснокирпичный дом. Долгие годы в нём располагалось аптечное управление при Совете Министров БАССР.
У дома интересная судьба. Он был возведён в начале 1900-х. До революции принадлежал бухгалтеру Ивану Игнатьевичу Якушеву. Он обитал на Малой Успенской улице; служил в Уфимском обществе взаимного кредита, а помещения в доходном доме сдавались внаëм.
Например, среди арендаторов была церковная школа имени цесаревича Алексея на полсотни учащихся. Содержал её купец по 2-й гильдии Григорий Андреевич Бусов. Также в доме располагалось Уфимское отделение Общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе. По некоторым данным, здесь же квартировало Уфимское сыскное отделение полиции.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.Перекрёсток Ленина и Кирова. Весна 1960 года. На первом плане ГАЗ-67Б, военный полноприводный легковой автомобиль, запущенный в серию в 1943 году. Трамвайный состав из моторного вагона серии Ф («Фонарный») и прицепного вагона серии М («Москва»). Эти вагоны были выпущены для Москвы и до 1940-х колесили по столице. В феврале военного 1942 года Москва стала передавать в Уфу трамвайные вагоны (до 1950 года было получено больше 20 штук). Они обслуживали уфимцев до 1962 года. Первая трамвайная линия в Уфе запущена в 1937 году и прошла по Ленина.
На втором плане видна гостиница «Башкирия». Она была введена в эксплуатацию перед Великой Отечественной и почти сразу принимала эвакуированных. Красивое здание спроектировали в Башпроекттресте под руководством архитектора Владимира Михайловича Максимова. Здание сохранилось только внешне, кроме балконов, — интерьеры давно заменены.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет.Советская Уфа. Улица Социалистическая (ныне Мустая Карима). На чёрно-белом снимке противотуберкулёзный санаторий, располагавшийся в бывшем доме генерал-майора Михаила Алексеевича Емельянова. Он был возведён на рубеже 1890-х и 1900-х. Предположительный архитектор — молодой Вильям Волькот. С кончиной Емельянова его наследники продали дом семье Гоголевых.
После революции дом был национализирован и с тех пор использовался как медицинское учреждение. Здесь работали детприёмник №2, Дом ребёнка, железнодорожная поликлиника. В войну жили эвакуированные дети, позже была детская консультация, противотуберкулёзный санаторий. До 2004 года дом занимал ревматологический санаторий. В наше время старинное здание было фактически разрушено, за исключением фасадных стен, и стало частью нового жилого комплекса.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Бывшая Сенная (ныне Коммунистическая). В центре главный дом усадьбы Сазоновых. Это была известная в Уфе купеческая семья. Сергей Лазаревич Сазонов происходил из старообрядцев Вятской губернии. Благодаря поддержке общины выбился из крестьян в купеческое сословие. Переехал в Уфу, где занимался торговлей древесиной.
Дом на Сенной был возведён для старшего сына — Егора Сергеевича. Молодой человек учился в Московском университете. Там примкнул к подпольным революционным группам. Быстро последовал арест, высылка домой в Уфу, потом тюрьма, эмиграция. В 1904 году Сазонов стал участником террористической группы; убил бомбой министра внутренних дел России Вячеслава Плеве. Был осуждён. В заключении покончил с собой. После революции, с 1918-го по 1937 год, улица Сенная носила имя Сазонова.
К сожалению, флигель усадьбы (он стоял справа) и главные ворота были разобраны в наше время. Они мешали проезду строительной техники.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.Фасад дома Фёдора Васильевича Бондаренко на улице Уфимской (ныне Чернышевского) — единственное, что сохранилось от красивой постройки 1910 года. Был возведён как доходный дом, то есть квартиры и помещения сдавались внаём.
Бондаренко владел большим земельным участком на углу Бекетовской (ныне Мустая Карима) и Уфимской. Он держал торговлю москательными (так называлась тогда бытовая химия) и скобяными товарами (цемент, листовое стекло, оконные, дверные и печные приборы, тёртые краски и трубы) на Верхне-Торговой площади. Также числился в управлении Уфимского городского общественного банка.
В 2005 году дом Бондаренко был частично снесён. Фасад стал частью большого здания — галереи «Арт». Спустя десять лет после разрушения, в 2015 году, фасад был внесён в реестр памятников (официально дом числится сохранённым).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 20 лет.Дом, что стоит на углу Аксакова и Успенской (ныне Коммунистическая), вошёл в историю Уфы в связи с двумя фамилиями его владельцев. Первой хозяйкой была Ольга Карповна Раевская. В 1911 году она продала дом Василию Поликарповичу Бессарабову, товарищу (то есть заместителю) председателя Уфимского губернского отдела Союза русского народа. Бессарабов владел домом всего шесть лет. До Февральской революции 1917 года.
При Советской власти в доме была обычная коммуналка. В одной из квартир обитал Александр Флегонтович Зуев. Его сын Борис Александрович Зуев работал звукорежиссёром на Мосфильме в золотую эпоху советского кинематографа. Дом давно выселен, выкрашен в серый цвет и ждёт реставрации. Недавно горел.
Напротив стоит многострадальный дом Бухартовских. В прошлом году он был разобран. Сейчас дом пытаются воссоздать.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Центральная улица (ныне Ленина). На чёрно-белой фотографии маленькое одноэтажное здание — электро-театр «Фурор»; ещё называли «Новый Фурор», поскольку первый кинотеатр в Уфе с таким именем был на улице Бекетовской.
На чёрно-белой фотографии отчётливо читается афиша фильма ШКАФ СМЕРТИ. Рядом пояснение: захватывающая драма из современной жизни
«Шкаф смерти» — немое кино 1914 года. Режиссёры Евгений Францевич Бауэр и Виталий Михайлович Брянский. По сюжету дочь акробата Зина спрятала в железном шкафу своего возлюбленного, а потом не могла шкаф открыть. В итоге герой погибает.
После революции 1917 года «Фурор» несколько раз менял имя. Сначала «Акмулла», потом «Яналиф», затем — «Октябрь». В 1950-е годы на этом месте возведено общежитие, ставшее потом гостиницей «Агидель». Кинотеатр «Октябрь» переехал в новое здание — кинотеатр «Родина».
Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белую фотокарточку сделал Аполлоний Александрович Зирах.Здание бывшей городской управы на углу Центральной и Большой Успенской улиц (ныне Ленина и Коммунистическая).
Проектировал городской архитектор, надворный советник Пётр Григорьевич Ланевский в конце 1890-х годов.
До революции здесь работали управа с городским головой, а также уфимская гордума и городской банк. Что самое удивительное, первый этаж этого центра уфимской власти был отдан под магазины. После революции в здании разместился уфимский совет рабочих и солдатских депутатов, позже — Уфимский городской совет. В 1930-е годы Уфгорстройтрест надстроил здание третьим этажом.
На чёрно-белом кадре на башенке отчётливо виден герб Башкирской АССР. По обе стороны от герба надпись: QALA SӘVITE — ГОРСОВЕТ. Судя по латинице, фото сделано до 1940 года. В то время в здании также размещались общество «Знание» и магазин «Женская одежда». Теперь это административный корпус МВД по РБ.Стоящие на перекрёстке Александровской и Большой Успенской улиц держат транспарант с надписью: Уфимский отдел Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом. Лига была образована в 1910 году по указу императора Николая II. Уфимский отдел имел собственную амбулаторию-диспансер, также издавал бюллетень «Листок белого цветка».
Тогда в России ежегодно проходил День белой ромашки (или День белого цветка). Это был апрель или август (по старому стилю). Тогда собирали пожертвования на борьбу с туберкулёзом, выражали солидарность с врачами-фтизиатрами, устраивали благотворительные вечера, читали просветительские лекции о вреде туберкулёза. В День белой ромашки мужчины и женщины, юноши и девушки украшали одежду белым цветком, да что одежду: дома, трамваи, улицы покрывались букетами...
На втором плане двух снимков эркер доходного дома Густава Карловича Нагеля. Он сохранился. Сейчас это перекрёсток Карла Маркса и Коммунистической.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Чёрно-белый кадр с праздничным митингом в Уфе, посвященном Дню Победы. Фото датировано 9 мая 1945 года; возможно, кадр был сделан чуть позже.
Точно известно место съёмки: улица Коммунистическая, 43. Позади счастливых уфимцев бывший доходный дом купца 1-й гильдии Андрея Митрофановича Паршина. С 1920-х там размещался Дом Красной армии, он же Дом офицеров. Хорошо видны два транспаранта. Первый с надписью ПОБЕДА и флагами союзных держав над картой освобождённой Европы. На втором — Да здравствует 9-е мая!
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет.Дом работников ОГПУ, или дом чекистов, на углу Гоголя и Коммунистической. В историю Уфы вошёл с именем Сергея Донатовича Довлатова, классика современной русской прозы, писателя, журналиста, публициста. Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе и прожил в доме чекистов несколько месяцев, прежде чем отправился с матерью к отцу-режиссёру, который тоже жил в эвакуации, но в Новосибирске.
Дом чекистов возводился с 1932-го по 1933 год трестом Башжелдорстроя. Первая жилая пятиэтажка и одно время самое высокое здание города. Уфимцы так и называли дом: пятиэтажка. Было понятно без уточнения. Четыре квартиры были четырёхкомнатными, 12 квартир — трёхкомнатными, для руководящего состава. Полномочным представителем ОГПУ по Башкирской АССР тогда был Наум Петрович Зеликман. После объединения ОГПУ и НКВД Зеликман — начальник УНКВД Башкирской АССР.
Первый этаж полностью занимали магазины — «Динамо» и спецмагазин (только для работников ОГПУ). Дом неплохо сохранился. Памятник истории.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Ленина. Строительство жилого дома №44/46. Он был сдан в эксплуатацию в марте 1958 года. Чёрно-белый кадр, скорее всего, сделан в 1957-м.
Дом предназначался для сотрудников уфимского завода №697 (он же почтовый ящик 210), выпускавшего аппаратуру дальней связи, в том числе легендарные аппараты ВЧ — правительственная, а во время войны фронтовая связь. Проектировали архитекторы Михаил Александрович Хомутов и Игорь Михайлович Волянский.
Строительство началось в 1952 году, а в 1954-м вышло знаменитое постановление Правительства СССР об устранении «излишеств в проектировании и строительстве». Тогда проекты домов с лепниной и облицовкой оказались под запретом. Иногда со свежих фасадов обдирали уже поставленный декор. Нашему дому повезло. Наверное, это самый последний в Уфе памятник сталинского неоклассицизма.
Здесь жили также художник-сценограф Владимир Иванович Плекунов, режиссер Лек Валиевич Валиев, писатель, переводчик Хасан Мухтар.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет.Улица Пушкина. На первом плане двухэтажный дом, вошедший в историю Уфы с именем Андрея Карловича Берга. Считается, что это старейшая постройка на улице — возведена в 1840-х. Семейство Бергов владело домом до начала XX века; затем он отошёл Бадретдину Садретдиновичу Назирову, сыну известного в Уфе и в Казани купца по 1-й гильдии, торговца зерном и крупами Садретдина Мифтахутдиновича Назирова.
Рядом с домом Бергов корпус треста «Башспирт» — одно из красивейших зданий советской Уфы, построенное в 1934−1936 годах по проекту архитектора Николая Юрьевича Лермонтова. Дом разделён на две части. Ближе к нам жилая, дальше — административная. В доме было восемь квартир для начальства: четырёхкомнатные и трёхкомнатные. Во время войны здесь размещался эвакуированный из Киева президиум Академии наук УССР. После войны здание некоторое время занимал Уфимский райком КПСС.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Случевский парк (ныне парк Салавата Юлаева). В сентябре 1899 года, то есть почти 126 лет назад, на Случевской горе началось благоустройство будущего народного сада. Сюда возили телегами чернозём. Затем были разбиты гравийные дорожки, поставлены беседки и высажены деревья: саженцы дуба, липы, берёзы и т.д. Они растут до сих пор.
Работы по благоустройству шли без малого год. 29 июня 1900 года (11 июля по новому стилю) в присутствии уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича состоялось открытие парка. В тот день губернатор под музыку праздничного оркестра вместе с учащимися высадили каждый по дереву. Деревянные беседки появились в год открытия. Но конце 1950-х годов они были сменены на новые — похожие на прежние. В наше время беседки также были сменены. Уже на металлические.
Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Перекрёсток улиц Гоголя и Пушкина. Единственный сохранившийся одноэтажный дом виден на втором плане. В историю Уфы он вошёл в связи с семьёй Одинцовых. Справа нав чёрно-белом снимке в кадр лезет двухэтажный дом Василия Егоровича Кобякова.
После революции дом был национализирован. В начале 1920-х его занимал Башкирский республиканский союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов (Башсельскосоюз). Отчётливо читается вывеска:
— БССР —
— Башсельскосоюз
Эта организация работала в Уфе с 1921-го по 1928 год. У конторы Башсельскосоюза позируют крестьяне с новыми тракторами «Фордзон-Путиловец». Они выпускались в Ленинграде с 1924 года.
Дом Кобякова был снесён в наше время. Дом Одинцовых закрыт и выставлен на продажу.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века.В мае 1876 года на Центральной улице Уфы в присутствии городского головы Дмитрия Семёновича Волкова было торжественно открыто ремесленное училище. Названное в честь императора Александра II — Александровским. Училище располагалось в собственном двухэтажном деревянном доме.
Сюда на четырёхлетний курс обучения бесплатно принимались мальчики 11−16 лет всех сословий, без требований к образованию. Иногородним предоставлялся пансион.
В училище, кроме общей грамоты, давали специальности: сапожную, столярную и портняжную. Однако первые годы училище выпускало ежегодно только трёх-четырёх подмастерьев. Остальные ученики выбывали: кто по бедности, кого родители забирали (некогда учиться — работать надо), кто из-за неуспеваемости.
В 1890-х были открыты кузнечное и слесарное отделения, а сапожное и портняжное закрыты из-за недостатка желающих учиться. Правда, к тому времени от поступающих требовали образования на уровне начального училища. В 1905 году здесь занимались 85 человек, а выпустились в том же году только 15. Заведовал училищем Семён Иванович Краев. Может быть, в Уфе ещё живут его потомки.
На месте училищного здания теперь стоит корпус МВД.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Советская Уфа. Улица Фрунзе (бывшая Большая Ильинская, с 2008 года — Заки Валиди).
Трёхэтажный корпус по центру двух фотографий — жилой дом для сотрудников Башнефтесбыта (он же Башнефтеснаб). Здесь же располагались конторские помещения. Он был заложен перед войной на территории снесённого Ильинского храма. Это самое видное место Уфы — на холме, оно хорошо просматривалось из старой части города.
Проектировал архитектор Александр Михайлович Мышкин. По его замыслу, рядом должны были построить такой же корпус. Но помешала война. В 1972 году на освободившемся месте возведён 14-этажный жилой дом.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Дом чекистов (или работников ОГПУ) на углу Гоголя и Коммунистической. В историю Уфы вошёл с именем Сергея Донатовича Довлатова, классика современной русской прозы, писателя, журналиста, публициста.
Он появился на свет в уфимской эвакуации 3 сентября 1941 года, спустя два с небольшим месяца после начала Великой Отечественной войны. Семья Довлатова приехала в столицу Башкирской республики из Ленинграда; была размещена в доме чекистов. До 1942 года будущий классик жил в Уфе, а затем отправился с матерью к отцу-режиссёру, который тоже жил в эвакуации, но в Новосибирске.
Дом чекистов возводился с 1932-го по 1933 год трестом Башжелдорстроя. Первая жилая пятиэтажка и одно время самое высокое здание города. Уфимцы так и называли дом: пятиэтажка. Было понятно без уточнения. Четыре квартиры были четырёхкомнатными, 12 квартир — трёхкомнатными, для руководящего состава. Полномочным представителем ОГПУ по Башкирской АССР тогда был Наум Петрович Зеликман. После объединения ОГПУ и НКВД Зеликман — начальник УНКВД Башкирской АССР.
Первый этаж полностью занимали магазины — «Динамо» и спецмагазин (только для работников ОГПУ). Дом неплохо сохранился. Памятник истории.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Первомай в Уфе. Площадь перед кинотеатром «Родина». Перекрёсток Ленина и Чернышевского.
Судя по тому, что уже построен жилой дом на Ленина, 44/46, чёрно-белый кадр сделан в конце 1950-х, или в самом начале 1960-х. Дом был сдан в эксплуатацию в марте 1958 года.
Он предназначался для сотрудников уфимского завода №697 (почтовый ящик 210), выпускавшего аппаратуру дальней связи, в том числе легендарные аппараты ВЧ — правительственная, а во время войны фронтовая связь. Проектировали архитекторы Михаил Александрович Хомутов и Игорь Михайлович Волянский.
На втором плане жилой дом объединения «Башнефть». Он был заложен в конце 1940-х. Проектировала Виктория Эммануиловна Нудельман, архитектор «Башнефтепроекта» и сестра известного советского контруктора-оружейника Александра Эммануиловича Нудельмана.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет.На чёрно-белом кадре парк на Дежнёвской горе в Черниковске. Примерная дата — начало 1950-х. Теперь это парк Победы.
Благоустройство будущего парка началось после войны, в 1947 году. Главным архитектором тогда ещё отдельного от Уфы города Черниковска была 29-летняя Маргарита Николаевна Куприянова. Она решила, что склоны горы необходимо озеленить. Говорят, что за это решение получила выговор, поскольку озеленение горы не предусматривалось. Тогда же на смотровой площадке появилась беседка. Она хорошо видна на дальнем плане старой фотографии. В 1960-х из-за появившихся рядом стадиона и бассейна «Нефтяник» парк носил то же имя. Лишь в 1980 году он был переименован в парк Победы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет.___________
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
Предыдущие материалы:
Свежие комментарии