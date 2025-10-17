Уфа. Было — стало - 11

Обе фотографии сделаны с одной точки. Случевский парк (ныне парк Салавата Юлаева). В сентябре 1899 года, то есть почти 126 лет назад, на Случевской горе началось благоустройство будущего народного сада. Сюда возили телегами чернозём. Затем были разбиты гравийные дорожки, поставлены беседки и высажены деревья: саженцы дуба, липы, берёзы и т.д. Они растут до сих пор.

Работы по благоустройству шли без малого год. 29 июня 1900 года (11 июля по новому стилю) в присутствии уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича состоялось открытие парка. В тот день губернатор под музыку праздничного оркестра вместе с учащимися высадили каждый по дереву. Деревянные беседки появились в год открытия. Но конце 1950-х годов они были сменены на новые — похожие на прежние. В наше время беседки также были сменены. Уже на металлические.

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Перекрёсток улиц Гоголя и Пушкина. Единственный сохранившийся одноэтажный дом виден на втором плане. В историю Уфы он вошёл в связи с семьёй Одинцовых. Справа нав чёрно-белом снимке в кадр лезет двухэтажный дом Василия Егоровича Кобякова.

После революции дом был национализирован. В начале 1920-х его занимал Башкирский республиканский союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов (Башсельскосоюз). Отчётливо читается вывеска:

— БССР —

— Башсельскосоюз

Эта организация работала в Уфе с 1921-го по 1928 год. У конторы Башсельскосоюза позируют крестьяне с новыми тракторами «Фордзон-Путиловец». Они выпускались в Ленинграде с 1924 года.

Дом Кобякова был снесён в наше время. Дом Одинцовых закрыт и выставлен на продажу.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. В мае 1876 года на Центральной улице Уфы в присутствии городского головы Дмитрия Семёновича Волкова было торжественно открыто ремесленное училище. Названное в честь императора Александра II — Александровским. Училище располагалось в собственном двухэтажном деревянном доме.

Сюда на четырёхлетний курс обучения бесплатно принимались мальчики 11−16 лет всех сословий, без требований к образованию. Иногородним предоставлялся пансион.

В училище, кроме общей грамоты, давали специальности: сапожную, столярную и портняжную. Однако первые годы училище выпускало ежегодно только трёх-четырёх подмастерьев. Остальные ученики выбывали: кто по бедности, кого родители забирали (некогда учиться — работать надо), кто из-за неуспеваемости.

В 1890-х были открыты кузнечное и слесарное отделения, а сапожное и портняжное закрыты из-за недостатка желающих учиться. Правда, к тому времени от поступающих требовали образования на уровне начального училища. В 1905 году здесь занимались 85 человек, а выпустились в том же году только 15. Заведовал училищем Семён Иванович Краев. Может быть, в Уфе ещё живут его потомки.

На месте училищного здания теперь стоит корпус МВД.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Уфа. Улица Фрунзе (бывшая Большая Ильинская, с 2008 года — Заки Валиди).

Трёхэтажный корпус по центру двух фотографий — жилой дом для сотрудников Башнефтесбыта (он же Башнефтеснаб). Здесь же располагались конторские помещения. Он был заложен перед войной на территории снесённого Ильинского храма. Это самое видное место Уфы — на холме, оно хорошо просматривалось из старой части города.

Проектировал архитектор Александр Михайлович Мышкин. По его замыслу, рядом должны были построить такой же корпус. Но помешала война. В 1972 году на освободившемся месте возведён 14-этажный жилой дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Дом чекистов (или работников ОГПУ) на углу Гоголя и Коммунистической. В историю Уфы вошёл с именем Сергея Донатовича Довлатова, классика современной русской прозы, писателя, журналиста, публициста.

Он появился на свет в уфимской эвакуации 3 сентября 1941 года, спустя два с небольшим месяца после начала Великой Отечественной войны. Семья Довлатова приехала в столицу Башкирской республики из Ленинграда; была размещена в доме чекистов. До 1942 года будущий классик жил в Уфе, а затем отправился с матерью к отцу-режиссёру, который тоже жил в эвакуации, но в Новосибирске.

Дом чекистов возводился с 1932-го по 1933 год трестом Башжелдорстроя. Первая жилая пятиэтажка и одно время самое высокое здание города. Уфимцы так и называли дом: пятиэтажка. Было понятно без уточнения. Четыре квартиры были четырёхкомнатными, 12 квартир — трёхкомнатными, для руководящего состава. Полномочным представителем ОГПУ по Башкирской АССР тогда был Наум Петрович Зеликман. После объединения ОГПУ и НКВД Зеликман — начальник УНКВД Башкирской АССР.

Первый этаж полностью занимали магазины — «Динамо» и спецмагазин (только для работников ОГПУ). Дом неплохо сохранился. Памятник истории.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Первомай в Уфе. Площадь перед кинотеатром «Родина». Перекрёсток Ленина и Чернышевского.

Судя по тому, что уже построен жилой дом на Ленина, 44/46, чёрно-белый кадр сделан в конце 1950-х, или в самом начале 1960-х. Дом был сдан в эксплуатацию в марте 1958 года.

Он предназначался для сотрудников уфимского завода №697 (почтовый ящик 210), выпускавшего аппаратуру дальней связи, в том числе легендарные аппараты ВЧ — правительственная, а во время войны фронтовая связь. Проектировали архитекторы Михаил Александрович Хомутов и Игорь Михайлович Волянский.

На втором плане жилой дом объединения «Башнефть». Он был заложен в конце 1940-х. Проектировала Виктория Эммануиловна Нудельман, архитектор «Башнефтепроекта» и сестра известного советского контруктора-оружейника Александра Эммануиловича Нудельмана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет. На чёрно-белом кадре парк на Дежнёвской горе в Черниковске. Примерная дата — начало 1950-х. Теперь это парк Победы.

Благоустройство будущего парка началось после войны, в 1947 году. Главным архитектором тогда ещё отдельного от Уфы города Черниковска была 29-летняя Маргарита Николаевна Куприянова. Она решила, что склоны горы необходимо озеленить. Говорят, что за это решение получила выговор, поскольку озеленение горы не предусматривалось. Тогда же на смотровой площадке появилась беседка. Она хорошо видна на дальнем плане старой фотографии. В 1960-х из-за появившихся рядом стадиона и бассейна «Нефтяник» парк носил то же имя. Лишь в 1980 году он был переименован в парк Победы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет.

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

