Как мы смогли удержать блокадный Ленинград

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы...» — так писал в своем дневнике начальник Генерального штаба германских сухопутных войск Франц Гальдер 8 июля 1941 года, в самом начале операции «Барбаросса» (ссылка на дневник в конце материала).

Стремительный прорыв группы армий «Север» через Прибалтику привел к тому, что уже летом противник вышел на подступы к Ленинграду. Из Карелии к городу приближалась финская армия. Немецкая пехота на подступах к Ленинграду.

8 сентября 1941 года немецкие войска взяли город Шлиссельбург на берегу Ладожского озера, замкнув тем самым кольцо блокады вокруг Ленинграда по суше. В блокированном со всех сторон втором крупнейшем городе Советского Союза в ловушке оказалось около полумиллиона советских войск, почти все военно-морские силы Балтийского флота и до трех миллионов гражданского населения. Бои за Ленинград. Борис Кудояров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем не менее, последовавшая вскоре попытка взять город штурмом провалилась. Ленинград к середине сентября был превращен в настоящую крепость. На ближайших подступах к нему было создано свыше 600 км противотанковых рвов и проволочных заграждений, 15 тысяч дотов и дзотов, 22 тысячи огневых точек, 2300 командных и наблюдательных пунктов. Непосредственно в Ленинграде организовали 4600 бомбоубежищ, способных вместить до 814 тысяч человек. Весь центр города был покрыт маскировочными сетями для защиты от вражеской авиации. Противовоздушная оборона города. Давид Трахтенберг/Sputnik

Единственной ниточкой, связывающей осажденный Ленинград с «большой землей», был водный путь через Ладожское озеро — так называемая «Дорога жизни». Именно по нему шел подвоз продовольствия и эвакуация населения. Пытаясь уничтожить эту последнюю коммуникацию, немцы предприняли прорыв к реке Свирь, где надеялись соединиться с финскими войсками. 8 ноября был взят Тихвин и перерезана единственная железная дорога, по которой грузы для Ленинграда доставлялись на восточный берег Ладожского озера. Это привело к снижению и так скудного пайка для жителей города. Однако, благодаря упорному сопротивлению Красной Армии планам противника не удалось сбыться — Тихвин был отбит спустя месяц. «Дорога жизни». Рафаил Мазелев/russiainphoto.ru

Тем не менее, ограниченное снабжение по воздуху и через Ладожское озеро не могло покрыть потребности такого крупного мегаполиса. Солдаты на передовой получали по 500 грамм хлеба в день, рабочие — до 375 граммов, а иждивенцы и дети — всего по 125 граммов. С наступлением суровой зимы 1941-1942 гг. в Ленинграде начался массовый голод.

«Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми семьями, целыми квартирами», — вспоминал Евгений Алешин. Дети блокады. Борис Уткин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Некоторые не останавливались на животных и птицах. Органы НКВД зафиксировали более 1700 случаев каннибализма. Неофициальных было еще больше. Трупы воровали из морга, кладбищ или забирали прямо с улиц. Случались и убийства живых людей. Из справки управления УНКВД по Ленинградской области от 26 декабря 1941 года (ссылка на архивные документы в конце темы):

«21 декабря Воробьев В.Ф. 18 лет, безработный, убил топором свою бабушку Максимову 68 лет. Труп разрубил на части, печень и легкие, варил и ел. Обыском квартиры обнаружены части трупа. Воробьев показал, что совершил убийство на почве голода. Экспертизой Воробьев признан вменяемым». Траурная процессия на Невском проспекте. Сергей Струнников

Весной 1942 года Ленинград стал постепенно приходить в себя после пережитого зимнего кошмара: в неоккупированных пригородах создавались подсобные хозяйства для снабжения горожан овощами, улучшилось питание, снизилась смертность, частично заработал общественный транспорт. Важным и вдохновляющим событием стало прибытие в город партизанского обоза из оккупированных Новгородской и Псковской областей. Сотни километров партизаны скрытно прошли по тылам немецких армий, чтобы 29 марта пробиться через линию фронта к Ленинграду. На 223 подводах жителям города привезли 56 тонн муки, зерна, мяса, гороха, меда и масла. Global Look Press

Красная Армия не прекращала попыток прорваться к городу с самых первых дней установления блокады. Однако все четыре крупные наступательные операции, проведенные в 1941-1942 годах, окончились провалом: не хватало ни людей, ни ресурсов, ни боевого опыта.

«Мы наступали 3-4 сентября от Черной речки на Келколово, — вспоминал участвовавший в Синявинской операции 1942 года заместитель командира 939-го полка Чипышев, — без артиллерийской поддержки. Снаряды, присланные для дивизионных пушек, к нашим 76-миллиметровым не подходили. Гранат не было. Пулеметы немецких дзотов оставались неподавленными, и пехота несла огромные потери». Тем не менее, для противника эти атаки не проходили бесследно: постоянное давление советских войск сильно изматывало немецкую группу армий «Север», лишало ее пространства для маневра. 2-я Синявинская операция 1942 года. Всеволод Тарасевич/Sputnik

После разгрома немецких войск под Сталинградом инициатива в войне стала постепенно переходить к Красной Армии. 12 января 1943 года советское командование приступило к осуществлению наступательной операции «Искра», которая наконец-то завершилась успехом. Советские войска освободили город Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера, восстановив сухопутное сообщение Ленинграда с «большой землей». Советские разведчики на Пулковских высотах. Борис Кудояров/Sputnik

«Кажется, девятнадцатого января 1943 года я уже собиралась ложиться спать, в одиннадцать часов слышу, что радио, кажется, заговорило», — вспоминала медсестра Нинель Карпенок:

«Я подошла поближе, смотрю, да, говорят: "Слушайте извещение". Слушаем. И вдруг начали говорить, что прорвали блокаду. Ух! Мы тут выскочили. У нас была коммунальная квартира, четыре комнаты. И мы все выскочили, закричали, заплакали. Все такие были радостные: блокаду прорвали!» «Блокада прорвана! Встреча в Рабочем поселке № 1 воинов 1-го батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта с бойцами 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. 18 января 1943 года». Борис Кудояров/russiainphoto.ru

Через год в ходе операции «Январский гром» советские войска, отбросив противника на 100 км от Ленинграда, окончательно сняли какую-либо угрозу городу. 27 января официально провозгласили днем снятия блокады, что было отмечено 24 залпами из 324 орудий. За те 872 дня, которые она продолжалась, от голода, холода, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов погибло по разным оценкам от 650 тысяч до полутора миллиона ленинградцев. Борис Кудояров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

И об этом надо помнить всегда!