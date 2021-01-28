Чёрный терминатор против наследников Трампа

Американский герой фильма «Смертельная зона» протыкает «русского террориста» древком сербского флага - российские «патриоты» в восторге

2036 год. Гражданская война на Украине в самом разгаре. Защитники независимости из последних сил отбиваются от сторонников присоединения к России (они же «красные»). Командующий «красными» Виктор Коваль — безжалостный зверь. Он взорвал в Киеве «грязную бомбу» с радиоактивным веществом и убил 25 тысяч человек. Раньше Коваль свирепствовал на Балканах и потому воюет под красно-сине-белым флагом Сербии с перечёркнутой буквой «V». Его подельник щеголяет трёхцветной и красной нашивками на камуфляже, а на шее гордо носит большой крест… В общем, звериный оскал православно-коммунистического фашизма налицо.

Атаманше украинских ополченцев прекрасной Софии могли бы помочь американские войска, но похоже США не повезло с президентом. Вместо решительного борца за демократию, типа разбомбившего Сербию Клинтона, в Белом Доме сидит жалкий трус, вроде так и не начавшего ни одной войны Трампа. Штатовские миротворцы лишь гуманитарную помощь подкидывают да изредка вступают в мелкие стычки с захватчиками. И то нередко жильё подзащитных украинцев разносят или своих накрывают.

Лишь узнав, что Коваль вот-вот получит доступ к оставшимся на Украине советским ядерным ракетам, Вашингтон зашевелился. Чернокожие капитан-андроид Лео и лейтенант-человек Том должны сорвать злодейский замысел русских агрессоров. Внезапно Лео выходит из под контроля…

Поскупившись на бюджет, компания Netflix не позволила режиссёру Микаэлю Хёльфстрему набрать привычных ему звёзд. Потому не Сильвестра Сталлоне с Арнольдом Шварценеггером, ни Венсана Касселя с Дженнифер Энистон мы в «Смертельной зоне» не увидим. Да и эффекты у фильма скромные. Зато сюжетные повороты очень любопытные.

«Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы. - Жалуется чёрным напарникам София. - Россия хочет вернуть свои бывшие территории. США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране. Только мы реально хотим мира».

Лео проникается страданиями украинцев и расправляется с бандой Коваля. Самого генерала он кончает последним, насадив на древко его собственного знамени, как жука на булавку. Однако и собственные создатели негра-терминатора не вдохновляют: затягивать конфликты с русскими фашистами, отчего страдают их жертвы, аморально. Позволить столь циничным политиканам обзавестись оружием в виде себе подобных андроид не может и решает выпустить четыре ракеты по США. Они убьют миллион, зато производство новых супер-роботов не начнётся, это спасёт человечество от войн в которых погибнет 100 миллионов.

Чтобы совесть потом не мучила, механический гуманист подставляет себя под пули товарища, но недооценивает его. Пристрелив Лео, Том срывает запуск с помощью управляющей дроном соратницы-азиатки. Белые начальники пристыжены, русские оккупанты уничтожены, Украина свободна...

Фильм заметили и в Москве, и в Киеве. Одни украинские рецензенты в экстазе. Другие призывают запретить «Зону» к показу в кинотеатрах, рекомендуя смотреть дома. У наших типа патриотических ресурсов «Ньюс-Фронт», «Русская весна» и «Украина.ру» напротив — сплошной восторг, а неприятные эпизоды в отзывах опущены. Про агрессию России. Про истребление негром-терминатором пророссийских боевиков. И про то, что именно эти изверги уничтожили 25 тысяч киевлян.

Может, хлопцы Netflix подрядились рекламировать? Или «русский террорист», проколотый триколором, вызывает у них приятные воспоминания? Например, о ликвидации неизвестными диверсантами Александра Захарченко, Алексея Мозгового, Арсена Павлова и других самых влиятельных полевых командиров Донбасса. Без которых вернуть Донецк и Луганск Украине в случае чего будет куда проще.

Юрий Нерсесов

http://apn-spb.ru/opinions/article32946.htm