Украинская катастрофа: пять стадий самообмана и ликвидация назначена на май

Украина: пять стадий самообмана

Большинство из нас неспособно принимать реальность такой, какова она есть. Многие предпочитают эту реальность упорно игнорировать либо последовательно искажать очевидные причинно-следственные связи. Большинство не желает признаваться даже себе в собственных заблуждениях и собственной глупости, объясняя негативные последствия своих действий происками врагов, которые чаще всего существуют лишь в фантазиях «упоротых» лишенцев. Однако реальность с неотвратимой неизбежностью проламывает защитные иллюзии сознания.

Об этом уже, безусловно, писали, но достаточно давно, и с тех пор многое изменилось, в том числе появилось гораздо больше данных для анализа. Так что, на мой взгляд, имеет смысл заново поговорить про пять стадий принятия неизбежности, сформулированные американским психологом Элизабет Кюблер-Росс, в свете смерти и распада Украины.

Напомним:

1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);

2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);

3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);

4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находиться в депрессивном состоянии);

5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью).

Во-первых, скорость индивидуальных психических процессов у разных людей разная. Это не позволяет говорить о том, что «вся страна» или «весь народ» находится в какой-то определённой стадии. Кто-то прошёл эти стадии достаточно быстро и уже смирился со смертью евроиллюзий в частности и Украины в целом. А кто-то застрял ещё на стадии отрицания.

Во-вторых, у некоторых людей фазы не сменяют друг друга, а накладываются одна на другую. Отрицание смешивается с гневом, гнев смешивается с торгом. И тогда заметно проявляется шизофреничность мышления.

Для адекватных людей (для многих изначально, некоторые пришли к этому позже, анализируя последствия переворота) понятно, что Украина была уничтожена госпереворотом. Проявления этого:

– смерть законности;

– утрата государством монополии на насилие;

– многократный рост преступности, сопровождаемый резким снижением раскрываемости;

– падение ВВП;

– социально-экономическая катастрофа;

– депопуляция;

– уход Крыма и Донбасса;

– дальнейшее фрагментирование и феодализация остатков Украины.

Точно так же очевиден и провал «евроинтеграции»:

– нет «европейских зарплат и пенсий»;

– падение экспорта в ЕС;

– отсутствие обещанных европейских инвесторов;

– падение уровня жизни;

– не происходит никакого «введения высоких европейских стандартов»;

– коррупция и правовой нигилизм.

«Свидомиты» и «майданутые» отказываются признавать эту неприятную для их иллюзий реальность.

Сие и есть отрицание. Нет, у нас не госпереворот, а законная смена власти (которая почему-то называется «революцией»). Нет, мы не кричали «москалей на ножи». Нет, у нас нет нацистов. Нет, Турчинов не посылал колонны вооружённых боевиков на Донбасс. Нет, Крым не сам ушёл, его «украли». Нет, ВСУ не бомбили центр Луганска, это был взрыв кондиционера. Нет, расстрел РОВД и убийство сотрудников милиции в Мариуполе мы стараемся вообще не вспоминать. Нет, визитки Яроша не было (хотя сам Ярош признал, что она была). Нет, у нас не гражданская война, вызванная госпереворотом, а «российское вторжение» (которого не видит никто в мире). Нет, мы не стали жить хуже, хотя стали жить хуже. И даже если стали, то виновата в этом не постмайданная власть, а крымчане, дончане и Путин (именно они повышают цены и тарифы ЖКХ). Нет, у нас не диктатура, а демократия, и любого сомневающегося в этом мы готовы сдать в СБУ, пытать и убить. Список отрицаний можно продолжать очень долго.

Среди отрицателей есть и определённая группа оптимистов, которые любой негатив пытаются превращать в «перемогы». Ура, нам дали ещё один кредит, мы ещё глубже залезли в долги! Я ещё понимаю, когда кредиту радуется Порошенко, который будет его разворовывать, а вот какая в этом радость для рядовых нищих «майданутых» – мне абсолютно непонятно.

Но в целом столкновение с неприятной реальностью порождает гнев. Гнев не на себя, дебилов, которые повелись на развешанные перед ними иллюзорные морковки, а на тех, кто не повёлся. На Крым, на Донбасс, на Россию и русских, на «бытовых сепаратистов» внутри оставшейся территории б/У. На умных, логичных, образованных, скептичных и ироничных. Гнев на отказывающихся скакать и повторять групповые мантры. Гнев, выражающийся в повторяющихся призывать «уничтожить, зачистить, изгнать, лишить прав, загнать в концлагеря, уморить».

При накладывании гнева на отрицание рождаются, например, такие алогичные и химерные построения: «украинцы – высшая раса, но страдают от отсталых и ущербных москалей», «мы воюем с Россией, украинская армия – самая сильная, но наступать на Москву мы не будем» или «мы считаем русских недолюдьми, дикими ордынцами, подлежащими тотальному уничтожению, но это не нацизм».

Третья стадия, торг, накладываясь на отрицание и гнев, порождает странные и смешные проявления, когда майданутые «готовы простить русских», но только если:

– Россия развалится;

– русские примут «европейские ценности»;

– подавляющее большинство русских, не принявших еврогейские ценности, будет уничтожено (или добровольно самоуничтожится);

– оставшиеся русские (либералы, как самые безобидные из москалей) будут платить укропейцам огромные контрибуции.

В последнее время я вижу достаточно много таких «сочинений» с их стороны. Все они как будто написаны по одному шаблону. «Русские нам должны, потому что мы обиженная сторона, а ещё их заставят всемогущие американцы, наши хозяева».

О том, что для требований контрибуции нужно сначала победить в войне, которую они до сих пор боятся объявить, майданутым не рассказали. Или они думают, что США победят Россию специально для того, чтобы назначить контрибуции в пользу украинских туземцев. Последняя надежда неадекватов на вселенскую халяву – если европейцы не построили им развитую экономику, то хотя бы пограбить русских. Лишь бы не работать.

Равно как они делают вид, что не замечают факта, что они сами («майданутые», «свидомиты», а не граждане Украины в целом) являются агрессорами: насильственно захватили власть в стране, орали «москалей на ножи», пытались устроить геноцид в Крыму (лишить его население воды, продуктов, тепла, электричества), обстреливают и блокируют Донбасс, украли пенсии донбасских пенсионеров, угнетают и убивают инакомыслящих.

Формой торга также являются предложения типа «отдать Крым в аренду на 49 лет». И сделать вид, что «Крым – цэ Украина», и заодно таким «хитрым» способом попытаться поправить тяжёлое финансовое положение нынешнего политического режима.

Ну и, конечно, попыткой отсрочить неизбежное являются различные суды, где или пытаются отсудить что-то у России по обвинениям в «агрессии», «использовании украинских территориальных вод для судоходства» или отмазаться от выплаты просроченного долга в 3 миллиарда долларов (с набежавшими за почти полтора года процентами).

Хотя у значительной части «майданутых» уже наступила 4-я стадия – депрессия. Они уже не скачут и не орут про «Славу Украине». Эти пишут в соцсетях о том, как всё плохо, обвиняют Россию, Донбасс, Европу, Порошенко, других лидеров евромайдана (но только не себя). Я несколько раз видел заявления, что майдан затеял Путин, чтобы «отжать Крым». Да и Порошенко у них – «агент Путина», впрочем, как и другие лидеры госпереворота.

У «депрессивных» зачастую более приближённая к реальности картина окружающей действительности, чем у «отрицающих» и «гневных». Адекватная в части социально-экономической и криминогенной ситуации. Но понимания, «кто на самом деле виноват?» и «что делать?», у них нет.

Равно как у них и нет ни сил, ни желания попытаться что-то поменять. Они и не пытаются восставать против воровской диктатуры Порошенко, и не пытаются уехать. А просто пассивно вымирают. Строго, как мутанты у Стругацких в «Обитаемом острове», которые говорили Максиму: «Мы двадцать пять лет вымираем, дайте нам спокойно вымирать и дальше».

Ну и те, у кого наступает последняя фаза, фаза принятия, просто массово уезжают. Уезжают молча, никому ничего не рассказывая и не доказывая (стыдно признавать, что был дебилом, стыдно уезжать после того, как корчил из себя укропатриота).

По последним данным, на нынешнем этапе из Украины уезжает в среднем по 26 тысяч человек в неделю, больше ста тысяч в месяц.

Впрочем, руководство киевского режима это вполне устраивает. Как говорил кардинал Ришелье в американской экранизации: «One less mouth to feed» («Нужно меньше кормить народа»). Кстати, в оригинале это фраза Томаса Мальтуса, главного идеолога современных глобалистов.

В результате трёх лет правления евроинтеграторов, Украина на 186 месте в мире по уровню ВВП на душу населения (из 205 возможных, на уровне беднейших африканских стран). И на втором месте в мире по темпам депопуляции. Но в украинском руководстве это не воспринимается как катастрофа. Это даже не воспринимается как проблема, с которой нужно бороться. Это failed state. Это смерть.

Продолжают делать вид, что всё хорошо, только те, кто обгладывает труп Украины (будь то олигархи, чиновники или бандиты из числа «патриотов», занимающиеся мародёрством). Эти сейчас радостно вопят: «Нам дали ещё миллиард кредита, мы сможем разворовать ещё один миллиард, ура!».

Все остальные могут отрицать реальность, злиться, надеяться на развал России или винить во всём Путина и сепаратистов, но это всё равно ничего не изменит.



Александр Роджерс,

специально для alternatio.org

http://alternatio.org/articles/articles/item/50477-ukrainskaya-katastrofa-pyat-stadiy-samoobmana

Отмена Украины назначена на май

Последние две новости, которые пришли к нам из бывшей Украины, не могут не радовать. Они закономерно показывают нам, что «химеры» (термин Льва Николаевича Гумилёва) не жизнеспособны. Новость первая. В Киеве собираются переименовать проспект Победы. Пока рабочее предложение в «Брест-Литовский проспект». Но лучше сразу в проспект Поражения или проспект Зрады.

Хотя в целом всё логично. У бандеровцев, идеологическими и биологическими потомками которых является нынешняя киевская власть, никакой Победы не было. Они в 1945 году потерпели сокрушительное поражение, как и их нацистские хозяева, и ещё несколько лет их отлавливали в вонючих схронах. Поэтому и иметь проспект Победы бандерлогам не положено.

Новость вторая. Так называемый самозваный «Кабинет Министров Украины» утвердил проект закона, согласно которого будут постепенно отменены все законы и акты органов государственной власти Советского Союза и УССР.

Предложил этот законопроект самозваный «министр юстиции» Павло Пэтрэнко.

Ой, любят же свидомиты стрелять себе в ногу! А в этот раз решили, чтобы не мучиться, отстрелить себе сразу и голову.

Итак, давайте перечислим основные правовые последствия подобного действия:

1. Украина отказывается от правопреемственности УССР.

2. Украина автоматически теряет право на место в ООН, так как получила его в качестве правопреемника УССР.

3 Украина автоматически теряет права на

а) Крым;

б) Криворожско-Донецкую республику;

в) Одесскую республику;

г) Буковину;

д) Галичину;

е) Закарпатье;

ж) и ещё несколько районов по мелочи.

Потому что все эти территории присоединили или «проклятый Ленин» или «проклятый Сталин». И присоединили их именно к УССР, которая теперь будет к непонятному недоразумению, возникающему на месте бывшей Украины, ни при чём.

В общем, налетай, торопись, разбирай территории, кому что принадлежало на момент предшествовавший созданию УССР.

Принять этот исторический докумэнт собираются в мае.

Ждём…

Александр Роджерс, специально для News Front

https://news-front.info/2017/04/13/ofitsialnaya-likvidatsiya-ukrainy-sostoitsya-uzhe-v-mae-aleksandr-rodzhers/