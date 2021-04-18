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История Москвы. Было-стало - 3

Первая часть       Вторая часть
Продолжаем путешествие...
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Олимпийский комплекс Лужники (1980 год и 5 апреля 2021 года). До 1992 года назывался «Центральный стадион имени В. И. Ленина»

История Москвы. Было-стало - 3

Комсомольский проспект (1978 год и 5 апреля 2021 года). Назван в 1958 году в «ознаменование 40-летия ВЛКСМ, в честь комсомольцев и молодёжи Москвы — активных участников реконструкции и благоустройства столицы, строительства Комсомольского проспекта и спортивного комплекса Центрального стадиона имени В. И. Ленина»
История Москвы. Было-стало - 3

Оболенский переулок (1912 год и 5 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3

Инженерная улица, район Бескудниково (1968 год и 6 апреля 2021 года).

История Москвы. Было-стало - 3

Вид на Воробьёвы горы с Лужнецкой набережной (1959 год и 5 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3Планерная (1981 год и 6 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3

Дом правительства, р-н Пресня (1992 год и 6 апреля 2021 года). Ранее- здание Верховного Совета.
В августе 1991 года Дом Советов стал центром противостояния Государственному комитету по чрезвычайному положению. Оппозицию возглавлял президент России Борис Ельцин.

1993 год - «Ельцинский переворот». Произошёл вследствие конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные повреждения (из них 3 и 4 октября — 124 убитых, 348 раненых).

Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации - здание обстреливалось из танков, после чего горело.

История Москвы. Было-стало - 3Краснопресненский путепровод (1961 и 6 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3
Московский Дворец молодёжи на Комсомольском проспекте (1988 год и 5 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Станция Бескудниково (2000 год и 6 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3

Вид с Краснопресненского путепровода (1973 год) и ЖК Дом на Беговой (6 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3

Центр Международной торговли на Краснопресненской набережной (1979 год и 6 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 3

Мичуринский проспект (1989 год и 7 апреля 2021 года). Южная часть проспекта в 1983—1992 годах носила название улица Пельше.
История Москвы. Было-стало - 3
Вид на Москву с Воробьевых гор (1979 год и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Мичуринский проспект, 19, к1 (1997 год и 7 апреля 2021 года). При строительстве здания рухнул подъезд.
История Москвы. Было-стало - 3
Ломоносовский проспект (1985 и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Воробьевская набережная (1987 и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Большая Декабрьская улица (1989 год и 6 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Улица рабочая (1984 год и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Снос гаражей в квартале 40 по Мичуринскому проспекту (1995 год) и жилые дома (7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
БЦ Токо Тауэр (1999 год и 6 апреля 2021 года). Возведён в 1996 г.

Строительство центра финансировал «Токобанк», что и дало название бизнес-центру. Этот банк, один из крупнейших в то время, собирался разместить там свою штаб-квартиру, а остальные площади сдавать в аренду. Однако этим планам так и не суждено было сбыться: «Токобанк» не пережил кризиса 1998 г.

История Москвы. Было-стало - 3
Рочдельская улица (1930 год и 6 апреля 2021 года). Прежнее название улицы Нижняя Пресненская.
История Москвы. Было-стало - 3
Третьяковский проезд (1967 год и 8 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Вид на МГУ от Краснолужского моста (1953 год и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Саввинская набережная (1908 год и 7 апреля 2021 года). На фото 1908 года можно наблюдать Товарищество ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера в Москве - компания, владевшая одной из крупнейших текстильных фабрик Российской империи. Производили на фабрике ситец, бязь, сатин, бумазея, узорчатые ткани.
История Москвы. Было-стало - 3
Никольская улица в сторону Лубянской площади (1910 год и 8 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Лубянская площадь 1979 год и 8 апреля 2021 года). В 1926 году была переименована в площадь Дзержинского, в честь скончавшегося летом того же года Феликса Дзержинского, основателя ВЧК — советской службы госбезопасности.
История Москвы. Было-стало - 3
Краснолужский мост (1991 год), Лужнецкий мост и Бережковский мост (7 апреля 2021 года). Бережковский мост был открыт в октябре 98-го года.
История Москвы. Было-стало - 3
Студенческая улица (1939 год и 6 апреля 2021 года). Прежнее название улицы - 2-я Извозная.
История Москвы. Было-стало - 3
Каланчёвская 14 (1986 год и 3 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Лужниковский метромост (1962 год и 5 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Дружинниковская улица (1920 год и 7 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Пятницкая улица (1982 год и 9 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Высотка на Котельнической набережной (1933 год и 9 апреля 2021 года)

Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи реализованных сталинских высоток в Москве. Здание расположено близ места слияния Яузы с Москвой-рекой таким образом, что два боковых корпуса стоят вдоль Котельнической и Подгорской набережных. Высотка строилась как «город в городе» в 1938—1940 и 1948—1952 годах.

История Москвы. Было-стало - 3
Метро Новокузнецкая (1991 год и 9 апреля 2021 года). Первоначально название станции писалось через дефис: «Ново-Кузнецкая»
История Москвы. Было-стало - 3
3-й Кадашевский переулок (1999 и 9 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Вид на Кремлевскую набережную (1983 год и 9 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Черниговский переулок (1930 год и 9 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Биржевая площадь (1913 год и 9 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Петропавловский переулок (1993 год и 9 апреля 2021 года). Назван По храму св. апп. Петра и Павла у Яузских ворот.
История Москвы. Было-стало - 3
Дом на пересечении ул. Воронцово поле и Дурасовского пер. (1910 год и 9 апреля 2021 года). Здесь находится Культурный центр НИУ ВШЭ.
История Москвы. Было-стало - 3
Садовническая набережная (1981 год и 9 апреля 2021 года). До 1922 участок от Садовнического переулка до Садового кольца назывался Осиповской набережной, а часть от Балчуга до Садовнического переулка называлась Кулаковской набережной. Соединена с Садовнической улицей Комиссариатским и Садовническим переулками.
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Кузнецкий мост (1997 год и 10 апреля 2021 года). История древней московской улицы начинается в XV веке, когда царь Иван III основал Пушечный двор, вокруг которого возникла Кузнецкая слобода. Свое название улица получила от моста через реку Неглинную. ... В 1817–1819 годах реку Неглинку заключили в трубу, а мост засыпали.
История Москвы. Было-стало - 3
Скорбященская церковь при Старо-Екатерининской больнице (1989 год и 10 апреля 2021 года). У метро Проспект Мира
История Москвы. Было-стало - 3
Угол Воронцова поля и Подсосенского переулка (1971 год и 10 апреля 2021 года). На фото до кадр из фильма «12 стульев»
История Москвы. Было-стало - 3
Мещанская улица, 7, с1 (1975 год и 10 апреля 2021 года). В прошлом из существовавших 4-х номерных Мещанских улиц три получили собственные названия: 1-я Мещанская стала частью современного проспекта Мира, 2-я — улицей Гиляровского, а 3-я — улицей Щепкина. Лишь одна 4-я Мещанская осталась номерной, её в 1966 году переименовали в Мещанскую улицу. Все эти улицы получили названия по их расположению на месте Мещанской слободы (по которой назван Мещанский район).
История Москвы. Было-стало - 3
Брюсов переулок (1979 год и 10 апреля 2021 года). Прежнее название улица Неждановой.
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Щепкина (1970 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Сретенка, д. 22 (1958 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Рождественка (1997-2002 год и 10 апреля 2021 года). Одна из старейших улиц Москвы. Она возникла в конце XIV века как дорога к Рождественскому монастырю. В старину улица Рождественка начиналась от современной Пушечной, где в XV веке на крутом берегу Неглинки стояла Пушечная изба.
История Москвы. Было-стало - 3
Большая Ордынка (1998 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3Климентовский переулок (1988 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Школа на Садовнической набережной (1937 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Яузский бульвар (1971 год и 9 апреля 2021 года). 2 (14) сентября 1812 года Яузская дорога, по которой отступала русская армия, оказалась центром пожара 1812 года; за исключением Воспитательного дома, весь район бульвара выгорел дотла. В последующие 20 лет дворы погорельцев перешли в руки купечества, кроме большого треугольного участка на месте нынешнего дома 2/16 — усадьбы генерала Н. З. Хитрово. Именно ему Москва обязана возникновением Хитровской площади.
История Москвы. Было-стало - 3
Садовая-Кудринская улица, 15 (1982 год и 10 апреля 2021 года). Дом Марфы Протковой
Возведён в 1809 году как усадебный дом для жены коллежского асессора Марфы Протковой, перестроен в 1841 году. Приписывается архитектору Осипу Бове. В XXI веке в здании располагается административный корпус Детской городской клинической больницы № 13 имени Филатова.
История Москвы. Было-стало - 3
Гиляровского ул. (1964 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Большой Патриарший переулок (1913 год и 10 апреля 2021 года). До начала XVII века — Алмазников переулок, в 1924—1964 годах — Большой Пионерский переулок, в 1964—1993 годах — улица Адама Мицкевича.
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Спиридоновка (1913 год и 10 апреля 2021 года)История Москвы. Было-стало - 3
Улицы Спиридоновка (1973 год и 10 апреля 2021 года). Прежнее название улица Алексея Толстого.
История Москвы. Было-стало - 3
Садовническая набережная (1985 год и 10 апреля 2021 года)История Москвы. Было-стало - 3Верхняя Радищевская улица (1988 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Петровка (1965 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Твардовского, 5, Строгино (1987 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Большая Никитская улица (1919 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Яузская улица (1979 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Малый Златоустинский переулок (1987 год и 13 апреля 2021 года). Прежнее название Малый Комсомольский переулок.
История Москвы. Было-стало - 3
Кривоколенный переулок (1979 год и 13 апреля 2021 года). До 1901 года  — переулок Кривое Колено.
История Москвы. Было-стало - 3
Вид с Андреевского моста (1999 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Ленинский проспект (1968 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Церковь апостолов Петра и Павла (1979 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Певческий пер., вид от улицы Солянка (1996 год и 11 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Церковь Святого Евпла на Мясницкой (1908 год и 13 апреля 2021 года). В 1925 году в журнале «Строительство Москвы» были помещены фотографии церкви с подписью:  «Здесь по инициативе центрального правления государственного объединения машиностроительных заводов (ГОМЗ'ы) будет сооружен 9-этажный „Дворец трестов“».  С 2007 года на месте пустыря, где был храм, начали возводить торгово-офисный центр. В настоящее время на территории, где располагалась церковь и близлежащие здания, находится корпус НИУ ВШЭ.
История Москвы. Было-стало - 3
Дома по улице Верхняя Радищевская (1986 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Развилка на ул. Солянка и Подколокольный переулок (1980 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Часовня Николая Чудотворца на развилке Ладожской улицы и улице Фридриха Энгельса (1925 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Бауманская, 55 (1990 год и 14 апреля 2021 года). На этом месте раньше находилась усадьба. Она принадлежала Роману Илларионовичу Воронцову, известному вельможе екатерининского времени. После него владельцем усадьбы стал его сын Александр, а уж от него усадьбу унаследовал – племянник - Михаил Семенович Воронцов, о котором многие знают, к сожалению, лишь по эпиграммам Пушкина.
История Москвы. Было-стало - 3
Биржа труда на Орликовом переулке (1914 год) и Бизнес Центр (14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Казанский вокзал (1976 год и 14 апреля 2021 года). Прежнее название Рязанский вокзал
История Москвы. Было-стало - 3
Новая Басманная улица (1987 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Басманный переулок (1982 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Газетный переулок (1902 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 31-й Неглинный переулок (1982 год и 12 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Улица Кулакова, Строгино (1984 год и 10 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Бауманская улица (1978 год и 15 апреля 2021 года). На фото до - здание рынка.

Утром 23 февраля 2006 года в 5 часов 20 минут по московскому времени произошло обрушение крыши Басманного рынка, вскоре в здании начался пожар. В результате трагедии погибли 68 человек. Среди них были граждане России, Грузии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, работавшие на рынке. Ещё 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Площадь обрушения составила более 3 тысяч м², в спасательной операции приняли участие 993 человека.

История Москвы. Было-стало - 3
Малый Демидовский переулок (1959 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Краснопрудная улица (1955 год и 14 апреля 2021 года). Краснопрудная улица названа так потому, что проходила у Красного пруда, который находился между нынешним Ярославским вокзалом, Краснопрудной и Верхней Красносельской улицами, в пойме реки Чечёры. У пруда располагалось большое село Красное, которое впервые упоминается в 1423 году в завещании великого князя Василия I, отдавшего во владение сыну Василию «селце у города у Москвы над Великим прудом». Тогда пруд назывался Великим — его площадь практически была равна размеру московского Кремля (23 гектара).
История Москвы. Было-стало - 3
Последний пер. (1997 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Храм Святого Николая у Котельнической набережной (1993 год и 14 апреля 2021 год)
История Москвы. Было-стало - 3
Устьинский проезд, вид на высотку (1951 год и 15 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Улица М. Порываевой (1973 год и 15 апреля 2021 года). Бывшее название - Домниковка.
История Москвы. Было-стало - 3
Солодовниковский пассаж (1900 год) и ЦУМ (15 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, Таганский район (1970 год и 15 апреля 2021 года). ВГБИЛ — одна из крупнейших публичных и научных библиотек России. Уникальный профиль фондов «Иностранки» и многогранная деятельность Библиотеки определили её особое место среди российских библиотек.
История Москвы. Было-стало - 3
Средний Кисловский переулок, р-н ЦАО, Пресня  (1914 год и 13 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Новая Башиловка (1998 год и 14 апреля 2021 года). Возникла в XIX веке как Башиловская аллея Петровского парка, позже — Новая Башиловка.
История Москвы. Было-стало - 3
Ленинградский проспект (1947 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Большая Грузинская, 9 (1917 год и 16 апреля 2021). Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. Дом Шустова Н.Л.

Ранее в этом здании находилась канцелярия, богадельня, ясли, сапожная и швейная мастерские и бесплатная столовая.

История Москвы. Было-стало - 3
Зоологическая улица (1979 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Нижняя Масловка (1999 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Храм Вознесения на Гороховом поле, ул. Радио, 2 (1987 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Малый Сухаревский переулок (1956 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Садовая-Спасская улица (1968 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Ленинградский вокзал (1873 год и 15 апреля 2021 года). Прежнее название Николаевский вокзал.
История Москвы. Было-стало - 3
Чистопрудный бульвар (1930 год и 17 апреля 2021 года). Происхождение названия - А. Д. Меншиков, купивший участок на Мясницкой улице, в 1703 приказал вычистить пруд, загрязнённый отходами мясной торговли, который с тех пор стал называться Чистым. В обиход вошло название Чистые пруды, хотя пруд в настоящее время — только один. Московский краевед С. К. Романюк приводит план предполагаемых прудов у Стены Белого города 1754 года, на котором отмечены три пруда; кроме того он указывает, что пруд, называвшийся Поганым, находился в пределах Белого города (ближе к Потаповскому переулку), и такое название связывает не с состоянием пруда, а с названием здешней местности, в которой селились иностранцы
История Москвы. Было-стало - 3
Сверчков переулок (1980 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 3
Малый Златоустинский переулок (1910 год и 16 апреля 2021 года). На фото до Церковь Николая Чудотворца
История Москвы. Было-стало - 3
Деловой двор на Варваринской площади (1912 год и 15 апреля 2021 года)
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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Первая в мире система "воздушного минирования" разработана в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Первая в мире система "воздушного минирования" разработана в России

А снег не знал и падал. Омичи пришли в шок от осадков в апреле
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

А снег не знал и падал. Омичи пришли в шок от осадков в апреле

Офтальмологи назвали способ не потерять зрение из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Офтальмологи назвали способ не потерять зрение из-за коронавируса

Школьники и волонтеры изготовили около 300 новых скворечников для московских парков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Школьники и волонтеры изготовили около 300 новых скворечников для московских парков

Семью с двумя детьми госпитализировали с отравлением под Тулой
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Семью с двумя детьми госпитализировали с отравлением под Тулой

В Архангельской области только 7 процентов тестов на COVID-19 оказываются положительными
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

В Архангельской области только 7 процентов тестов на COVID-19 оказываются положительными

Повторные толчки ощутили жители Тымовского района в 23.00
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Повторные толчки ощутили жители Тымовского района в 23.00

На улице Астраханской в Тюмени произошло возгорание в жилом доме
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

На улице Астраханской в Тюмени произошло возгорание в жилом доме

Ты не проедешь! В Омске на пять месяцев перекроют несколько улиц
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Ты не проедешь! В Омске на пять месяцев перекроют несколько улиц

Жители Красного Яра под Самарой собирают подписи против строительства крематория
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Жители Красного Яра под Самарой собирают подписи против строительства крематория

Экстрим-парк «Урам» открыл сезон. Здесь тестируют работу площадок без заборов
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Экстрим-парк «Урам» открыл сезон. Здесь тестируют работу площадок без заборов

Рабочая неделя в Волгограде начнётся с дождей
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Рабочая неделя в Волгограде начнётся с дождей

Ночью все еще минус. Прогноз погоды на 19 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарелия.ньюс

Ночью все еще минус. Прогноз погоды на 19 апреля

«В нашем городе нищенские зарплаты»: читатели — о том, почему люди покидают Омскую область
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

«В нашем городе нищенские зарплаты»: читатели — о том, почему люди покидают Омскую область

Россияне стали экономить на развлечениях
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета Труд

Россияне стали экономить на развлечениях

Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Обзор Gorodche.ru: Октябрьский мост закроют, другая дорога в Вологду, беглец из детсада
Материал, выбранный редакторами МиртесенСовременный портал Череповца

Обзор Gorodche.ru: Октябрьский мост закроют, другая дорога в Вологду, беглец из детсада

На двух сочинских горнолыжных курортах закрывается зимний сезон
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

На двух сочинских горнолыжных курортах закрывается зимний сезон

Мэрия показала, как рабочие лопатами убирают грязь в Петрозаводске
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Мэрия показала, как рабочие лопатами убирают грязь в Петрозаводске

Москвичей предупредили о возращении в город дождей и мокрого снега
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Москвичей предупредили о возращении в город дождей и мокрого снега

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против БЛА
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против БЛА

Сохраним здоровый генофонд
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сохраним здоровый генофонд

Работники крупнейших заводов Алматы проходят вакцинацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Алматы

Работники крупнейших заводов Алматы проходят вакцинацию

В понедельник в Рязанской области будет дождливо и ветрено
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

В понедельник в Рязанской области будет дождливо и ветрено

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