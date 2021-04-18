История Москвы. Было-стало - 3

Первая часть Вторая часть

Продолжаем путешествие...

____________

Олимпийский комплекс Лужники (1980 год и 5 апреля 2021 года). До 1992 года назывался «Центральный стадион имени В. И. Ленина»

Комсомольский проспект (1978 год и 5 апреля 2021 года). Назван в 1958 году в «ознаменование 40-летия ВЛКСМ, в честь комсомольцев и молодёжи Москвы — активных участников реконструкции и благоустройства столицы, строительства Комсомольского проспекта и спортивного комплекса Центрального стадиона имени В. И. Ленина»

Оболенский переулок (1912 год и 5 апреля 2021 года)

Инженерная улица, район Бескудниково (1968 год и 6 апреля 2021 года).

Вид на Воробьёвы горы с Лужнецкой набережной (1959 год и 5 апреля 2021 года)

Планерная (1981 год и 6 апреля 2021 года)

Дом правительства, р-н Пресня (1992 год и 6 апреля 2021 года). Ранее- здание Верховного Совета.

В августе 1991 года Дом Советов стал центром противостояния Государственному комитету по чрезвычайному положению. Оппозицию возглавлял президент России Борис Ельцин.

1993 год - «Ельцинский переворот». Произошёл вследствие конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные повреждения (из них 3 и 4 октября — 124 убитых, 348 раненых).

Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации - здание обстреливалось из танков, после чего горело.

Краснопресненский путепровод (1961 и 6 апреля 2021 года)

Московский Дворец молодёжи на Комсомольском проспекте (1988 год и 5 апреля 2021 года) Станция Бескудниково (2000 год и 6 апреля 2021 года)

Вид с Краснопресненского путепровода (1973 год) и ЖК Дом на Беговой (6 апреля 2021 года)

Центр Международной торговли на Краснопресненской набережной (1979 год и 6 апреля 2021 года)

Мичуринский проспект (1989 год и 7 апреля 2021 года). Южная часть проспекта в 1983—1992 годах носила название улица Пельше.

Вид на Москву с Воробьевых гор (1979 год и 7 апреля 2021 года)

Мичуринский проспект, 19, к1 (1997 год и 7 апреля 2021 года). При строительстве здания рухнул подъезд.

Ломоносовский проспект (1985 и 7 апреля 2021 года)

Воробьевская набережная (1987 и 7 апреля 2021 года)

Большая Декабрьская улица (1989 год и 6 апреля 2021 года)

Улица рабочая (1984 год и 7 апреля 2021 года)

Снос гаражей в квартале 40 по Мичуринскому проспекту (1995 год) и жилые дома (7 апреля 2021 года)

БЦ Токо Тауэр (1999 год и 6 апреля 2021 года). Возведён в 1996 г. Строительство центра финансировал «Токобанк», что и дало название бизнес-центру. Этот банк, один из крупнейших в то время, собирался разместить там свою штаб-квартиру, а остальные площади сдавать в аренду. Однако этим планам так и не суждено было сбыться: «Токобанк» не пережил кризиса 1998 г. Рочдельская улица (1930 год и 6 апреля 2021 года). Прежнее название улицы Нижняя Пресненская. Вид на МГУ от Краснолужского моста (1953 год и 7 апреля 2021 года) Саввинская набережная (1908 год и 7 апреля 2021 года). На фото 1908 года можно наблюдать Товарищество ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера в Москве - компания, владевшая одной из крупнейших текстильных фабрик Российской империи. Производили на фабрике ситец, бязь, сатин, бумазея, узорчатые ткани. Никольская улица в сторону Лубянской площади (1910 год и 8 апреля 2021 года) Лубянская площадь 1979 год и 8 апреля 2021 года). В 1926 году была переименована в площадь Дзержинского, в честь скончавшегося летом того же года Феликса Дзержинского, основателя ВЧК — советской службы госбезопасности. Краснолужский мост (1991 год), Лужнецкий мост и Бережковский мост (7 апреля 2021 года). Бережковский мост был открыт в октябре 98-го года. Студенческая улица (1939 год и 6 апреля 2021 года). Прежнее название улицы - 2-я Извозная. Лужниковский метромост (1962 год и 5 апреля 2021 года) Высотка на Котельнической набережной (1933 год и 9 апреля 2021 года) Каланчёвская 14 (1986 год и 3 апреля 2021 года)Дружинниковская улица (1920 год и 7 апреля 2021 года)Пятницкая улица (1982 год и 9 апреля 2021 года) Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи реализованных сталинских высоток в Москве. Здание расположено близ места слияния Яузы с Москвой-рекой таким образом, что два боковых корпуса стоят вдоль Котельнической и Подгорской набережных. Высотка строилась как «город в городе» в 1938—1940 и 1948—1952 годах. Метро Новокузнецкая (1991 год и 9 апреля 2021 года). Первоначально название станции писалось через дефис: «Ново-Кузнецкая» 3-й Кадашевский переулок (1999 и 9 апреля 2021 года) Петропавловский переулок (1993 год и 9 апреля 2021 года). Назван По храму св. апп. Петра и Павла у Яузских ворот. Дом на пересечении ул. Воронцово поле и Дурасовского пер. (1910 год и 9 апреля 2021 года). Здесь находится Культурный центр НИУ ВШЭ. Садовническая набережная (1981 год и 9 апреля 2021 года). До 1922 участок от Садовнического переулка до Садового кольца назывался Осиповской набережной, а часть от Балчуга до Садовнического переулка называлась Кулаковской набережной. Соединена с Садовнической улицей Комиссариатским и Садовническим переулками. Улица Кузнецкий мост (1997 год и 10 апреля 2021 года). История древней московской улицы начинается в XV веке, когда царь Иван III основал Пушечный двор, вокруг которого возникла Кузнецкая слобода. Свое название улица получила от моста через реку Неглинную. ... В 1817–1819 годах реку Неглинку заключили в трубу, а мост засыпали. Скорбященская церковь при Старо-Екатерининской больнице (1989 год и 10 апреля 2021 года). У метро Проспект Мира Угол Воронцова поля и Подсосенского переулка (1971 год и 10 апреля 2021 года). На фото до кадр из фильма «12 стульев» Мещанская улица, 7, с1 (1975 год и 10 апреля 2021 года). В прошлом из существовавших 4-х номерных Мещанских улиц три получили собственные названия: 1-я Мещанская стала частью современного проспекта Мира, 2-я — улицей Гиляровского, а 3-я — улицей Щепкина. Лишь одна 4-я Мещанская осталась номерной, её в 1966 году переименовали в Мещанскую улицу. Все эти улицы получили названия по их расположению на месте Мещанской слободы (по которой назван Мещанский район).

Брюсов переулок (1979 год и 10 апреля 2021 года). Прежнее название улица Неждановой. Сретенка, д. 22 (1958 год и 10 апреля 2021 года) Улица Щепкина (1970 год и 10 апреля 2021 года) Вид на Кремлевскую набережную (1983 год и 9 апреля 2021 года)Черниговский переулок (1930 год и 9 апреля 2021 года)Биржевая площадь (1913 год и 9 апреля 2021 года) Третьяковский проезд (1967 год и 8 апреля 2021 года)

Улица Рождественка (1997-2002 год и 10 апреля 2021 года). Одна из старейших улиц Москвы. Она возникла в конце XIV века как дорога к Рождественскому монастырю. В старину улица Рождественка начиналась от современной Пушечной, где в XV веке на крутом берегу Неглинки стояла Пушечная изба.

Большая Ордынка (1998 год и 10 апреля 2021 года)

Климентовский переулок (1988 год и 10 апреля 2021 года) Климентовский переулок (1988 год и 10 апреля 2021 года)

Школа на Садовнической набережной (1937 год и 10 апреля 2021 года)

Яузский бульвар (1971 год и 9 апреля 2021 года). 2 (14) сентября 1812 года Яузская дорога, по которой отступала русская армия, оказалась центром пожара 1812 года; за исключением Воспитательного дома, весь район бульвара выгорел дотла. В последующие 20 лет дворы погорельцев перешли в руки купечества, кроме большого треугольного участка на месте нынешнего дома 2/16 — усадьбы генерала Н. З. Хитрово. Именно ему Москва обязана возникновением Хитровской площади. Садовая-Кудринская улица, 15 (1982 год и 10 апреля 2021 года). Дом Марфы Протковой Возведён в 1809 году как усадебный дом для жены коллежского асессора Марфы Протковой, перестроен в 1841 году. Приписывается архитектору Осипу Бове. В XXI веке в здании располагается административный корпус Детской городской клинической больницы № 13 имени Филатова. Большой Патриарший переулок (1913 год и 10 апреля 2021 года). До начала XVII века — Алмазников переулок, в 1924—1964 годах — Большой Пионерский переулок, в 1964—1993 годах — улица Адама Мицкевича. Улицы Спиридоновка (1973 год и 10 апреля 2021 года). Прежнее название улица Алексея Толстого. Верхняя Радищевская улица (1988 год и 12 апреля 2021 года) Твардовского, 5, Строгино (1987 год и 12 апреля 2021 года) Большая Никитская улица (1919 год и 13 апреля 2021 года)

Малый Златоустинский переулок (1987 год и 13 апреля 2021 года). Прежнее название Малый Комсомольский переулок. Кривоколенный переулок (1979 год и 13 апреля 2021 года). До 1901 года — переулок Кривое Колено.

Певческий пер., вид от улицы Солянка (1996 год и 11 апреля 2021 года) Церковь Святого Евпла на Мясницкой (1908 год и 13 апреля 2021 года). В 1925 году в журнале «Строительство Москвы» были помещены фотографии церкви с подписью: «Здесь по инициативе центрального правления государственного объединения машиностроительных заводов (ГОМЗ'ы) будет сооружен 9-этажный „Дворец трестов“». С 2007 года на месте пустыря, где был храм, начали возводить торгово-офисный центр. В настоящее время на территории, где располагалась церковь и близлежащие здания, находится корпус НИУ ВШЭ. Бауманская, 55 (1990 год и 14 апреля 2021 года). На этом месте раньше находилась усадьба. Она принадлежала Роману Илларионовичу Воронцову, известному вельможе екатерининского времени. После него владельцем усадьбы стал его сын Александр, а уж от него усадьбу унаследовал – племянник - Михаил Семенович Воронцов, о котором многие знают, к сожалению, лишь по эпиграммам Пушкина. Казанский вокзал (1976 год и 14 апреля 2021 года). Прежнее название Рязанский вокзал Новая Басманная улица (1987 год и 14 апреля 2021 года)

1-й Неглинный переулок (1982 год и 12 апреля 2021 года) Бауманская улица (1978 год и 15 апреля 2021 года). На фото до - здание рынка. Гиляровского ул. (1964 год и 10 апреля 2021 года)Улица Спиридоновка (1913 год и 10 апреля 2021 года)Садовническая набережная (1985 год и 10 апреля 2021 года)Верхняя Радищевская улица (1988 год и 12 апреля 2021 года)Улица Петровка (1965 год и 12 апреля 2021 года)Яузская улица (1979 год и 12 апреля 2021 года)Вид с Андреевского моста (1999 год и 13 апреля 2021 года)Ленинский проспект (1968 год и 13 апреля 2021 года)Церковь апостолов Петра и Павла (1979 год и 13 апреля 2021 года)Дома по улице Верхняя Радищевская (1986 год и 13 апреля 2021 года)Развилка на ул. Солянка и Подколокольный переулок (1980 год и 12 апреля 2021 года)Часовня Николая Чудотворца на развилке Ладожской улицы и улице Фридриха Энгельса (1925 год и 14 апреля 2021 года)Биржа труда на Орликовом переулке (1914 год) и Бизнес Центр (14 апреля 2021 года)Басманный переулок (1982 год и 14 апреля 2021 года)Газетный переулок (1902 год и 14 апреля 2021 года)1-й Неглинный переулок (1982 год и 12 апреля 2021 года)Улица Кулакова, Строгино (1984 год и 10 апреля 2021 года) Утром 23 февраля 2006 года в 5 часов 20 минут по московскому времени произошло обрушение крыши Басманного рынка, вскоре в здании начался пожар. В результате трагедии погибли 68 человек. Среди них были граждане России, Грузии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, работавшие на рынке. Ещё 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Площадь обрушения составила более 3 тысяч м², в спасательной операции приняли участие 993 человека. Краснопрудная улица (1955 год и 14 апреля 2021 года). Краснопрудная улица названа так потому, что проходила у Красного пруда, который находился между нынешним Ярославским вокзалом, Краснопрудной и Верхней Красносельской улицами, в пойме реки Чечёры. У пруда располагалось большое село Красное, которое впервые упоминается в 1423 году в завещании великого князя Василия I, отдавшего во владение сыну Василию «селце у города у Москвы над Великим прудом». Тогда пруд назывался Великим — его площадь практически была равна размеру московского Кремля (23 гектара).

Улица М. Порываевой (1973 год и 15 апреля 2021 года). Бывшее название - Домниковка. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, Таганский район (1970 год и 15 апреля 2021 года). ВГБИЛ — одна из крупнейших публичных и научных библиотек России. Уникальный профиль фондов «Иностранки» и многогранная деятельность Библиотеки определили её особое место среди российских библиотек. Новая Башиловка (1998 год и 14 апреля 2021 года). Возникла в XIX веке как Башиловская аллея Петровского парка, позже — Новая Башиловка. Большая Грузинская, 9 (1917 год и 16 апреля 2021). Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. Дом Шустова Н.Л. Малый Демидовский переулок (1959 год и 14 апреля 2021 года)Последний пер. (1997 год и 14 апреля 2021 года)Храм Святого Николая у Котельнической набережной (1993 год и 14 апреля 2021 год)Устьинский проезд, вид на высотку (1951 год и 15 апреля 2021 года)Солодовниковский пассаж (1900 год) и ЦУМ (15 апреля 2021 года)Средний Кисловский переулок, р-н ЦАО, Пресня (1914 год и 13 апреля 2021 года)Ленинградский проспект (1947 год и 16 апреля 2021 года) Ранее в этом здании находилась канцелярия, богадельня, ясли, сапожная и швейная мастерские и бесплатная столовая. Зоологическая улица (1979 год и 16 апреля 2021 года) Нижняя Масловка (1999 год и 16 апреля 2021 года) Храм Вознесения на Гороховом поле, ул. Радио, 2 (1987 год и 14 апреля 2021 года) Малый Сухаревский переулок (1956 год и 16 апреля 2021 года) Садовая-Спасская улица (1968 год и 16 апреля 2021 года) Ленинградский вокзал (1873 год и 15 апреля 2021 года). Прежнее название Николаевский вокзал. Чистопрудный бульвар (1930 год и 17 апреля 2021 года). Происхождение названия - А. Д. Меншиков, купивший участок на Мясницкой улице, в 1703 приказал вычистить пруд, загрязнённый отходами мясной торговли, который с тех пор стал называться Чистым. В обиход вошло название Чистые пруды, хотя пруд в настоящее время — только один. Московский краевед С. К. Романюк приводит план предполагаемых прудов у Стены Белого города 1754 года, на котором отмечены три пруда; кроме того он указывает, что пруд, называвшийся Поганым, находился в пределах Белого города (ближе к Потаповскому переулку), и такое название связывает не с состоянием пруда, а с названием здешней местности, в которой селились иностранцы Сверчков переулок (1980 год и 16 апреля 2021 года) Малый Златоустинский переулок (1910 год и 16 апреля 2021 года). На фото до Церковь Николая Чудотворца Деловой двор на Варваринской площади (1912 год и 15 апреля 2021 года)_________

На этом пока остановимся, продолжение следует...

https://t.me/moshistory