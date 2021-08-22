Блеск и пустота Pax Americana

Учили всех демократии, а потом оказалось, что избирательная система в США архаичная и подвержена масштабным фальсификациям.

Учили всех экономике, а потом оказалось, что сами все эти годы жили в долг.

Учили всех толерантности и равенству, а теперь размещают у себя плакаты с надписями «избавиться от белого мусора» и насаждают позитивную дискриминацию (которая с равенством не имеет ничего общего).

Учили всех, как бороться с коррупцией, но при этом сами пилили триллионы бюджетных денег на заведомо провальных проектах.

Учили всех, что нужен свободный рынок, а потом вводят ограничительные рестрикции и заградительные пошлины в торговле с Россией, Китаем и другими странами (потому что проигрывают конкуренцию товарам и технологиям из этих стран).

Учили всех свободе слова, а сами вводят жесточайшую цензуру в своих соцсетях, блокируя миллионы людей за наличие альтернативного мнения – включая действующего на тот момент президента США.

Ещё когда это не было мейнстримом, а было глубоко маргинальным андеграундом (более десяти лет назад) я писал: покажите мне страну, которой реально помогли бы рекомендации МВФ.

И никто, несмотря на многочисленные истерики, такой страны назвать не смог. Потому что такой страны не существует.

Практика – критерий истины. И практика показывает, что вот это всё «Атлант расправил плечи», «рыночек порешает» и прочие сказки про «постиндустриальную экономику» не работают.

Да, можно набрать долгов и какое-то время изображать «успешный успех». У меня так парочка знакомых делала – набрала кредитов и шиковала, делая ремонты, разъезжая на дорогих автомобилях и в крутых шмотках, посещая престижные рестораны и раздавая визитки, где были написаны крутые регалии. А потом приходят коллекторы и «восемь, восемьсот, пять, пять, пять, три, пять, три, пять»…

У нас с коллегами есть любимая поговорка: кто не умеет – тот учит (с кучей примеров того, что так называемые «коучи» ничего сами добиться не смогли).

США задолбали своими нравоучениями всю планету. Вы лучше на своём примере покажите, как надо.

Американцы учили грузин, как тем нужно воевать. В результате грузинской армии хватило на три дня беспорядочного бегства.

Американцы собирались сделать из Украины витрину западной экономической модели (чтобы «вата» смотрела и завидовала). В результате Украина стала самой нищей страной Европы, с вымирающим и деградирующим населением.

Американцы двадцать лет насаждали силой оружия демократию и либерализм в Ираке и Афганистане. А результат, простите, где? Где процветающие передовые страны, которые поражали бы воображение нас, отсталых и диких, и стимулировали всех переходить в неолиберальную веру? Як «нэма»?!

Два триллиона денег, выделенных на восстановление Афганистана, украли вчистую. А потом учат другие страны, как бороться с коррупцией. Смешные.

Ладно, Афганистан далеко, и там злые талибы. Но есть более близкие (к США) примеры. Пуэрто-Рико – ассоциированный штат, который много лет хотел добровольно войти в состав Соединённых Штатов. Несколько десятилетий фактически находится под внешним американским управлением, там действует большинство американских законов и так далее. Выполняли всё, абсолютно всё, что только им из Вашингтона приказывали.

Результат – нищета, разруха, 85 миллиардов долларов долга при населении в три миллиона. А где же «будете слушать нас, получите процветание»? Конфетка где, я вас спрашиваю?!

Ещё раз ладно, Пуэрто-Рико всё-таки другая страна, пусть и чисто формально. А в Детройте когда порядок наведут? Где Робокоп, когда он так нужен? Бывшая столица автомобилестроения США, крупный промышленный центр – лежит в развалинах. Заводы уничтожены, жилые кварталы превращены в трущобы, в развалинах закрытых торговых центров воет ветер.

Ладно, Робокоп с тем Детройтом! Когда в Лос-Анжелесе порядок наведут? Пандемия легальных опиатов, почти четверть миллиона бездомных, ночующих прямо на улицах, сотни тысяч наркоманов. Местную мэрию уже закрывали из-за нашествия тифозных вшей, дезинсекция не помогает. Вместо того, чтобы бороться с наркоманией создают программы по раздаче наркоманам бесплатных одноразовых шприцов, для удобства. И каждое утро собирают с улиц города сотни килограмм человеческих фекалий. Просто рай земной!

Ладно, Нэш Бриджес с этим Лос Анжелесом! Когда в Чикаго порядок наведут? За прошлый год более четырёх тысяч убитых и раненых с использованием огнестрельного оружия. На Донбассе в зоне боевых действий меньше народу гибнет, чем в «мирном» Чикаго. Кто там за Чикаго в Голливуде отвечает? Брюс Виллис? Нет, он за Нью-Йорк. Срочно снимите пару фильмов про героическое наведение порядка в Чикаго (мне очень нравилась серия фильмов «Пожелание смерти» с Бронсоном, нужно что-то такое же забористое), раз в реале не справляетесь!

И про эпическую победу в Афганистане снимите заодно.

Кстати, Виллис, с Нью-Йорком тоже непорядок. Местные издания пишут, что за прошлый год из города уехало почти полмиллиона человек. Большинство из них уже не вернётся. И заасфальтируйте уже улицы на Манхеттене! А то ездят дорогие автомобили боссов с Уолл-стрит по колдобинам, которым позавидует даже трасса Киев-Одесса. Впору с лимузинов пересаживаться на внедорожники.

Подведём итог. США – это сборище криворуких ковбоев, которые нигде и ни в чём не добились успеха, кроме пропаганды, рассказывающей, какие они крутые и успешные. Когда же доходит до практики, то у них провал на провале. Начиная с той самой пресловутой высадки в Нормандии, где они завалили пляжи трупами своих солдат, и заканчивая неспособностью нормально обустроить свою собственную страну.

Все эксперименты с попытками насильственно навязать другим странам свою неолиберальную модель (с управляемой извне «демократией») провалились. Ни в одной стране после них жизнь не улучшилась.

Всё. Дальше слушать сказки про «успешный успех» американцев не интересно.