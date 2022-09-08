Джонсон, санкции того стоили?

Индия, бывшая колония Британии,

обогнала её по размеру экономики

Недавно британские журналисты с портала The Sun решили посетить российский магазин "Пятёрочка", посмотреть на пустые полки, бешеные цены, на злых и голодных россиян. И на то, как эффективно работают их коллективные санкции, вынуждая Россию капитулировать со дня на день. Недавно британские журналисты с портала The Sun решили посетить российский магазин "Пятёрочка", посмотреть на пустые полки, бешеные цены, на злых и голодных россиян. И на то, как эффективно работают их коллективные санкции, вынуждая Россию капитулировать со дня на день.

Но полки в "Пятёрочке" почему-то оказались не пустыми. Более того, британцы сравнили динамику цен со своими и пришли к выводу, что санкции работают не в ту сторону. Вот какую таблицу они приводят: Источник: https://www.thesun.co.uk/news/19698308/russia-uk-prices-sanc...

По данным газеты, в августе цены на продукты в Великобритании подскочили на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Тогда как в Москве с начала года цены снизились на 11,3%. Так, например, в России значительно подешевели такие овощи и фрукты, как картофель, свекла, виноград, бананы, помидоры, морковь, груши и яблоки. В то же время молоко, яйца, пакетированный чай и сахар немного подорожали после начала конфликта. Счета за электроэнергию в Британии выросли на 80% по сравнению с 10-процентным ростом для россиян - The Sun.

Потом британцы пожаловались, что "неэтилированный бензин стоил 1,91 фунта стерлингов за литр, в то время как в России он стоит от 63 до 78 пенсов за литр". Далее у них не хватило нервов на всё это смотреть, но я продолжу и приведу ещё несколько интересных и наглядных цифр.

Британские счета за электроэнергию с октября вырастут на 80% и составят в среднем 3549 фунтов стерлингов ($4188) в год.

Среднегодовой счет в размере 1277 фунтов стерлингов в прошлом году достигнет 3549 фунтов стерлингов в текущем году, и ведущий прогнозист Cornwall Insight заявил, что цены, вероятно, еще вырастут в 2023 году.

Далее немного цифр от американского портала Bloomberg:

Примерно 60% заводов в Великобритании могут не выдержать стремительного роста цен на энергоресурсы и будут вынуждены закрыться. За год счета предприятий за энергоресурсы выросли более чем в 2 раза.

13% британских заводов уже сократили рабочий день, либо перенесли рабочее время на часы, в которые потребление энергии обычно снижается. 7% производств приостановили выпуск продукции.

И ещё немного цифр - о дураках и дорогах:

На конец прошлого года 60% битума в Британию поставлялось из России. Из-за сокращения поставок битума из России в текущем году ремонт дорог в Британии резко вырос в цене — на 22%.

Сейчас, чтобы отремонтировать местные дороги, необходимо около 10 лет и свыше 12 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, из-за сложностей в получении битума эти сроки могут вырасти.

Весёлая картина получается - у британцев закрываются заводы, растут цены и счета, а скоро и дорог нормальных не будет. Любой британец глядя на всё это первым делом захотел бы выпить, но и тут проблема:

Британия рискует столкнуться с дефицитом пива из-за нехватки углекислого газа, предупредила Эмма МакКларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов 26 августа, сообщает Bloomberg.

CF Industries Holdings заявила, что остановит производство аммиака на своем последнем заводе в Великобритании в ответ на резкий рост цен на природный газ. CF Industries поставляет 42% CO2 в страну, заявили члены парламента в пятницу.

CO2 используется в пищевой промышленности и производстве напитков, в том числе консервирования продуктов и придания напиткам шипучести.

Что этим всем хотел добиться премьер Британии, уже бывший и теперь понятно почему, Борис Джонсон? Наказать Россию? Ну так Россия перенаправила экспорт в другие страны, в Индию например. Да, со скидками, но бюджет России всё равно получает рекордные доходы.

Индийская экономика, в том числе благодаря этим скидкам, показала рост ВВП во втором квартале 2022 г. 13,5%. Отчасти такая большая цифра конечно вызвана "эффектом низкой базы", т.е. восстановлением от падения в 2020 г., но и отчасти доступными нефтью, углём и газом из РФ.

Стоит ли удивляться, что индийская экономика обогнала британскую? Добавьте описание

Бывшая британская колония обогнала Великобританию за последние три месяца 2022 года и стала пятой по величине экономикой. Размер индийской экономики в номинальном денежном выражении за 1-й квартал составил 854,7 млрд долларов. Великобритании - 816 млрд.

- Bloomberg

Британцы вроде бы не были замечены, как американцы, за целованием ног тем, кого они раньше эксплуатировали. Ведь Индия была колонией Великобритании. А теперь получается, что британцы пожертвовали своим уровнем жизни, чтобы вынудить Россию сделать жизнь индийцев лучше - предоставить им скидки для развития и роста экономики.

Британцы отказались от газа и нефти из России, чтобы индийцам досталось больше и дешевле. Ещё бы ноги им в тазу помыли. Не завидую историкам из будущего, которым как-то придётся объяснять потомкам этот странный период мировой истории. Они всю голову себе сломают, чтобы понять логику действий Запада, и в особенности Британии.

Ладно, можно объяснить мотивы действий США - они пытаются обрушить экономику Европы, чтобы сократить её потребление ресурсов и чтобы тем самым снизить на них цены. И действия Европы тоже объяснимы - европейскими странами управляют марионетки США и этим всё сказано.

Но Британия вышла из Евросоюза задолго до всех этих событий, чтобы вести более независимую политику. Но как-то странно она её ведёт. Глава Шотландии Никола Стерджен опасается, что с уходом Джонсона не только не станет лучше, но может стать ещё хуже, если придёт Лиз Трасс:

Если Трасс будет руководить страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и для всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена.

Похоже, русофобия это что-то вроде психического заболевания, когда заболевший совершает нерациональные действия без какой-либо выгоды или для выгоды кого-то другого. Прибалты так лишились транзита, укpaинцы Крыма и ещё нескольких областей, США гегемонии, на место которой приходит многополярный мир. Ну а Британия битума и пятого места в рейтинге крупнейших экономик мира. Теперь на пятом месте Индия, бывшая колония Британии, руководство которой своими разумными действиями превзошло экономику своих угнетателей.

https://zen.yandex.ru/media/id/62509ccb9246b345a999e9a8/djonson-sankcii-togo-stoili-indiia-byvshaia-koloniia-britanii-obognala-ee-po-razmeru-ekonomiki-6314f158b265be0017622392

В видеоформате от канала "Суть вещей":

