Территория Героев...(25)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Рядовой Григорьев Андрей



Заряжающий артиллерийского орудия «Пион» народной милиции ЛНР рядовой Андрей Григорьев

Рядовой Андрей Григорьев в прошлом был шахтером. До 2014 года он несколько лет работал в городе Антрацит на шахте «Комсомольская».

После начала боевых действий со стороны Украины на территории Донбасса пошел служить в подразделение буксируемых гаубиц «Мста-Б». При выполнении поставленных задач неоднократно проявлял смелость и мужество.

Так, при очередном массированном ударе ВСУ рядовой Григорьев принял решение лично вывести свое орудие из-под обстрела противника, что позволило сохранить технику и жизнь сослуживцев.

На счету Андрея Григорьева десятки уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники украинских войск.

https://t.me/mod_russia/18045

Сержант Захаров Кирилл



Командир орудия артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР сержант Кирилл Захаров

Сержант Кирилл Захаров с первых дней специальной военной операции находится на передовой.

Несмотря на молодой возраст у военнослужащего народной милиции ЛНР значительный боевой опыт. Он принимал участие в освобождении практически всех населенных пунктов Республики.

На счету расчета, которым командует Кирилл, десятки единиц сожжённой техники ВСУ и уничтоженные укрепрайоны противника. Умелыми действиями сержанта Захарова в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО «Град» ВСУ.

https://t.me/mod_russia/18040

Гвардии младший сержант Чернов Антон



Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР, гвардии младший сержант Антон Чернов.

Антон Чернов уже четыре года защищает землю Донбасса в рядах народной милиции ДНР.

Начал службу наводчиком, сейчас – командир противотанкового орудия.

Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укреплённые позиции.

На счету расчета орудия, которым командует гвардии младший сержант Чернов, четыре украинских танка, которые артиллеристы уничтожили прямой наводкой.

https://t.me/mod_russia/18057

Сержант Бородин Эдуард



Заместитель командира инженерно-саперного взвода 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики сержант Эдуард Бородин.

До того, как вступить в ряды народной милиции ДНР, сержант Эдуард Бородин работал мастером по ремонту бытовой техники, но боевые действия на Донбассе, которые начала Украина, заставили его освоить военные специальности.

Начинал служить в подразделении связи, а затем, прошел переподготовку и стал сапером.

Инженерные подразделения ДНР, обеспечивая наступление союзных сил, проделывают проходы в минных полях противника, разминируют неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные ВСУ укрепрайоны.

В ходе специальной военной операции подразделение сержанта Бородина попало в окружение. Проявив выдержку и мужество, военнослужащий сумел вывести товарищей из окружения, тем самым сохранив им жизнь.

https://t.me/mod_russia/18069

Рядовой Волков Анатолий



Топогеодезист артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР рядовой Анатолий Волков в течение года служит в частях армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики. Вместе с Анатолием родной Донбасс защищает его отец, но только в пехотном подразделении.

Службу рядовой Волков начинал заряжающим. В дальнейшем командование направило военнослужащего на переподготовку, где он получил новую для себя специальность – геодезиста. В его задачи входит контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии, что позволяет правильно сориентировать орудия и наносить удары по противнику.

Благодаря профессионализму Анатолия Волкова артиллерийское подразделение уничтожило несколько опорных пунктов и десятки единиц техники ВСУ.

https://t.me/mod_russia/18148

Майор Понаморёв Михаил



Заместитель командира отдельного танкового батальона 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР майор Михаил Понаморёв пришел служить ополченцем в 2014 году.

Первое время нес службу в разведке. Затем был переведён в танковое подразделение. Грамотные действия, отвага военнослужащего были отмечены командованием и во время проведения специальной военной операции. Понаморёв с должности командира танковой роты был назначен заместителем командира батальона.

Принимал участие в боях за н.п. Рубежное, Новоайдар и Боровское. При взятии одного из населенных пунктов танковому подразделению была поставлена задача форсировать реку и обеспечить плацдарм для наступления основных сил. Задача была выполнена, что дало возможность подразделениям народной милиции ЛНР в кратчайшие сроки освободить посёлок от военнослужащих ВСУ.

https://t.me/mod_russia/18152

Гвардии старший сержант Сулохин Андрей



Командир танкового взвода 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР гвардии старший сержант Андрей Сулохин

В 2015 году Андрей Сулохин вступил в народное ополчение для защиты родного Донбасса. Выбора, кем быть, для него не существовало, потому что за долго до этого он мечтал поступить в военное танковое училище. Мечта сбылась. Сейчас подразделение, которым командует военнослужащий, является одним из лучших в бригаде. Основные задачи, которые решает танковое подразделение старшего сержанта Андрея Сулохина – поддержка наступающей пехоты ДНР, уничтожение укрепрайонов, блиндажей и техники противника.

Самым памятным из многих для Андрея является бой под Авдеевкой. Тогда, работая во взаимодействии с пехотными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов, за один день его танк поразил больше десяти единиц неприятельской техники.

На счету Андрея несколько танковых дуэлей, в которых его экипаж вышел победителем.

https://t.me/mod_russia/18167

Военнослужащий Мастеренко Николай



Огнеметчик подразделения 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР Николай Мастеренко служит в армейском корпусе с 2016 года. До этого он много лет работал на местной железной дороге монтёром пути.

Защищая родной Донбасс, Николай Мастеренко неоднократно проявлял мужество и героизм.

В одном из боёв его подразделение, прикрывая пехоту, обеспечило плацдарм для наступления главных сил, что помогло выбить военнослужащих ВСУ из мощного укрепрайона и взять его под контроль союзных сил.

https://t.me/mod_russia/18183

Гвардии старший лейтенант Прошин Александр



Командир гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии старший лейтенант Александр Прошин пополнил ряды защитников Донбасса в 2015 году. Такое решение военнослужащий принял после того, как его супруга в Донецке попала под обстрел украинского РСЗО «Град» и получила ранение.

Александр говорит, что специального обучения не проходил, времени не было. Всему научился непосредственно в окопах.

Артиллеристы Александра Прошина, проявляя мужество, ведут контрбатарейную борьбу с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ.

Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей. В результате боя было уничтожено четыре танка ВСУ.

https://t.me/mod_russia/18197

Военнослужащий Радченя Александр



Командир взвода управления гаубичной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Александр Радченя уже несколько лет служит в артиллерийских подразделениях, которые защищают землю Донбасса от ВСУ.

Александр Радченя воюет умело и мужественно. Принимал непосредственное участие в боях за Попасное и Троицкое.

Подразделение Александра Радчени отличилось в бою за Углегорскую ТЭС. Действуя умело, артиллеристы за несколько часов разбили укрепрайон противника и уничтожили до 10 единиц тяжелой техники ВСУ.

https://t.me/mod_russia/18211

Майор Максимов Павел



Начальник штаба пехотного батальона 2-го армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики майор Павел Максимов

Павел Максимов на военной службе в народной милиции Луганской Народной Республики с 2014 года. Начинал в артиллерии, затем был на штабной работе.

За две недели до начала специальной военной операции Павел Максимов вышел на пенсию, но заслуженный отдых оказался недолгим. С первых дней СВО офицер вернулся на службу в должности начальника штаба пехотного батальона, который состоит из резервистов.

Подразделение, в котором он проходит службу, принимало участие в нескольких операциях по освобождению населенных пунктов ЛНР, находившихся под контролем ВСУ, в том числе Светлодарска.

Одним из самых сложных эпизодов СВО для своих подчиненных майор Максимов считает бой за Углегорскую ТЭС, где ВСУ сосредоточили огромное количество живой силы и техники, оборудовали укрепрайоны с огневыми точками.

Совместными усилиями союзных войск при поддержке артиллерии и авиации оборона противника была взломана и военнослужащие ЛНР взяли важный объект под контроль. В этом бою подчиненные Павла Максимова уничтожили несколько единиц вражеской боевой техники и большое количество живой силы противника.

https://t.me/mod_russia/18221

Фельдшер Перов Максим



Фельдшер медицинского отряда 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Максим Перов

Максим Перов в мирной жизни заведовал стоматологическим отделением городской больницы. С первых дней специальной военной операции в рядах добровольцев помогает союзным силам освобождать Донбасс. Сменив белый халат на полевую форму, Максим в первое время чувствовал себя непривычно, но в дальнейшем быстро освоился.

Начинал служить в Херсоне, где на блокпостах на въезде в город нёс службу с оружием в руках. Приходилось оказывать первую помощь раненым.

Позднее Максим был прикомандирован к медицинскому подразделению, где сейчас занимается тем, что умеет делать лучше всего – лечить людей.

Среди его пациентов как военнослужащие, которые приезжают с передовой, так и мирные жители, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

https://t.me/mod_russia/18230

Подполковник Бабец Владимир



Заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР подполковник Владимир Бабец

В подразделении Владимира Бабца проходят службу люди, которые в мирное время стояли у станков на заводах, добывали уголь в шахтах и до 2014 года не думали о том, что когда-нибудь возьмут в руки оружие. Свой боевой путь батальон начал в Дебальцево. За это время вчерашние рабочие и шахтеры научились успешно воевать с противником.

Бойцы ЛНР не только отважно бились в окопах, но и помогали местному населению освобожденных городов и поселков восстанавливать мирную жизнь, занимались разминированием противопехотных мин, которыми ВСУ из «Градов» засыпали улицы городов.

Самым памятным и сложным для подчиненных Владимира Бабца стал бой в районе Углегорской ТЭС. Мощные бетонные конструкции советской постройки защищали позиции националистов, но это им не помогло, и укрепрайон был взят союзными силами. В бою подчиненные Владимира Бабца уничтожили до десяти единиц тяжелой боевой техники и большое количество живой силы противника.

https://t.me/mod_russia/18257

Старший лейтенант Ткачёв Алексей



Заместитель командира стрелковой роты 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР старший лейтенант Алексей Ткачев

Алексей Ткачев по специальности шахтер. Впервые в ряды Народной милиции Луганской Народной Республики он пришел служить в 2014 году. Отслужив срок по контракту, искал себя в мирных профессиях. Но с началом специальной военной операции добровольно вернулся в строй защитников Донбасса, потому что считает своим долгом защиту своего дома, своей земли и своей семьи.

Принимал участие в освобождении от ВСУ нескольких населенных пунктов ЛНР. При решении поставленных задач неизменно проявляет высокий профессионализм, смелость и отвагу.

https://t.me/mod_russia/18277

Младший сержант Калашников Вячеслав



Командир отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Вячеслав Калашников

До начала специальной военной операции Вячеслав Калашников работал на шахте. В профессию он пришел в 18 лет и считает, что нет ничего достойнее, чем мирный труд на благо родной земли. Даже сейчас, вынужденно взяв в руки автомат, призывает украинских военных одуматься, сложить оружие и направить свои силы на созидание, а не на разрушение.

За несколько месяцев боёв с ВСУ Вячеслав Калашников сумел завоевать авторитет смелого, рассудительного и справедливого командира. Вместе со своим подразделением он принимал участие в освобождении от врага нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики.

https://t.me/mod_russia/18300

Прапорщик Петров Даниил



Старшина стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Даниил Петров

В рядах народной милиции Луганской Народной Республики прапорщик Даниил Петров служит с февраля текущего года. Говорит, что такое решение принял без долгих раздумий. Горд тем, что вместе с ним добровольцами защищать землю Донбасса пришли еще несколько студентов из его учебного заведения.

Самым ярким моментом своей, пока еще короткой военной биографии, считает участие в бое за Углегорскую ТЭС, где в укрепрайоне ВСУ сосредоточили большое количество боевой техники и живой силы. Говорит, что для победы над врагом пришлось применять солдатскую смекалку и хитрость, что помогло союзным силам прорвать оборону ВСУ и выбить противника с важного объекта.

https://t.me/mod_russia/18289

Гвардии старший лейтенант Ершов Алексей



Начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии старший лейтенант Алексей Ершов

Алексей Ершов добровольцем пришел в Народную милицию ДНР в 2016 году. Начинал с должности разведчика-пулемётчика, затем перевелся в группу БпЛА, где постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружие противодействия им.

Подразделение А.Ершова осуществляет корректирование огня артиллерии по позициям врага, ведёт борьбу с БпЛА противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок.

Алексей говорит, что настоящим подарком для подразделения стала обновлённая версия современного российского ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-2М», который позволяет эффективно противодействовать работе БпЛА.

На счету подчиненных Ершова более десятка перехваченных украинских БпЛА, в том числе иностранного производства. С каждым днем это число увеличивается.

https://t.me/mod_russia/18308



Во время артналета противника у одного из наших подразделений пропала связь. Старший прапорщик Александр Носков четыре часа под непрерывным огнем не отходил от станции, пытаясь ее восстановить.

Даже когда противник начал наступление с трех сторон, Александр и его экипаж отстреливались, но продолжали работу, пока не появился устойчивый сигнал. Тогда командир смог запросить подмогу, и атака была отбита. За свой подвиг старший прапорщик награжден медалью Жукова!

https://t.me/mod_russia/18059



"Если не я, то кто?".

Когда начались события на юго-востоке Украины, Станиславу Гетману было всего 14 лет.

Сегодня он — лейтенант, командир мотострелкового взвода ВС РФ. Молодой офицер практически каждый день сталкивается с врагом. И научился смотреть в лицо опасности.

https://t.me/mod_russia/18098



Операторам беспилотников с высоты видно все.

И эти разведданные очень нужны на передовой. Поэтому «птичек» так не любят ВСУ.

Прапорщик Александр Башинский умело посадил свой «Орлан-10» и лично вытащил его из под ураганного обстрела. И технику спас, и данные добыл!

В этом бою благодаря разведданным противник был уничтожен.

https://t.me/mod_russia/18169



Во время выполнения боевого задания отделение Александра попало в засаду.

Александр получил ранение в плечо, но продолжал вести бой, был вторично ранен уже в лёгкое и спину.

Машина загорелась, сослуживец оттащил Александра в безопасное место. Он как смог, оказал себе первую помощь и ждал, когда за ним вернутся…

Его обнаружили нацисты, забрали, бронежилет, каску и сказали, что вернутся. На третий день Александра нашли бойцы СВО.

Сейчас он проходит реабилитацию, пока он не может ходить.

Сержант Луганский представлен к Ордену Мужества.

У него есть жена и маленький ребёнок.

https://t.me/mod_russia/18210



О наших «реактивщиках» давно ходит слава, а их появление всегда становится неприятным сюрпризом для ВСУ. Батарея капитана Димитриева стреляет без промаха!

Офицер рассказвл, как им удалось уничтожить 8 ангаров, танк и украинских минометчиков.

Станислав награждён медалью "За отвагу"

https://t.me/mod_russia/18223



Задача Дмитрия – быстрая и оперативная эвакуация техники на ремзону. Бывают случаи, когда приходится забирать технику под миномётными обстрелами.

За образцовое выполнение своих обязанностей под огнём противника рядовой Марфин награждён медалью «Воинская доблесть»

https://t.me/mod_russia/18228



Разведчик Николай Визнович вместе со своими товарищами шесть часов отражал атаку ВСУ, в этом бою им удалось уничтожить два БТР и несколько минометных расчетов ВСУ. Кроме того, Николай с помощью беспилотника выследил вражеский наблюдательный пункт противника. За его уничтожение разведчик удостоен государственной награды - медаль "За воинскую доблесть" первой степени.

https://t.me/mod_russia/18253



Французский артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме, окончивший у себя на родине военную академию, рассказал историю своей жизни и объяснил, почему решил пойти защищать Донбасс в рядах добровольцев.

Видео смотрите по ссылке.

https://t.me/mod_russia/18265



Быстрота и натиск, все как учил Суворов. Старший лейтенант Владимир Казаренко со своей ротой десантников внезапно обрушился на врага и захватил важный рубеж.

За грамотные действия молодой командир награждён медалью "За отвагу".

Молодой офицер рассказал, с кем приходится воевать, и почему "доблестные" ВСУ избегают прямых огневых контактов с нашими солдатами.

https://t.me/mod_russia/18279



Вадим Сологубов находится в Донбассе с первого дня спецоперации.

Рискуя жизнью, вадим спас товарища, но сам получил тяжёлое ранение, потерял ногу. Сейчас Вадим проходит реабилитацию в госпитале и учится ходить с протезом.

«Я покажу, что на протезе я смогу ходить даже лучше. Я горжусь тем, что я 9 лет отслужил в воздушно-десантных войсках.» - говорит Вадим.

https://t.me/mod_russia/18287



Старший сержант Игорь Соловьев на деле доказал верность принципам десантного братства.

Под сильнейшим минометным обстрелом, ночью он выносил из под огня раненых товарищей.

За умелые действия Игоря по праву наградили медалью "За Отвагу".

Но самая главная его награда — благодарность местных жителей за освобождение от нацистов.

https://t.me/heroesofZ/54



Максим в прошлом - ветеринар. В 2014 году он пошел помогать раненым, стал военно-полевым хирургом армии ДНР.

"Деды воевали против всего этого, поэтому и пошел", - рассказывает Максим.

Благодаря ему спасена не одна жизнь наших бойцов!

https://t.me/VmesteZaRossiyu/4053



Настоящий герой, начальник медицинской службы мотострелкового батальона 2-го АК НМ ЛНР Мария (позывной Маша) https://t.me/workBrothers/5055 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !



Мариуполь - город у моря. А. Розенбаум

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов