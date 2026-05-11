Стихи о главном, ч.22

Он в нас сидит, непобедимый дух,

Он до поры притих в душе ранимой.

В клещах былых тысячелетних мук

Он возмужал и стал необоримым.

Российский гордый, искренний народ

Не распростёрся ниц перед врагами,

А бросил клич: «Ребятушки, вперед –

Земля родная и Москва за нами!»

Тот клич – веленье собственной судьбы,

И слава всем, кто в тяжкую годину

Сумел подняться духом до борьбы

Жестокой, тяжкой, но необходимой.

Хвала бойцам за подвиг боевой!

Хвала всем людям за большое сердце!

И пусть полощется над всей землей

Победный стяг венком добрососедства

Иван Данилович УКОЛОВ (1923 – 2016), член Союза писателей России, ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке, командир артиллерийской батареи, пос. Правдинский Пушкинского округа

Мы не хотели пагубной войны,Однако нужно было защищаться,И потому героики полныТе годы гнева, праведного счастья.Война драконьей пастью огневойВломилась в жизнь, сметая всё живое.И люди встали в нерушимый строй,Чтобы в боях управиться с бедою.Дух россиян невеждам не понять,Он, этот дух, и созидал Победу,Весь люд земной пришлось тогда спасатьОт порожденных мраком людоедов.

«Проснись народ!»

Проснись, народ, хорош плясать,

К нам в дом давно пришла война.

Услышь, за стенкой плачет мать,

Увидь, что на краю страна.

Проснись, народ, хорош бухать,

И пляски эти на крови.

Россия, разве вам не мать?

А там, за лентой, не СВОи?

Куда толпой вы в кабаки?

И деньги тратите на пойло…

Пора проснуться, мужики!!!

Враг хочет нас поставить в стойло…

Проснись, проснись, честной народ,

Не время нынче веселиться.

Восстал на нас фашистский сброд,

Не время праздновать, а биться.

Плечом к плечу нам нужно встать,

Без нашей помощи там тяжко.

Нельзя нам, братья, отступать,

Куда ни глянь — везде растяжка.

Повсюду враг нас обложил,

Какие танцы нам и пляски?

Должны мы, не жалея жил,

Все до победы быть в завязке.

Успеем выпить и сплясать,

И в кабаках навеселиться.

Сейчас за Родину стоять,

Сейчас за мать Россию биться!!!

(Георгий 12.03.2026)

ПИСЬМО ДЕДУ, ПРОПАВШЕМУ БЕЗ ВЕСТИ



А знаешь, дед, у нас опять война.

Беда пришла откуда и не ждали.

И снова поднялась моя страна

За русский мир бои, не за медали.

Прости, родной, я не смогла найти.

Ты вечно в списках без вести пропавших,

Но ты сумел достойно путь пройти.

С другими жизнь за Родину отдавших.

Ты там своим на небе расскажи,

Полезли недобитые фашисты.

И снова в Белгороде рубежи,

И снова гибнут русские танкисты.

Ты даже не поверишь, знаешь, дед

Кто в спину нам ударил? Самый близкий.

Из Украины тот кровавый след.

Мемориалы сносят, обелиски.

Мы победим! Ты спи спокойно, дед.

Мы русские, Бог, правда с нами

И ваших не забудем мы побед.

Русь велика достойными сынами.

© Елена Ключищева. Художник Валентина Ильиных

ПОБЕДИМ!

Все чаще и чаще дорога мне снится,

Дорога до дома - я очень устал!

Себя собираю с трудом по крупицам -

Девятые сутки нормально не спал.

Да как здесь уснешь, когда небо пылает

От взрыва гранат, все трясется внутри.

А лучший дружок в ковыле догорает

И больно, обидно ори не ори!

Железные птицы над нами летают

И скрыться от них нереально сейчас!

Горящим огнем за собой все сжигают -

Охоты сезон объявили на нас!

Ни шагу назад! Нет! - такая порода,

Как Деды в Великую Мы за страну!

Врагу не отнять нашу Память Народа,

В нас кровь переживших с фашизмом войну!

В нас Дух победителей, жилы Героев

И мы не сдадим им ни пяди земли!

Страна пусть гордится тобою и мною,

Ее защитим не жалея крови!

Раз выпала честь, то для нас это свято!

Как кость будут в горле врагу Имена!

И тех, кто тогда победил в сорок пятом

И тех, кто сейчас не жалеет себя!

Придет к нам Победа! Я в этом уверен!

И снова прогоним фашисткую рать,

А подвиг Героев навеки нетленен -

Не в праве Мы с Вами его забывать!

© Николай Янин

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, БРАТЦЫ?!

Душа, как судорогой сведена,

Когда я думаю о тех солдатах наших,

Двадцать второго,

на рассвете,

павших

И даже не узнавших,

что – война!

И если есть какой-то мир иной,

Где тем погибшим суждено собраться,

Стоят они там смутною толпой

И вопрошают:

– Что случилось, братцы?!

© Юрий Поляков, советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов

Когда бойцы форсировали Вислу,

Пространство перепаханное стиснув,

Такая воцарилась тишина,

Что каждая душа была слышна.



Потом, когда форсировали Одер

И дождь хлестал со всех небесных вёдер,

Всё та же тишина спускалась было,

Пока её дождём не покосило.



Когда же после взятия Берлина

По водам Шпре, цветущим от бензина,

Весна плыла на лодочке кривой,

Впервые тишина была живой.



И нынче за Днепром она такая

Да только притаилась, привыкая,

Что грохот из неё прорвётся сам.

Но Днепр ещё форсировать бойцам.



И снова, как в морозном сорок третьем,

Придётся тишину и воду греть им.

И знать, что неизменно впереди

Ещё непобеждённые дожди.



Отмолится, а после отольётся

В победу переплавленное солнце.

И выживший боец, росой умыт,

Впервые с тишиной заговорит.

© Александр Антипов, поэт и артист Московского театра поэтов

Собрав все силы воедино,

Разбит был нами лютый враг.

Как символ павшего Берлина

Стал над Рейхстагом красный флаг.

Но до того четыре года,

Под плач растерзанной страны

Непокорëнного народа,

Горели всполохи войны.

И мы тушили те всполóхи,

Себя нисколько не щадя.

И на последнем, смертном вздохе

Бросались сами в полымя.

Мы шли под пули и на мины.

Мы по-другому не могли.

От стен Кремля и до Берлина,

Там где нельзя, мы всë же шли.

И от того теперь в граните

Сверкают наши имена.

Как солнце ясное в зените,

Как пламя вечного огня.

© Станислав Ведринцев, участник СВО, член Союза писателей России

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Закончится война, нахлынет боль,

И Бог зажжёт каштановые свечи

За воинов, за мир, за нас с тобой,

За каждый пережитый горький вечер.

А мы вернёмся в уцелевший храм

И вспомним всех погибших поимённо.

И в этот миг Господь ответит нам

Разлитым в небе колокольным звоном.

За упокой помолится солдат,

И рядом встанут павших силуэты,

Но в скорбной череде печальных дат

Мы встретим долгожданный День Победы.

Всю нашу боль не выразить в словах,

Через года она не станет тише.

Но кисть и краски вновь возьмёт монах –

И лик святого с воина напишет.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Билет военный из эСэСэСэР.

Погоны чистые. Без звёздочек и лычек.

Меня не называют словом "Сэр",

но "Старым хером" кличут. Без кавычек.

А мне до пенсии почти десяток лет.

И буква "Херъ" забыта алфавитом.

Не жмёт в плечах кевларовый жилет,

суставы не изъедены артритом.

И позывной конечно тоже есть.

Имею имя, данное с рожденья.

Но "Старый херъ"... практически, как лесть!

И зачастую признак уваженья.

До старости пока что далеко.

А в слове "Херъ" обидного не много.

Мне с юными вояками легко

идти к Победе "в ногу" и не "в ногу".

Нет на войне изысканных манер,

В окопах обитают не вельможи.

Для молодых я точно "Старый херъ"

Улыбкой отвечаю молодёжи.

Мне многие годятся в сыновья.

Опалены́ сраженьями лихими.

И "Старый херъ" (каким являюсь я)

Победу приближает вместе с ними!

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

Ночью – грохот, нынче тише.

Тише целый час подряд.

Только слышно, как над крышей

Беспилотники кружат.

Дождь шурша пройдёт, нежданный,

Смоет горечь и замрёт.

День цветущий, дух дурманный, –

Может быть, созреет плод...

Или ничего не надо:

Безопасность – смертный сон,

Сладкий плод земного сада,

Что на искус поднесён?

Жизни нечего бояться,

Если тихо изнутри.

Господи, огнём вибраций

Землю пересотвори!..

© Юрий Савченко

История и география...



Мне снился сон… Начало мая…

Берлин… Поверженный рейхстаг…

И дед мой, кровью истекая,

Приветствует Победный стяг…



Так странно… Он меня моложе…

Как будто что-то шепчет мне…

Кровь запеклась на гладкой коже…

А он мне: «- Внук, конец войне!!!»



С губы сбежала струйка крови,

Глаза покрылись пеленой,

И он, чуть-чуть нахмурив брови,

Сказал: «- Прощай мой внук родной.



Мы победили! Вам осталось

Не растерять побед плоды,

Расслабитесь, хотя бы малость,

Потом не избежать беды»...



Стоял я от стыда сгорая…

Ни слова не сказав в ответ…

А в голове мыслишка злая:

- Достойны ли мы тех побед?



Союз в гальюн за джинсы слили,

За жвачку и за порнографию.

Так мы историю забыли…

И нам сменили географию…

Автор: Олесь Шевчук, 3 мая 2023 год.

У МОГИЛЫ РУССКОГО СОЛДАТА

памяти Ивана Харламычева



Монастырь у Волги. Утром рано,

На погосте, церкви на краю,

У могилы воина Ивана,

С тихою молитвой постою.



Неуютным и дождливым летом,

Ветреною, пасмурной порой,

Узнаю, что Ваня был поэтом,

Русский не прославленный герой.



Стали ближе душами на свете,

На рассвете и на склоне лет,

Где погиб поэт двадцатилетний,

Где для Бога, к счастью, мёртвых нет.



Вплетены, вот так, по Божьей воле,

В монастырский благостный покой,

Крест, цветы, стихи о русском поле,

Ваниной написаны рукой.



На земле моей, на сердце раны,

Страшною оставлены войной,

На могиле воина Ивана,

Горечью терзаюсь и виной.



Жжёт волна раскаянья и боли.

Что сказать? Прости отец и мать,

Те, чей сын, безусый доброволец,

Родину поехал защищать.



Что сказать?! Тут не подыщешь слово,

Не залечат эту боль года,

Ваня, Ваня жатвою суровой

Нас соединило навсегда.



На душе обидно мне и грустно,

Но и гордость за тебя вдвойне -

Нас соединило слово русский,

Жертвующий душу на войне.



Посему я слез своих не прятал.

На душе прояснится - сотру.

На венки и травы дождь закапал.

Триколор взметнулся на ветру.

© Владимир Захаров

Художник Сергей Бессонов...

"Ведь он обещал нам вернуться!"

ЖЕНСКИЙ ОБЛИК ВОЙНЫ

У войны - мужское обличье

В суровый решительный миг

Но природу имеет девичью

И женский заплаканный лик



Это взгляд у родного порога

Где жена провожает бойца

А в душе, поселилась тревога

И печали не видно конца...



Это мама не спит до рассвета

Со слезой, у иконы во мгле

В ожидании от сына ответа

Тихо бродит по стылой земле



Это в чёрном платке, одинокая

Тень вдовы у гранитной плиты

И тоска, словно рана глубокая

На осколки разбила мечты



Руки женщин раны бинтуют

Под огнём, не жалея себя

И словами, надежду даруют

Те повязки, слезами кропя



У войны - мужское обличье

В суровый решительный миг

Но природу имеет девичью

И женский молящийся лик.

© диакон Максим Кузнецов

Художник – Машины рисовашки

"Когда идёт Священная война..."

Когда идёт Священная война,

Война за русский мир и за Россию.

То начинаешь понимать сполна,

Великого народа мощь и силу.

Гордиться больше Родиной своей,

Что век из века предки защищали.

Ведь ничего не может быть ценней

Земли, где наши корни прорастали.

Где прорастут они ещё не раз

В потомках: наших детях или внуках.

Но стоит всем задуматься сейчас,

Чтоб не коснулась "зëрен" тех - разруха.

Пора проснуться, милые мои,

И делать вместе что-то для победы.

Ведь там за нас сражаются сыны,

За наши с вами чистые рассветы.

За "зëрна" те, которым прорастать,

Из века в век цвести, тянутся к солнцу.

Не нужно им войны Священной знать,

Пусть будет мир всегда за их оконцем.

Автора не знаю.

Я НАШЁЛСЯ...

Мне по ноге ударила лопата,

Не больно, но обидно, я не скрою.

Ну что вам от меня, ребята, надо?

Неуж-то я покоя не достоин?!

Железный щуп по ребрам мне прошелся,

Противно запищал сигнал магнитный.

Ну что сказать вам, парни? Я нашелся...

Я здесь почти уж век лежу убитый.

Так и застыл к стрельбе наизготовку,

Стволом к врагу, с взведенным карабином.

Подняли вместе с пальцами винтовку,

Лопаткой аккуратно чистят спину.

Ты только не бросай ее, не надо,

Внимательней с оружием, приятель.

Смотри поаккуратнее с гранатой,

В подсумке справа на ремне взрыватель.

Соскучился по дому - нету силы,

Хоть весточку, хоть строчечку бы маме...

А у меня письмо в кармане было,

Да жаль что в прах рассыпалось с годами.

Тихонько парень надо мной поднялся,

Расчистил пальцем номер на медали.

А я ее носить тогда стеснялся,

Хотя ее заслуженно мне дали.

Мне кислых щей налил бы кто немножко

И самогона в рюмочку накапал.

Там где-то в котелке лежала ложка,

Фамилию на ней я нацарапал.

Как непривычно ветер студит щеку,

Точнее то что от нее осталось.

Я на земле, под небом, да что проку -

Лишь на душе волненье и усталость.

Мой череп с каской кто-то взял руками.

Да не снимай ее, там только глина.

Эх, если б ни снаряд тот, я с боями

Наверное дошел бы до Берлина...

Не уходи, вернись, смотри под ноги!

Да, да, иди вперед по той траншее.

Вон там лежат ребята у дороги,

Я б показал, да встать я не сумею.

Ищите их, они под дерном, рядом,

Я полежу в мешке, я не капризный.

Мне вовсе громких почестей не надо,

Я скромным парнем был еще при жизни.

Здесь хорошо, в тенистой тихой роще,

Где теплый ветер в мягких листьях бродит.

Нам памятника хватит и попроще,

К нам все равно почти никто не ходит.

Залп холостой из автоматов дали,

Эх, нам бы вот такие в сорок первом!

Спасибо что вы память не предали,

Благодарим за рюмку с коркой хлеба.

Нам повезло, не то что тем ребятам,

Что по чужой земле лежат в могилах.

Мы не мертвы, запомните, мы рядом!

Мы - ваша правда, совесть, слава, сила.

Иван Андреевич Никишин 02.04.2025

Эти колонки мне в свежем макете

Строгим редактором отведены:

«В праздничный номер стихи о Победе

В двадцать ноль-ноль вы представить должны!»

…Лётчик с застрявшей под рёбрами пулей,

Нянюшка шепчет: «Спаси его бог».

Школьное здание – госпиталь в Туле.

За ночь двенадцать воздушных тревог.

Вижу соседа в линялом халате,

На костыли не сумевшего встать.

Кучу бинтов в процедурной палате,

Что после стирки сгодятся опять.

Близких зениток мучительный кашель,

Будто с войны долетевшая весть.

Миска с остывшею пшенною кашей,

С тою, что некому будет доесть.

Раненых мальчиков белые лица.

Мёртвый, зажавший кисет с табаком.

Как мне попробовать к ним подступиться,

Как мне сейчас рассказать о таком?

Вижу проломы разбитого дота,

Чей-то сапог на песке у реки…

Честно пытаюсь придумать хоть что-то

И написать не могу ни строки.

Михаил Матусовский, 1985 г.

Сыновья уходят в вечность



Сыновья уходят в вечность,

В путь последний на века.

Молодых людей беспечных

Забирают облака.



Там, в порыве благородном,

Цель для них была война,

Полегли в земле холодной,

Заработав ордена.



Ими Родина гордится,

И гордится вся страна,

Только матери не спится,

Будет ждать, пока жива.



Встретит сын отца и деда,

Вместе быть им до конца,

До Великой до Победы,

Что так радует сердца.



Будут праздновать парады,

Встанут в ряд в бессмертный строй.

Их портреты и плакаты

Пронесёт их внук впервой.

17.03.2025г. Автор: Людмила Войцеховская

ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!

Гордимся мы нашей великой страною

И Русского мира столицей столиц,

Но тёмные силы грозят нам войною,

И вновь неспокойно у наших границ.

Познали Берлин, и Париж, и Варшава,

Что русский солдат справедлив и силён.

Но если война, – мы вернёмся за славой –

В сиянье российских победных знамён.

Сильны наши воины духом народным,

Никто никогда не сломил наш народ!

И будет врагам наказаньем Господним

Всегда – Авиация, Армия, Флот.

С надеждой глядит Русский мир на Россию.

И знает и враг, и спасённый собрат,

Что огненной мощью и вежливой силой

Победу одержит российский солдат!

© Игорь Витюк, секретарь Союза писателей России, полковник в отставке, ветеран боевых действий, Заслуженный работник культуры РФ

Художник Валентина Ильиных

УЛИЦА ПОБЕДЫ

Дымят закаты и рассветы...

В накат сквозь смерть и сквозь войну.

Мы помним улицу Победы,

ту, по которой наши деды

вернули мир и тишину.

Дождем с небес шрапнель кассеты,

и словно гром гремит фугас.

Штурмуем улицу Победы

не за награды и монеты,

за память, что осталась в нас.

Бог даст, нам выпадут билеты -

живыми прилететь домой.

Пройдём по улице Победы,

в строю сыны, отцы и деды.

Повержен враг, окончен бой.

© Вит Дорофеев, член Союза писателей России, участник СВО

МОЕЙ МУЗЕ

Я видел сон прошедших дней,

Как под гитары струны

Пел песни Музе я своей,

И ветреной и юной.

Беспечны были времена

Влюбленного поэта...

Но сон прошел, пришла война,

И, в камуфляж одета,

ОНА ушла, под Градов вой,

Туда, где смерть лютует,

И в микрофон с передовой

Теперь стихи диктует:

Как бой ведут добро и зло,

И про людское горе.

Да, знаю, ей там тяжело,

Но верю я, что вскоре

Наступит день: уйдет гроза,

Растопит тучи солнце,

И Муза, словно стрекоза,

С Победою вернется.

Впорхнет легко, увидев свет

Моих ночных окошек,

И сменит свой бронежилет

На платьице в горошек.

Юлий Дымов, 12.07.22.г.

СОЛДАТЫ НЕ УМИРАЮТ

Солдаты не умирают ,

Они превращаются в птиц.

Летят их бессмертные души ,

Не видя заплаканых лиц.

Герои не умирают ,

В памяти нашей живут.

Но сердце от боли стонет ,

Зная ,они не придут...

А с неба Печальным криком ,

Доносится клич журавля .

Солдаты не умирают ,

Спасая наш мир от зла .

Они поднимаются к небу ,

Чтоб жила родная земля.

В памяти живы и в сердце,

Такая у них судьба.

Дети гордится будут,

А матери, боль тая.

Тайком вытирая слëзы,

Слушают крик журавля.

Тоскливый, печальный, прощальный,

Он разрывает душу.

И хочется крикнуть сквозь слëзы.

Прощай мой родной, я слышу.

Нести до конца эту горечь

И думать ,нет это ошибка.

Надеятся сын вернëтся,

Обнимет счастливый, с улыбкой.

Автора не знаю

За те четыре года, что прожгли

В душе незаживающую рану

За те четыре года, что прошли,

Но помнить я о них не перестану,

Готов я отказаться от всего,

Но пусть они приходят даже тенью.

Отец не видел сына своего

Он и не слышал о моем рожденье.

Впотьмах ко мне он ночью не вставал,

Чтобы мое поправить одеялко.

Не слышал, как я жалостно орал

Покуда мать тушила ,,зажигалки,,

Не знал, что я был вывезен по льду,

Что бабкино наследство съелось к бесам...

И почему я сныть и лебеду

По смертный час в салат не стану резать...

Я вырос на очистках и в парше

Я вырос на блокадном бедном хлебе

Я вырос хоть и лгали мне уже

Что русский значит подлое отребье

Что если всех не вытравят славян,

То станем мы скорей всего рабами

И мой отец за это в них стрелял

А если б не стрелял, то взял бы камень.

Я здесь кулак от голода сосал

Он там косил немецкую пехоту

Я здесь не верил мамкиным слезам

А он не верил там четыре года

И пусть мне говорят как и всегда:

Кому теперь нужна вся эта пляска!

Четыре года жизни, как вода

И слезною была она и вязкой

И до сих пор я помню тот ожог

Что мне его оставила щетина

Когда он незаметно подошёл,

Четыре года не видавший сына.

За это время я бы мог пропасть

Так и не зная что он есть такое...

И надо ль было им тогда за нас

Четыре года отдавать без боя.

Мы и сейчас над пропастью висим,

За то ль, что слишком много взяли веса?

А был бы жив отец, его б спросил.

И он бы мне ответил, как отрезал.

© Екатерина Блынская, член Союза писателей России

НАСЛЕДНИКИ

Руси преемники –

Герои-прадеды.

А мы – наследники

Победы праведной!

Потомки славные

Освободителей.

Мы помним главное –

Мы чтим родителей.

Эх, траектория!

Дорога дальняя!

У нас история

Фундаментальная!

Мы не свернём с пути!

Мы смотрим под ноги!

Единство в памяти,

А сила – в подвиге!

© Сергей Лобанов, участник СВО, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Мнe не жалко погибших немeцких солдат,

Что хотели с землёю сравнять Сталинград,

Этих Гансов и Фрицев, лежащих в мoгиле,

Потому что они мoю землю бомбили.

Мне не жалко лоснящихся, наглых и потных,

Опьянeвших от крови безмозглых животных.

И за хворост, что брoшен был в пламя пожара,

Их настигла вполне справедливая кара.

Предо мной на столе - желтизна фотографий,

Где смеются довольные асы Люфтваффе.

Это те, кто, нарушив святые законы,

Санитарные подло бомбил эшелоны.

Наши школы, больницы, дома, магазины

С их нелёгкой руки превратились в руины,

А на то, что дышало, любило, мечтало,

Были сброшены адские тонны металла.

Мне румын, итальянцев и венгров не жалко!

И плевать – было холодно им или жарко!

Все они в мою горькую землю зарыты,

Потому что убийцы должны быть убиты.

Я нарочно взвалил эту память на плечи,

Чтоб вовек не дымили в Освенциме печи.

Чтоб никто не познал, что такое – блокада,

Голод, холод и лютая ночь Ленинграда.

Кто-то будет доказывать мне со слезами:

- Мы – солдаты Германии! Нам приказали!

Вот и фото детишек, и крестик на теле.

Мы в России нечаянно! Мы не хотели!

Пусть они будут клясться, больны и плешивы.

Только я им не верю! Их слёзы фальшивы!

Их потомки забудут войны «ароматы»

И с готовностью в руки возьмут автоматы.

Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы.

Перед нами незримо проходят колонны.

От начала войны до Девятого Мая

В наши души стучит эта бездна немая.

Не осталось живого, поистине, места

От Мурманска до Крыма, от Волги до Бреста.

На полях, где гуляли незваные гости,

До сих пор мы находим солдатские кости.

Между нами и Западом пропасть бездонна.

Но Россия не мстит никогда побеждённым.

Не тревожьте вы Имя Господнее всуе!

С мертвецами наш гордый народ не воюет.

Мне не жалко погибших немецких солдат.

Их порочные души отправились в ад.

Не зовите меня в Бундестаг! Не поеду!

И не буду прощенья просить за Победу!

Константин Фролов-Крымский

Этот день нам подарен войною,

Он пропитанный горечью слёз,

Тень фашизма легла над страною,

И Союз содрогнулся всерьёз.



По полям лезли полчища танков,

И порою горела земля,

И машины горели, как банки,

И горели леса и поля.



Затмевали закат самолёты,

И страна полыхала в огне,

Было много кровавой работы,

Это было – так нужно войне.



И зенитки покоя не знали,

И сирены пугали народ,

И в укрытиях пережидали,

Когда стаю врагов унесёт.



Корабли выходили на курсы,

Чтобы землю свою защитить,

Отправляли фашистам мы УРсы,

Помогали стране победить.



Партизаны в леса уходили,

Даже дети стреляли врага,

Все равно мы друг друга любили,

Хоть до смерти уже полшага.



Под откосы пускали составы,

Поджигали фашистов зверье.

Не искали в поступках мы славы,

Просто мы защищали своё.



За детей поднимались в атаку,

Матерей, наших жен и родных,

Проявляли в боях мы отвагу.

Потому что любили мы их.



Будет Родины меч над страною,

В знак защиты взнесенным опять,

Вновь защитники встанут стеною,

Будут насмерть, как прежде стоять.



Запылает огонь Сталинграда,

Снова сталь блестнëт Курской дуги,

И послышатся из Танкограда,

Из заводов стальных молотки.



И в Берлин войдут русские танки,

Над Рейхстагом взметнется наш стяг.

Озарятся победные рамки,

И Советский прославится флаг.



Вам СПАСИБО дедам за Победу,

И за мирное счастье страны,

Я приду на могилу к прадеду,

В годовщину Победы войны.

© Данил Гайфуллин, гвардии капитан, участник СВО, член Союза писателей России

ПОВЕСТЬ О НЕРАЗУМНОМ СОЛДАТЕ

Посреди Украинского фронта,

Сдуру в натовском танке горя,

Угорелый танкист для ремонта

В костромские попал лагеря.



И узнал он на слове и деле,

В арестантскую робу одет:

В этом месте фашисты сидели

И загнал их сюда его дед.



Жадно ел он тюремные пайки,

Огрызаясь на ближние рты, -

Заменялись на новые гайки,

И под них нарезались болты.



От контузии, глухонемого,

Опекал его вятский мужик.

И сошла с него прежняя мова,

И очнулся в нём русский язык.



И припомнил он отчую пашню

И своё родовое село,

И прозрел, отчего ему башню

Мимолётным снарядом снесло.



В час ночной, когда спали соседи,

Вдруг зажегся невидимый свет,

И явился к нему для беседы

В полусонном видении дед.



«Золотые поля Украины,

Нашей Родины доблестный тыл,

Ты зачем в боевые руины,

Неразумный солдат, превратил?



На груди у Европы поплакав,

Что подмял тебя русский медведь,

Всё ты жаждешь судьбину поляков-

Отщепенцев славянства иметь.



Нас единая вера растила,

Все мы внуки одной старины!

И Украина – та же Россия.

И окраина этой страны.



Мы галопом прошлись по европам

В ту войну не за ради наград…»

Дед умолк. И запахло укропом

С унавоженных лагерных гряд.



В День Победы к родимому внуку

Он явился последний разок

И вложил, будто нищему, в руку

Свой солдатский святой образок.



Весь свой срок, и тяжёлый, и долгий,

Он сожжённые строил мосты.

И хранил его воин Георгий,

Покровитель священной Москвы.

© о. Леонид Сафронов

ПОВТОРИМ МЕСЯЦ "МАЙ" ОСВЯЩЁННЫЙ ПОБЕДОЙ

Снежно-белый туман,

Белоснежное платье.

Поцелуй-талисман

На перроне "Объятий".

На вагоне моём

Буква "Zэта" - Zа наших,

Zа Россию, Zа дом,

Zа живых и Zа павших.

Никогда наперёд

Вы судьбу не печальте.

Провожая в поход -

Провожая встречайте.

...Снежно-белый туман

Наш окоп прикрывает,

Позывной "Магадан"

В тишине напевает.

"Время выбрало нас",

Как до нас наших предков.

Так бывало не раз,

Так бывало нередко.

В небе нет птичьих стай,

В небе стаями беды.

Повторим месяц "Май"

Освящённый Победой!"

© Евгений Ерошик

Художник: Ильиных Валентина

"Герои России!"

Герои России, шагнувшие в вечность!...

Вглядитесь в их лица, глаза, имена...

Такие потери ничто не залечит,

Лишь мир на планете на все времена.

Лишь мир, за который так храбро сражались,

За наших потомков, что будут здесь жить.

Защитники Родины не умирают,

Защитников Родины нам не забыть!...

Года пролетят... и в поблекшем альбоме

Найдёт фотографию маленький внук.

И дочка любимого папочку вспомнит,

Поправив рукой на висках седину.

Расскажет о том, как ковалась Победа!...

Мальчишка, заслушавшись, пустит слезу...

И в доме уже не уснут до рассвета,

Из шкафа достав золотую звезду...

И китель знакомый накинут на плечи

Героя России жена или мать.

Героя России, шагнувшего в вечность

Нельзя НИКОГДА... НИКОГДА забывать!

Защитники Родины не умирают!

Защитники Родины в наших сердцах!

За правду стоят и всегда побеждают -

Однажды, мы встретимся... на небесах!

Автора не знаю





Журавли Победы

Дед сейчас ничего не говори