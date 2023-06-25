Кое-что интересное о Санкт-Петербурге

Львиный мост на канале Грибоедова 1826 г. Архитектор — А.Л. Ротач

Львиный мост — один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Почтамтским и Банковским мостами).

Мост был открыт в июне 1826 года. В день открытия за три первых часа по нему прошли 2.7 тысяч пешеходов.

Необходимость в сооружении объяснялась ростом населения Екатерининского района (ныне Адмиралтейский).

Первое название — Мариинский мост (объясняется соседством одноименного переулка (сейчас — Львиный)), а второе название — Театральный.

Львов создал П.П. Соколов (скульптор бронзовой скульптуры "Девушка с кувшином" в Екатерининском парке).

С 1838 г. в Берлинском Большом парке находится копия висячего Львиного моста в уменьшенном виде – Лёвенбрюкке. Считается, что если встать между львами и дотянуться ладонями до скульптур, то любое желание исполнится!

Как Екатерина II подарила Григорию Потёмкину севрский сервиз и как он отблагодарил императрицу В 1779 г. Екатерина подарила Григорию Потемкину сервиз. На 60 персон, произведенный на Севрской мануфактуре во Франции. Сервиз с камеями был баснословно дорогим. Общая его стоимость 245 тыс. ливров, на наши деньги сейчас около 15 млн евро.

Екатерина ll приказала провести расследование по поводу стоимости, но нарушений не было. Потёмкин, в знак благодарности, преподнес пушистого ангорского кота.

Екатерина II писала: "Это над котами кот: весёлый, умный, вовсе не упрямец, и именно такой, какого бы Вам хотелось - чтобы был кот с бархатными лапками".

Портрет кота не сохранился...

Кот, подаренный императрице, мог выглядеть, как на картине художника Жан-Жака Башелье́ ~ 1761 г.

Колесница Славы Скульптор: В.И. Демут-Малиновский. 1828 г.

В честь победы России над Наполеоном Александр l хотел установить скульптуру из двух женских фигур с воинскими атрибутами и гербом государства.

Император Николай I потребовал большей масштабности, монументальности. Тогда архитектор Карл Росси придумал колесницу Славы. Колесницу планировали отлить из чугуна, но тогда 80-тонную скульптуру не выдержала бы уже построенная арка.

Тогда решили использовать листовую медь и форма металлу придавалась вручную молотками. Вес скульптуры сократился в 5 раз!

Из-за легкости конструкции, монумент был не устойчив. Его неоднократно ремонтировали и укрепляли. В 2000 г. была проведена очередная реставрация, но в 2001 г. из-за фейерверка загорелись деревянные леса и фигура Славы сильно пострадала.

Скульпторы вновь воссоздали ее по старинной технологии выколотки из листовой меди.

Храм Воскресения Христова Дата: 1905 г. Архитектор: Густав фон Голи

Изначально, здесь была деревянная церковь. Новый храм возведен на средства от сообщества «трезвости».

Народ называл ее «церковь с бутылочкой». В храме была икона «Неупиваемая чаша», которой пьющие давали обет трезвости. 1000-пудовый колокол церкви назвали «Отец Александр», в память об основателе общества.

Отец Александр ввел крестные ходы трезвенников. В ходы стекались люди из Царского села, Красного села и т.д. В 1914 г. в крестном ходе участвовало около 80 тыс. человек.

В 1930 г. церковь была закрыта. Летом 1989 года церковь была возвращена верующим, и на Пасху 1990 г. состоялась 1 служба.

В 2013 г. здесь появился памятник Николаю ll и его супруге.

Особняк А.Ф. Кельха 1903 г. Архитектор: В. Чагин, В. Шене

Варвара Петровна Базанова из богатейшей семьи золотопромышленников

вышла замуж за Николая Кельха, который вскоре умирает и она снова выходит замуж за его брата Александра. На деньги Варвары они покупают дом с участком за 300 тыс. руб. и полностью его перестроили. В отделке использовали только дорогие натуральные материалы, даже золото. Наибольшую ценность представляют интерьеры особняка, поражающие богатством и изяществом. Предметы интерьера были из мастерской Фаберже, мраморная лестница, мебель из ореха, паркет с фигурами львов и орлов, потолок из арок с лепниной, витражные окна из Рижской мастерской. В 1904 г. Варвара эмигрировала в Париж, оставив особняк супругу и детям.

Петербург начала 20 века был одним из самых криминальных городов Европы. В 1900 количество осужденных за убийство - 227, в 1913 - уже 794.

Выделялись несколько основных групп преступников.

Цапки и городушники

Воровали товар с прилавков рынков. Приезжали как правило из окрестных деревень.

Конокрады

Это была целая мафия.

Подкупленные полицейские, свои информаторы, строгая конспирация. Краденых лошадей перекрашивали и даже меняли форму зубов и копыт.

Карманники

Одна из наиболее прибыльных «профессий». Вор-карманник среди мещан считался даже хорошей партией для дочери.



А еще: шулера, мошенники и хулиганы.

Журнал Министерства юстиции 1913 о хулиганах:

«…праздношатайство днем и ночью с пением нецензурных песен и сквернословием; приставание к женщинам, мазание ворот дегтем, посягательство на женское целомудрие до изнасилования включительно; избиение прохожих на улице, требование у них денег на водку с угрозами избить, вторжение в дома с требованием денег на водку».

Петербургские слоны

Удивительно, что теплолюбивые слоны живут в Северной столице.

Первого слона подарил персидский шах Хуссейн Петру I в 1714 г. Он жил в Зверовом дворе.

По Каспийскому морю слона доставили в Астрахань. Далее животное шло пешком. Для этого слону сшили большие кожаные башмаки. В 1736 г. появился в второй персидский слон, для него построили новый «Слоновый двор».

В 1741 г. Надир-Шах прислал 14 слонов, предлагая руку и сердце царице Елизавете.

Зимой, чтобы согреться, их поили водкой, выходило по ведру «на брата».

Спьяну слон сбежал и перебрался на другой берег Невы по наплавному мосту.

Животных хорошо кормили: сухим тростником, сорочинским пшеном, мускатными орехами и т.д.

В 1808 г. И.А. Крылов писал:

По улицам Слона водили,

Как видно, напоказ –

Известно, что Слоны в диковинку у нас –

Так за Слоном толпы зевак ходили…

Эрмитажные коты Кот - символ культурной столицы

Петр I впервые задумался о пользе котов и повелел «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». В 1745 г. Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», чтобы спасти Зимний дворец от нашествия крыс. Так началась история Эрмитажных котов.

После блокады котов почти не осталось и крысы были повсюду. Ленсовет объявил «кошачью мобилизацию». 5000 дымчатых котов прибыло из Ярославской области и ещё эшелон полосатых из Сибири. Сейчас «Эрмитажные коты» обитают в тёплых подвалах музея. Хвостатые сотрудники привиты, у каждого своя лежанка и миска. Познакомиться с ними можно в день Эрмитажного кота. 27 мая для посетителей открывают кошачьи чердаки и подвалы, проводят игры и викторины.

Исаакиевский наплавной мост Первый наплавной мост через Неву был сооружён уже после смерти Петра. В 1727 г. по распоряжению князя Меншикова.

Он соединил свою резиденцию на Васильевском острове с Адмиралтейским островом. В первой половине XVIII века на том месте стояла деревянная церковь Исаакия Далматского, поэтому мост стал называться Исаакиевским. Проезд и проход по мосту был платным- с прохожего по 1 коп., за каждую лошадь по 2коп., а с кареты по пятаку. Бесплатно ездили дворцовые кареты и курьеры, пожарные команды и воинские части. Два пролета были разводными для прохода больших кораблей. В 1733 г. и в 1824 г. мост разрушался от наводнений. В 1916 г. искра от проходящего буксира попала на склад с керосином для ламп освещения. Пламя быстро охватило весь мост, потушить его не удалось. Сейчас о нём напоминают каменные устои на Университетской и Адмиралтейской набережных.

Особняк Н. К. Вадбольской конец XVlll в., второй этаж - 1888 г. Архитектор: А.И.Гоген Этот изящный особняк с башней сохранился в неизменном виде с конца XIX века. В источниках по краеведению дом называется особняком Н.К. Вадбольской. Но нигде не сказано, кем была эта загадочная Н. К. Говорят, она имела предков из рода Рюриковичей. Изначально, на этом участке стоял одноэтажный дом. В 1888 г. архитектор А. И. Гоген надстраивает 2-ой этаж, а по проекту А.П Максимова был пристроен флигель с зимним садом. В особняке располагались:

1917 г. - потребительское общество «Василеостровец»,

1936 г. - Василеостровский райком ВКП(б),

1980-е - 4-е медицинское училище. Его основал профессор Н. М. Амбодик-Максимович — основоположник научного акушерства в России. Сегодня в особняке работает Санкт-Петербургская таможня.

Николай I и принципиальный кондуктор омнибуса Омнибус – (в переводе «доступно всем») вместительная многоместная карета, которую возили лошади - появилась в 1847 г.

Вскоре появились 2-х этажные кареты, вместимостью до 40 человек (их прозвали «40 мучеников»)

Проезд стоил 10 копеек. Николай I решил лично убедиться в удобстве общественного транспорта - омнибуса.

Там было тесно, но поездка проходила в приятной и непринуждённой обстановке. Но тут кондуктор подошёл к императору и говорит: «Ваше Величество, позвольте получить гривенник за проезд!»

Николай I оказался в затруднительном положении – у него не было с собой денег, тем более мелочи. Никто из его свиты не решился заплатить за царя. И он пообещал заплатить за проезд завтра. На следующий день царский лакей привёз в контору городских дилижансов 10 копеек долга и 25 рублей чаевых для кондуктора.

Артистическое кабаре «Подвал бродячей собаки» 1911-1915

Кабаре стало центром культурной жизни Серебряного века. Над входом висел плакат «Все между собой считаются знакомы».

Чтобы попасть в арт-кафе требовались рекомендации от постоянных посетителей. У входа была книга, названная «Свиной» из-за кожи, которой она была обтянута. Её использовали для записи гостей. Вскоре посетители стали оставлять в ней рисунки и стихи.

Приход нового гостя возвещали ударом в огромный барабан.

Постоянные члены клуба делили посетителей на своих и чужих. Чужих называли «фармацевты». Известные посетители: Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Северянин, Маяковский и др. «Затянутая в чёрный шёлк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в «свиную» книгу свои последние стихи, по которым простодушные «фармацевты» строили догадки, щекотавшие их любопытство»

Б. Лившиц

Расположен на Итальянской ул., 4

Сенная площадь 1737 г.

Изначально, торговая площадь была в центре, но из-за пожара её перенесли.

В 18-ом веке на площади активно торговали сеном – с этим и связано название объекта.

Негативному образу Сенной способствовало и нахождение на ней гауптвахты и эшафота для публичных наказаний преступников. Построенный в 1765 году собор несколько облагородил пространство, но только внешне. Тут были трущобы и публичные дома, а в доме №3 был воровской притон – «Малинник».

В 1831 году на площади произошел «холерный бунт», люди хотели разгромить центральную холерную больницу, толпу усмирил приехавший император Николай I. 1961 году взорвали собор «Спаса-на-Сенной», чтобы на его месте построить вестибюль станции метро.

Готическая капелла. 1834 г. Архитектор: К.Шинкель

Интерьеры капеллы выдержаны в готическом стиле, что отразилось на названии: стрельчатые порталы, окна-розы с витражами, 43 фигуры Святых на фасадах. Со времени освящения капелла была домашней церковью четырех поколений императоров- Николая I и II, Александра II и III. Здание капеллы попало в кадр в советском художественном фильме «Женя, Женечка и Катюша» 1967 года. Здание церкви сильно пострадало в период ВОВ. После окончания проведённых в 1999 г. реставрационных работ был вновь открыт музей. Капелла была вновь освящена лишь в 2006 году. Располагается в парке Александрия Петергофа.

И на сегодня подборка закончена. Надеюсь она вам понравилась