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Новогодняя Москва

Ежегодно перед Новым годом я обязательно хожу в ГУМ, чтоб полюбоваться на ёлки, а потом выкладываю фото. Но в этот раз получилось отступление от ежегодной прогулки. Получилось потому, что мы с подругой ходили на 2 мюзикла в театр Оперетты. Конечно не в один день, а в разные. А поскольку там рядом находился ЦУМ и Детский мир мы по очереди туда и заглянули. Вот эти фото сегодня и предлагаю посмотреть. Сначала ЦУМ. Были на вечернем спектакле, поэтому выехали пораньше, чтоб зайти в ЦУМ. Получилось в тот день, когда снег валил уже второй день подряд.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваВот такой нарядныйНовогодняя Москва
Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваА вот внутри мне вообще не понравилось. Ну, во-первых, я очень давно там не была. Все пространство поделили на секции и фиг поймешь, если ты, конечно, не постоянно околачиваешься там, где и что находится. В общем отдел с ёлками и игрушками нашли кажется на 4 этаже.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНу вот немного игрушекНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваЩелкунчики все каки-то страшные. Сразу видно, что сделаны без любви. Западная муть.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваДорого, потому что ЦУМ, но игрушка наша, клинская. Совсем другой ЩелкунчикНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваА вот и возрожденные ватные игрушкиНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваИгрушек много и показывать их можно бесконечно, но вот меня оформление не впечатлило. Зато через неделю мы после спектакля (в этот раз дневного) решили сходить в Детский мир.Новогодняя МоскваПо дорогеНовогодняя МоскваСразу от входа. Совсем Другое дело!Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваА с другой стороны избушка на курьих ножкахНовогодняя МоскваА рядом на скамейке свободно расположилась Баба Яга!Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваПриобнять подружкуНовогодняя МоскваДа посидеть рядом на удачуНовогодняя МоскваА еще в ступу залезть. Кстати. в избу тоже свободно можно зайти.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНу красотка ведь!Новогодняя МоскваКстати, бронзовая. Я знаю таких скульптур поставили по Москве несколько штук. Но вот пообщалась вплотную впервыеНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваИ конечно тоже много ёлочных украшенийНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваТут и подняться повыше самому хочется, чтоб сверху осмотреться.Новогодняя МоскваА вот и часы с маятником.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваЦены и сами видитеНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваА это уже светильники.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваКаких только нетНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваПоднялись вышеНовогодняя МоскваТо ли расписан, то ли витражи на потолке по сюжетам русских сказокНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваПосидели в кафе и на Лубянку поглазхели сверхуНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНу и потом пошли уже домойНовогодняя Москвапо пути сделала еще несколько снимковНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваПоследний взгляд и домой. Но ГУМ я все-таки покажу. Но уже после Нового года.

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