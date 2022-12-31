Новогодняя Москва

Ежегодно перед Новым годом я обязательно хожу в ГУМ, чтоб полюбоваться на ёлки, а потом выкладываю фото. Но в этот раз получилось отступление от ежегодной прогулки. Получилось потому, что мы с подругой ходили на 2 мюзикла в театр Оперетты. Конечно не в один день, а в разные. А поскольку там рядом находился ЦУМ и Детский мир мы по очереди туда и заглянули. Вот эти фото сегодня и предлагаю посмотреть. Сначала ЦУМ. Были на вечернем спектакле, поэтому выехали пораньше, чтоб зайти в ЦУМ. Получилось в тот день, когда снег валил уже второй день подряд.Вот такой нарядный
А вот внутри мне вообще не понравилось. Ну, во-первых, я очень давно там не была. Все пространство поделили на секции и фиг поймешь, если ты, конечно, не постоянно околачиваешься там, где и что находится. В общем отдел с ёлками и игрушками нашли кажется на 4 этаже.Ну вот немного игрушекЩелкунчики все каки-то страшные. Сразу видно, что сделаны без любви. Западная муть.Дорого, потому что ЦУМ, но игрушка наша, клинская. Совсем другой ЩелкунчикА вот и возрожденные ватные игрушкиИгрушек много и показывать их можно бесконечно, но вот меня оформление не впечатлило. Зато через неделю мы после спектакля (в этот раз дневного) решили сходить в Детский мир.По дорогеСразу от входа. Совсем Другое дело!А с другой стороны избушка на курьих ножкахА рядом на скамейке свободно расположилась Баба Яга!Приобнять подружкуДа посидеть рядом на удачуА еще в ступу залезть. Кстати. в избу тоже свободно можно зайти.Ну красотка ведь!Кстати, бронзовая. Я знаю таких скульптур поставили по Москве несколько штук. Но вот пообщалась вплотную впервыеИ конечно тоже много ёлочных украшенийТут и подняться повыше самому хочется, чтоб сверху осмотреться.А вот и часы с маятником.Цены и сами видитеА это уже светильники.Каких только нетПоднялись вышеТо ли расписан, то ли витражи на потолке по сюжетам русских сказокПосидели в кафе и на Лубянку поглазхели сверхуНу и потом пошли уже домойпо пути сделала еще несколько снимковПоследний взгляд и домой. Но ГУМ я все-таки покажу. Но уже после Нового года.
Новогодняя Москва
Ежегодно перед Новым годом я обязательно хожу в ГУМ, чтоб полюбоваться на ёлки, а потом выкладываю фото. Но в этот раз получилось отступление от ежегодной прогулки. Получилось потому, что мы с подругой ходили на 2 мюзикла в театр Оперетты. Конечно не в один день, а в разные. А поскольку там рядом находился ЦУМ и Детский мир мы по очереди туда и заглянули. Вот эти фото сегодня и предлагаю посмотреть. Сначала ЦУМ. Были на вечернем спектакле, поэтому выехали пораньше, чтоб зайти в ЦУМ. Получилось в тот день, когда снег валил уже второй день подряд.Вот такой нарядный
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