Новогодняя Москва

Ежегодно перед Новым годом я обязательно хожу в ГУМ, чтоб полюбоваться на ёлки, а потом выкладываю фото. Но в этот раз получилось отступление от ежегодной прогулки. Получилось потому, что мы с подругой ходили на 2 мюзикла в театр Оперетты. Конечно не в один день, а в разные. А поскольку там рядом находился ЦУМ и Детский мир мы по очереди туда и заглянули. Вот эти фото сегодня и предлагаю посмотреть. Сначала ЦУМ. Были на вечернем спектакле, поэтому выехали пораньше, чтоб зайти в ЦУМ. Получилось в тот день, когда снег валил уже второй день подряд. Вот такой нарядный

А вот внутри мне вообще не понравилось. Ну, во-первых, я очень давно там не была. Все пространство поделили на секции и фиг поймешь, если ты, конечно, не постоянно околачиваешься там, где и что находится. В общем отдел с ёлками и игрушками нашли кажется на 4 этаже. Ну вот немного игрушек Щелкунчики все каки-то страшные. Сразу видно, что сделаны без любви. Западная муть. Дорого, потому что ЦУМ, но игрушка наша, клинская. Совсем другой Щелкунчик А вот и возрожденные ватные игрушки Игрушек много и показывать их можно бесконечно, но вот меня оформление не впечатлило. Зато через неделю мы после спектакля (в этот раз дневного) решили сходить в Детский мир. По дороге Сразу от входа. Совсем Другое дело! А с другой стороны избушка на курьих ножках А рядом на скамейке свободно расположилась Баба Яга! Приобнять подружку Да посидеть рядом на удачу А еще в ступу залезть. Кстати. в избу тоже свободно можно зайти. Ну красотка ведь! Кстати, бронзовая. Я знаю таких скульптур поставили по Москве несколько штук. Но вот пообщалась вплотную впервые И конечно тоже много ёлочных украшений Тут и подняться повыше самому хочется, чтоб сверху осмотреться. А вот и часы с маятником. Цены и сами видите А это уже светильники. Каких только нет Поднялись выше То ли расписан, то ли витражи на потолке по сюжетам русских сказок Посидели в кафе и на Лубянку поглазхели сверху Ну и потом пошли уже домой по пути сделала еще несколько снимков Последний взгляд и домой. Но ГУМ я все-таки покажу. Но уже после Нового года.