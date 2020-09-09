Сергей Хрущёв - достойный сын своего отца

Личность Сергея Хрущёва, младшего сына советского генсека, по-прежнему незаслуженно остаётся в тени. О нём только изредка пишут СМИ, ему не посвящают отдельные фильмы и книги, как некоторым другим детям советской элиты. Между тем Сергей Никитич был выдающейся личностью и в своей сфере деятельности смог добиться не меньших успехов, чем его знаменитый отец в политике. Новости СМИ2

Сын высокопоставленного родителя

Сергей Хрущёв родился в Москве в 1935 году и был вторым сыном будущего генсека. Детство Сергея пришлось на сложные военные годы. На фронт отправится его старший брат Леонид, на судьбе которого мы ещё остановимся подробнее. В 1952 году Сергей оканчивает школу с золотой медалью и поступает на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования».

Юный Сергей с отцом

После окончания вуза начинает работать в сфере ракетостроения. Он разрабатывает проекты крылатых и баллистических ракет, участвует в создании систем приземления космических кораблей. В годы правления отца становится лауреатом Ленинской премии и героем Социалистического труда, а после его отставки — профессором и доктором технических наук.

Сергей в молодости

Судьба брата

Как видим, Сергею в жизни крупно повезло: как с родителями, так и с природными способностями. Повезло даже и со временем рождения, что тоже немаловажно. А вот у его брата Леонида, который, возможно, был не менее талантлив, но появился на свет на 18 лет раньше, судьба сложилась совершенно иначе.

Родившись в судьбоносном ноябре 1917 года, к концу 1930-х гг. Леонид в качестве призвания выбрал авиацию. Уже в 1939 году он уходит добровольцем на советско-финскую войну, участвует в бомбардировке линии Маннергейма.

Леонид Хрущёв

После нападения Германии на СССР Леонид не задумываясь уходит на фронт. Первый месяц он воюет с переменным успехом, но уже 27 июля 1941 года самолёт Леонида был подбит. При падении он получил тяжёлое ранение ноги, из-за которого более года пробыл на лечении.

В ноябре 1942 года Леонид вновь возвращается на фронт и вновь храбро воюет. За три месяца он совершает 28 вылетов и участвует в двух воздушных боях. Из второго боя он не вернулся. Сопровождавший его в этом бою сослуживец свидетельствовал:

«Когда FW-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Лёня Хрущёв, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолёт наперерез огневому залпу фоккера… После бронебойного удара самолёт Хрущёва буквально рассыпался у меня на глазах!».

Самолет упал на оккупированной немцами территории. Позже его искали, но ни обломки, ни тело Леонида так и не было найдено. Официально он был объявлен «пропавшим без вести».

Некоторые публицисты выдвигали версию, что якобы Леонид выжил при падении и попал в плен к немцам, где начал с ними сотрудничать. Впоследствии он якобы попал в руки НКВД и был расстрелян в Москве по приказу Сталина. Однако документальных подтверждений этой версии нет, а сами родственники Леонида утверждают, что подобные фальшивки начали распространяться КГБ после 1964 года для дискредитации старшего Хрущёва.

Отъезд в США

Теперь вновь вернёмся к Сергею. Отставка отца на его карьере никак не сказалась, он продолжал работать в ракетостроении, получал новые научные звания, награды и премии.

В конце 1980-х годов он начинает заниматься политологией. Перемена рода деятельности, вероятно, связана с тем, что ракетостроение в те годы разваливалось на глазах. Сергей больше не видел никаких перспектив в этой отрасли. В 1991 году его приглашают прочитать лекции по истории Холодной войны в Университет Брауна в США. В 1999 году принял гражданство США, сохранив при этом и российское.

Примечательно, что в США Сергей уехал с женой, а его взрослые дети остались в Москве. Некоторые журналисты за такой поступок сравнивают его с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой, однако сам Сергей такие сравнения отрицает:

«Светлана сбежала, а я никуда не убегал, я работать приехал. Американцы тоже меня спрашивают — как отнёсся бы отец к вашему переезду в США? Я им в ответ — а что сказал бы ваш первый президент Джордж Вашингтон по поводу Ирака? Они плечами пожимают. А он сказал бы — что вы делаете, наши враги в Лондоне, а не в Багдаде, вам Британию разбомбить надо! Невозможно перетащить историческую фигуру из одного времени в другое».

И далее добавляет:

«Я не вижу ничего плохого в своём отъезде в США: сейчас ведь нет противостояния двух сверхдержав. Я уверен, сейчас бы отец отнёсся к моей работе и проживанию в Америке абсолютно нормально».

Стоит заметить, что связь с детьми Сергей всё же не потерял, приезжая к ним каждый год в Москву.

« … лучше, чем тогда, никогда в течение века не жили»

Помимо достижений в ракетостроении, Сергей Хрущёв известен и как автор нескольких книг о своём отце и его окружении. Эти книги изданы как в России, так и за рубежом.

Об отце как о политике и как о человеке Сергей Никитич придерживается исключительно положительного мнения. Он считает, что из всех правителей России XX века народ лучше всего жил именно при его отце. В подтверждение этого мнения Сергей приводит статистику, согласно которым в начале и в конце XX века средняя продолжительность жизни в России была на 15 лет ниже, чем в США, а в середине века, в правление Хрущёва, она достигла 71 года и была равной средней продолжительности жизни в США:

«Я не утверждаю, что все жили идеально, но лучше, чем тогда, никогда в течение века не жили».

В своих книгах и интервью Сергей Хрущёв рассказывает о многих эпизодах правления отца, которые никогда не попадут в учебники истории. Так, говоря о Карибском кризисе, когда весь мир был буквально в нескольких минутах от начала ядерной войны, Сергей Никитич вспоминает:

«Командиры советских подлодок с ядерными торпедами имели указание — если будет нападение на наши корабли, применить ЛЮБОЕ оружие. Три человека принимали решение о ядерном ударе — командир, замполит и первый помощник. Так вот на одной такой подлодке двое были „за“, а один „против“. Были бы трое одного мнения — начали б ребята ядерную атаку. Хрущёв никогда войну не любил и очень её боялся — он же был на фронте. Когда шли фильмы о войне, он выключал телевизор — мол, даже самое лучшее военное кино — ложь: война настолько грязная и страшная вещь, что про неё нельзя сказать ничего хорошего. Кстати, внук военного президента США Эйзенхауэра мне рассказал, что его дед тоже никогда не смотрел кино про войну. Фильмы о войне любят люди, которые там не были».

Hикита Хрущёв с сыном Сергеем. Осень 1970 года

Его взгляды на политиков той эпохи весьма схожи со взглядами отца. Говоря об отношении к Сталину, Сергей Никитич отмечает:

«Сталин был бандитом, он захватил власть, он дискредитировал власть во многом, убрал от власти многих достойных людей… Сталин — это была беда России».

Говоря о соратниках Сталина, которые в 1957 году стали в оппозицию к Хрущёву и попытались его сместить, Сергей Никитич рассказывает о таком эпизоде:

«В 1957 году сталинисты выступили против Хрущёва — и проиграли. И они были страшно испуганы. Каганович звонил Хрущёву и говорил: „Никита, но ты ведь не поступишь с нами так, как он (Сталин)?“. На что ему Никита Сергеевич ответил: „Да кому вы нужны“. Это был прецедент. 1957 год изменил российскую политику резко».

Сергей Хрущёв у себя дома в США

Таинственная смерть

Сергей Никитич Хрущёв ушёл из жизни 18 июня 2020 года, не дожив всего двух недель до своего 85-летия. Как заявили судмедэксперты, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Был ли это несчастный случай или суицид, не уточняется, однако это точно не было убийством.

В последние годы жизни

Полицейский, проводивший расследование, дал такой комментарий:

«Я могу подтвердить, что нам поступил вызов относительно того, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову. <…> Сергей был найден мёртвым. Звонок поступил от его супруги. Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто».

https://www.vatnikstan.ru/history/sergey_hrushev/