Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35

Единая Италия подготовила следующую символику по случаю Национальной Манифестации, которая состоялась в воскресенье, 18 декабря, в Авиано.

Памятники

Эмоциональные кадры из Саратовской области: имена солдат, погибших в спецоперации, увековечили на гранитной плите. На церемонии родные и близкие не скрывали слез. Открытие памятника превратилось в траурное событие.

https://t.me/c/1524001401/4465

В родной школе участника спецоперации из Приволжска Даниила Харитонова установили мемориальную доску. Боец был старшим механиком-водителем разведывательной роты, летом он погиб. "Даниил учился в школе № 1. Родителям героя, Ирине Ивановне и Игорю Анатольевичу, был вручен орден Мужества", - отметила на церемонии открытия памятной доски глава Приволжского района Ирина Мельникова.

https://ivteleradio.ru/news/2022/11/08/v_rodnoy_shkole_pogib..

В ходе специальной военной операции на Украине погиб выпускник тюменского инженерного училища Владислав Прокопович. При артобстреле осколок попал ему в голову. Он окончил его в 2021 году. Герою установили памятную доску на стене его родной школы — Владислав окончил 11 класс и ушел на срочную службу в город Ставрополь, попал в воздушно-десантные войска. После службы изъявил желание пойти учиться дальше военному делу и в 2015 году поступил в Тюменское высшее военное командное училище. В 2021 году окончил его, получил высшее образование и профессию инженера. Приобрел специальность инженера-механика, сапера и управление понтонными мостами, — рассказали в мечетинской школе Ростовской области, которую он окончил.

После окончания обучения мужчина попал в Хабаровск по распределению. В июне его отправили на Украину.

— После трех месяцев выполнения заданий в черте Изюма был переброшен в Херсон. А 7 сентября 2022 года погиб при артиллерийском обстреле, попаданием осколка в голову, — рассказали там.

Похоронили выпускника ТВВИКУ в станице Мечетинской Ростовской области. Его наградили орденом мужества посмертно.

https://72.ru/text/gorod/2022/10/15/71738840/

Накануне Дня героев Отечества открыли мемориальную доску на Ягуновской школе г. Кемерово в честь Анатолия Андреевича Самочернова.

Он стал кавалером Ордена мужества посмертно. В ходе специальной военной операции наш земляк сделал всё возможное, чтобы защитить наше Отечество.

Пока жива память – живы и мы. Имя Героя будет увековечено на областных мемориалах и на этой памятной доске, которая размещена на стене школы, где воспитывали патриота.

Благодарю всех наших земляков, кому сейчас приходится защищать честь и независимость нашей Родины с оружием в руках. Мы сделаем всё, чтобы Россия была сильной, независимой и процветающей! - отметила Мария Коляденко в ВК

https://vk.com/wall-114000629_6638



На входе в Рыбновскую школу № 4 повесили мемориальную доску про Егора Борового, который погиб 27 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Парень любил путешествовать. Так он в октябре 2021 года водрузили флаг Рязанской области и знамя Победы на одной из самых высоких вершин Дагестана, Дюльтыдаг (4127м). Об этом он размещал посты в соцсетях.

https://rybnoe.net/news/na_fasade_shkoly_4_ustanovili_memori...



13 октября в Благодарненском городском округе состоялось открытие мемориальных досок военнослужащим землякам, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

В средней общеобразовательной школе №2 села Александрия открыли памятную доску погибшему воину Евгению Евгеньевичу Миженскову, служившему в вооруженных силах Российской Федерации старшим механиком. Парню было всего 19 лет. Евгений из многодетной семьи. Дома его ждали родители, три сестры и три брата.

Евгений Евгеньевич Миженсков награжден орденом Мужества (посмертно).

В селе Спасском увековечили память Алексея Алексеевича Демченко, командира отделения специального назначения. Опытный солдат не раз принимал участие в боевых операциях. В средней общеобразовательной школе №5, где учился Алексей, открыли мемориальную доску в память о нем. После прохождения армейской службы Алексей еще больше укрепился в намерении связать свою жизнь с военным делом. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, отдав жизнь на поле боя во имя мира и безопасности нашего народа. У него остались жена и двое детей. Алексей Алексеевич Демченко награжден орденом Мужества (посмертно)

В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие Глава Благодарненского городского округа А.И. Теньков, военный комиссар Благодарненского района М.Н. Дементьев, начальник управления образования и молодежной политики администрации А.Я. Сурмилова, .председатель Совета женщин В.П. Дулепова, подполковник милиции в отставке, краевед В.А. Колябин, а также родители бойцов, сослуживцы, ветераны боевых действий, школьники и жители сел.

Воспоминания, слезы собравшихся, слова благодарности родителям, минута молчания, возложение цветов, запуск белых шаров в небо- все это сделало мероприятие запоминающимся. В память о погибших войнах, также были возложены цветы к их могилам.

https://xn--26-6kchpa1dwaq.xn--p1ai/novosti/otkrytie-memoria... В балаковской школе N25 открыта мемориальная доска в память о погибшем на Украине Михаиле Баканове. Об этом рассказали в районной администрации. Церемония открытия доски проходила в присутствии родителей военнослужащего.

"Невозможно подобрать слов, чтобы передать всю ту боль, которую испытывает каждый балаковец. Не так давно в этих стенах учился, добивался успехов Михаил Баканов. А сегодня его уже нет с нами. Отважный парень отдал жизнь за наше спокойствие, за мирное небо над нашими головами. Хочу выразить слова благодарности родителям Михаила - вы воспитали настоящего героя, спасибо и вам, уважаемые педагоги, которые также приняли непосредственное участие в становлении личности нашего воина", - сказала на церемонии замглавы района по социальным вопросам Екатерина Солдатова.

Погибшему военнослужащему было 20 лет.

http://lizagubernii.ru/news/478758/v-shkole-otkryli-memorial...

Наполеон - Русские используют зиму как оружие.

Гитлер - Сталин использует зиму как оружие.

Байден - Россия использует зиму как оружие.

Ну так чего лезете, необучаемые?

Русское лихо: морские дьяволы из 155 обрмп — арт канала "Рыбарь" в поддержку специальной военной операции 155 гвардейская отдельная бригада морской пехоты получила широкую известность во время осеннего наступления на Угледарском направлении. Воины-тихоокеанцы вели бои за Павловку под тяжёлым огнём противника. В конечном счёте многострадальное село было взято, а сейчас силы 155 обрмп сосредоточились на уничтожении резервов.

Но ещё до переброски на Угледарское направление бригада в составе группировки войск V вела наступление на Киев. Одним из самых ярких эпизодов этой войны стала битва за село Мощун. После того, как украинские формирования подорвали дамбу, приморские морпехи были вынуждены штурмовать практически затопленное село.

Победа в битвах за Мощун и Павловку дались 155 бригаде высокой ценой и навсегда запечатлены в истории боевого пути соединения. Почётное звание «гвардейская» бригадой более чем заслужено.

https://t.me/rybar/42050

Рисунки

Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: @galabobs Автор: @madisonart Автор: @ludisinegaudio Автор: @ludisinegaudio Автор: TWO-FACED Автор: _G@meR_ Автор: @vladimir_n_kireev Автор: Выход Александр Антонов, командир экипажа Су-24М ЧВК Вагнер, и Владимир Никишин, штурман, героически погибшие 2 декабря 2022 под Бахмутом. Канал: Я вижу

Шевроны

Ну и немного юмора И на сегодня всё!

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