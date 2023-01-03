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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Единая Италия подготовила следующую символику по случаю Национальной Манифестации, которая состоялась в воскресенье, 18 декабря, в Авиано.

Памятники
Эмоциональные кадры из Саратовской области: имена солдат, погибших в спецоперации, увековечили на гранитной плите.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35На церемонии родные и близкие не скрывали слез. Открытие памятника превратилось в траурное событие.
https://t.me/c/1524001401/4465

В родной школе участника спецоперации из Приволжска Даниила Харитонова установили мемориальную доску. Боец был старшим механиком-водителем разведывательной роты, летом он погиб.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35"Даниил учился в школе № 1. Родителям героя, Ирине Ивановне и Игорю Анатольевичу, был вручен орден Мужества", - отметила на церемонии открытия памятной доски глава Приволжского района Ирина Мельникова.
https://ivteleradio.ru/news/2022/11/08/v_rodnoy_shkole_pogib..

В ходе специальной военной операции на Украине погиб выпускник тюменского инженерного училища Владислав Прокопович. При артобстреле осколок попал ему в голову. Он окончил его в 2021 году. Герою установили памятную доску на стене его родной школыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35— Владислав окончил 11 класс и ушел на срочную службу в город Ставрополь, попал в воздушно-десантные войска. После службы изъявил желание пойти учиться дальше военному делу и в 2015 году поступил в Тюменское высшее военное командное училище. В 2021 году окончил его, получил высшее образование и профессию инженера. Приобрел специальность инженера-механика, сапера и управление понтонными мостами, — рассказали в мечетинской школе Ростовской области, которую он окончил.
После окончания обучения мужчина попал в Хабаровск по распределению. В июне его отправили на Украину.
— После трех месяцев выполнения заданий в черте Изюма был переброшен в Херсон. А 7 сентября 2022 года погиб при артиллерийском обстреле, попаданием осколка в голову, — рассказали там.
Похоронили выпускника ТВВИКУ в станице Мечетинской Ростовской области. Его наградили орденом мужества посмертно.
https://72.ru/text/gorod/2022/10/15/71738840/

Накануне Дня героев Отечества открыли мемориальную доску на Ягуновской школе г. Кемерово в честь Анатолия Андреевича Самочернова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35
Он стал кавалером Ордена мужества посмертно. В ходе специальной военной операции наш земляк сделал всё возможное, чтобы защитить наше Отечество.
Пока жива память – живы и мы. Имя Героя будет увековечено на областных мемориалах и на этой памятной доске, которая размещена на стене школы, где воспитывали патриота.
Благодарю всех наших земляков, кому сейчас приходится защищать честь и независимость нашей Родины с оружием в руках. Мы сделаем всё, чтобы Россия была сильной, независимой и процветающей! - отметила Мария Коляденко в ВК
https://vk.com/wall-114000629_6638

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35На входе в Рыбновскую школу № 4 повесили мемориальную доску про Егора Борового, который погиб 27 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины.
  Парень любил путешествовать. Так он в октябре 2021 года водрузили флаг Рязанской области и знамя Победы на одной из самых высоких вершин Дагестана, Дюльтыдаг (4127м). Об этом он размещал посты в соцсетях.
https://rybnoe.net/news/na_fasade_shkoly_4_ustanovili_memori...

13 октября в Благодарненском городском округе состоялось открытие мемориальных досок военнослужащим землякам, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.
В средней общеобразовательной школе №2 села Александрия открыли памятную доску погибшему воину Евгению Евгеньевичу Миженскову, служившему в вооруженных силах Российской Федерации старшим механиком. Парню было всего 19 лет. Евгений из многодетной семьи. Дома его ждали родители, три сестры и три брата.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Евгений Евгеньевич Миженсков награжден орденом Мужества (посмертно).

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35В селе Спасском увековечили память Алексея Алексеевича Демченко, командира отделения специального назначения. Опытный солдат не раз принимал участие в боевых операциях. В средней общеобразовательной школе №5, где учился Алексей, открыли мемориальную доску в память о нем. После прохождения армейской службы Алексей еще больше укрепился в намерении связать свою жизнь с военным делом. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине, отдав жизнь на поле боя во имя мира и безопасности нашего народа. У него остались жена и двое детей. Алексей Алексеевич Демченко награжден орденом Мужества (посмертно)
В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие Глава Благодарненского городского округа А.И. Теньков, военный комиссар Благодарненского района М.Н. Дементьев, начальник управления образования и молодежной политики администрации А.Я. Сурмилова, .председатель Совета женщин В.П. Дулепова, подполковник милиции в отставке, краевед В.А. Колябин, а также родители бойцов, сослуживцы, ветераны боевых действий, школьники и жители сел.
Воспоминания, слезы собравшихся, слова благодарности родителям, минута молчания, возложение цветов, запуск белых шаров в небо- все это сделало мероприятие запоминающимся. В память о погибших войнах, также были возложены цветы к их могилам.
https://xn--26-6kchpa1dwaq.xn--p1ai/novosti/otkrytie-memoria...

В балаковской школе N25 открыта мемориальная доска в память о погибшем на Украине Михаиле Баканове. Об этом рассказали в районной администрации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Церемония открытия доски проходила в присутствии родителей военнослужащего.
"Невозможно подобрать слов, чтобы передать всю ту боль, которую испытывает каждый балаковец. Не так давно в этих стенах учился, добивался успехов Михаил Баканов. А сегодня его уже нет с нами. Отважный парень отдал жизнь за наше спокойствие, за мирное небо над нашими головами. Хочу выразить слова благодарности родителям Михаила - вы воспитали настоящего героя, спасибо и вам, уважаемые педагоги, которые также приняли непосредственное участие в становлении личности нашего воина", -  сказала на церемонии замглавы района по социальным вопросам Екатерина Солдатова.
Погибшему военнослужащему было 20 лет.
http://lizagubernii.ru/news/478758/v-shkole-otkryli-memorial...

Наполеон - Русские используют зиму как оружие.
Гитлер - Сталин использует зиму как оружие.
Байден - Россия использует зиму как оружие.
Ну так чего лезете, необучаемые?

Русское лихо: морские дьяволы из 155 обрмп —  арт канала "Рыбарь" в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35155 гвардейская отдельная бригада морской пехоты получила широкую известность во время осеннего наступления на Угледарском направлении. Воины-тихоокеанцы вели бои за Павловку под тяжёлым огнём противника. В конечном счёте многострадальное село было взято, а сейчас силы 155 обрмп сосредоточились на уничтожении резервов. 
Но ещё до переброски на Угледарское направление бригада в составе группировки войск V вела наступление на Киев. Одним из самых ярких эпизодов этой войны стала битва за село Мощун. После того, как украинские формирования подорвали дамбу, приморские морпехи были вынуждены штурмовать практически затопленное село. 
Победа в битвах за Мощун и Павловку дались 155 бригаде высокой ценой и навсегда запечатлены в истории боевого пути соединения. Почётное звание «гвардейская» бригадой более чем заслужено.
https://t.me/rybar/42050

Рисунки
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: @galabobsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: @madisonartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: @ludisinegaudioНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: @ludisinegaudioНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: TWO-FACEDНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: _G@meR_Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: @vladimir_n_kireevНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Автор: ВыходНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Александр Антонов, командир экипажа Су-24М ЧВК Вагнер, и Владимир Никишин, штурман, героически погибшие 2 декабря 2022 под Бахмутом. Канал: Я вижу

ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35

Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 35И на сегодня всё!

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