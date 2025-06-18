Компартия Израиля и ХАДАШ

выступают против нападения

правительства Нетаньяху на Иран

В заявлении, опубликованном в пятницу, 13 июня, в социальных сетях, в связи с ударами Израиля по ядерным и военным объектам в Иране, Коммунистическая партия Израиля и левая коалиция ХАДАШ (Демократический фронт за мир и равенство) осуждают действия правительства Нетаньяху.

Правительство Нетаньяху втягивает регион

в широкую и опасную эскалацию

ХАДАШ и Коммунистическая партия Израиля выступают против широкомасштабной атаки Израиля на Иран, которая произошла сегодня рано утром и является частью попытки правительства Биньямина Нетаньяху при поддержке парламентской оппозиции втянуть регион в еще более широкую эскалацию. Мы призываем остановить то, что сегодня выглядит как начало опасной войны, в которую может быть вовлечен весь Ближний Восток.

Фронт и партия подтверждают свое принципиальное неприятие всех программ создания ядерного оружия – на Ближнем Востоке и во всем мире без исключения – и призывают все страны соблюдать международные договоры, направленные на предотвращение гуманитарных катастроф в мире.

Мы предупреждаем о риске того, что израильское правительство может воспользоваться созданной им ситуацией для осуществления еще более опасных планов против сектора Газа и оккупированного Западного берега, и призываем мир занять реальную и действительную позицию, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу.

Мы призываем к публичному протесту против этой эскалации, соблюдая при этом правила защиты безопасности и благополучия жителей.

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