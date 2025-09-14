Кое-что об Исаакиевском соборе

Тут не будет описания самого Собора или истории его строительства. Просто некоторые фото и факты об этой жемчужине города. Исаакиевский собор является самым крупным собором в России и четвертым по величине в мире.

вы знали, что Исаакиевский собор петербуржцы называли "чернильницей"?

Когда собор был только построен, он не понравился горожанам.

За его непривычные для того времени формы Исаакий прозвали "чернильницей".

Интересно, что Исаакиевский собор стал самым дорогим храмом, построенным в Европе в то время. Стоимость работ составила 23 миллиона рублей, а возводился он 40 лет. Это было обусловлено особенностями грунта и сложностью конструкции. Первое здание Исаакиевского собора не являлось храмом в привычном для нас понимании.

У работников Адмиралтейской слободы не было ни одной церкви, поэтому Петр I приказал организовать ее в перестроенном чертежном амбаре.

10 июня 1710 года скромная церквушка была освящена во имя святого преподобного Исаакия Далматского.

Не всем известно, что современный Исаакиевский собор - это уже четвертый по счету храм за историю нашего города, а как же выглядели первые три?! Первая Исаакиевская церковь располагалась на месте нынешнего фонтана в Адмиралтейском саду.

Церковь была заложена в день Святого Исаакия Далматского в 1710 г. Здание было деревянным, одноэтажным, простой формы. Это та самая церковь, в которой Петр I венчался со своей женой – будущей императрицей Екатериной I. Церковь была очень мала, и вскоре здание было перестроено по новому проекту, но уже в камне, на месте нынешнего «Медного всадника».



Вторая Исаакиевская церковь, в камне, была заложена в 1717 г. Пётр I собственноручно заложил первый камень. По облику церковь напоминала Петропавловский собор. Она хоть и была каменной, но стояла очень близко к воде, её фундамент постепенно вымывался, и тогда было принято решение церковь разобрать, а новую возвести на другом месте, подальше от берега.

Третий «Исаакий» начинают строить уже при Екатерине II. Торжественная закладка здания состоялась 8 августа 1768 г. Собор строился уже на месте современного здания, по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. Обстоятельства сложились так, что Ринальди не смог завершить начатую работу. Здание было доведено лишь до карниза, когда после смерти Екатерины II строительство прекратилось, и Ринальди уехал за границу. Вступивший на престол Павел I поручил архитектору Винченцо Бренне срочно завершить работу. Собор получился с искажёнными пропорциями, приземистым, со странным сочетанием роскошного мраморного цоколя и кирпичных стен.

Петербург, который мы не увидим: Исаакиевский собор по проекту Антонио Ринальди Пётр I родился 30 мая, в день памяти византийского святого Исаакия Далматского. Именно поэтому в 1710 году в Санкт-Петербурге появилась деревянная Исаакиевская церковь. Вторая (каменная) Исаакиевская церковь была заложена в 1717 году.

Строительство и эксплуатацию этого здания сопровождали постоянные проблемы: пожар 1735 года, вызванный ударом молнии в шпиль, близкое расположение относительно Невы (21 метр) и слабость фундамента. Всё это предрешило судьбу храма: в 1768 году Екатерина II повелела начать строительство очередного Исаакиевского собора, теперь по проекту Антонио Ринальди.

Однако к моменту смерти Екатерины II собор был построен всего лишь наполовину. Павел I приказал передать оставшийся мрамор на строительство Михайловского замка, а Исаакиевский собор быстро достроить в кирпиче. В результате пришлось уменьшить высоту колокольни, понизить главный купол, отказаться от возведения боковых куполов.

Получившееся в результате здание стало объектом насмешек горожан, в том числе родилась следующая эпиграмма:

«Се памятник двух царств,

Обоим им приличный,

На мраморном низу

Воздвигнут верх кирпичный».

А проект Ринальди так и не был полностью реализован.

Почему Исаакиевский собор строился так долго?

Исаакиевский собор стал самым дорогим храмом построенным в Европе в то время, а возводился он целых 40 лет! Это было обусловлено особенностями грунта и сложностью конструкции.

Но есть и другая, мистическая, версия о причинах долгого строительства. Существует легенда, что некий ясновидец предрек Монферрану смерть сразу после возведения храма. К этому можно относиться как угодно, но архитектор действительно умер спустя месяц после того, как Исаакиевский собор был освящен.

Исаакиевский собор — гордость и душа Санкт-Петербурга. Храм относится к высочайшим купольным сооружениям мира. Современный собор был третьей попыткой возвести в северной столице каменный храм во имя византийского святого Исаакия Далматского. Первый заменил деревянную церковь в 1717 году. Но его поставили на неудачном месте — воды Невы постоянно подмывали фундамент. Второй, заложенный по приказу Екатерины II на месте современного собора, не был достроен по причине смерти императрицы и отказа архитектора Антонио Ринальди продолжать работу. Третий проект принадлежит Огюсту Монферрану, завершившему строительство собора в 1802 году.

А вы знали, где можно увидеть самого большого голубя в Петербурге? Как раз в Исаакиевском Соборе Голубь - один из самых известных символов мира. Поэтому не случайно главный купол Исаакиевского собора украшает образ Святого Духа в виде голубя с распростёртыми крыльями. Размах его крыльев составляет 206 см. Скульптура весом 84 кг, размером от клюва до хвоста 165 см, находится на высоте более восьмидесяти метров (86,5 м) и зрительно создаёт впечатление парящего голубя. Главный купол Исаакиевского собора украшает изображение Богоматери в окружении святых, выполненное К. П. Брюлловым, и образ Святого Духа в виде голубя с распростёртыми крыльями, гармонично завершающий композицию. Фигура выполнена мастером Иваном Дылевым в середине XIX века на заводе Ч. Берда методом гальванопластики из меди и покрыта серебром. Скульптура состоит из трёх частей: туловище с головой и хвостом, и два крыла, которые прикреплены к нему винтами. В период, когда в Исаакиевском соборе был представлен маятник Фуко (1931–1986), скульптура голубя была демонтирована и установлена на специальном постаменте в интерьере собора. После того как был снят маятник Фуко, фигуру голубя отреставрировали и в 1989 году поместили на историческое место. Парящий голубь в солнечных лучах вновь стал центром притяжения внимания посетителей. В этом веке голубь тоже спускался вниз - на время реставрационных работ купола 2017- январь 2019.

19 февраля 1930 года были сняты на переплавку колокола Исаакиевского собора… В XIX веке колокола состояли не только из меди и олова, но даже из золота и серебра — для создания выделили 4 тысячи пудов старинных пятаков, сделанных и из этих металлов. Но драгоценный звон заглушила революция. В 1930 году трест «Рудметаллторг» приступил к работам по снятию колоколов с Исаакиевского собора. Это было связано с тем, что в храме открывался антирелигиозный музей.

Колокола были отправлены на переплавку в мастерские Монументскульптура и на завод имени К.Е.Ворошилова. Первые колокола, отлитые на заводе Ивана Стуколкина на Малой Охте, были установлены на Исаакие в 1848 году. В сопроводительных документах было записано: «Колоколов всех одиннадцать. Общий вес всех их 4349 пудов, а стоимость 62 029 рублей 89 копеек серебром…». 11 колоколов размещены на четырёх колокольнях. И вот в 1930 году эти колокола сняли. Спустя 82 года колокола стали возвращаться в храм. В декабре 2012 года был поднят первый 10-тонный полиелейный колокол. А в сентябре 2013 года еще 14 колоколов (отлитых в Воронеже) подняли на звонницу. Сейчас в Исаакии 16 колоколов — как и при Монферране. Но поменялось расположение. На месте самого крупного находится лифт. А самый тяжелый Благовест нашего времени весит 17 тонн. Появился около двух лет назад. Механизм оборудовали электронной системой, запускающей удары дистанционно. В обычный день звон колоколов Исаакиевского собора горожане могут услышать трижды. В 9 часов, во время утренней службы, в 16 — во время вечерней. А ровно в полдень одновременно с пушкой Нарышкина бастиона на той стороне Невы, звонит второй по величине колокол, отбивая 12 раз.

Больше — только по праздникам и траурным дням. Удары многотонных колоколов слышны далеко за пределами Исаакиевской площади. Один из главных символов города всегда возвещает горе, так и благую весть.

Купол Исаакиевского собора Купол Исаакиевского — это один из самых величественных и узнаваемых символов города на Неве!

Как наносили позолоту на купол Исаакиевского собора?

Купол Исаакиевского собора — самый большой позолоченный купол в мире. На него израсходовано 100 кг золота (для сравнения: на золочение шпиля колокольни Петропавловского собора потрачено всего 8 кг). Золочение выполнялось огневым методом: на медные листы наносили сплав золота с ртутью, называемый амальгамой, а затем, нагревая листы, выпаривали ртуть. При этом атомы золота проникали внутрь медных листов и закреплялись в них навечно.

Золочение продолжалось с 1835 по 1843 год. На куполе собора до сих пор сохранилась оригинальная позолота, которая продержалась уже более полутора веков. Однако при всех достоинствах метод огневого золочения имеет один существенный недостаток — пары ртути чрезвычайно ядовиты, поэтому золочение купола Исаакиевского собора стоило жизни аж шестидесяти человек.

Во время Великой Отечественной войны купол собора часто красили. На свой страх и риск ленинградцы вручную красили его то зелёной, то темно-серой краской. ⁣⁣

Убранство Исаакиевского собора Для золочения купола потребовалось около 100 кг драгоценного металла и 8 лет работы. При его золочении из-за паров ртути погибло около 60 мастеров. Всего для отделки храма использовали 400 кг золота, 500 кг лазурита, 16 тонн малахита и др.

Колоннада Исаакиевского собора - лучшая обзорная площадка Петербурга Именно так решили подписчики канала "Петербургские истории". Площадка находится на высоте 43 метра над землёй. С колоннады видны почти все основные достопримечательности Санкт-Петербурга. Вход на колоннаду собора располагается со стороны Исаакиевской площади, справа от музейных ворот – в юго-восточной колокольне. По пути вас ожидают 262 ступеньки, из них 211 винтовых – в башне и 51 – по металлической лестнице над крышей. Выбор времени посещения колоннады зависит от ваших предпочтений. Меньше всего гостей по утрам. Лучшие фото Зимнего дворца и Петропавловки получаются в середине дня.

Исаакиевский собор в деталях Хранители города Парящие ангелы Исаакиевского собора

Всего на главном куполе собора установлено 24 скульптуры. Ангелы парят на высоте 60 метров над городом. Один благословляет Северную столицу крестом, другой оберегает людей, третий зорко следит за всем происходящим. Другая легенда утверждает, что некоторые из ангелов изображают членов семьи Романовых. Перед их взором прошли революции и войны, сменились правители, а они продолжают верно защищать свой город.

Разработал скульптурную композицию архитектор Иван Герман в 1838 году. Не все, конечно, но у некоторых схожесть прослеживается.

Горельеф на западном фасаде Исаакиевского собора. Санкт-Петербург Проект монументально-скульптурного оформления экстерьера (четыре горельефа на фронтонах и скульптура по их углам, скульптура аттика и балюстрады купола, барельефы дверей в нишах портиков) был разработан Монферраном в 1839 году. Изобразительная программа была предложена Олениным уже в 1834 году, она была воплощена с некоторыми изменениями.

Оставаясь всецело в схеме, определяемой принципами ампира, внешний декор собора выполнен не только в ампирных, но и барочных и ренессансных формах, отразив в себе переходный период, когда классицистические установки уже перестали удовлетворять художников, и на смену им пришли новые декоративно-пластические принципы.

Оленин и скульптор Петр Васильевич Свинцов предлагали привлечь для работы над наружным скульптурным убранством отечественных мастеров. Однако по желанию Николая I два фронтона (северного и восточного портиков) исполнил французский скульптор Лемер.

Его работа, по мнению современников, а позднее и исследователей, была не очень удачной, два горельефа других портиков выполнил Иван Петрович Витали, произведения которого случайно увидел Монферран во время своей поездки в Москву.

Фронтоны портиков отливались на заводе Берда в 1840-1845 годах. Статуи 12 апостолов (Витали) венчают фронтоны — три из них — для северного портика — были исполнены гальванопластическим методом на заводе герцога Лейхтенбергского.

Когда-то огонь можно было увидеть на крыше Исаакиевского собора, в четырёх огромных светильниках с ангелами.

Случалось это достаточно редко: около пяти раз в год. Факелы горели только в самые торжественные дни.

К примеру, огонь зажигали 19 февраля 1880 года — в день 25-летия царствования Александра II.

Нет точных данных, когда факелы на Исаакиевском зажигались в последний раз. Точно известно, что в Пасху 1914 года огонь на крыше горел, а система доставки топлива до факелов сохранялась до 1930 года.

«В Исаакиевском соборе горит газ в светильниках, которые держат укреплённые на углах собора ангелы. Это зрелище очень эффектно, так как газ горит в большом количестве и представляет вид пламенного столпа», — писал Сергей Светлов.

Живопись Исаакиевского собора Интерьеры Исаакиевского собора занимают четыре тысячи квадратных метров. Стены и своды сохранили 103 росписи и 52 картины на холсте. Цикл религиозно-исторической живописи выполнен 22 художниками. Купол собора площадью 816 квадратных метров, по большей части, расписан Карлом Брюлловым. Он почти полностью его закончил, когда сырость и холод подорвали здоровье художника. Роспись Брюллова лучше других перенесла войну и сырость. Утрата составила лишь 15% верхнего слоя. И была восстановлена за три месяца после войны. Дело Брюллова заканчивал товарищ по академии – Петр Басин – чиновник, променявший карьеру на рисовальные курсы. Он очень плотно был вовлечен в роспись храма и создал не менее 40 религиозных картин. Исаакиевская площадь, 4

Исаакиевский собор в деталях Ещё скульптуры Собора Внутри Исаакиевского собора Дух захватывает! Еще фото внутреннего убранства от Юлии Пуховой Но какой-то Собор у нее мрачноватый. Невероятной красоты величественные своды Исаакиевского собора, Санкт-Петербург фотографа Максима Берьянова Фотограф: Максим Берьянов Вот еще купол

Витраж в Исаакиевском соборе Это самый большой и известный витраж в Европе. Величественное изображение Воскресшего Спасителя в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, установлено в окне главного алтаря храма в 1843 году.

Изготовлением витража площадью 28,5 квадратного метра руководил Макс Эмануэль Айнмиллер. С этого изображения Воскресшего Христа началось «законное» появление витражей в русских православных храмах. Вид сверху на Исаакиевский собор, Санкт-Петербург Исаакиевский собор не только музей, но и является действующим храмом. Здесь ежедневно, кроме среды, проводятся богослужения - в 9-00 и 16-00. Вот тогда музей превращается в собор, а вход на службу бесплатный.