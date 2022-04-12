Новый завод компьютеров и смартфонов в Твери

В Твери запускают новый завод для монтажа печатных плат, сборки планшетов, серверов и другого вычислительного оборудования. Сможет ли российская продукция заместить ушедших с нашего рынка тайванских и корейских гигантов? Разберём в сегодняшнем выпуске, а также расскажем про другие новости импортозамещения за неделю, о спуске на воду новой подводной лодки и о истории одного смелого поступка.

Новый завод

Группа «Аквариус» запускает ещё один завод электроники. На площади в 27 тыс. кв. метров будет развёрнут выпуск серверов, систем хранения данных, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, карманных персональных компьютеров, принтеров и многофункциональных устройств. При объёме инвестиций в 5 млрд рублей завод будет выпускать до 1,5 млн устройств в год, а общий объём выпуска «Аквариуса» таким образом увеличится до 2,5 млн устройств в год. Планируется создание более 500 дополнительных рабочих мест с перспективой увеличения до полутора тысяч.

Марка «Аквариус» нашим постоянным зрителям хорошо известна. Это предприятие работает с 1989 года и выпускает широкую линейку различной электроники, в основном для нужд госсектора. Согласно требованиям Минпромторга конструкция отечественного устройства, его документация, программное обеспечение должно быть создано строго в России. Кроме того, операции по сборке и монтажу элементов электронной компонентной базы на печатную плату с центральным процессором тоже должны выполняться на российском производстве, чтобы исключить возможность шпионских закладок. Всё это уже давно реализуется силами «Аквариуса», который недавно ко всему прочему радикально расширил свой Центр разработки.

При этом, конечно же, в производстве используются и импортные комплектующие. Возникает резонный вопрос – как новый завод намерен выпускать по 2,5 миллиона устройств в год в условиях санкций на поставки процессоров и не только?

Разберёмся после краткой сводки новостей.

Время новостей

В Москве начались тестовые испытания первого речного электротрамвая.

Представлен новый вагон-электростанция для пассажирских поездов, а также вагон-минераловоз из алюминиевых сплавов.

На испытания в Ставрополе вышел троллейбус «Адмирал» с увеличенным автономным ходом.

Во Владимирской области построен новый производственный корпус по выпуску автобусов Volgabus, что увеличит объёмы выпуска предприятия втрое.

На КАМАЗЕ введены в эксплуатацию автономные роботы-погрузчики для транспортировки кабин.

На НФМЗ освоили производство компрессорных лопаток ещё для нескольких типов газотурбинных двигателей.

Пермский комбинат «Свеза» на 18% увеличил выпуск фанеры благодаря модернизации производства.

В Забайкалье открыт новый торгово-логистический комплекс.

В Курской области - производство специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак.

Резерв есть

Как известно западные санкции запрещают поставку в Россию современных процессоров, а собственное производство в России не может покрыть все потребности рынка и используется в основном для нужд оборонно-промышленного комплекса. На что же рассчитывает «Аквариус», запуская огромное производство? Как заявили в самой компании, у неё накоплены достаточные складские запасы комплектующих, также заранее закуплено всё необходимое оборудование. Но любые запасы рано или поздно закончатся, следовательно, хоть об этом и не говорится открыто, в России уверены, что найдутся обходные пути для закупки необходимой продукции.

Не случайно на этой неделе Правительство легализовало т.н. «параллельный импорт». Это значит, что теперь мы можем закупать на внешних рынках товары даже без согласия их правообладателей. Например, если мы найдём в Китае или другой стране партию процессоров «Intel», то имеем право ввезти её в Россию без разрешения калифорнийской компании. Это вынужденная, но справедливая мера, ставшая ответом на грабёж наших резервов странами Запада.

Впрочем, и она временная. Вопрос создания собственного производства современных микропроцессоров с повестки никто не снимает. Он сложный, затратный, но теперь уже точно безальтернативный. К нему мы ещё вернёмся, а пока о других важных новостях импортозамещения.

Сделали сами

Миасский автомобильный завод «Урал» ускорит проекты по импортозамещению, чтобы обеспечить технологическую безопасность страны. Один из них — по производству осей и мостов для большегрузов запущен в прошлом году. Планируется, что выпуск первых мостов начнется уже в 2023 году, а к 2025 году производство увеличится до 18 тысяч единиц. Эта продукция будет востребована не только на заводе «Урал», но и на других российских предприятиях, выпускающих сельскохозяйственную и автомобильную технику.

Уралмашзавод изготовил для Норникеля шахтную подъёмную машину взамен импортной. Она способна поднимать за один цикл 25 т горной породы на высоту 1132 м. В данный момент ведётся разработка ещё двух машин для Таймырского рудника.

«Конструкторское бюро химавтоматики» осуществило первую поставку комплекта внутрискважинного оборудования для нужд Ковыктинского месторождения. Оборудование отгружено досрочно и будет эксплуатироваться на крупнейшем по запасам газа месторождении на Востоке России, которое является основным для наполнения газопровода «Сила Сибири».

На первом и единственном в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ в Санкт-Петербурге завершились четырёхмесячные испытания нового насоса российского производства. Он необходим для комплектации заводов сжиженного-природного газа и позволит заменить импортные аналоги.

Также успешно завершились статические испытания кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, в полтора раза превышающим те, что возможны в реальном полете при сочетании самых худших факторов. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов.

Теперь хорошая новость от оборонной промышленности.

«Чёрная дыра»

В четверг на «Адмиралтейских верфях» была спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Уфа». Автономность плавания лодок этого проекта составляет 45 суток, предельная глубина погружения - 300 м, скорость подводного хода - 18 узлов. Особенностью проекта 636.3 является оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и новым радиоэлектронным оборудованием.

Благодаря установке нового электродвигателя, который сделал «Варшавянку» практически бесшумной, она получила неофициальное прозвище «чёрная дыра».

Возможности «Объединённой судостроительной корпорации» позволяют выпускать по 2 такие лодки в год. В России 6 подводных лодок проекта 636.3 эксплуатируется Черноморским флотом, 3 эксплуатируются и 3 единицы строятся для Тихоокеанского флота и ещё одна заказана для Балтийского флота и находится на стадии закладки.

Теперь о героях.

Время Человека

В Волгоградской области 15-летний кадет Даниил Золотарёв, прогуливаясь вечером в парке, заметил, что в озере тонет человек. Оказалось, что семилетний ребёнок провалился под тонкий лёд и никак не мог выбраться. С берега на его попытки безучастно смотрели взрослые зеваки. Даниил, не раздумывая, сбросил верхнюю одежду и по всем правилам спасения пополз к мальчику. Но лёд всё равно не выдержал и сам спаситель оказался в ледяной воде, в месте глубиной не менее двух метров. Однако он смог дотолкать ребёнка до берега, где вытащить его помогли прохожие. Даниил передал спасённого взрослым и сам побежал домой, чтобы согреться, о своём поступке он никому ничего не рассказал.

Но весть о герое быстро разнеслась по маленькому городу. Даниил получил почётную грамоту, но не считает свой поступок героическим. Готовим смелому парню подарок от лица нашего проекта.

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