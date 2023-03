Пригожин отвечает

Запрос от редакции издания Daily Storm

Здравствуйте!

Это российское издание Daily Storm. Мы хотим задать вопросы Евгению Викторовичу Пригожину. Приглашен ли Евгений Викторович 21 февраля в Гостиный двор на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию? В случае, если Евгений Викторович не сможет лично присутствовать на мероприятии, отправит ли он своего представителя или представителя ЧВК «Вагнер»?

Публикуем комментарий Е. В. Пригожина:

«Нет. На послание я не приглашен. Я или мои сотрудники никогда не участвовали в мероприятиях такого формата. И в этот раз участвовать не планируем.

ЧВК «Вагнер» работает под Бахмутом. У нас есть чем заниматься. А послание Президента Федеральному собранию мы увидим, как и все простые россияне, в средствах массовой информации».

Запрос от журналиста Александра Чаленко (Украина.ру

Евгений Викторович, режиссер Егор Кончаловский, снявший боевики Антикиллер и Антикиллер-2, в интервью Украина.ру сказал, что готов снять фильм-экшн о Донбассе и ЧВК «Вагнер» в сотрудничестве с вами. А вы готовы поработать над таким фильмом с Кончаловским?

Публикуем комментарий Е. В. Пригожина:

«Я не в курсе, кто что снимает. Когда моя компания «Аурум» вместе с продюсером Сергеем Щегловым снимала «Лучшие в аду» на территории Попасной, это и был фильм-экшн. Бойцы вместо актеров под масками были настоящими и выстрелы реальными. Безусловно, я буду снимать следующие картины, но буду делать это в привычном коллективе. Ко всем с уважением, и желаю творческих успехов, но без меня».

Запрос от редакции издания RTVI

Добрый день! Беспокоит журналист RTVI Дмитрий Никитин. Ко мне обратилась группа инженеров, разработавших аппараты внешней фиксации, применяемые при оказании помощи при минно-взрывных травмах, а также устройства для обнаружения и подавления БПЛА в диапазонах, использующихся в зоне СВО. Они сообщили, что направили сведения о своих проектах на указанные контакты «ЧВК Вагнер Центра».

Разработчики указывают, что, несмотря на заявленные цели по развитию научно-технического прогресса и повышения обороноспособности Российской Федерации, никакой обратной связи от «ЧВК Вагнер Центра» добиться не удалось. В связи с этим просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Как устроена работа «ЧВК Вагнер Центра» по отбору поступающих заявок?

2. Сколько проектов с момента начала работы Центра получили поддержку и какую? Какой объем инвестиций выделил Центр с момента начала работы?

3. Проекты каких направлений по вашему мнению являются наиболее приоритетными?

4. Можете ли вы назвать проекты, которые были реализованы при помощи Центра на сегодняшний день?

5. Знакомились ли вы с проектами, описанными выше?

Публикуем комментарий Е. В. Пригожина:

«У «ЧВК Вагнер Центра» есть собственные регламенты. Из разработок «ЧВК Вагнер Центра», мы многое внедряем в боевую работу. Раскрывать данные о проектах и объемах инвестиций считаю нецелесообразным. С разработками, о которых вы говорите, я пока не знаком. Я попрошу коллег их отыскать, тогда мы разберемся, полезны они или нет. Безусловно, в любом случае, проинформируем разработчиков».

ЧВК «Вагнер» столкнулись с проблемой при размещении рекламы о наборе добровольцев на телевидении. Мы обращаемся к рекламным агентствам, а также к федеральным, региональным и местным телеканалам, которые могут разместить нашу рекламу. Мы просим связаться с нами и прислать свои предложения на электронную почту или в мессенджер:

Электронная почта: WagnerTV@yandex.ru

Мессенджер: https://t.me/SprosiWagner

Запрос от редакции издания «Точка ART»

Знаем, что сейчас, как и всегда, Вы заняты решением боевых задач в зоне СВО, и будем благодарны, если у Вас будет возможность ответить на наш запрос, касающийся, так сказать, работы в тылу.

16 февраля 2023 года новым руководителем ЦВЗ «Манеж» стала Анна Львовна Ялова, с осени 2022 года исполняющая обязанности директора. О ее назначении сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Известно, что Анна Ялова — родная сестра Юлии Яловой, которая в свою очередь является женой Алексея Порошенко — сына бывшего президента Украины.

Несмотря на возмущение общественности, комментариев со стороны Смольного не последовало; по имеющейся у нас информации, на запросы СМИ, касающиеся ситуации также не отвечают. Губернатор Санкт-Петербурга не первый раз допускает возникновение в городе подобных случаев.

Редакция журнала просит Вас прокомментировать назначение и уточнить, как петербуржцы и жители регионов России, на Ваш взгляд, могут противостоять подобным ситуациям, а также каким образом СМИ и горожане должны добиваться официальных ответов на подобные запросы.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Ваш вопрос вполне резонен. Буквально на днях мне звонили из «Невских новостей», и я уже давал по поводу него достаточно подробное разъяснение.

В двух словах могу сказать следующее. В Санкт-Петербурге плотно укоренилось кланово-коррупционное правление. В этом кланово-коррупционном правлении все маски сорваны. Никто ничего не скрывает. Существуют династии государственных расхитителей, существуют династии людей, которые фактически приватизируют те или иные государственные учреждения. Многие чиновники не стесняются своей чрезмерно роскошной жизни. Поэтому на жителей города, на народ и на его мнение им абсолютно наплевать. А так как им наплевать на тот самый народ, то какая разница вице-губернатору Пиотровскому, что думают горожане о присутствии в госструктурах родственницы Порошенко Анны Яловой.

Мнение людей губернатора Беглова и его свиту интересует меньше всего. Будет ли заниматься вредительством родственница человека, который открыл новую страницу геноцида России или человека, повинного в сотнях и тысячах смертей, не знаю. Может быть не будет. Но то, что будет – вероятность высока. Поэтому действие петербургских властей выглядит как призыв: «Враги России, добро пожаловать в правительство Петербурга!».

Публикуем запрос от редакции издания «Накануне»

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ».

В Бахмуте при сборе тел украинских военнослужащих был найден забавный документ.

В ходе столкновений с бойцами "Вагнера" погиб Сергей Александрович Зеленский, военнослужащий регулярной армии Украины.

"Поэтому вывод следующий: в Бахмуте убит Зеленский", - Евгений Пригожин.

Е. В. Пригожин пообщался с раненными бойцами ЧВК «Вагнер» и ответил на их вопросы. Поспорил с бывшим военным, кто лучше воюет: ЧВК или Минобороны - в итоге бывший военный без глаз.

Евгений Пригожин на встрече с ранеными "музыкантами" из числа бывших заключенных рассказал о редких случаях возвращения в лагеря и порекомендовал не потерять шанс на новую жизнь.

На данный момент показатели ежемесячной повторной преступности в России сократились с 4,5% до 0,38%.

"Все, кто выходят, думают, ну его нафиг, поживу нормальной жизнью. Из 700 человек первых один вернулся".

Сотрудники, в свою очередь, поблагодарили Пригожина за все, что делает для них компания, особенно - за достойное отношение после ранений.

«За такое отношение готов и жизнь отдать»

Евгений Пригожин посетил раненых бойцов ЧВК «Вагнер». Ответил на вопросы, выслушал жалобы и предложения.

Как оказалось, жаловаться особо и не на что: «На что жаловаться-то? Пять звезд - как в кино!», - сказал один из «музыкантов».

Публикуем запрос от журналистки Екатерины Лушниковой

Здравствуйте,

По данным правительства США, с начала СВО в рядах ЧВК «Вагнер» погибло около 30 тысяч бойцов.

Как бы вы могли прокомментировать эту информацию, соответствует ли она действительности?

Если нет, сколько погибших и раненых в рядах ЧВК "Вагнера" на самом деле?

Сколько было расстреляно или забито кувалдой за измену и дезертирство?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Екатерина, спасибо за вопрос. Действительно, с начала СВО большое количество погибших. Их значительно больше, чем 30 тысяч. Я думаю, что около 100-110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах ЧВК «Вагнер», а погибли, попадая на боевые порядки ЧВК «Вагнер». И все это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК «Вагнер». Поэтому общее количество погибших украинских солдат – около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер». Надеюсь, вам нравится мой ответ.

Военнопленных мы не расстреливаем и кувалдой не забиваем. Однако, дорогая Екатерина, если вы в составе дружной компании из правительства США прибудете к нам, то возможно, мы подумаем, каким образом использовать кувалду. Спасибо».

Запрос от корреспондента издания REX

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я полностью согласен с Александром Вучичем. Он президент Сербии, и он сам примет решение, что ему необходимо делать. Уже неоднократно комментировал и еще раз подтверждаю: «Ни одного сотрудника ЧВК «Вагнер» никогда не было в Сербии. Кроме тех этнических сербов, которые, когда-то, в далеких 2014-2015 годах, воевали в наших рядах. Безусловно, ни за какими митингами мы не стоим. ЧВК «Вагнер» убивает, а не митингует».

Запрос от редакции издания Daily Storm

Здравствуйте, Евгений Викторович! Вас беспокоит журналист Daily Storm Александр Пучкарев. Наша редакция хотела бы задать Вам вопрос касательно сегодняшнего обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию:

Как Вы оцениваете послание Владимира Владимировича к Федеральному собранию и что думаете об инициативе президента по созданию фонда по поддержке участников СВО и их семей?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Уважаемый Александр! Я, к сожалению, был весь день занят работой по организации обеспечения боевых действий и не смог посмотреть обращение Президента. Обязательно это сделаю, как только позволит устойчивая связь, и мы с вами свяжемся».

Запрос от редакции издания Wall Street Journal и ответ:

Добрый день, господин Пригожин!

Обращаемся к Вам в связи с готовящейся статьёй газеты The Wall Street Journal о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке. Будем благодарны за Ваши ответы на изложенные ниже вопросы.

Согласно разведданным, собранным США, Вы предложили материальную и оперативную поддержку чадским повстанцам, чтобы помочь им осуществить заговор с целью дестабилизировать переходное правительство Чада и, возможно, убить президента Махамата Идрисса Деби. Так ли это? Есть ли у вас какие-либо комментарии на этот счет?

В январе 2023 г. министерство финансов США заявило, что сотрудники ЧВК "Вагнер" были причастны к преступной деятельности, в том числе к массовым казням, изнасилованиям и физическому насилию в Центральноафриканской Республике и Мали, что подтверждает обвинения местных жителей и правозащитных групп. Верны ли эти утверждения, и есть ли у вас какие-либо комментарии?

По словам американских и африканских официальных лиц, нынешние угрозы президенту Деби и правительству Чада исходят от союзов между чадскими повстанцами и ЧВК "Вагнер", в том числе в Ливии и Центральноафриканской Республике. Есть ли у Вас комментарий по этому поводу?

Проведенная нами журналистская работа указывает на то, что ЧВК "Вагнер" подписала контракты на военную помощь и помощь в обеспечении безопасности с африканскими правительствами, а также с ливийской группировкой. Управляемые Вами компании также получили лицензии на добычу золота, в том числе в Судане и Центральноафриканской Республике. Так ли это? Есть ли у Вас комментарий?

Проведенная нами журналистская работа указывает на то, что чадская повстанческая группировка "Фронт перемен и согласия" (FACT), убившая бывшего президента страны Идрисса Деби в апреле 2021 года, сражалась вместе с ЧВК "Вагнер" в Ливии. Так ли это? Есть ли у Вас комментарий?

В записи, распространенной в соцсетях в феврале 2022 года, Тиман Эрдими, лидер другой чадской повстанческой группировки, "Союз республиканских сил", попросил Абдулкассима Альгони Тиджани, тогдашнего специального советника президента Центральноафриканской Республики Фостина Арканжа Тудеру, убедить «русских» приехать в Чад, чтобы те вытеснили действующего президента Махамата Деби, а также Францию. Нам известно, что представитель ЧВК "Вагнер" в ЦАР уже отрицал какие-либо планы по дестабилизации Чада. Было ли Вам известно об этом звонке, и какой была ваша реакция?

Согласно сообщениям Организации Объединенных Наций, повстанческая группа FACT, убившая бывшего президента Чада, до недавнего времени имела 700 боевиков, дислоцированных в Джуфре - военной базе на юге Ливии, в то же время, когда на базе также находился персонал ЧВК "Вагнер". Так ли это и есть ли у вас какие-либо комментарии?

Проведенная нами журналистская работа указывает на то, что администрация Байдена оказала давление на ливийского командующего Халифу Хафтара, с тем чтобы тот изгнал ЧВК "Вагнер" из Ливии. Есть ли у Вас комментарии по этому поводу?

В январе 2023 г. министерство финансов США признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией за ее действия в боевых действиях на Украине по указанию президента России Владимира Путина. Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу назначения Минфина США и его оценки вашей роли в войне на территории Украины?

Заранее благодарим Вас за ответы на наши вопросы, а также за любую другую информацию, которой Вы готовы поделиться для нашего рассмотрения данной темы.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

"Уважаемые господа, я охотно бы ответил. Но такой шквал бесполезных, глупейших, высосанных из пальца вопросов, которые являются не чем иным как обвинением ЧВК "Вагнер" во всех грехах — начиная от некрозоофилии до продажи человеческих гениталий для пересадок, что времени, к сожалению, не хватает.

Поэтому для того, чтобы ответить на ваши вопросы, подключатся мои коллеги, которые хорошо разбираются в данном вопросе".

Публикуем заявление Е.В. Пригожина:

"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку". 8:59, 24.02.2023г.

Тут высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее:

Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём.

Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ.

Вокруг ТЕБЯ — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав ТВОЕ имя, плюются в ТВОЮ сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ.

Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами.

Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК «Вагнер».

А ТЫ, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который ТЕБЯ содержит.

Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать».

В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария.

Публикуем пояснение Е.В. Пригожина:

«Сотни тысяч воюют, и кто-то из них погибает — вот, что имеется в виду».

Запрос от редакции Telegram-канала «Двач/Ньюсач» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Вас беспокоит редактор телеграм-канала «Двач/Ньюсач» Пётр Зимин. Наша редакция хотела бы задать Вам вопрос касательно сегодняшнего заявления Игоря Стрелкова (Гиркина), в котором он обвинил «уголовников из Вагнера» в убийстве создателя телеграм-канала «Zаписки Авантюриста» Игоря Мангушева. Как бы вы могли прокомментировать это заявление?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Когда Мангушев получил ранение, все говорили, что это мой друг. Я его не видел в глаза, а эту фамилию впервые услышал 5 февраля в СМИ.

Что касается заявления, то, что сказал Стрелков — это как бабка надвое сказала. Если Стрелков хочет расследовать, то пускай в составе следственной группы выезжает на место убийства и разбирается».

Запрос от редакции издания «НьюсИнфо»

Здравствуйте, Евгений Викторович. В Сети разгорелся огромный скандал из-за того, что Алексей Столяров, известный российский блогер, в своих социальных сетях поддержал иноагента Юрия Дудя и его антивоенный пост. После чего одной из своих возмущенных подписчиц он нахамил в личных сообщениях, сказав дословно: «Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не …… мне тут».

Можете ли вы прокомментировать данный скандал, с учетом того, что вы неоднократно реагировали на подобные проявления руссофобии.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Не знаю, что это за блогер Столяров, никогда не смотрел его передачи. Но раз он девчонок может отправлять на фронт, то, видимо, это очень большой начальник — возможно, чуть ли не самый главный. Но могу дать инструкцию, что необходимо сделать. Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но так как там был вопрос: «Вдуть или не вдуть», то перед этим можно ему вдуть».

Запрос от редакции интернет-газеты «Глас Народа»

Здравствуйте, Евгений Викторович! Сегодня стало известно, что Медиагруппа "Патриот" внесена в список компаний, в отношении которых действуют санкции ЕС. Скажите, пожалуйста, каким образом это может на Вас отразиться?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и New York Times и, скорее всего, придется нести большие затраты, потому что обычная комиссия при взаимодействии с ними достигает 20 процентов. Конечно, это усложнит вмешательство в работу Европейской комиссии. А вот выборы президента США 2024 года, я думаю, пройдут штатно, и мы сумеем на них повлиять, так как пока американские санкции на медиагруппу «Патриот» не распространяются. В случае, если и это произойдет — тогда мы, конечно же, мы подключим юристов и будем настаивать на снятии ограничений с газетой The Wall Street Journal, так как у нас с ними подписан договор, который действует до середины 2025 года».

Запрос от информационного агентства LIVE24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович. ЕС ввёл отдельный блок санкций в отношении ЧВК «Вагнер», в который включены 11 физлиц и 7 организаций, об этом сегодня сообщил Жозеп Боррель. Просим вас прокомментировать данную информацию.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Конечно, это затруднит работу, потому что мы не сумеем пользоваться необходимым объемом европейских систем вооружения. Мы уже привыкли к оружию натовского образца. Оно полезно тем более во время недостатка боеприпасов.

Теперь такие закупки усложнятся, но мы имеем достаточно неплохие каналы с европейскими производителями. В том числе, можем выкупать бартером за золото в слитках, а также начать получать оружие по несырьевым сделкам с учетом наших возможностей и передать часть сельхозугодий в Латинской Америке для расчетов за получаемое из США и Европы вооружение».

