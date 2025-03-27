«Москва слезам не верит» - как фильм о женском счастье оценили во всём мире

История создания кинофильма «Москва слезам не верит» едва ли не интереснее, чем его сюжет. Сценарий Валентина Черных не победил на конкурсе городского масштаба. Маргарита Терехова и Ирина Купченко отказались играть главную роль. Бюджет на съёмки выделили очень скромный — всего 550 тысяч, в то время как «Сталкер», который снимали буквально в соседнем павильоне, стоил в два раза дороже. Новости СМИ2

Вспоминаем любимую картину и рассказываем, с какими трудностями столкнулись создатели фильма, а также почему лента не понравилась кинокритикам и политикам, но имела успех у зрителей по всему миру. Афиша фильма «Москва слезам не верит». Фото Валерия Щеколдина. 1982 год. Источник: russiainphoto.ru

Девятнадцать дней и двадцать лет

Иногда великие картины появляются случайно. Одни режиссёры медленно и скрупулёзно ведут работу, но выходит провал. Другие начинают практически без подготовки — и создают шедевр. Например, Алексей Балабанов написал сценарий «Брата» на даче за несколько дней, а съёмки длились чуть больше месяца. Случайно появилась и оскароносная работа Меньшова.

В 1970‑х годах объявляют конкурс сценариев о Москве. Тогда уже не молодой, но всё ещё малоизвестный выпускник сценарного факультета ВГИКа Валентин Черных решил участвовать в конкурсе и написал работу под названием «Дважды солгавшая». Создание сценария заняло 19 дней.

«Дважды солгавшая» сочетала в себе сказочный сюжет, советские реалии и комедийный настрой. Особую похвалу получил сценарный ход, когда героиня заводит будильник, ложится спать, а просыпается через 20 лет. Меньшов вспоминал, что этот момент вдохновил его начать работу над фильмом. В оригинальном сценарии эпизод выглядел так:

«Шёл третий час ночи. Катерина поставила стрелку будильника на шесть утра, подумала и перевела на без десяти шесть, но, посмотрев на полотнища пелёнок, поставила на половину шестого утра. Ей оставалось спать три часа… * * * Трещал будильник, Катерина нажала кнопку, повернулась на другой бок, но через мгновение всё-таки заставила себя встать. Она накинула халат и прошла в ванную. Посмотрела на себя в зеркало. Это была почти прежняя Катерина, только прибавились морщинки в уголках глаз и в пышных по-прежнему волосах проглядывала седина».

«Дважды солгавшая» стала медленно обретать жизнь под новым именем — так начался путь фильма «Москва слезам не верит». Меньшов дополнил сценарий — режиссёр использовал записки, которые вёл на протяжении нескольких лет. Многие диалоги, крылатые фразы и комичные ситуации перекочевали в фильм из быта Владимира Валентиновича.

Через тернии к звёздам

К будущей ленте Меньшова относились несерьёзно, считали её очередной комедией, которую никто не заметит. Картина казалась вторичной и бессмысленно вызывающей: темы аборта, тяжёлой жизни одинокой матери, судьбы провинциалки в большом городе были бы прекрасным основанием для драмы, а не комедийного фильма.

От главной роли отказались Маргарита Терехова, Анастасия Вертинская и Ирина Купченко. Евгению Ветлову не утвердил худсовет. В итоге Катерину сыграла жена режиссёра — 37-летняя Вера Алентова, которая очень напоминала девушку, описанную в сценарии. Алентова прошла тот же путь, что и главная героиня: переезд в столицу из провинции, трудности в личной жизни и невероятные амбиции.

«И было ей тогда семнадцать лет. Была она с тонкой талией, грудь распирала узкую кофточку, бедра уже округлились. И парни, несущиеся к станции метро, оглядывались на неё».

Вера Валентиновна признавалась, что фильм «перевернул её жизнь». Хоть она и была женой режиссёра, утвердить её на роль без кинопроб не могли, актриса проходила их на общих условиях. Меньшов не выделял Алентову на фоне остальных членов съёмочной группы и даже, наоборот, относился к ней строже. Ирина Муравьёва и Вера Алентова. Источник: kinopoisk.ru

На роль Гоши, возлюбленного Катерины из второй серии, пробовался Виталий Соломин (Ватсон из советской экранизации «Шерлока Холмса»), претендовал Вячеслав Тихонов (Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны»), но Меньшову никто не понравился. Спас просмотр фильма «Дорогой мой человек», в котором режиссёр отметил актёрскую работу Алексея Баталова (хотя актёр был на десять лет старше персонажа). Алексей Баталов. Источник: kinopoisk.ru

Роль Людмилы, подруги Катерины, исполнила Ирина Муравьёва. Актриса рассказывала:

«Этот сценарий я прочла от начала до конца запоем, пришла к Меньшову (он меня вызвал) и откровенно ему сказала, что только я смогу сыграть вам эту роль, я только одна знаю, как надо играть».

Ирина Муравьёва на съёмках фильма. Источник: kinopoisk.ru

Одну из эпизодических ролей, по традиции, сыграл сам режиссёр. Владимир Валентинович вообще известен своими камео: например, одна из самых узнаваемых актёрских работ Меньшова — фрагмент кинофильма «Курьер» Шахназарова, в котором он исполняет роль озабоченного судьбой молодого поколения отца.

За год после премьеры «Москва слезам не верит» посмотрели около 90 миллионов человек. Фильм о провинциальной девушке, приехавшей покорять столицу, до сих пор остаётся одной из самых любимых советских картин российских зрителей.

Лучший иностранный фильм

31 марта 1981 года «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Создатели картины узнали об этом вместе со всей страной — из новостей по телевидению. Забавно, что программа вышла в эфир 1 апреля, из-за чего члены съёмочной группы, включая Меньшова, долго думали, что это розыгрыш.

На вручении премии Меньшов не смог поехать по политическим причинам. Владимир Валентинович рассказывал:

«Закончив фильм „Москва слезам не верит“, я узнал, что, оказывается, я невыездной, на меня лежат там какие-то доносы, и я с фильмом не ездил никуда, хотя кругом были коммерческие премьеры по всему миру. Я так имел возможность тогда объездить весь мир, но был лишён этого».

«Оскар» получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев, который не имел никакого отношения к созданию фильма. В победе мелодрамы советское руководство видело что-то подозрительное. Это же не высокое искусство, как эпическая драма «Война и мир» Сергея Бондарчука, которая выиграла «Оскар» в 1969 году. Из газеты «Собеседник». 2000 год, № 4

Американские зрители тоже видели политические мотивы в победе Меньшова. Историк и кинокритик Джейн Франклин, побывавшая на зарубежной премьере, вспоминала:

«Я думаю, он пришёлся по душе американцам по причине, имеющей мало отношения к его художественным достоинствам. Фильм „Москва слезам не верит“ появился у нас в тот период, когда Рональд Рейган только стал президентом, а Рейган, как известно, был ярым антикоммунистом, тогда выражение „советская пропаганда“ каждый день появлялось в прессе. Многие американцы в то время были убеждены, что Советский Союз населяют одни коммунисты, этакие роботы, лишённые человеческих чувств, которые даже влюбляются и женятся с разрешения партии. И вдруг появляется этот трогательный фильм о судьбе трёх подруг, изображающий невиданную дотоле Россию и невиданных дотоле русских. Оказывается, они такие же обычные люди, как американцы, у них те же проблемы, они так же влюбляются, ссорятся, мирятся, радуются, негодуют: нет хороших и плохих героев, а есть полнота жизни во всем её многообразии. Изображение Москвы конца 50‑х, с которого начинается фильм, действует успокаивающе, а герои настолько поглощены своими делами, заботами, своим бытом, что невольно начинаешь сомневаться — да впрямь ли для этих людей самое главное победа коммунизма во всем мире? Мне кажется, Меньшову удалось этим фильмом без особых усилий и эффективно добиться очищения коллективного бессознательного американских зрителей от фобии касательно „красной угрозы“ и атомной войны. Жизнь простых советских людей, детально изображенная на экране, их мысли и чувства в тот конкретный период, когда нас больше всего ими пугали — вот, что так понравилось американцам».

Англоязычный постер фильма. Источник: kinopoisk.ru

Критики в СССР и США упрекали фильм за слишком простой сюжет. Однако, возможно, это и стало причиной успеха картины — женщины во всём мире ищут счастья и пытаются осуществить свои мечты. Многие зрительницы узнавали в Катерине себя. Вера Алентова рассказывала:

«Мы получали много очень писем, и почти все говорили, что эта история про меня. „История про меня“ оказалась и в Канаде, и в Париже, и в Анголе, и в Гвинее. Это было так удивительно, потому что мне казалось, что для европейской женщины <…> это всё проблемы какие-то общие, но они оказались общими гораздо шире. Я думаю, что такое же завоевание проходит любая девушка, попадая в столицу, в абсолютно любой точке земного шара».

На конкурсе работа Валентина Черных заняла третье место. Тогда никто не мог даже предположить, что фильм по этому сценарию получит главную кинопремию в мире.

Меньшова долго отговаривали от затеи — сюжет не нравился ни его друзьям, ни будущим участникам съёмочной команды. Режиссёр стоял на своём, его привлекали некоторые сценарные решения. Помимо упомянутого хода с будильником, Меньшов оценил переосмысление сказки о «Принце на белом коне» — джентльменские манеры главного героя порой смотрятся комично, но от этого не менее благородно.

Была и личная причина: сценарий Черных частично совпадал с ситуациями, которые пережил режиссёр. Меньшов с женой тоже приехали в столицу из провинции, жили в общежитии и мечтали покорить Москву. В молодости у них был сложный период, когда они ненадолго расстались, но потом, осознав, насколько любят друг друга, снова сошлись. Сочетание реалистичности и сказочности, трагедии и комедии, драмы и мюзикла обеспечило ленте любовь зрителей по всему миру.

Ярослав Щербинин

https://vatnikstan.ru/culture/moskva-slezam-ne-verit/