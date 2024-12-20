Иосифу Виссарионовичу Сталину 145 лет!

«Родному Сталину». Художник: Решетников Федор Павлович. 1950 г.

В этот день, 21 декабря 1879 года, в городке Гори Тифлисской губернии в простой рабочей семье родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — государственный, партийный, военный деятель, руководитель СССР (1924-1953), теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма, видный организатор и руководитель международного коммунистического и рабочего движения.

С апреля 1922 года — Генеральный секретарь ЦК РКП(б), затем ЦК ВКП(б), с 1934 года — секретарь ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС (с 1952 года). Герой Социалистического Труда (1939). Герой Советского Союза (1945). Генералиссимус Советского Союза (1945).

В период с 1928 по 1940 гг. под руководством И.В. Сталина были реализованы практически три пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 году на Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной войне. В международных отношениях, после прихода к власти нацистов, Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии.

После войны Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное восстановление экономики, разрушенной войной. Под руководством И.В. Сталина советский народ в кратчайшие сроки смог восстановить свою страну и продолжил свое стремительное движение к коммунизму.

Сталин внес огромный вклад в развитие всей марксистско-ленинской науки, дал цельное и законченное учение о социалистическом государстве, развил организационную теорию большевизма. Иосиф Виссарионович показал, что критика и самокритика есть важнейший способ разрешения неантагонистических противоречий при социализме и коммунизме.

При самом ближайшем и непосредственном участии товарища Сталина в 1938 г. был написан «Краткий курс истории ВКП(б)» — энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма, истории СССР и истории партии большевиков.

Имя Сталина по праву стоит в ряду великих имён теоретиков и вождей мирового пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина. Вся жизнь Сталина безраздельно отдана делу освобождения трудящихся от капиталистического гнёта, делу коммунизма.

К сожалению, вскоре после смерти Сталина руководство в партии и советском государстве захватила контрреволюционная оппозиция, наследники и единомышленники меньшевиков, троцкистов, правых реставраторов, тесно связанные с мировым империализмом. Как ни старалась контра уничтожить социализм в нашей стране, остановить локомотив под названием СССР, на всех парах несущийся к коммунизму, быстро у нее не получилось.

Потребовалось целых 35 лет намеренного и целенаправленного вредительства и диверсий в политике, экономике и культуре, настойчивой ревизии марксизма и насаждения буржуазной идеологии во всех областях научного знания, чтобы разложить советский народ, политически дезориентировать его, обезоружить перед лицом классового врага — мирового империализма и подготовить советских трудящихся к реставрации в стране капитализма. Таким образом, только к концу 80-х годов прошлого века путём неимоверных усилий мировому капиталу, действующему в тесном союзе с внутренней контрреволюцией в СССР, удалось повалить советский социализм и разрушить СССР.

Но эта победа контрреволюции временна, новая революционная волна обязательно поднимется, и на этот раз капитализм будет уничтожен в нашей стране окончательно и бесповоротно.

Лучшим способом почтить память товарища Сталина будет вдумчивое изучение его трудов, трудов его учителей и соратников, а также практическое их применение.

Сталин - как историческая личность

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) - это величайшая историческая личность, которая оставила очень большой след в истории нашей страны.

В настоящее время он является одним из самых обсуждаемых людей нашей эпохи. Одни говорят он, кровавый тиран который утопил свою страну в крови, подвергший репрессиям сотни тысяч невинных людей, другие, что великий гений который смог из отсталой аграрной страны воздвигнуть государство победившие фашизм. В этой статье я попытаюсь раскрыть кратко основные вехи жизненного пути этой исторической личности, оставившего огромный след в истории Советского государства так и во всей мировой истории 20 века. Родился Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили) 21 декабря 1879 года в грузинском городке Гори в семье, принадлежащей к низшему сословию. Он был третьим, но единственным выжившим ребенком в семье – его старшие брат и сестра умерли еще в младенчестве. Сосо, как называла мать будущего правителя СССР, родился не совсем здоровым ребенком, он имел врожденные дефекты конечностей (у него были сросшимися два пальца на левой ноге), а также имел поврежденные кожные покровы лица и спины.

У юного Иосифа было очень тяжёлое детство, он воспитывался в бедной семье, отец, Виссарион Джугашвили, был сапожником, а мать, Екатерина Геладзе, подрабатывала домработницей у богатых горожан. Отец часто пьянствовал и избивал жену и сына. В семь лет он чуть было не умер от оспы, которая на всю жизнь оставила отпечаток на лице будущего вождя: Иосиф Виссарионович имел рябое лицо. А в 8 лет его чуть было не задавил автомобиль, из-за чего у Сосо стала плохо гнуться и развиваться левая рука. В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе». И.В.Сталин