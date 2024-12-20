Иосифу Виссарионовичу Сталину 145 лет!

«Родному Сталину». Художник: Решетников Федор Павлович. 1950 г.
В этот день, 21 декабря 1879 года, в городке Гори Тифлисской губернии в простой рабочей семье родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — государственный, партийный, военный деятель, руководитель СССР (1924-1953), теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма, видный организатор и руководитель международного коммунистического и рабочего движения.
В период с 1928 по 1940 гг. под руководством И.В. Сталина были реализованы практически три пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 году на Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной войне. В международных отношениях, после прихода к власти нацистов, Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии.
После войны Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное восстановление экономики, разрушенной войной. Под руководством И.В. Сталина советский народ в кратчайшие сроки смог восстановить свою страну и продолжил свое стремительное движение к коммунизму.
Сталин внес огромный вклад в развитие всей марксистско-ленинской науки, дал цельное и законченное учение о социалистическом государстве, развил организационную теорию большевизма. Иосиф Виссарионович показал, что критика и самокритика есть важнейший способ разрешения неантагонистических противоречий при социализме и коммунизме.
При самом ближайшем и непосредственном участии товарища Сталина в 1938 г. был написан «Краткий курс истории ВКП(б)» — энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма, истории СССР и истории партии большевиков.
Имя Сталина по праву стоит в ряду великих имён теоретиков и вождей мирового пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина. Вся жизнь Сталина безраздельно отдана делу освобождения трудящихся от капиталистического гнёта, делу коммунизма.
К сожалению, вскоре после смерти Сталина руководство в партии и советском государстве захватила контрреволюционная оппозиция, наследники и единомышленники меньшевиков, троцкистов, правых реставраторов, тесно связанные с мировым империализмом. Как ни старалась контра уничтожить социализм в нашей стране, остановить локомотив под названием СССР, на всех парах несущийся к коммунизму, быстро у нее не получилось.
Потребовалось целых 35 лет намеренного и целенаправленного вредительства и диверсий в политике, экономике и культуре, настойчивой ревизии марксизма и насаждения буржуазной идеологии во всех областях научного знания, чтобы разложить советский народ, политически дезориентировать его, обезоружить перед лицом классового врага — мирового империализма и подготовить советских трудящихся к реставрации в стране капитализма. Таким образом, только к концу 80-х годов прошлого века путём неимоверных усилий мировому капиталу, действующему в тесном союзе с внутренней контрреволюцией в СССР, удалось повалить советский социализм и разрушить СССР.
Но эта победа контрреволюции временна, новая революционная волна обязательно поднимется, и на этот раз капитализм будет уничтожен в нашей стране окончательно и бесповоротно.
Лучшим способом почтить память товарища Сталина будет вдумчивое изучение его трудов, трудов его учителей и соратников, а также практическое их применение.https://telegra.ph/21-dekabrya--den-rozhdeniya-IV-Stalina-12-21-2
Сталин - как историческая личность
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) - это величайшая историческая личность, которая оставила очень большой след в истории нашей страны.
В настоящее время он является одним из самых обсуждаемых людей нашей эпохи. Одни говорят он, кровавый тиран который утопил свою страну в крови, подвергший репрессиям сотни тысяч невинных людей, другие, что великий гений который смог из отсталой аграрной страны воздвигнуть государство победившие фашизм. В этой статье я попытаюсь раскрыть кратко основные вехи жизненного пути этой исторической личности, оставившего огромный след в истории Советского государства так и во всей мировой истории 20 века.Родился Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили) 21 декабря 1879 года в грузинском городке Гори в семье, принадлежащей к низшему сословию. Он был третьим, но единственным выжившим ребенком в семье – его старшие брат и сестра умерли еще в младенчестве. Сосо, как называла мать будущего правителя СССР, родился не совсем здоровым ребенком, он имел врожденные дефекты конечностей (у него были сросшимися два пальца на левой ноге), а также имел поврежденные кожные покровы лица и спины.
У юного Иосифа было очень тяжёлое детство, он воспитывался в бедной семье, отец, Виссарион Джугашвили, был сапожником, а мать, Екатерина Геладзе, подрабатывала домработницей у богатых горожан. Отец часто пьянствовал и избивал жену и сына. В семь лет он чуть было не умер от оспы, которая на всю жизнь оставила отпечаток на лице будущего вождя: Иосиф Виссарионович имел рябое лицо. А в 8 лет его чуть было не задавил автомобиль, из-за чего у Сосо стала плохо гнуться и развиваться левая рука. В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе». И.В.Сталин
Мать Иосифа чтобы, отвлечь сына от этих дурных знакомств исполнила свою давнюю мечту - в 1888 году отдала сына в Горийское духовное училище, где будущий вождь хорошо учился. Училище Иосиф окончил с отличием, и как лучший ученик был отправлен в Тбилисскую семинарию, где увлекся революционной деятельностью. В итоге его успехи в учебе, вначале блестящие, сошли на нет. И все же до выпуска он доучился. До сих пор существует мнение, что образования Сталин не получил, то есть не окончил семинарию. На самом деле, проучившись четыре года и освоив полный курс, он просто не явился на выпускные экзамены. По какой причине, никто не знает до сих пор. Официальная формулировка причины отчисления Иосифа Джугашвили из семинарии: «за неявку на экзамены по неизвестной причине».
После этого Иосифу Виссарионовичу было выдано свидетельство, позволяющее ему стать учителем начальных училищ. Первое время он зарабатывал на жизнь репетиторством, а после устроился в Тифлисскую физическую обсерваторию на должность вычислителя-наблюдателя. Тогда же Иосиф получил прозвище «Коба» . Псевдоним Коба Сталин заимствовал, от имени героя одного из романов грузинского классика А. Казбеги — «Отцеубийца» , которого также звали Кобой, который предстаёт в романе как абрек-горец, ведущий борьбу за независимость своей родины. Однако следует иметь в виду, что у самого А. Казбеги — имя Коба — вторично, взято оно от Кобы-царя, после которого оно и приобрело распространение в Грузии.
Революционная деятельность Сталина стартовала в начале 1900-х годов Путь к власти Иосифа Виссарионовича был насыщен неоднократными ссылками и заключениями в тюрьмы, откуда ему всегда удавалось сбежать.В 1903 году, будучи в ссылке в Сибири, познакомился с Лениным по переписке. Ленин произвёл неизгладимое впечатление на Кобу. В декабре 1905 года На I конференции РСДРП в Таммерфосе (Финляндия) Сталин впервые встретил Ленина лично. Там же он познакомился с будущими соратниками - Дзержинским, Ворошиловым и Фрунзе.
В 1912 году Коба был включён в ЦК на пленуме партии в Баку. В это же время он окончательно сменил свою фамилию на кличку «Сталин». В марте 1917 года Кобу, пробывшего в тюрьмах и ссылках в сумме около десяти лет, наконец-то выпустили, как и всех политических заключенных. Прибыв в Петербург, он вновь включился в партийную работу: руководил редакцией газеты "Правда", был избран в большевистский ЦК партии, держал связь между Петросоветом и партийцами. Однако активного участия в политической деятельности не принимал.
После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. вплоть до 1922 г. Сталин занимал пост народного комиссара по делам национальностей. Следующий этап карьеры будущего правителя СССР связан с Гражданской войной, в которой революционер проявил весь свой профессионализм и лидерские качества.И. Сталин на Южном фронте. 1918 год
В 1922 г. он избран Генеральным Секретарем ЦК ВКП(б). Занимавший ее Коба должен был следить за замещением должностей в партии и мог ставить на ключевые посты своих людей. Эти обязанности помогли Сталину в назревавшей борьбе за первенство в стране, начавшейся из-за болезни Ленина. Иосиф Виссарионович смог сделать РКП (б) орудием в войне против Троцкого, Каменева, Зиновьева, а сама партия стала невероятно мощной организацией. После смерти Ленина Сталин стал продолжателем дела покойного вождя и его учения. Он провозгласил курс на "построение социализма в одной, отдельно взятой стране". В апреле 1925 года на XIV конференции РКП(б) новая теоретическая и политическая установка была закреплена официально. Сталин, цитируя ряд ленинских высказываний различных лет, подчеркивал, что именно Ленин, а не кто‑либо другой, открыл истину о возможности победы социализма в одной стране.
Сталин проводил форсированную индустриализацию страны и коллективизацию крестьянских хозяйств, которая была практически закончена к марту 1930 года.
Во внешнеполитической деятельности Сталин придерживался классовой линии на борьбу с "капиталистическим окружением" и поддержку международного коммунистического и рабочего движения.
С началом Великой Отечественной войны Сталин сосредоточил в своих руках всю политическую и военную власть как председатель Государственного комитета обороны (30 июня 1941 — 4 сентября 1945 года) и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Одновременно он занял пост народного комиссара обороны СССР (19 июля 1941 — 15 марта 1946 года; с 25 февраля 1946 года — народный комиссар вооруженных сил СССР) и принимал непосредственное участие в составлении планов военных операций.В годы войны Иосиф Сталин вместе с президентом США Рузвельтом и премьер‑министром Великобритании Уинстоном Черчиллем был инициатором создания антигитлеровской коалиции. Он представлял СССР на переговорах со странами‑участниками антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943; Ялта, 1945; Потсдам, 1945).
После окончания войны, в ходе которой Советская армия освободила большую часть стран Восточной и Центральной Европы, Сталин стал идеологом и практиком создания "мировой социалистической системы".
27 июня 1945 года Сталину было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза.19 марта 1946 года, в ходе перестройки советского правительственного аппарата, Сталин был утвержден председателем Совета министров СССР и министром вооруженных сил СССР.
После окончания войны в 1945 году советская промышленность развивалась быстрыми темпами, и к началу 1950‑х годов уровень промышленного производства уже в 2 раза превышал уровень 1940 года.
Особое внимание Сталин уделял повышению обороноспособности Советского Союза и техническому перевооружению армии и флота. Он был одним из главных инициаторов осуществления советского "атомного проекта", содействовавшего превращению СССР в одну из двух "супердержав".
Умер Иосиф Сталин 5 марта 1953 года, согласно медицинскому заключению, от обширного кровоизлияния в мозг. Прощание с телом генсека, которое было выставлено 6 марта 1953 года в Колонном зале Дома Союзов, продолжительностью три дня. 9 марта саркофаг с его телом был установлен в Мавзолее рядом с саркофагом Ленина.Сталин был женат дважды: в 1904‑1907 годах — на Екатерине Сванидзе и в 1919‑1932 годах — на Надежде Аллилуевой. От первого брака у него остался сын Яков (1907‑1943), погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену. От второго — сын Василий (1921‑1962) и дочь Светлана (1926‑2011).
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Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину торжественно открыли в НаходкеСкриншот видео ВЕСТИ.Приморье
В Находке открыли памятник Иосифу Сталину, приурочив событие к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который страна отметит в следующем году. Инициатором установки выступило региональное отделение КПРФ, поддержавшее идею увековечить память советского лидера.
На церемонию собрались десятки горожан, преимущественно представители старшего поколения, чтобы отдать дань уважения исторической фигуре.
По словам лидера находкинских коммунистов и депутата Законодательного собрания Приморья Эльсевара Габибова, средства на создание и установку бюста были собраны благодаря народным пожертвованиям и поддержке партийной организации.
Бюст Сталина создан владивостокским скульптором Ильей Топчием, известным также по работе над памятником советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному во Владивостоке.
https://vlad.mk.ru/politics/2024/11/02/pamyatnik-iosifu-vissarionovichu-stalinu-torzhestvenno-otkryli-v-nakhodke.htmlСталин возвращается
В тревоге осквернители,
Поборники "гуманности",
Бредовые мыслители,
Их беспокоят странности.
Ведь как они стараются,
Льют зелья ядовитые,
Но Сталин возрождается,
Сквозь образы разбитые.
А те не унимаются,
И вновь с остервенением,
Сильнее всё стараются
Продолжить очернение.
Но Сталин возвращается,
И сгинет век продажности,
Эпоха начинается
Российской сверхдержавности.
Станислав Крутиков
https://stihi.ru/2010/09/03/3830Иосиф Сталин проводит совещание членов Центрального комитета РСДРП и думской пятерки в ссылке в селе Монастырском. 1917 год. Художник Василий Кротков. 1930-е гг.
Празднование 70-летия И. В. Сталина (кинохроника РГАКФД)
https://rutube.ru/video/6343e0c6c58d70d13bbc03d2bc5d2a6b/
Материалы о Сталине на нашем сайте в отдельном посте с обновляемыми ссылками. Приглашаю ознакомиться, там много интересных и красочных материалов: Материалы о Сталине
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