Новогодняя Москва

Ну и теперь посмотрим на новогоднюю Москву. Тут не все фото мои. Я их обозначу. Начну с дневных. В тот день, когда ходила в ТУМ по дороге снимала и украшения. Начали город преображать еще с 15 декабря. Столица засияла праздничными новогодними огнями. Всего в городе установили около 4 тысяч различных крупных инсталляций и более тысячи новогодних елей. Конечно, все их просто невозможно осмотреть. Но что попалось покажу.

Это ёлка у метро Китай город. И почти такая же стоит и у Кремля, возле Собора Василия Блаженного В этом году кроме ёлки ничего не установили. Обычно тут бывает много инсталяций новогодних. Вид на главную елку с выхода на втором этаже. На катке что-то затевают. Видите там игроки в красных формах? А вот и сама ёлка Ну она настолько высока, что вблизи ее всю просто не охватить. И нет. Это не живая ель (и слава богу!) Это с захватом Спаской. Как поняла там было какое-то соревнование по хоккею. Ну все точно. Щелкунчик и тут. Часть Гума. Традиционно шары на деревьях. Ночью они смотрятся еще лучше. Как и небольшая ярмарка. Выходим к Историческому музею. Тут тоже очень мало что разукрашено. Главная елка и в окружении мелкие. Вот так ночью. И все. А нет. Вроде в стороне метро Площади Революция есть что-то.

×