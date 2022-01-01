Мы из Советского Союза

13 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    И многие этим еще и гордятся!Безумные ёлки
  • Светлана Митленко
    Не нравится - не смотрите. Я не фотограф. Просто  хотела показать то, что увидела своими глазами. И на конкурсы всяче...Новогодняя Москва
  • Михаил Васильев
    Автор, поработайте над композицией кадра!Новогодняя Москва

Новогодняя Москва

Ну и теперь посмотрим на новогоднюю Москву. Тут не все фото мои. Я их обозначу. Начну с дневных. В тот день, когда ходила в ТУМ по дороге снимала и украшения. Начали город преображать еще с  15 декабря. Столица засияла праздничными новогодними огнями. Всего в городе установили около 4 тысяч различных крупных инсталляций и более тысячи новогодних елей. Конечно, все их просто невозможно осмотреть. Но что попалось покажу.

Новогодняя Москва

Это ёлка у метро Китай город.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваИ почти такая же стоит и у Кремля, возле Собора Василия БлаженногоНовогодняя МоскваВ этом году кроме ёлки ничего не установили. Обычно тут бывает много инсталяций новогодних.Новогодняя МоскваВид на главную елку с выхода на втором этаже.Новогодняя МоскваНа катке что-то затевают. Видите там игроки в красных формах?Новогодняя МоскваА вот и сама ёлкаНовогодняя МоскваНу она настолько высока, что вблизи ее всю просто не охватить. И нет. Это не живая ель (и слава богу!)Новогодняя МоскваЭто с захватом Спаской.Новогодняя МоскваКак поняла там было какое-то соревнование по хоккею.Новогодняя МоскваНу все точно. Щелкунчик и тут.Новогодняя МоскваЧасть Гума.Новогодняя МоскваТрадиционно шары на деревьях.Новогодняя МоскваНочью они смотрятся еще лучше.Новогодняя МоскваКак и небольшая ярмарка.Новогодняя МоскваВыходим к Историческому музею.Новогодняя МоскваТут тоже очень мало что разукрашено. Главная елка и  в окружении мелкие.Новогодняя МоскваВот так ночью. И все. А нет. Вроде в стороне метро Площади Революция есть что-то.

×

Новогодняя МоскваНаправимся туда.Новогодняя МоскваВы не представляете как холодно. Мерзнут руки напрочь. Невозможно снимать.Новогодняя МоскваВ общем тут стояли Карусель, расположен небольшой каток, прокат и можно купить какой-нибудь горячий напиток.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНо елок с десяток наберется.Новогодняя МоскваКстати, на карусели катаются.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваОдиночный любитель.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНароду днем мало, но естьНовогодняя МоскваА вот это уже живые ели.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваСтена Китай-города.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНу ладно. Дня вполне хватит. Переходим к вечерне-ночному режиму. Как-то на днях я оказалась в районе Киевского вокзала.Новогодняя МоскваКонечно же я прошлась туда.Новогодняя МоскваА там уголок Санкт-ПетербургаНовогодняя МоскваС Львиным мостиком, С петропавловским собором, с разводным мостом, к колторому плывет парусник, ну и, конечно, с ёлкой.Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНу и ёлка на Киевском вокзале у входа в метроНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваВДНХ украшено так же как и в прошлом году. Но такие виды никогда не приедятся!Новогодняя МоскваМного светаНовогодняя Москваи конечно каток ледовый.Новогодняя МоскваА это вход на ВДНХНовогодняя МоскваА вот дальше все фото не мои.Новогодняя МоскваВзяты на kp.ru/afisha/msk/prazdnikiНовогодняя МоскваФото: Денис Гришкин/ АГН МоскваНовогодняя МоскваФото: Денис Гришкин/ АГН Москва (это возле Исторического музея ёлка)Новогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Владимир ВеленгуринНовогодняя МоскваФото: Сергей Ведяшкин/ АГН МоскваНовогодняя МоскваФото: Владимир ВеленгуринНовогодняя МоскваФото: Иван Макеевко Новогодняя МоскваФото: Михаил ФроловНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Сергей Киселев/ АГН МоскваНовогодняя МоскваФото: Андрей Никеричев/ АГН МоскваНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Михаил ФроловНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевНовогодняя МоскваФото: Иван МакеевраНовогодняя МоскваФото: Александр Авилов/АГН «Москва»Новогодняя МоскваФото: Денис Гришкин/АГН «Москва»Новогодняя МоскваФото: Владимир ВеленгуринНовогодняя МоскваФото: Владимир ВеленгуринНовогодняя МоскваФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»Новогодняя МоскваНа этом всё. Хотя фото можно выставлять бесконечно.Новогодняя Москва

фото сегоднягорода Советского Союзазнаменательная датаСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх