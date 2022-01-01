Новогодняя Москва

Ну и теперь посмотрим на новогоднюю Москву. Тут не все фото мои. Я их обозначу. Начну с дневных. В тот день, когда ходила в ТУМ по дороге снимала и украшения. Начали город преображать еще с 15 декабря. Столица засияла праздничными новогодними огнями. Всего в городе установили около 4 тысяч различных крупных инсталляций и более тысячи новогодних елей. Конечно, все их просто невозможно осмотреть. Но что попалось покажу.
Это ёлка у метро Китай город.И почти такая же стоит и у Кремля, возле Собора Василия БлаженногоВ этом году кроме ёлки ничего не установили. Обычно тут бывает много инсталяций новогодних.Вид на главную елку с выхода на втором этаже.На катке что-то затевают. Видите там игроки в красных формах?А вот и сама ёлкаНу она настолько высока, что вблизи ее всю просто не охватить. И нет. Это не живая ель (и слава богу!)Это с захватом Спаской.Как поняла там было какое-то соревнование по хоккею.Ну все точно. Щелкунчик и тут.Часть Гума.Традиционно шары на деревьях.Ночью они смотрятся еще лучше.Как и небольшая ярмарка.Выходим к Историческому музею.Тут тоже очень мало что разукрашено. Главная елка и в окружении мелкие.Вот так ночью. И все. А нет. Вроде в стороне метро Площади Революция есть что-то.
Направимся туда.Вы не представляете как холодно. Мерзнут руки напрочь. Невозможно снимать.В общем тут стояли Карусель, расположен небольшой каток, прокат и можно купить какой-нибудь горячий напиток.Но елок с десяток наберется.Кстати, на карусели катаются.Одиночный любитель.Народу днем мало, но естьА вот это уже живые ели.Стена Китай-города.Ну ладно. Дня вполне хватит. Переходим к вечерне-ночному режиму. Как-то на днях я оказалась в районе Киевского вокзала.Конечно же я прошлась туда.А там уголок Санкт-ПетербургаС Львиным мостиком, С петропавловским собором, с разводным мостом, к колторому плывет парусник, ну и, конечно, с ёлкой.Ну и ёлка на Киевском вокзале у входа в метроВДНХ украшено так же как и в прошлом году. Но такие виды никогда не приедятся!Много светаи конечно каток ледовый.А это вход на ВДНХА вот дальше все фото не мои.Взяты на kp.ru/afisha/msk/prazdnikiФото: Денис Гришкин/ АГН МоскваФото: Денис Гришкин/ АГН Москва (это возле Исторического музея ёлка)Фото: Иван МакеевФото: Иван МакеевФото: Владимир ВеленгуринФото: Сергей Ведяшкин/ АГН МоскваФото: Владимир ВеленгуринФото: Иван Макеевко Фото: Михаил ФроловФото: Иван МакеевФото: Иван МакеевФото: Сергей Киселев/ АГН МоскваФото: Андрей Никеричев/ АГН МоскваФото: Иван МакеевФото: Михаил ФроловФото: Иван МакеевФото: Иван МакеевФото: Иван МакеевраФото: Александр Авилов/АГН «Москва»Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»На этом всё. Хотя фото можно выставлять бесконечно.
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