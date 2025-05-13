Гранат. Профилактика и лечение многих заболеваний

Гранат один из самых древних плодов, который почитался самыми сановными особами во многих государствах. Издревле известно, что гранат – спасение от многих недугов.

Справка

Гранат или гранат обыкновенный (лат. Púnica granátum) - вид растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae) со съедобными плодами.

Плоды граната употребляются в пищу в сыром виде, в приготовленных блюдах, напитках, для получения гранатового сока.

Гранат происходит из Передней Азии и употребляется людьми с древности. В наши дни он широко выращивается на Ближнем востоке и Кавказе, северной и тропической Африке, ряде регионов Азии и Средиземноморья.

По кулинарно-бытовой классификации гранат относят к фруктам. Это связано с тем, что плод граната сладкий и сочный, а это является главным признаком фрукта.

С ботанической точки зрения гранат это плод. В ботанике нет термина «фрукт», а гранат относится к сочным плодам, которые, в свою очередь, делятся на ягодообразные.

То есть гранат является разновидностью ягодообразных плодов. Таким образом, с кулинарной точки зрения гранат - фрукт, а с ботанической - ягода.

Взрослые гранатовые деревья достигают в высоту до пяти метров, а кустарники – не более метра. Они имеют продолговатые листочки ярко-зеленого оттенка. Незрелые плоды маленькие, но по ходу созревания увеличиваются до 18 см. Одна ягода может весить 500 гр. Цвет кожуры зависит от разновидности фрукта, варьируется от темно-бордового до ярко-оранжевого оттенка.

Состав граната

В зависимости от сорта (бывают кислые и сладкие сорта) количество сахаров может значительно отличаться. Также заметно варьируются калорийность и сочность фрукта. В целом, гранатовые зерна, кожура, цветки и листья содержат:

Витамины C, E, B1, B2 B6, B12, PP.

Фолиевую и пантотеновую кислоты.

Сахара растительного происхождения.

Пиридоксин и бета-каротин.

Тиамин и рибофлавин.

Аминокислоты.

Фитонциды.

Флавоноиды.

Катехины.

Танин.

Органические кислоты — яблочную, щавелевую, борную и другие.

Моносахариды и дисахариды.

Дубильные и азотистые вещества.

Пектины.

В цветках содержится пуницин.

В листьях – урсоловая кислота.

Железо, хром, кальций, калий, марганец, магний, медь, цинк, никель, натрий.

До 20% жирного масла, которое включает линолевую, олеиновую, пальмитиновую, стеариновую и некоторые другие кислоты.

Польза граната

Укрепляет сосуды.

Повышает гемоглобин.

Профилактика туберкулеза и дизентерии.

Повышает иммунитет.

Защищает от простудных заболеваний и вирусов.

Благотворно воздействует на сердечную систему и щитовидную железу.

Понижает давление.

Оказывает антивоспалительный эффект.

Положительно влияет на потенцию и выносливость.

Помогает отрегулировать гормональный фон в период климакса у женщин.

Также гранат обладает способностью выводить из организма радиоактивные вещества и другие токсины.

Когда гранат можно давать детям

Свежий гранат, безусловно, полезен для ребенка. Его используют для повышения гемоглобина, для укрепления иммунной системы. Вводить его в рацион ребенка можно не раньше, чем ему исполнится один года. Продукт может вызвать аллергию, поэтому тут надо быть осторожным.

Надо предлагать малышам не мякоть, а свежевыжатый сок граната, разбавленный водой. Плоды разрешается давать только после 7 лет. Гранат часто помогает от поноса.

Перед тем, как впервые угостить малыша гранатом, необходимо поговорить с педиатром и убедиться, что это не причинит ребенку вреда!

Беременным и кормящим мамам

Ягода крайне рекомендована к употреблению во время вынашивания младенца. Польза граната для беременных женщин в том, что он защищает ее от простуд, способствует нормальному развитию плода. Таким образом, улучшается обмен веществ у матери, что придает ей сил и помогает справиться с тревожностью. Гранат при беременности на ранних сроках помогает справиться с токсикозом, а гранат при беременности в третьем триместре избавляет от сильных отеков.

А вот с гранатом при лактации стоит быть осторожнее, так как возможен вред для младенца. Лучше возвращать его в рацион через несколько месяцев после родов и для начала попробовать всего 3 - 4 зернышка фрукта. Если у грудничка не проявится аллергии, то дозировку постепенно можно увеличить.

Польза граната для похудения

Гранат - низкокалорийный продукт. От его употребления никогда не будет вреда для фигуры. В 100 г мякоти присутствует всего лишь 56 калорий. При этом, углеводов - 14,5 г, белков - 0,7 г, жиров - 0,6 г.

Гранат является одним из лучших диетических продуктов. Ягода ускоряет метаболизм и способствует выводу шлаков. Также гранат приглушает чувство голода. Можно даже устраивать разгрузочные дни на гранатах. Плоды граната позволят без вреда для организма сбросить несколько килограммов.

Польза граната при диабете

При сахарном диабете употреблять гранат не только можно, но и нужно. Сахарá в составе продукта растительные, но и они нейтрализуются витаминами, аминокислотами и солями. Поэтому плоды не приносят вреда здоровью. При диабете нужен один спелый плод в день. Употребление в большем количестве только пойдет во вред.

Польза косточек граната

Ценные для человеческого организма свойства содержатся не только в мякоти, но и в косточках граната, так как в них присутствует клетчатка. Она способствующая здоровой перистальтике. Также в косточках есть гормоны роста. Таким образом, это особенно полезно женщинам в период климакса. Гранатовые косточки также полезны и тем, что их регулярное употребление в отварах и настоях помогает избавиться от мигрени и хронической усталости.

Лечебные свойства кожуры и перепонок

Пользу способны принести не только зерна, но и перепонки, отделяющие друг от друга зернышки. Домашние напитки на основе перепонок и кожуры используются для лечения:

Нервных расстройств.

Воспалительных заболеваний полости рта.

Раздражений и травматических повреждений кожи.

Гранатовая кожура благотворно воздействует на кожу, снижая ее жирность, и помогает бороться с угрями и прыщами. Из корок фрукта готовят антигельминтные отвары.

Полезные свойства листьев граната

Еще одна ценная часть граната - листья. При использовании в напитках они:

Улучшают пищеварение.

Снимают воспаления.

Подавляют аппетит, отчего способствуют похудению.

Листья часто применяются в составе косметических средств, поскольку оказывают очищающее воздействие на кожу. При наружном применении сок из гранатовых листьев способствует заживлению ссадин, ранок и царапин на коже.

Рецепты народной медицины

Вкусный и полезный гранат используется в рецептах домашней медицины. Корки, косточки, листья, ветки и мягкие зерна применяют для приготовления целебных напитков и составов для наружного применения.

Отвар из корок граната

Несколько вымытых гранатов очищают от корок. С кожуры срезают белую мягкую часть, а оставшееся сырье сушат в прохладном темном месте. Сушеные гранатовые корки измельчают в кофемолке или при помощи ступки. Полученный порошок заливают горячей водой и держат на водяной бане четверть часа. После этого еще 40 минут отвар настаивают под закрытой крышкой. Затем напиток остужают, процеживают и употребляют по необходимости.

Способ применения и дозировка зависят от конкретного заболевания.

Например, При диарее нужно 3-4 раза в день выпивать по чайной ложечке отвара. Во время простуды пьют по 1 чайной ложке три раза в день. При больном горле или стоматологических заболеваниях следует несколько раз в день проводить полоскания.

Спиртовая настойка на гранате

От простуды и воспалительных недугов особенно хорошо помогает настойка, сделанная на спирту или на водке. Готовят ее так:

Несколько гранатовых плодов очищают и отделяют зерна. Зерна выжимают, чтобы оставить только маленькие косточки. Косточки перетирают ступкой в отдельной посуде. Кожуру граната нарезают мелкими кусочками. Сырье перемешивают, добавляют натертую лимонную цедру и засыпают в стеклянный сосуд. В сосуд наливают водку или спирт. Добавляют в настойку щепотку корицы. Плотно закрывают сосуд крышкой или пробкой и убирают в темное место.

Средство настаивается на протяжении 20 дней. При этом, ежедневно сосуд с настойкой нужно доставать и перетряхивать. После того, как средство будет готово, его процеживают. Пьют настойку в очень небольших количествах, чтобы не получить вред. Не более одной большой ложки 1-2 раза в сутки перед едой.

Спиртовая настойка служит отличным общеукрепляющим средством. Ее можно принимать 2-3 недели подряд в качестве профилактики простуд. Также она помогает при уже начавшихся респираторных заболеваниях. Настойкой можно дезинфицировать ссадины и порезы.

Настой из корок граната

Польза гранатовой кожуры для организма проявляется не только в отварах, но и в настоях. Полезные свойства сохраняются в полном объеме. Кожуру предварительно высушивают, потом заливают крутым кипятком и настаивают под крышкой на протяжении 5 часов. После этого средство нужно процедить.

Настой применяют в основном для полосканий при боли в горле и ангине. Если добавить в готовое средство 1 маленькую ложку молотого имбиря, то получится хорошее средство от сухого кашля, которое разжижает мокроту.

Гранатовым настоем часто протирают ранки на коже. Средство не только обеззараживает рану, но и помогает остановить кровотечение.

Полезные свойства настой сохраняет недолго. Через 3 суток придется заварить новое средство!

Чай с корками и цветками граната

1. Чай из гранатовых корок является идеальным профилактическим и лечебным средством от зимних простуд.

Распространенный метод заваривания: Добавить несколько сухих или свежих корок в готовый черный чай. Гранатовые корки хорошо сочетаются с лимоном, лекарственными травами и мятой. Пить чай можно как с сахаром, так и с медом. Сделать гранатовый чай можно и на основе одних только корок. Для этого их необходимо залить кипятком и выдержать около четверти часа. Потом процедить, добавить молоко, мед или пряности для придания аромата и вкуса.

2. Помимо напитка на корках, можно приготовить чай из цветков граната. Заваривают его обычно на основе традиционного черного чая, а цветки добавляют в готовый напиток. Такой чай благотворно влияет на состояние желудка, укрепляет иммунитет и хорошо воздействует на нервную систему. Также чай полезен и при гастрите.

Порошок из гранатовых косточек

Полезные вещества, содержащиеся в семенах граната, полноценно раскрывают свои качества, если перемолоть их в мелкий порошок. Предварительно косточки нужно 6 часов просушить в духовке при 120 градусах.

После этого домашнее средство можно использовать от:

Зубной боли. Четыре больших ложки порошка следует перемешать с 2 большими ложками жидкого меда. Выдержать смесь 10 минут, а затем тщательно разжевать, чтобы паста равномерно покрыла всю полость рта.

Четыре больших ложки порошка следует перемешать с 2 большими ложками жидкого меда. Выдержать смесь 10 минут, а затем тщательно разжевать, чтобы паста равномерно покрыла всю полость рта. Глистов. Половину столовой ложки порошка добавить в стакан с ананасовым соком и пить три раза в день.

Масло из косточек граната

Из косточек граната можно получить не только порошок, но и целебное масло. Приобрести его можно в аптеке, так как дома приготовить такое средство не получится. Масло помогает от повышенного давления, снижает холестерин и оказывает благотворное воздействие при диабете и ожирении.

При внутреннем применении следует несколько капель масла подержать под языком, а потом проглотить. Так вещество быстрее и лучше всасывается в кровь. Наружно масло используют в составе косметических средств. Оно насыщает кожу витаминами и слегка омолаживает.

Гранат в косметологии

Корки и зерна граната применяются в домашних косметологических рецептах. На их основе делают маски, скрабы, кремы, лосьоны и бальзамы-ополаскиватели для волос.

Маска для кожи лица

Польза граната состоит в том, что он регулирует уровень жирности кожи лица, оказывает очищающее, увлажняющее и омолаживающее действие. Максимальный эффект возможен, если делать маску дважды в неделю. Чтобы глубоко очистить кожу, удалить омертвевшие частички кожи и увлажнить эпидермис, нужно:

Смешать 3 чайные ложки измельченных гранатовых косточек с 2 чайными ложками меда. Распределить по лицу бережными движениями и оставить на 20 минут.

Гранат для красоты волос

Полезные вещества, присутствующие в гранате, не только укрепляют волосы, но и придают им мягкость и объем. Пользуется популярностью такой рецепт:

Косточки и кожуру граната, полученные из четвертинки плода, измельчить в блендере. К ним добавить по 1 чайной ложке льняного масла, глицерина и кукурузного крахмала. В полученную смесь добавить несколько капель витамина D. После этого маску тщательно перемешать, нанести на волосы, подождать полчаса, а потом смыть. Волосы после такой маски приобретают необыкновенную мягкость.

Как правильно чистить гранат

Чтобы при очистке гранат не брызгался соком и не пачкал пальцы и одежду, нужно сделать следующее:

Отрезать у вымытого граната верхнюю и нижнюю выступающую часть. Сделать четыре-пять аккуратных надреза на кожуре со всех сторон плода, стараясь не задеть зернышки. Опустить гранат в емкость с холодной водой и разломить его руками по сделанным надрезам. После этого зернышки граната прямо в воде отделить от кожуры и перепонок и позволить им опуститься на дно посуды. Дальше останется только вынуть кожуру и аккуратно слить воду через дуршлаг.

Можно ли есть гранат с косточками

Семена граната очень полезны, поэтому в небольших количествах их можно употреблять внутрь даже в неизмельченном виде. Полностью они не переварятся, однако и вреда не будет, а кишечник сможет усвоить ценную клетчатку.

Есть мякоть с косточками нужно очень осторожно, так как они твердые и могут принести вред. Например, поцарапать слизистую или повредить зубную эмаль.

Сколько можно съесть граната в день

Польза и вред граната для организма человека зависят от нормы употребления. Чтобы гранат не принес вреда, употреблять его нужно в количестве не более 1 среднего плода в сутки.

Главное правило употребления фрукта очень простое — гранат нельзя есть натощак, при сильном голоде. Свойства плода окажут раздражающее действие на желудок. Также необходимо знать, как правильно чистить экзотический фрукт.

Вред граната и противопоказания

Гранат может принести вред. Употреблять его нельзя при:

Индивидуальной непереносимости продукта.

Повышенной чувствительности зубной эмали.

Гастрите.

Язве.

Геморрое.

Болезнях поджелудочной железы.

Остром пульпите.

Панкреатите.

Гранат понижает давление, поэтому при гипотонии употреблять его нужно с осторожностью, возможен вред.

В период приема сильнодействующих лекарств нужно проконсультироваться с врачом о целесообразности употребления граната, так как фрукт может нейтрализовать действие некоторых медикаментов!

Как выбрать спелый гранат

Обратите внимание на его кожуру. Она не должна быть сухой. На ней не должно быть странных пятен, запаха и цвет должен быть максимально естественным. На кожуре не должно быть вмятин и трещин. Спелый и сладкий гранат должен быть тяжелым. Зрелый фрукт должен быть слегка увядшим, то есть не слишком мягкий и не слишком жестким.

Как правильно хранить гранат

Гранат — фрукт, который может храниться на протяжении нескольких месяцев и не терять своих свойств. Держать его нужно только в холодильнике, при низких температурах не выше 2 градусов, обернув в плотную бумагу. Если гранат содержится в сухости и холоде, то в зависимости от сорта он может храниться от полугода (сладкий гранат) до 10 месяцев (кислый гранат).

Польза и вред граната — вопрос его аккуратного и грамотного употребления. Если нет строгих противопоказаний, и не превышаются допустимые суточные нормы, то гранат будет очень полезен для всего организма.

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