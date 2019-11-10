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Как разваливали ГДР

Легенда выглядит так. Тысячи граждан Германской Демократической Республики вышли на улицы и потребовали реформ. Берлинская стена пала и погребла под своими осколками, как теперь говорят, тоталитарную диктатуру. И вот это у нас революция, которая уничтожила целое государство. В немецкой истории случались времена глубоких изменений в системе власти и собственности.

Они всегда были отмечены кровавыми битвами между классами-антагонистами. Почему же таких столкновений не случилось при разрушении ГДР?

О том как готовили ликвидацию ГДР под соусом "объединения Германии", которое де-факто стало не объединением, а поглощением ГДР ФРГ, при прямом пособничестве Горбачева и его окружения.

В фильме использовано большое кол-во уникальной хроники тех лет.

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