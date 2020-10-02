Одержимость - деньгами или химерами?

Для тех, кто любит воспринимать на слух, внизу 2 ролика с видеорядом

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Обнаружение лоха, ведущегося на фуфло – вызывает у западного человека два чувства: недоумение и радость. Это как грибы найти в собственном огороде: первый вопрос «откуда они тут взялись?» И вторая мысль – «как здорово, вот и супчик грибной! Новости СМИ2

Для него «нашего» вообще не существует. Есть твоё, а есть моё. Твоё не моё – а потому меня не касается. Никак – до той поры, пока появится возможность оттягать. Пускаться в рассуждения хорошо или плохо живут соседи - воспитанник школы англосаксонского колониализма не будет. Вопрос в корне иной: можно ли их грабануть?

Если можно, то неважно, хорошо или плохо они живут. Надо брать – пока возможность не закрылась. Брать, что дают. «Бечёвочка?» - говорит слуга Хлестакова – «И бечёвочку давай, в дороге всё пригодиться!».

А если грабить соседа слишком опасно, риск выше ПДК – то опять же неважно, хорошо или плохо он живёт. У него есть – да не про нашу честь.

Какими соображениями руководствуется хищник в естественной среде?

Если зверь маленький, то нужно нападать. Знакомый он, незнакомый, ел ты такое раньше или не ел – возможность означает атаку.

Если зверь большой, то надо убегать. Опять же не важно – мирный он или злой, ну его нафиг, проверять с таким громадиной!

Если зверь подставился мягким подбрюшьем – надо рвать. Это и еда, и возможность навсегда решить вопрос с угрозой конкуренции, два в одном. Сопоставимый с тобой размерами зверь – это и пища на ножках, и угроза – пока живой.

Они, на Западе, в англосаксонском мире, так живут и этим побеждают.

По крайней мере, до последних лет так жили – теперь у них там что-то странное началось, впрочем, тоже хищное. У хищника и болезни-то тоже часть его хищной натуры.

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Теперь возьмём нас. Наш светлый, но зыбкий мир галлюцинаций. В котором мы всю вторую половину ХХ века путали желаемое с действительным. Воспринимали, и продолжаем воспринимать свои «хотелки» как факт объективной реальности. Сталин был реалистом – а после него мы пустились во все тяжкие, словно в очках виртуальной реальности.

Например, мы любили и любим «останавливать войны». Так здорово: захотел мира, и мир настал! Только вот мнение противника спросить забываем! Войну нельзя остановить, в ней можно победить или потерпеть поражение. А мы наивно мечтали поставить мир и время на паузу, так, чтобы снаряды в небе застыли…

Мы хотим благополучия, изобилия – всего и сразу. Вот уж до чего я, казалось бы, битый и тёртый, а и меня задело… Намедни взялся я читать журнальчик брежневских лет – а там проценты роста благосостояния за 1977 год. И какие-то они маленькие, и скучные, и прозаичные. Пишут про рентабельность хозяйств. А они какая-то мизерная. Если 47% в год – так прямо звезду героя труда давай! Скучно. Мелко. Буднично.

Мы же дети «перестройки», как ни крути. Мы «род лукавый и прелюбодейный, ищущий знамения» - нам изволь вынуть да положить с ходу «экономическое чудо». Чтобы «раз – и квас!».

А старички Политбюро, уже покойнички, потчуют меня со старых страниц горькой правдой: сколько лет им потребуется на то, сколько десятилетий на другое… А жить когда? Пировать на яхте в Майями когда?!

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Западный человек с ходу понимает то, что даже я (битый и калеченный) – и то доселе с трудом понимают. Что всякая и любая вещь, какое ни возьми благо, большое или малое, такое или сякое, ВСЕГДА:

1) Приобретаемо, а не врождённо.

2) Чтобы оно было, его нужно:

а) Либо самому сделать.

б) Либо обменять, на что-то равноценное.

в) Либо отобрать силой.

И четвёртого не дано.

Ну они-то, в отличие от нас, выращенных потребителями, знают туго! Равно как и то, что:

а) самому делать долго и трудно. И тяжело.

б) делать на обмен – то же самое. Скучно и убого. В час по чайной ложке.

в) отобрать – быстро и весело. Но страшно.

Какое же состояние для стяжателя идеально?

Когда риск при грабеже стремится к минимуму, а объём – к бесконечности.

Вот тогда – и быстро, и много, и весело! Не жизнь, а разлюли-малина!

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Понимая это – людей, покушающихся на власть, в старину вешали на дыбы и четвертовали. Усиливали риск – чтобы неповадно было легко и быстро свои потребительские проблемы решать. Их клеймили раскалённым железом, им рубили головы, их бичевали, ссылали в смертные края (для римлянина Овидия такой Колымой стала Молдавия). В современных США у них отбирают детей (и это не шутка – ознакомьтесь с материалами). Или они… исчезают, испаряются, и никто не знает, где они (как случилось недавно с организаторами акции «Оккупай Уолл Стрит»).

А вы задумывались, почему?

От нечего делать, из палаческого задора?!

На протяжении многих веков – из одного садизма?

Ребята, давайте вы с моей помощью станете немножко реалистами. Немножко отодвинете цветные кулисы своего мировоззрения, и заглянете в реальность!

Ситуация, в которой:

1) У меня что-то есть

2) А другому это позарез нужно

Чревата жестокостью с обеих сторон. Лютой и взаимной. И тот, кто имеет – далеко не ангел. Но и тот, кто хочет урвать – тоже.

Сталин указал нам выход из этого вечного кошмара, но он слишком тяжко жил и слишком рано умер. Подвело «кавказское долголетие», не сработало. А после Сталина мы, «от большого ума», решили, что нам этого не нужно, мы мол, пойдём другим путём, и всё такое…

Дошли мы «своим путём» далеко и безвылазно, но погодите, то ли ещё будет!

В РЕАЛЬНОМ мире есть те, кто узурпировал и держит блага. И они очень суровы. Но есть и те, кто хочет у них вырвать блага. И они тоже суровы. И эта ситуация – она не на год, не на пятилетку, она – НАВСЕГДА (у них).

Ты родился в Оклахоме, и тут же начал отбирать у других. А они у тебя. И если ты дожил до первой поллюции – значит, ты более-менее успешен в этом деле «раскулачивания». Этим «тяни-толкаем» занимались твои родители, а после тебя – будут заниматься твои дети. Если не зазеваются, как русские ротозеи. Зазеваются – умрут.

Все это знают. Потому и молчат – чего говорить про общеизвестное? У них руки всегда заняты. Борьбой за средства к существованию. Больше тебе – меньше другим. Больше другим – меньше тебе. Перспектива «тяни-толкая» - бесконечность. И вот так, с занятыми руками, они наловчились рожать детей, ходить в театры, бегло почитывать книжки, спать, кушать, загорать на пляже – подобно антилопе в саванне, ни на миг не отключая чуткие ушные локаторы!

Чуть отвлёкся – прыжок, предсмертный хрип и пиршество хищников над тобой. Иногда и падальщикам кое-что остаётся.

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Пока они жили и закалялись в этой кислотной среде – мы умственно разлагались в галлюцинациях брежневизма. И докатились до «перестройки».

Что такое «перестройка»?

Я ТЕПЕРЬ (поздно) понял, и вам расскажу!

Ты покушаешься на власть (на большой куш) без риска для себя! Митингуешь – а тебя не расстреливают. И не сажают. И детей, как в США не отбирают. И газами не травят, как в Париже. И ты не замечаешь, чтобы кто-нибудь исчез в никуда без следов, как после «Оккупай Уолл-Стрит»…

Власть идиотствует, организуя со всяким баламутом «круглые столы».

И ты вдруг понимаешь – как Кравчук, как Дудаев, как вся эта сволочь распада – что у тебя появился уникальный шанс, дар судьбы! Взять быстро и очень много, практически ничем при этом не рискуя!

Ну кто же захочет долго и нудно делать вещь – когда её можно одним ошеломляющим рывком, моментально и бесплатно присвоить?! Куш-то вот, размером с континент, жирный, сладкий, прямо перед тобой! А риск? Где риск? Какой риск?! Не видно риска…

Дичь сама зашла под хищника, обезумев, и ему остаётся только укусить!

Зашибись, правда? Бац – и собственную «самостийну диржаву» соорудил, а не то – так завод, порт подмял под себя… Это же не процентики брежневских хозяйственников, не прирост заработка на 50 рублей за целую пятилетку! Какие там 50 рублей? Миллионы, миллиарды, сразу, с неба, в один миг!

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Западного человека так не разведёшь. Он добыл любой свой грош в тяжелейшей борьбе с себе подобными, и очень ценит всякую синицу в руке. И совсем не тащится от журавлей в небе. Он не станет в угоду галлюцинациям и миражам приносить даже мельчайшее из своих социальных завоеваний.

– Вам нужно нашей земли? – говорили в старину наши князья (да и все князья вменяемого мира) – Тогда придите и возьмите её! Сколько отвоюете, столько ваше. А если мы у вас – не обессудьте!

А что сделал советский человек? В угоду каким-то плохо прорисованным фантомам и смутным обещаниям дружбы стал разбрасываться территориями, предприятиями, портами, базами, ресурсами, сокровищами!

Во имя чего?

– А я думал, что…

И повторил судьбу индюка, тоже думавшего, и попавшего в суп.

Вот украинствующие индюки думали про себя, что они – нечто самостоятельное, самоценное, кому-то нужное!

А минобороны Британии ничего такого не думало: 23.09.2020 его официальный паблик пишет про высадку на Украине: «Мы высадились на заднем дворе России!»

В сообщении речь идёт о высадке британских парашютистов под Николаевом в рамках проверки готовности оказания быстрой помощи союзникам. Подпись к фотографии гласит: «Мы высадились на заднем дворе России».

Трезво. Сурово. Есть воюющие стороны, НАСТОЯЩИЕ. И есть их задворки – сами по себе нафиг никому не нужные, и ничего не решающие. Чтобы уважать такую «страну», как Украина – нужно быть сумасшедшими. А британцы – не психи. Всё они понимают. Это только вы, единожды угорев в «перестройке» доселе ничего понять не можете…

А севернее – ещё толпы дурачков. Белоруссия! Тоже, наверное, про себя думает, что она есть. И ни разу не буфер между воюющими НАСТОЯЩИМИ государствами. Пошли дурачки за свободой на площади, сдать английскому миру свои заводы, фабрики, поля, фермы, все средства к существованию – в обмен на «свободу». Помните сказку про голого короля? Которому мошенники насвистели, что его одежда невидима для некомпетентных? Сдаётся мне, что то платье было сшито из того же материала, что и американская «свобода»! Всё отдай – получишь в обмен нечто, лёгкое, как воздух…

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Западный мир хорошо знает то, что наши дурачки никак не могут взять в толк: чтобы взять от жизни всё, нужно знать – откуда. Где оно лежит, да так, чтобы руки не отрубили? Каждая реклама говорит, чтобы человек брал от жизни всё, воспитывая его в этой жажде взять всё – но откуда, это человек должен сам додумать.

Хочешь денег – ищи, кого ограбить. Не хочешь возиться с соседом – езжай в далёкую колонию. Не хочешь грубости – придумай тоталитарную секту, в которой на гуру адепты с промытыми мозгами недвижимость переписывают… Не хочешь драться – хитри. Не хочешь хитрить – дерись. Это рынок, брат: тут каждый сам за себя. А если вместе, гуртом – то только для ограбления «третьих лиц»…

И человек в этом живёт, постоянно разрываясь между прибыльностью наркоторговли и опасностью занятия ею! Ему и баксов хочется, и страхом колется! Этот человек каждый вечер смотрит фильмы, в которых сочувствует герою – грабителю банка.

– Но тот герой – а я-то трусоват! Мне страшно с «пушкой» в банк соваться, там у охраны тоже «пушки»…

И вот живёт он в этой стяжательской скорби, независимо от размеров зарплаты, ибо знает, тоже с детства: денег много не бывает. Будет миллион – заскучаешь о миллиарде. Хапнешь миллиард – загрустишь о десяти. У них там это смысл жизни, понимаете?! Религия у них умерла – и теперь вот эта стяжательская тоска – ВМЕСТО религии…

И вот, когда этот англосакс совсем уж пригорюнился, рассматривая охранные устройства в банке, который очень хочется обчистить – вдруг! О, чудо! Белорусы!!! Счастье-то какое! Сами идут с плакатами, сами умоляют:

– Возьми нас! Сожри нас! Смотри, сколько у нас тут добра – всё твоим будет!

– А с меня чего? – ещё не верит своему счастью англосакс.

– А с тебя свобода!

– И только?!

– Да! Нам, идиотам, сего довольно!

Они, англосаксы, люди мужественные и выдержанные. Их пустившимися в пляс редко застанешь. Но от такой халявы – даже и эти выдержанные люди пускаются в пляс…

Ибо для ограбления Венесуэлы им нужно долго и нудно, рискуя жизнью сражаться с венесуэльской армией, потом ещё с повстанцами, как в Колумбии, да и много ли там добра-то, в этой, ещё с прошлого века разграбленной Венесуэле? А тут вдруг – без войны, на блюдечке, из одного идиотизма – подносят такой ресурсный ломоть! Задарма! Мы тебе конкретную территорию, конкретные объекты – а ты нам туманные обещания!

Только одно примешивается к искреннему и неподдельному счастью-восторгу западника: тревога, что тут что-то не так! Подвох какой-то, слишком уж хорошо, чтобы быть правдой! Западники долго не могли поверить в «перестройку», она долго казалась им коварной ловушкой с бесплатным сыром-наживкой…

Увы, западники и сегодня думают о нас лучше, чем мы есть. Нам приписывают некий элемент здравомыслия и реализма, который мы (судя по Минску, а до него Киеву) давно утратили. В нашем незамутнённом идиотизме они пытаются разглядеть хитрость, расчёт, попытку «развести» их – как они «разводят» нас всякой чепухой…

– Если обида достаточно ловко нанесена – то можно избежать возмездия – вот символ веры всех приватизаторов. – А потом жертва обмана помрёт, и СМЕРТЬ ЗАКРОЕТ ДЕЛО. Если сумеешь протянуть достаточно долго – то попадёшь в СРОКИ ДАВНОСТИ. То есть хапнешь на славу – и без последующих осложнений.

Они этим живут – и это не вопрос.

Вопрос в другом: чем живём, и чем собираемся жить мы?

Виктор ЕВЛОГИН, обозреватель "ЭиМ".; 24 сентября 2020

https://economicsandwe.com/AEC16A205D61ECD1/