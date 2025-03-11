Потери Санкт-Петербурга, ч.6

Утраченный двор особняка Монферрана Перестройка особняка произошла в 1920-х после того, как у здания от ветхости обвалилась крыша, унесшая с собой множество художественных ценностей. После этого на набережной Мойки появился безликий двухэтажный дом.

Самый космический дом Механик по образованию – Олег Архипов рос во времена покорения космоса.

Его увлекало все, связанное с этой тематикой. А потом появилась мечта возвести дом. И в начале 1970-х дело пошло. Деньги на постройку выделялись с каждой зарплаты, чем-то помогали родственники, а потом и дети. В 90-х здание пережило пожар из-за проблем с электрикой. Сейчас чудо-дом стоит в запустении. Никому не нужен и разрушается.

Поселок Высокоключевой

Уничтоженные в советское время храмы Санкт-Петербурга

Церковь Преподобной Марии на Большеохтинском кладбище (1929), Мирониевская церковь Егерского полка (1934), Борисоглебская церковь (1975), Троицкая церковь на Николаевской улице (1966), Воскресенская церковь на набережной Фонтанки (1930-е), Спас на Водах (1932), Греческая церковь на Греческой площади (1962), Знаменская церковь на Знаменской площади (1941), Введенский собор Лейб-гвардии Семёновского полка (1933) Введенский собор лейб-гвардии Семеновского полка. Здание было заложено 22 августа 1837 года, к 1839 году основные работы были закончены. 21 ноября 1842 года в присутствии Николая I состоялось освящение церкви.

8 марта 1932 года по решению Леноблисполкома собор был закрыт. В 1933 году, несмотря на то, что здание имело статус памятника архитектуры, оно было разрушено. и Спас на Сенной (1961)

Троице-Петровский Собор в Санкт-Петербурге

Церковь Святой Троицы — это первый православный храм Санкт-Петербурга, который, к сожалению, не сохранился до наших дней, но дал название первой площади города, ставшей центральным местом городской жизни. Этот храм, окружённый важнейшими государственными и коммерческими учреждениями, был основан в 1709 году.

Пётр I уделял особое внимание Троицкой церкви и сам принимал участие в её обустройстве. После закрытия первоначального Петропавловского храма в 1714 году, Троицкая церковь стала главным собором столицы, где проводились все торжественные государственные богослужения в присутствии царя и его семьи. Здесь праздновали важные события, такие как Полтавская победа и заключение Ништадтского мира, и с крыльца церкви провозглашались царские указы. Именно здесь Пётр I получил титул императора, состоялось отпевание царевича Алексея и объявление царевича Петра наследником престола.

В первой трети XVIII века в соборе находилась главная святыня Санкт-Петербурга — Казанская икона Божией Матери. Храм многократно перестраивался после пожаров, но окончательно был снесён в 1933 году. В память о Троице-Петровском соборе в 2002—2003 годах была построена часовня Троицы Живоначальной. 30 сентября 2020 года на Троицкой площади, на месте первой церкви города, был установлен памятный знак. На фрагменте Гром-камня, который служит постаментом памятника Петру I, установлена миниатюрная бронзовая копия храма. Памятный знак установили точно на месте фундамента утраченной церкви. Воссоздать его в полном объеме невозможно, т.к. площадь уже застроена более новыми зданиями — собор стоял на том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Решено было ограничиться миниатюрной копией, которую выполнил известный петербургский скульптор Павел Шевченко. Закрыт собор 15 августа 1933 и через два месяца снесён по решению Облисполкома, хотя числился под охраной как уникальный памятник архитектуры. Часть икон из него поступила в Русский музей, имущество — в Князь-Владимирский собор. Освободившееся место занял разбитый после войны сквер. На месте разобранного собора в 1956 году построено новое здание (дом 3-5 по Троицкой площади) и разбит газон. В настоящее время место, где стоял собор, отнесено КГИОПом к выявленным объектам культурного наследия народов России.

Царское Село. Женская гимназия Министерства Народного Просвещения Гимназия возникла из частного училища, открытого в 1897 году. Училище не имело собственного здания, и за первые годы работы ему пришлось сменить несколько адресов. Так, поначалу оно располагалось на Магазейной улице в доме Вишневского, а с 1901 г. на первом этаже деревянного двухэтажного дома Грановского на Средней улице. В октябре 1904 года училище было преобразовано в гимназию. При этом ему пришлось арендовать уже оба этажа дома Грановского, а с открытием в 1906 г. восьмого класса было принято решение о найме для заведения еще одного здания.

В 1909 т. инженер-технолог А. Я. Кварр, узнав о проблемах гимназии, предложил ей в аренду свой дом, который строился на углу Магазейной и Конюшенной улиц. Здание было возведено в конце лета 1909 г., а уже в сентябре в нем начались занятия. Здесь гимназия, находящаяся уже в ведомстве Министерства Народного Просвещения, будет находиться несколько лет, до окончания строительства собственного здания на углу Колпинской и Леонтьевской улиц. Во время войны здание было разрушено, и было принято решение не восстанавливать его, а построить новое жилое здание "в сталинском" стиле.

На территории завода НПО "ЛОМО". 1975 год

Сейчас вся эта красота уничтожена.

Николо-Мирликийская церковь в Санкт-Петербурге Церковь святого Николая Чудотворца и святого благоверного князя Александра Невского (Николо-Мирликийская, Николо-Барградская) — не сохранившаяся церковь в Санкт-Петербурге на пересечении Калашниковского проспекта (ныне проспект Бакунина) и Мытнинской улицы. Сооружена в 1913—1915 годах архитектором С. С. Кричинским в неорусском стиле, отсылающем к древнему новгородско-псковскому зодчеству. Консультантом при строительстве был археолог В. Т. Георгиевский. Церковь принадлежала Императорскому православному палестинскому обществу, заказавшему её строительство наряду со схожей церковью Николая Чудотворца в Бари (Барграде). Крестовый в плане и одноглавый храм, имевший богатое стилизованное убранство, был крыт зеленой поливной черепицей. Его вместимость составляла 300 человек. Снаружи церковь была декорирована резным орнаментом и белокаменными крестами, внутри — росписями в стиле фресок Дионисия. Строение храма включало звонницу. В храме находился четырёхъярусный иконостас с ценными иконами XVI—XVII веков из собрания князя А. А. Ширинского-Шихматова, а также царские врата XVI века. Под храмом размещалась палата для собраний, расписанная в стиле московских теремов XVII века. Почитанием пользовалась икона Божией Матери «Скоропослушницы», позже перенесённая в Троицкий собор Александро-Невской лавры. В 1932 году церковь была закрыта и взорвана.

Мосты из прошлого: Измайловский трамвайный мост 1926 год

До 1950-х годов по этому мосту ходили трамваи. Но в 1955 году трамвайные пути перенесли на новый Египетский мост, а в 1958 году Измайловский мост был уже разобран. Сегодня сохранились лишь береговые устои моста. Сегодня

Усадьба Протасовых (между Петергофским шоссе и Новобелицкой улицей) Фото 1917 года. И сейчас...Ну чтож!

Власти обманули жителей города в очередной раз. Пообещали бани Егоровых на Малом Сампсониевском отремонтировать, но вместо ремонта начали сносить!!! Их по проекту должны были сохранить! Снос ведет "Прайд", застройщик - Легенда. В тандеме он в 2022 году уничтожили манеж лейб-гвардии Финляндского полка! Не думаю, что власти города были не в курсе как по манежу, так и сегодня по баням. И тут же оперативный комментарий второй стороны, публикуется без купюр.

«Компания LEGENDA выполняет капитальный ремонт в здании бань Егоровых (Братские бани) на Малом Сампсониевском проспекте, 5 в соответствии со всеми необходимыми разрешительными документами, в том числе от КГИОП.

Здесь будет размещена школа на 175 мест. Поскольку текущее состояние здания, а также объемно-планировочные решения не отвечают действующим нормативным требованиям к учебным учреждениям, в рамках проведения работ предполагается частичный (так ли уж и частичный? - прим.) демонтаж здания котельной, которая была перестроена в советское время и не является историческим, а также последующее строительство на освободившемся участке с целью размещения там спортивного зала новой школы.

Также будет выполнен ремонт и замена утраченных ограждающих конструкций (кровли, части стен) с сохранением внешнего облика зданий, планируются локальные изменения внутренних планировочных решений под размещение учебного учреждениям».

Короче, будет стоять реплика, а не историческое сооружение.

В Петербурге раскрывают остатки старого фасада на перестроенной Успенской церкви На здании перестроенной церкви на улице Крупской частично раскрыты остатки старого фасада. Судя по панорамам, начали это делать еще в 2022 году. Каменная церковь при подворье Важеозерской Спасо-Геннадиевской мужской пустыни была заложена 19 мая 1897 года, чин совершил сам Иоанн Кронштадтский. Это был двухэтажный храм в русском стиле. Уже в 1901 году был освящен главный придел нижнего храма во имя пророка Осии и боковой придел апостола Иоанна Богослова и прп. Иоанна Рыльского. Исторический вид церкви представлен на четвёртой картинке.Дом трудолюбия, расположенный в примыкающем к храму пятиэтажном корпусе, был рассчитан на 200 человек и оказывал большую помощь окрестному фабричному населению. Храм был закрыт 8 июля 1929 года. Здание занял цех завода электробытовых приборов. Были снесены главы церквей и сбит декор. Здание было частично перестроено.

В Выборгском районе Ленобласти сносят здание вокзала платформы Горьковское, в поселке Яковлево, сообщают жители. Оно было построено в 1950-е годы.В РЖД снос не анонсировали.Здание вокзала на остановочном пункте «Горьковское» было возведено в неоклассическом стиле, образец архитектуры сталинской поры. До начала советско-финской войны на этом месте располагался деревянный вокзал станции Мустамяки.

Корреспондент журнала "Родина" обратился за комментариями в пресс-службу РЖД. И там ответили, что здание вокзала не относится к числу выявленных объектов культурного наследия. Оно не используется в технологическом процессе обслуживания пассажиров с 2000 года. Демонтировали здание, чтобы исключить риски внезапного его обрушения, возникновения пожароопасных ситуаций, проникновения туда посторонних лиц, а также возникновения угроз безопасности для движения поездов.

Оживлённое движение на Пантелеймоновском цепном мосту Металлический цепной мост был открыт в 1824 году для пешеходов и экипажей. Длина моста составляла 43 метра, ширина чуть более 10 метров. В 1906 году мост был разобран.

Правда в этом случае огорчаться не стоит, поскольку вместо цепного моста в 1906 году был построен временный трёхпролётный деревянный мост трапециедально-подкосной системы, существовавший до постройки постоянного моста. Проект временного моста составил инженер П. А. Лихачев.

Строительство постоянного моста велось в 1907—1908 годах под руководством инженера А. А. Рейнеко.

Однако Пантелеймоновский мост получился одним из самых роскошных по своему художественному оформлению.Декорирование моста выполнялось заводом «Карл Винклер» с 1912 года, и было окончено только в июле 1914 года (включая окраску и позолоту). В 1957 году по инициативе Ленмосттреста проведена реставрация моста, в ходе которой было покрыто червонным золотом 82,81 м² деталей, включая украшения арок. Кроме того были восстановлены утраченные торшеры моста по проекту архитектора А. Л. Ротача. Позже реставрации декоративного оформления моста проходили в 1969, 1983—1984 годах. В 1994 году рядом с мостом установили памятник Чижику-Пыжику. В 2000 году в рамках программы «Светлый город» была создана архитектурная подсветка моста.