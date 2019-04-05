Толстой. Записки сумасшедшего

В.С. Бушин

Время идёт, люди меняются, не все к лучшему, но есть и постигающие истину. Вспоминаю Вадима Кожинова. Недавно довелось прочитать о благотворном влиянии на него М.М. Бахтина. Да, влияние было, но кратковременное. Кожинов признавался, что он в начале 60-х годов под влиянием бесед с Бахтиным пришёл к отрицанию всего, что произошло в стране после 1917 года. Всего! Но Вадим был человеком высоко эрудированным, знающим и дотошным. И это вскоре помогло сбросить бахтинскую мороку, вывело на путь правды. Как литературовед и историк Кожинов внёс большой вклад в создание подлинной картины и дореволюционной, и советской истории.



Наши телеведущие известны всей стране: Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Роман Бабаян, Пётр Толстой и другие. У них, как ни у кого, есть возможность каждодневно и свободно говорить на всю страну, и они не могут не играть важной роли в информированности народа, в формировании его взглядов, убеждений и душевного состояния. И вот среди них ныне заметен отрадный сдвиг в истине.



Не так давно Владимир Соловьёв в таком тоне беседовал с А.Прохановым: «Александр Андреевич, о вас говорят, что вы лижете сапоги Сталину. Чем это объяснить?» Он мог же задать вопрос совсем иначе, допустим, так: «Говорят, что вы, образованный человек, талантливый писатель, почитаете Сталина». Но Соловьёв предпочёл форму вызывающую, в сущности оскорбительную и для Сталина, и для его почитателя Проханова. Но послушали бы вы, как и что Соловьёв говорит о Сталине ныне, хотя бы в мартовских передачах: «Сталин победил мировое зло!.. Сталин был спасителем мира!..» И весьма достойную отповедь дал Соловьёв известному Сергею Доренко, замшелому пустоплясу с бульдожьей хваткой, которому могила Сталина на Красной площади с юных лет не даёт спать, а в старости вызывает жуткую почесуху в промежностях, и он недавно взмолился: «Уберите! Дайте мне покой!» На вопрос, как он относится к этому воплю, Соловьёв ответил: «Я же не все дегенеративные идеи в головах нездоровых людей и предателей должен обсуждать. Я не врач-психиатр. Что говорить о глупостях... мне совершенно не интересно, о чём говорит этот предатель. Недостоин он того, чтобы его как-то комментировал...»



Действительно, на грязной совести этого предателя не только тупоумное враньё о советском прошлом, о Сталине, но и оплаченная ложь о недавно почившем Е.М. Примакове, достойном государственном муже.



Я думаю, что большую роль в прозрении В.Соловьёва сыграл Яков Кедми, многоопытный, знающий израильский разведчик, имеющий здравый взгляд на великую роль Сталина в истории нашей страны и всего мира. В «Пятой газете» в прошлом году я посоветовал Путину взять Кедми в советники, может, и ему бы глаза открыл, побудил бы признать, что всю чушь о Сталине ему напел когда-то историк Пивоваров, академик, ныне куда-то исчезнувший, или кто-то подобный. Неужели академик в монастырь ушёл грехи замаливать?



Одновременно с В.Соловьёвым дошёл до понимания роли Сталина и Дмитрий Киселёв, ведущий телеканала «Россия». Он высмеял тех, кто, как Д.Медведев, твердят, что Сталин ни кто иной, как жуткий преступник. И вот под тридцатилетним руководством преступника мы сделали страну великой сверхдержавой, под командованием преступника разбили фашизм и спасли родину, весь мир от гитлеровской чумы, по плану преступника создали атомный щит, по замыслу преступника первыми вырвались в космос... Жаль только, что не догадался он, сей преступник, отправить на Луну родителей Медведева за их преступное воспитание сыночка. Может, они там родили бы разумное дитя.



Но Доренко пока не одинок. С ним заодно Пётр Толстой. В передаче 31 марта он, давно будучи троцкистом, вдруг вытащил из сундука столетнюю новость антисталинистов первого набора: «Сталин — недоучившийся семинарист!» Как интересно было услышать это от человека, переучившегося холуйству.



А Ленин, говорит, искусственно слепил республики, провёл границы между ними, чего не было в царское время, и вот на наших глазах они по границам и отвалились. Ну, это, стараясь выслужиться перед Кремлём, он опять только повторял известную кремлёвскую хохму об «атомной бомбе под Россию», заложенной де в 1922 году Лениным, которую через семьдесят лет, в 1991 году по дистанционному управлению из Мавзолея Владимир Ильич, будучи лютым врагом Советской власти, взорвал.



Хорошо бы в нашей Думе завести что-то вроде курсов ликбеза (ликвидация безграмотности) ленинско-сталинских времён и обязать некоторых особенно резвых и голосистых депутатов (а Толстой именно такого пошиба депутат) посещать курсы. Там Толстому могли бы втемяшить, что да, в царское время на русской земле ни республик, ни границ не было, однако же после свержения царя страна стала разваливаться на куски: сперва Польша и Финляндия отвалились (там-то границы как раз были), потом — Украина, Белоруссия, Дальний Восток, Средняя Азия... И спасти единство страны можно было только силой и созданием во многом самостоятельных Союзных республик со своей конституцией. Так большевики во главе с Лениным и поступили. Они и помыслить не могли Россию без Украины, Белоруссии и других земель империи, и не взирая на все вопли здесь и за кордоном, вышибли из Киева гетмана Скоропадского, Верховную Раду и установили на Украине Советскую власть. И так — во всех краях Российской империи. Потом большевики пели:



Белоруссия родная,

Украина золотая,

Ваше счастье молодое

Мы стальными штыками оградим!..



29 марта Дума приняла закон о неуважении к власти. Толстой депутат Думы, даже заместитель её председателя, кроме того, на первом канале телевидения он ведёт еженедельные обзоры новостей. Так вот он — это власть? Я оскорблю власть, если скажу Толстому, что по своему воспитанию и уму он, как, допустим, и Медведев, не соответствует занимаемым должностям?



Ну, в самом деле, однажды некая думская дама объявила Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна стоящими в одном историческом ряду с Гитлером. Это троцкисту Толстому было очень по душе. И он защищал даму от понятного гнева русских людей: «Это же её личная точка зрения! Она имеет право на своё мнение!»



Или взять хотя бы передачу, которую он ведёт. Она озаглавлена «Толстой. Воскресение». И у него не хватает ума понять, какая это низкопробная еженедельная пошлость, оскорбительная для памяти его великого однофамильца.



Так вот, если я, выражая отнюдь не только личное мнение, скажу ему: «Убирались бы вы, толстый и горластый, куда подальше из Думы и с экрана» — это оскорбление власти?



Нет, на всякий случай я это не скажу. Я всего лишь попрошу название его передачи «Толстой. Воскресение» заменить другим — «Толстой. Записки сумасшедшего». Да, не только у Гоголя, но и у Толстого есть рассказ с таким названием. Вот под такой вывеской и выступай по воскресеньям. И с большим удовольствием будут смотреть и слушать ваши передачи обитатели всех дурдомов России. Ручки будут потирать, слюни пускать и даже аплодировать: «Наш! Свой в доску! Жми, Петруша!»