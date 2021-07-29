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"Веселая азбука" Добужинского

"Веселая азбука" Добужинского

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Азбука Елизаветы Бём
Сегодня о «Веселой азбуке»  Мстислава Добужинского.

Мстислав Валерианович  Добужинский (1875-1957) —   книжный график, иллюстратор, карикатурист,  живописец, сценограф. Сын артиллерийского генерал-лейтенанта, потомка  обрусевшего старинного литовского рода. Мать Мстислава была оперной певицей. После окончания  Виленской гимназии в 1895 году Мстислав Добужинский приехал в Петербург и поступил на юридический  факультет Петербургского университета. Дважды безуспешно пробовал поступить в  Академию художеств. Посещал Центральное училище  технического рисования барона А. Л. Штиглица, частные художественные  школы Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и Л. Е.  Дмитриева-Кавказского. После окончания университета для получения профессионального художественного образования выезжал в Мюнхен. Вернувшись в Петербург, изучал офорт и гравюру под  началом В. В. Матэ, посещал академический класс профессора П. О. Ковалевского. В 1902 году Добужинский стал членом объединения «Мир искусства», а в 1903-м в связи с  его распадом — Союза русских художников. Давал уроки в частной художественной школе Е. Н. Званцевой, в художественном кружке при Петербургском университете,  в организованной при его участии Новой художественной  мастерской.

Расписывал интерьеры ряда имений, сотрудничал с театрами как сценограф, оформлял дягилевские балеты, работал в журнале «Сатирикон»... Но мало кто знает, что  молодому Добужинскому, чтобы содержать семью, пришлось еще послужить в Министерстве путей сообщения. Сначала он даже служил без жалованья, «сверх штата»; потом ему положили 45 руб. в месяц, а уходя в отставку, чтобы стать профессиональным художником, он получал уже 150 руб. в месяц. В присутствие чиновники приходили к 12-13 часам, а уже к 17 часам канцелярия пустела. Нетрудно догадаться, что при четырехчасовом рабочем дне утром и вечером вполне можно было найти время как для творческих занятий, так и для подработок.

Во время Первой Мировой войны Добужинский был зачислен в Главное управление Красного Креста. После революции при его участии в Петрограде были создан Театр трагедии (там он заведовал художественной частью и оформил несколько спектаклей) и Дом искусств. Он преподавал в разных художественных школах и в Академии  художеств. В 1924 году Добужинский получил литовское гражданство. Жил в Литве, в Париже, сотрудничал как художник-оформитель со многими европейскими театрами, а затем и с кинематографом. В 1939 году переехал в США, продолжал работать как театральный художник и художник-декоратор. Оформлял книги русских писателей. Создал серию пейзажей, посвященных блокадному Ленинграду.

Над  «Веселой азбукой» Мстислав Валерианович работал летом и осенью 1924  года. Выпущена она была в 1925 году в Ленинграде издательством  «Брокгауз и Ефрон» (Прачешный пер., 6, собственная типография). Тираж — 8000 экз. Цена — 1 руб. 25 коп. Автор  текстов в книге не назван; в различных источниках на сей счет имеются противоречивые сведения. В альбоме «Мстислав Добужинский. Живопись, графика, театр» упоминается «Веселая азбука» Павловского (?), а  в собрании писем художника называется имя  таинственной детской поэтессы Н. Павловой. Скорее всего, речь может идти о Надежде  Александровне Павлович (1895-1980). В 1925-1930 годах  она опубликовала серию детских книг («Капризник Тики», «Паровоз-гуляка»,  «Веселая пчелка»); часть их увидела свет в том же ленинградском  издательстве «Брокгауз и Ефрон». Впрочем,  главное достоинство «Веселой азбуки» все же не в текстах, а в красочном,  изящном и остроумном оформлении.

Цирк был невероятно популярен в России как до революции, так и в первые советские десятилетия. Посещали его представители всех сословий, всех групп населения.Цирк был невероятно популярен в России как до революции, так и в первые советские десятилетия. Посещали его представители всех сословий, всех групп населения.
"Веселая азбука" Добужинского
Еще в 1923 г. была создана легендарная ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения. В 1920-е и 1930-е гг. многие мальчишки мечтали о работе водолаза, им хотелось поднимать поднимать со дна морского корабли, и непременно с сокровищами.Еще в 1923 г. была создана легендарная ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения. В 1920-е и 1930-е гг. многие мальчишки мечтали о работе водолаза, им хотелось поднимать поднимать со дна морского корабли, и непременно с сокровищами.
Обратите внимание: шкала на термометре, висящем за двойной рамой на зимней улице, еще не по Цельсию, а по Реомюру. 15 градусов мороза по Реомюру - это -18,7 градусов по Цельсию.Обратите внимание: шкала на термометре, висящем за двойной рамой на зимней улице, еще не по Цельсию, а по Реомюру. 15 градусов мороза по Реомюру - это -18,7 градусов по Цельсию.
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
Типичный художник - берет, блуза. бородка. Рваных джинсов еще не было.Типичный художник - берет, блуза. бородка. Рваных джинсов еще не было.
"Веселая азбука" Добужинского
Полусумасшедший изобретатель - вполне в духе фантастики и детективов двадцатых...Полусумасшедший изобретатель - вполне в духе фантастики и детективов двадцатых...
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
Явно показано ленинградское наводнение 23 сентября 1924 года: невская вода поднялась на 369 см выше ординара. Более сильным было лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на 410 см. Явно показано ленинградское наводнение 23 сентября 1924 года: невская вода поднялась на 369 см выше ординара. Более сильным было лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на 410 см.
Скорее всего, нэпман - пролетарий не может быть обжорой.Скорее всего, нэпман - пролетарий не может быть обжорой.
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
Мандарин Ли-Хун-Чай - это наверняка Ли Хунчжан, руководивший внешней политикой Цинской империи. Помнили о нем в России довольно долго. К визиту Ли Хунчжана в Москву был оформлен в китайском стиле Чайный дом на Мясницкой.Мандарин Ли-Хун-Чай - это наверняка Ли Хунчжан, руководивший внешней политикой Цинской империи. Помнили о нем в России довольно долго. К визиту Ли Хунчжана в Москву был оформлен в китайском стиле Чайный дом на Мясницкой.
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
"Веселая азбука" Добужинского
Удивительно, но крупное извержение Этны произошло только в 1928 г. Добужинский явно что-то предвидел...Удивительно, но крупное извержение Этны произошло только в 1928 г. Добужинский явно что-то предвидел...
"Веселая азбука" Добужинского
Маленьких детей почему-то очень долго изображали в детских книгах как уменьшенных взрослых. Явно отошли от этого только с конца 1940-х гг.Маленьких детей почему-то очень долго изображали в детских книгах как уменьшенных взрослых. Явно отошли от этого только с конца 1940-х гг.

Вот мы и познакомились с «Веселой азбукой» Мстислава Добужинского. Общество уже стало отходить от ожесточения периода Гражданской войны. Самый разгар нэпа, повседневная жизнь и быт стали понемногу налаживаться, люди вспомнили какие-то довоенные, дореволюционные реалии. Все это нашло свое отражение и в живописи, и в книжной иллюстрации...
https://pelerin-rus.livejournal.com/10537.html

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