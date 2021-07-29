"Веселая азбука" Добужинского

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Сегодня о «Веселой азбуке» Мстислава Добужинского.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957) — книжный график, иллюстратор, карикатурист, живописец, сценограф. Сын артиллерийского генерал-лейтенанта, потомка обрусевшего старинного литовского рода. Мать Мстислава была оперной певицей. После окончания Виленской гимназии в 1895 году Мстислав Добужинский приехал в Петербург и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Дважды безуспешно пробовал поступить в Академию художеств. Посещал Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица, частные художественные школы Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и Л. Е. Дмитриева-Кавказского. После окончания университета для получения профессионального художественного образования выезжал в Мюнхен. Вернувшись в Петербург, изучал офорт и гравюру под началом В. В. Матэ, посещал академический класс профессора П. О. Ковалевского. В 1902 году Добужинский стал членом объединения «Мир искусства», а в 1903-м в связи с его распадом — Союза русских художников. Давал уроки в частной художественной школе Е. Н. Званцевой, в художественном кружке при Петербургском университете, в организованной при его участии Новой художественной мастерской. Расписывал интерьеры ряда имений, сотрудничал с театрами как сценограф, оформлял дягилевские балеты, работал в журнале «Сатирикон»... Но мало кто знает, что молодому Добужинскому, чтобы содержать семью, пришлось еще послужить в Министерстве путей сообщения. Сначала он даже служил без жалованья, «сверх штата»; потом ему положили 45 руб. в месяц, а уходя в отставку, чтобы стать профессиональным художником, он получал уже 150 руб. в месяц. В присутствие чиновники приходили к 12-13 часам, а уже к 17 часам канцелярия пустела. Нетрудно догадаться, что при четырехчасовом рабочем дне утром и вечером вполне можно было найти время как для творческих занятий, так и для подработок.

Во время Первой Мировой войны Добужинский был зачислен в Главное управление Красного Креста. После революции при его участии в Петрограде были создан Театр трагедии (там он заведовал художественной частью и оформил несколько спектаклей) и Дом искусств. Он преподавал в разных художественных школах и в Академии художеств. В 1924 году Добужинский получил литовское гражданство. Жил в Литве, в Париже, сотрудничал как художник-оформитель со многими европейскими театрами, а затем и с кинематографом. В 1939 году переехал в США, продолжал работать как театральный художник и художник-декоратор. Оформлял книги русских писателей. Создал серию пейзажей, посвященных блокадному Ленинграду.

Над «Веселой азбукой» Мстислав Валерианович работал летом и осенью 1924 года. Выпущена она была в 1925 году в Ленинграде издательством «Брокгауз и Ефрон» (Прачешный пер., 6, собственная типография). Тираж — 8000 экз. Цена — 1 руб. 25 коп. Автор текстов в книге не назван; в различных источниках на сей счет имеются противоречивые сведения. В альбоме «Мстислав Добужинский. Живопись, графика, театр» упоминается «Веселая азбука» Павловского (?), а в собрании писем художника называется имя таинственной детской поэтессы Н. Павловой. Скорее всего, речь может идти о Надежде Александровне Павлович (1895-1980). В 1925-1930 годах она опубликовала серию детских книг («Капризник Тики», «Паровоз-гуляка», «Веселая пчелка»); часть их увидела свет в том же ленинградском издательстве «Брокгауз и Ефрон». Впрочем, главное достоинство «Веселой азбуки» все же не в текстах, а в красочном, изящном и остроумном оформлении.

Цирк был невероятно популярен в России как до революции, так и в первые советские десятилетия. Посещали его представители всех сословий, всех групп населения. Цирк был невероятно популярен в России как до революции, так и в первые советские десятилетия. Посещали его представители всех сословий, всех групп населения.

Еще в 1923 г. была создана легендарная ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения. В 1920-е и 1930-е гг. многие мальчишки мечтали о работе водолаза, им хотелось поднимать поднимать со дна морского корабли, и непременно с сокровищами. Еще в 1923 г. была создана легендарная ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения. В 1920-е и 1930-е гг. многие мальчишки мечтали о работе водолаза, им хотелось поднимать поднимать со дна морского корабли, и непременно с сокровищами.

Обратите внимание: шкала на термометре, висящем за двойной рамой на зимней улице, еще не по Цельсию, а по Реомюру. 15 градусов мороза по Реомюру - это -18,7 градусов по Цельсию. Обратите внимание: шкала на термометре, висящем за двойной рамой на зимней улице, еще не по Цельсию, а по Реомюру. 15 градусов мороза по Реомюру - это -18,7 градусов по Цельсию.

Типичный художник - берет, блуза. бородка. Рваных джинсов еще не было. Типичный художник - берет, блуза. бородка. Рваных джинсов еще не было.

Полусумасшедший изобретатель - вполне в духе фантастики и детективов двадцатых... Полусумасшедший изобретатель - вполне в духе фантастики и детективов двадцатых...

Явно показано ленинградское наводнение 23 сентября 1924 года: невская вода поднялась на 369 см выше ординара. Более сильным было лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на 410 см. Явно показано ленинградское наводнение 23 сентября 1924 года: невская вода поднялась на 369 см выше ординара. Более сильным было лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на 410 см.

Скорее всего, нэпман - пролетарий не может быть обжорой. Скорее всего, нэпман - пролетарий не может быть обжорой.

Мандарин Ли-Хун-Чай - это наверняка Ли Хунчжан, руководивший внешней политикой Цинской империи. Помнили о нем в России довольно долго. К визиту Ли Хунчжана в Москву был оформлен в китайском стиле Чайный дом на Мясницкой. Мандарин Ли-Хун-Чай - это наверняка Ли Хунчжан, руководивший внешней политикой Цинской империи. Помнили о нем в России довольно долго. К визиту Ли Хунчжана в Москву был оформлен в китайском стиле Чайный дом на Мясницкой.

Удивительно, но крупное извержение Этны произошло только в 1928 г. Добужинский явно что-то предвидел... Удивительно, но крупное извержение Этны произошло только в 1928 г. Добужинский явно что-то предвидел...

Маленьких детей почему-то очень долго изображали в детских книгах как уменьшенных взрослых. Явно отошли от этого только с конца 1940-х гг. Маленьких детей почему-то очень долго изображали в детских книгах как уменьшенных взрослых. Явно отошли от этого только с конца 1940-х гг.

Вот мы и познакомились с «Веселой азбукой» Мстислава Добужинского. Общество уже стало отходить от ожесточения периода Гражданской войны. Самый разгар нэпа, повседневная жизнь и быт стали понемногу налаживаться, люди вспомнили какие-то довоенные, дореволюционные реалии. Все это нашло свое отражение и в живописи, и в книжной иллюстрации...

https://pelerin-rus.livejournal.com/10537.html