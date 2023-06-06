Вагнера бьются

Штурмовик «Оркестра» с SIG-516 в Бахмуте.

https://t.me/ok_spn/24347

Во время разбора завалов нашли его шеврон, который забыли передать с телом. Сегодня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что украинский националист Дмитрий Коцюбайло был уничтожен в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер». Впервые о его ликвидации стало известно в марте. На похороны националиста, носившего позывной Да Винчи, собрались представители высшего руководства страны — вплоть до президента Владимира Зеленского.

Биография Да Винчи пестрит самыми разными деталями. Его подразделение известно чистками среди населения Харьковщины, а сам Коцюбайло был первым «добровольцем», прижизненно получившим звание Героя Украины.

Колоссальные потери, понесенные ВСУ в ходе устроенной подразделениями ЧВК «Вагнер» «Бахмутской мясорубки», вынудили киевский режим бросить в нее и «волков» Коцюбайло. Да Винчи был ликвидирован «музыкантами» в бою 7 марта 2023 года. Вместе с ним было уничтожено еще несколько его боевиков — Даниил «Викинг» Кондель, Валений «Голем» Сенько, Грибан «Продюсер» Назарий, Александр «Оборона» Оборонов, Иван «Милан» Ротар

https://t.me/riafan_everywhere/18358

На Университетской набережной 9 мая заметили колонну автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» Сообщают, что участники автопробега возложили цветы к месту гибели Владлена Татарского.

https://t.me/sp_1703/50592

ЧВК "Вагнер" продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве.

До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме, несмотря на поручение высшего руководства обеспечить ЧВК "Вагнер" всем необходимым.

При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК "Вагнер". Фланги уже трещат и проваливаются.

ЧВК "Вагнер" начали "сушить" по снарядам и личному составу из-за опасения внутренней конкуренции.

"Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и "дожать" Бахмут, в котором осталось около 5%, занятых противником".

В черте города работают только "музыканты", фланги были отданы подразделениям Минобороны ввиду сокращения личного состава "Вагнера". К этому в районе села Клещеевка отмечено вклинивание противника - в том месте 72-я бригада МО оставила позиции.

https://t.me/orchestra_w/6594



Считаю, что Пригожин не просто так говорит о флангах и именно там будет основной удар ВСУ.На днях прошла ''репетиция'' удара где на ужном фланге украинским террористам удалось вклиниться вглубь обороны РФ на 500 м при ширине в 2 километра. Сообщается, что 72 бригада мотострелков отступила. Причина в нескоординированных действиях между подразделениями. А бить в стык разных воинских подразделений и формирований -это классика военной науки. Там где не до конца понятна зона ответственности и хромает коммуникация всегда начинается хаос и паника.

Предполагаю нас ждет мощнейший удар в сторону Клещеевки и Дубово-Ореховки. Рельеф степной - удобный. Вначале пройдет мощная артподготовка, далее пойдут дроны-камикадзе, параллельно с этим двигаться в атаку будут танки при поддержке пехоты в БМП. С авиацией у хохла не очень, но возможно попробуют поднять свои старые корыта и здесь.

Все это можно ожидать в ближайшее время, о чем говорит Пригожин. Помнится о харьковском направлении тоже много кто писал и говорил, но начальник Генштаба Герасимов заверял (со слов Кадырова), что все под контролем.

https://t.me/zloy_zhurnalist/4293

P.s. А потом под контролем бежали, бросая технику. И кто за это ответил?

"Если честно, то я даже немного думал, что Пригожин немного преувеличивает и "дрочит" нервы нашему МО про фланги, но оказалось, что – Пригожин не дрочит. И напрасны слова некоторых "аналитиков" про якобы "щумовую завесу", мол, такая вот специальная деза. А ввиду полного отсутствия возможности управлять боем в лице командования МО РФ, а также докладывать реальную ситуацию на местах и отвечать за вверенный личный состав, солдаты 72-й бригады просто сбежали под контрнаступлением 3-й штурмовой бригады «Азов» ВС Украины. Кто не сбежал был убит и раздавлен танком противника."- пишет админ канала Серая зона.

P.s. Было выложено видео от хохлов и там это все хорошо видно. Скрины делать не стала. Тяжелые кадры. Хотите, смотрите сами.

https://t.me/grey_zone/18574

Плохие новости с Бахмутского направления на сегодня (11 мая), к сожалению, не заканчиваются.

Подразделения 4 омсбр и 374 омсб оставили позиции на опорнике ВСУ, который ранее брали бойцы ЧВК «Вагнер» к северо-западу от Клещеевки. В настоящий момент позиции возвращены подоспевшими на помощь «музыкантами».

Ситуация на флангах ЧВК «Вагнер», которые ранее были переданы подразделениям ВС РФ, продолжает оставаться напряженной. Архивные фото с опорного пункта ВСУ на холме к северо-западу от Клещеевки. Бойцы ЧВК «Вагнер» брали его вместе с деревней почти целый месяц с 28 декабря по 23 января 2022 года, из-за грамотно использованного противником рельефа местности. Да и сам опорник тоже был очень хорошо оборудован.

https://t.me/yaremshooter/1454

Военкор Александр Симонов (тг-канал «Позывной Брюс») , известный своими репортажами из Артемовска, указывает, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в городской черте Бахмута.

«На северо-западе города «музыканты» продвинулись вдоль улиц Медведева, Черняховского, Толбухина. Штурмовые отряды Оркестра овладели рядом позиций в районе перекрестка улиц Леваневского и Защитников Украины. На юге Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» вышли на рубеж улицы 1-ая Лесная», – сообщает военкор.

При этом он тоже признает неудачные действия ВС РФ вокруг города, отметив на карте участки, где отступили русские.

«Подразделения 9-го мотострелкового полка ВС РФ оставили лесополосу и укрепрайон, отойдя в северном направлении на глубину 600 метров, тем самым снова открыв ВСУ дорогу Часов Яр — Бахмут. В результате контрудара ВСУ 9-й мсп ВС РФ также утратил участок фронта шириной до 650 м на глубину до 600 м в районе Богдановки», – уточнил Симонов.

Примечательно, что поменялась тональность публикаций в паблике «Бахмутский демон», который ведет ВСУшник, воюющей на этом направлении. Если ранее он прогнозировал, что город придется оставить, то теперь куда более оптимистичен.

«Он нашем успехе. Фланги – только начало… Пригожин немного в шоке», – пишет ВСУшник.

https://www.politnavigator.net/vsu-potesnili-russkikh-na-art...

Обстановка на флангах Бахмута на 11 мая. Подразделения 4 омсбр ВС РФ оставили территорию к северо-западу от Ивановского площадью до 3,5 км.

Подразделения 4 омсбр и 374 омсб оставили также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты бойцами ЧВК «Вагнер».

Кроме этого, противник предпринял попытку прорыва к востоку от Богдановки.

https://t.me/boris_rozhin/85430

Бойцы ЧВК «Вагнер» отдали за эти территории много крови и пота, кто-то — свою жизнь. И мне сложно поверить, что другие подразделения так запросто покидают эти позиции. Чей приказ они выполняют?

https://t.me/yaremshooter/1459

«Гнездо», «Конструктор», «Домино» и «Лошадь»: где находятся последние укрепрайоны ВСУ в Артёмовске

Штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» осталось пройти 740 м до западного въезда в Артёмовск. Как только это произойдёт, оставшиеся внутри украинские подразделения будут блокированы — и начнётся решающий штурм.

В каком состоянии ВСУ в Артёмовске?

После потери воинской части подразделения ВСУ отступили и заняли позиции в многоэтажных домах. По данным Военной хроники, сейчас (11.05) украинские войска занимают чуть больше 2 кв. км территории, их снабжают по единственной доступной дороге — трассе Т-0504 через Красное (Ивановское), откуда вооружение и боеприпасы везут небольшими партиями как по дорогам, так и через подсыхающие поля. Из-за больших потерь каждый день командование ВСУ пытается направить в Артёмовск от 200 до 450 человек.

Какие позиции в Артёмовске занимают ВСУ?

Первый укрепрайон, один из самых крупных, называют «Гнездо». Он находится в пределах улиц Чайковского и Освободителей Донбасса. Многоэтажные дома занимают подразделения 60-й механизированной бригады, 241-й и 242-й бригад территориальной обороны, а также украинские силы специальных операций. Предположительно, именно в боях за «Гнездо» недавно погиб заместитель командира группы 8-го полка ССО Дмитрий Крамар. По предварительным данным, численность основного гарнизона этого укрепрайона составляет порядка 1 тыс. человек, остальные силы отведены назад. Штаб, центр связи и медицинский пункт укрепрайона находятся в подвалах домов. Второй укрепрайон находится сразу позади «Гнезда» и называется «Конструктор». Это одно из самых защищённых и укреплённых мест, занятых ВСУ в Артёмовске. В районе улиц Декабристов и Леваневского на постоянной основе находятся порядка 1,7—1,9 тыс. человек из 120, 127, 204, 225 и 241-й бригад территориальной обороны, частей 92-й и 93-й механизированных бригад, а также подразделения 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь». В этот укрепрайон со штабом в здании школы №18 прибывают основные подкрепления ВСУ, которым удаётся прорваться в город под огнём российской артиллерии. Третий, самый западный укрепрайон ВСУ в Артёмовске имеет кодовое обозначение «Домино» и находится в границах улицы Юбилейной. Это относительно малочисленный укрепрайон. По большей части он используется для хранения боекомплекта, ремонта транспорта, оказания первой помощи раненым и перегруппировки бронетехники. До этого укрепа от «Гнезда» — примерно 750 м по прямой. Четвёртый, самый малочисленный укрепрайон украинские военные называют «Лошадь». Предположительно, такое прозвище три многоэтажки на пересечении улиц Леваневского и Освободителей Донбасса получили за сходство с шахматной фигурой. В этот укрепрайон подразделения ВСУ отступили после потери позиций в районе воинской части, территория которой находится в 50 м от жилых домов. По предварительным данным, там находятся порядка 250—450 украинских военных, среди которых американские, британские, австралийские и грузинские наёмники.

Общая численность подразделений ВСУ в четырёх укрепрайонах, а также частном секторе постоянно меняется и может составлять примерно 3—5 тыс. человек, включая силы обеспечения и медицинский персонал.

https://t.me/boris_rozhin/85432

11 сентября. Каналы облетело жуткое видео. Пытается стрелять по дронам. Нашего бойца отсекли от основных сил, закидали ВОГами с коптеров. Когда хотел подняться, нога подломилась в 3-х местах В плен он решил не сдаваться. Застрелился. Покажите это видео Столярику, другим блогерам кайфарикам, различным интриганам, может до них что-то дойдет.

https://t.me/voenacher/44328

"Добивай его!" - нацисты снова публикуют кадры расстрела бойцов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом Видно как свиньи добивают наших раненых.

https://t.me/zloy_zhurnalist/4280

Военкор Ярем хороший задал волпрос:

Мне вот интересно, а сбегающие подразделения на флангах Бахмута будут считаться дезертирами?

Вроде даже закон ужесточили, до 15 лет лишения свободы, а ответственность за просранные фланги и позиции так никто и не понес. Наоборот, некоторым дают высокие госнаграды, и повышения в должности, а тех, кто реально работают, душат и подставляют.

Опять же хочу подчеркнуть - нужно не солдата наказывать, а командование, которое такое допускает.

https://t.me/yaremshooter/1446

В Петербурге на авто заметили вот такую наклейку: "Семья бойца ЧВК ВАГНЕР, отдавшего жизнь за Россию".

https://t.me/razgruzka_vagnera/99

Участок продвижения ВСУ в районе Богдановки после боев последних дней. Карта на 12 мая

https://t.me/boris_rozhin/85527



Украинские ресурсы опубликовали видео обстрела позиций ВС РФ к югу от Берховского водохранилища.

После обстрела подразделение ВС РФ оставило занятую лесопосадку и отступило на восток.

Точные координаты оставленной позиции: 48.632807, 37.943639

Это первое видеоподтверждение факта отступления ВС РФ на участке Богдановка — Берховка.

Актуальную линию фронта под Бахмутом мы опубликовали (фото выше) в 15 часов, тогда лишь только предположив, что оборона занята по восточной окраине водохранилища. Опубликованное видео наши заключения, увы, подтверждает.

После публикации карты вышло очередное видеообращение Евгения Пригожина: глава ЧВК «Вагнер» в очередной раз обвинил Минобороны России в обвале фронта.

Мы не знаем, по какой причине был оставлен участок фронта, что за контингент занимал там оборону и почему после легкого обстрела целое подразделение отступает, а не держит позицию. Обычно в результате именно такого «отступления» людей гибнет ещё больше.

https://t.me/boris_rozhin/85530

Да тут какая-то лотерея. Вчера противник постил кадры с брошенных 72-й бригадой ВС РФ западнее Клещеевки, так там куча ПТУРов лежит. Стреляй – не хочу (спойлер: многие с них даже не умеют стрелять).

Так что тут вопрос в организации обороны – организация наблюдательных пунктов, огневых точек (в том числе и противотанковых), минных заграждений на подходах к позициям (в том числе и противотанковых), и, конечно, управление боем, которое отсутствует на местах, как на уровне взвода, так и подразделения в целом.

Подразделения ВС РФ утратили тактические высоты и отошли в направлении Берховского водохранилища, которое находится в низине.

Опорный пункт ВСУ, проходивший через трассу Бахмут — Часов Яр, которые сначала заняли «вагнера», а потом утратили военные, находился на высоте 190 метров. Берег Берховского водохранилища, к которому отошли подразделения ВС РФ — на 110 метрах. Итого перепад — 80 метров.

Таким образом, ВСУ сейчас находятся в выгодном тактическом положении, что позволяет им вести разведку и эффективно применять любые виды вооружения.

https://t.me/grey_zone/18601

Боец ЧВК "Вагнер", участвовавший в освобождении села Бахмутского, Соледара и других н.п. на бахмутском направлении.

Был награжден медалью компании "За отвагу", а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

https://vk.com/wall-128964587_100497

Сегодня бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в "Гнезде" в различных направлениях до 550 метров.

Общая площадь перешедших под контроль территорий 216 тысяч метров.

Противник контролирует 1,78 квадратных километров. Из 48 зданий занимают 29.

Артиллерия ЧВК "Вагнер" и личный состав, вырванный с Бахмута, вынуждены были затыкать дырку на Берховском водохранилище, чтобы прикрыть фланг до освобождения города.

https://t.me/orchestra_w/6646

Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили мирных жителей в одном из подвалов Бахмута, в том числе несколько детей.

Из-за высокой интенсивности боев эвакуация была отложена, чтобы не подвергать людей излишней опасности. Ситуация абсолютно обыденная. Музыканты постоянно спасают из города гражданских, оказавшихся в зоне боевых действий. Правда, не всегда есть возможность дождаться стабилизации обстановки и тогда парни вытаскивают людей, фактически прикрывая их собой. Например, так было с девочкой Миланьей, по которой отработал украинский снайпер и пулемётчик.

Также, к сожалению, во время эвакуации по людям зачастую начинает работать украинская артиллерия. За все время боев в Бахмуте есть несколько сотрудников компании, погибших, накрыв гражданских во время артиллерийского и минометного огня ВСУ.

https://t.me/rsotmdivision/7194

Пылающий Бахмут затянут дымом, как туманом

ЧВК "Вагнер" продолжает массированный огонь и штурм куска западной части города - квартала многоэтажек, превращенных в крепости ВСУ.

https://t.me/RVvoenkor/44927

Все что было сказано Пригожиным с 8 мая по 13 можно ознакомится тут: Слышат ли Пригожина?

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок