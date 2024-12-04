Все круче и круче

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев обвинил мигрантов в росте курса доллара

Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.

Добавим у этому, что практически все т.н. "дружественные" страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт "МИР", т.е. рублёвые переводы в эти страны из России затруднены. Поэтому мигранты скупают валюту наличными и вывозят из страны.

Тут центробанк Узбекистана подвердил.

Узбеки в 2024 году вывели из российской экономики больше триллиона рублей.

Только за первые 10 месяцев этого года в Узбекистан из нашей страны было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период 2023 года.

Центробанк Узбекистана уточнил, что в общей сложности мигранты прислали домой 12,6 миллиардов (что составляет 1.3 трлн рублей) и почти все они приходятся на переводы из России.

Есть еще вопросы куда утекают наши деньги?

https://t.me/aviapro1/66120

Краткие итоги этих дней.

1. Вылизывать таджикских русорезов на государственном уровне начали ещё много лет назад. И сходу взялись за русских детей.

Вспоминаются дебаты (

) Егора Просвирнина с В.Ю. Зориным по национальному вопросу из 2018 года. Сам разговор весьма показателен (можно взглянуть по таймкодам 30:35, 42:30, 1:01:20, 1:23:53 и так далее, там всё - суть).

Владимир Зорин - советский чинуша из Узбекистана, в РФ также нашёл себе применение:

В 1991-1993 годах - заместитель постоянного представителя Кабинета министров Республики Узбекистан при Кабинете министров СССР (затем - при Правительстве РФ), 1-й секретарь Посольства Республики Узбекистан в РФ.

В 1995-1996 годах - заместитель руководителя, первый заместитель руководителя Территориального управления федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике.

В 1996-2000 годах - депутат Государственной Думы, председатель комитета по делам национальностей, член фракции НДР.

<...>

В 2001-2004 годах - министр Российской Федерации, курировал национальную политику.

Далее должности менее показательные, но количественно их не мало - человек, последовательно отрабатывающий многоnazi повестку, в РФ нужен. Хотя после случившегося в республиках ожидаешь их увидеть на допросе у следователя, а не на госслужбе.

Людей, чья карьера связана с бывшими сов. республиками, в РФ немало. На пенсию они не собираются: закон о постепенном повышении пенсионного возраста для госслужащих подписывался в 2017. Как и с упразднением РУБОПов, боровшихся с нацпреступностью, как и в случае внедрения ислама в системе ФСИН, это целенаправленная долгосрочная политика. Естественно, диаметральные меры по "евангелизации геноцида" в РФ представить невозможно.

Про вылизывание Таджикистана. Первое подобие фестиваля плова я увидел в 2015 году в Пермском университете (ПГНИУ) на физическом факультете. Учился на самой требовательной по баллам ЕГЭ специальности - безопасность автоматизированных систем. Именно на эту специальность были посажены пять таджиков. Двое из них были смышлёные и прилагали хоть какие-то усилия + знали русский, остальные пары не посещали и языком почти не владели.

Однажды перед парой к нам в группу зашёл замректора (не помню должность точно, но не рядовой преподаватель) и начал вылизывать братскую республику, говоря о природе, горах и т.п. Мотивируя тем самым сходить на презентацию Т-страны от иностранных студентов. Рассказывать не о горах-водопадах, а о том, что сделали с русскими в этой республике нам, конечно же, не стали. Происходящее изначально разило советской казёнщиной, не пришёл почти никто - тогда ещё это не было обязательным. Сейчас, судя по всему, у русских детей уже со школы нет выбора".

2. Русский национализм - боль, пустота, уныние. Так мы счастья не достигнем (https://t.me/russkiegramoty/52986).

3. Хочешь отпраздновать победу над монголами - запретят татары. Напишешь правдивый учебник истории - заставят переписать чеченцы. Русские - народ, на котором по кайфу произрастать

РУССКИЕ В РФ: НА КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ?

Русских всё время пытаются запутать, обмануть, поставить в зависимое положение, этнически заместить, отменить вовсе или даже подвергнуть насильственному переформатированию. Потеряв в 1917 году национальный суверенитет, великий народ попал в руки своих заклятых врагов, всевозможных социальных экспериментаторов и прочих политических шулеров.

Сегодня мы впервые в своей истории попали в ситуацию, развалившую Польшу в XVIII столетии. Там каждый пан мог своим «nie pozwalam» («не разрешаю») уничтожать договорённости всех остальных. В реалиях федеративной многонационалии каждая из субъектных наций «панует» в своих национальных республиках, как вздумается её элите. И может в любой момент высказывать свои недовольства в отношении любых пожеланий русского большинства.

Вот захотели русские отметить какую-нибудь дату победы над монголо-татарами, являющуюся важным формирующим событием для нашей государственности. Из Татарстана раздаётся «Рөхсәт итмим» («не разрешаю»).

Федералы издали учебник по истории России, он не понравился в Чечне — и снова «не разрешаю».

Ставят памятник русским войнам на Кавказе — по требованию местной сепаратистской общественности его сносят.

Появилось желание поставить памятник Ермаку в Сибири. Нет, нельзя, местные татары высказывают своё недовольство.

Так происходит и в сотнях других случаев, приучая нацменьшинства дискриминировать русское большинство.

Федеративно-национальное устройство приучает и без того не сильно патриотическую российскую бюрократию руководствоваться принципом: главное — не раздражать местные национализмы.

Русским же обычно говорят: «Ну вы же большой народ, не обращайте внимания», «Сейчас не время поднимать эти вопросы, надо сохранять мир между народами». Ну или ещё проще — молчаливо игнорируют протесты русских общественных организаций.

Вообще, надо сказать, что российский федерализм культивирует интернационализм только для русских наряду с беззубым потаканием национализмам малых народов. Это, безусловно, совковое наследие, для которого не было ничего страшнее «великорусского шовинизма». Коммунисты воспринимали русскую нацию как имперскую и эксплуататорскую и всячески перекачивали русские соки на развитие многочисленных национальных республик. Насытившись и укрепившись, национальные коммунистические партии взорвали многонациональный СССР, самоопределившись как отдельные государства на вырезанных коммунистами из бывшей Российской Империи территориях.

Большая Россия с распадом Союза уменьшилась до размеров РФ. Но и Российская Федерация была в своё время организована, как СССР, на основе многочисленных национальных республик, в отношении которых продолжается такая же политика потакания местным национализмам, как и при коммунистах.

Если это не преодолеть, то федерализм РФ последует за федерализмом СССР и развалит страну в современных границах.

Политический блуд на слове «русский»

Сейчас стали сильно словесно блудить на слове «русский». Видимо, поняли, что «советскими» всех обратно не сделаешь. Вариант «россияне» как-то не прижился. А потому начали апробировать новые варианты «расшифровок»: «Кто же такие русские?»

Скорее всего, на этот шифровальный блуд появился высокий заказ.

Как правило, о том, кто такие русские, рассуждают всевозможные новиопы и многонационалы. Ведь с русскими надо что-то делать. Идёт война за русское наследство, за русские территории. Самосознание у русского населения может выйти из-под политического контроля и начать развиваться свободно.

Ведь самое страшное — это доверить русским Россию. С этим старые, рождённые ещё в советские времена элиты согласиться не готовы. Что угодно: западное внешнее управление, новый военный коммунизм, но только не Российская Империя.

Все толкуют о русском народе, как им заблагорассудится, в стиле разнузданной русофобии.

https://t.me/russkiegramoty/52973.

4. У молодёжи из нацреспублик модно заклеивать на автономерах российский триколор. Результат магомедовой нацполитики.

https://t.me/russkiegramoty/52978

И это сюда же:

"95-й квартал" (думаю называть не надо, что за регион и тоже где российский флаг на госномере?)в Мариуполе. Горожане не очень толерантно обсуждают, можете ознакомиться, что говорят: https://vk.com/wall-89522449_96845.

5. Теперь даже Пушкин носит крокусовскую бородку. "В библиотеке сделал фото на выставке детских работ о Пушкине. Пугает превращение бакенбард в ММА-бороду. Пушкин, конечно, отращивал иногда в усадьбе, в поместье бороду - он сам писал про это своей жене, но ведь он тогда носил и бороду, и усы. А тут - тьху".

https://t.me/russkiegramoty/52981

6. За евроидею на улицы выходят украинцы, грузины и Бог ещё знает кто. За Россию не выходит никто. Потому что на месте экспортной идеи у России ноль без палочки и немного газа.

Запад - он продвигает не культуру. Он продвигает экспортную идею. Американская мечта, свобода, равенство, братство, демократия и вот это вот всё.

Неважно, насколько уж оно соответствует реальности, факт в том, что это целостная идеология. Которую можно продвигать.

Была идея и у СССР. Неважно, утопическая ли, оторванная ли от жизни - она была. У России же никакой идеи "на экспорт" нет. Только в известной степени копия американской. Но зачем кому-то копия, если есть оригинал? Поэтому всё это обучение разнообразных таджиков в самой России или прямо у них на родине - оно не работает. Никаких лояльных России людей, за редкими исключениями, страна не получает. Тупо сливает бабло.

Ну и какие никакие принципы уважения тоже достойны. Например, для перекачки газа из России через Украину и далее в Европу есть две газораспределительные станции. Одна в Сохрановке (Ростовская область), другая в Судже (Курская область). Через Сохрановку Украина газ тупо не принимает - потому что там дальше труба идёт через ЛНР. А у них принципы. Сепары, то, сё, Луганскнаш и тд. А Суджа прямо сейчас находится под украинской оккупацией. Но газок через неё Россия исправно качает. Вообще ничего не мешает процессу. Или в период катастрофы в Харьковской области как заведённые талдычили про аммиак. Тут в Купянске русских пачками расстреливают, а эти всё про аммиак. И ведь ни капельки не стыдно было.

Какая идея в этом есть, кроме бабла? И эту идею как и кто должен уважать? Не говоря уж о том, чтобы за неё бороться.

https://t.me/russkiegramoty/52996

7. Переживать за Грузию не надо. Русских там одинаково презирают и те, кто за Евросоюз, и те, кто колпашит по ним водомётами.

Дежурно напомним: русских там одинаково презирают и те, кто за Евросоюз, и те, кто колпашит их слезогонкой. Просто одни деятельно, громко и не скрывая, а другие готовы лицемерненько улыбаться и здоровенную фигу держать в кармане.

Грузия вообще в чём-то образцово-показательна. Да, тамошние власти в открытую на Россию не гавкали, но дружили взасос всё с теми же - США и Евросоюзом. И когда в Тбилиси после долгого перерыва прилетел рейс с туристами из России, а в Батуми зашёл круизный лайнер, как их встретили? Напомним: обозвали (смотрим тут: https://t.me/russkiegramoty/21759) "оккупантами" и закидали (Вот тут: https://t.me/russkiegramoty/25900) яйцами. Русских туристов (причём не из России) пинками и с оскорблениями выгоняли (смотрим тут: https://t.me/russkiegramoty/21760) из автобусов. А с высокой трибуны тогда было произнесено:

"Мы хотели поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну. Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно".

Неожиданно, да. Такая прекрасная же страна. Только класть с высокой колокольни на её будущее, на её жителей всех политориентаций и даже на Батуми, с потрохами купленный турками.

8. Чёткие разъяснения за харам. Свинину нельзя, но кувыркаться с любовницей - норм.(видео тут: https://t.me/russkiegramoty/53002)

https://t.me/russkiegramoty/52998

А уж эта новость не лезет ни в какие ворота. На фоне происходящего в Сирии, где турки создали военные банды, состоящие в основном из выходцев Средней Азии

"Видимо, не все расстроились по поводу русских смертей в Алеппо, а наоборот - решили укрепить дружбу народов. Ведь Волгоградская область подписывает (вот тут: https://vk.com/wall-172925516_4070) соглашение о взаимодействии с узбекскими провинциями. Боюсь даже представить, куда еще сильнее можно взаимодействовать, если пол-узбекистана уже здесь Вероятно, переселят сразу всю Харезмскую область к себе.

Вы не поленитесь и посмотрите внимательно на карту России, где стоит Волгоградская область и что по бокам и внизу. Если бы я хотела отрезать кусок от нашей страны, место между ДНР и Казахстаном было бы в приоритете. Ведь их разделяет только Волгоградская область и кусок Ростовской. Там вообще не должно быть ни одного хачапури в такой сложный момент, или порвут нашу страну".

https://t.me/russkiegramoty/53003

И вдруг один из главбанкиров вдруг проснулся.

Глава ВТБ Андрей Костин (68 лет) в интервью (ознакомиться с самим интервью: https://www.kommersant.ru/doc/7344511):

"Призываю, в том числе публично, более аккуратно относиться к проблемам миграции. Мигранты нам нужны. Есть идея привлечения трудовых мигрантов из Индии или Вьетнама, например, но люди из стран бывшего СССР говорят по-русски, по ментальности нам близки, из единой страны когда-то вышли".

Это вот не лечится даже галоперидолом. Причём тут интересно, что сам г-н Костин по ментальности далёк даже от 99% населения собственной страны. Он из номенклатурной ЦКовской семьи, с конца 70-х годов по заграницам, где делал купи-продай-бизнес прямо в посольстве СССР.

И вот такой, давно утерявший всякую связь с "землёй" (точнее, никогда её и не имевший) госдед, безапелляционно заявляет про нашу общую ментальность с дикими узбекскими харыпами и таджикскими кишлачными муджахидами. Это как раз про таких было сказано (вот тут: https://t.me/russkiegramoty/52770):

"Советский человек - материалист до мозга костей, он не просто не понимает того, как идейные, нравственные, национальные, племенные и иные нерациональные установки личности влияют на её поведение, он отказывается это понимать, так как это противоречит базовой философской концепции, на которой было построено социалистическое общество - материализму.

Идея о том, что таджики могут захотеть преобразовать район Москвы в этническое гетто без материальной, заранее просчитанной причины, движимые иррациональными мотивами не может быть воспринята таким человеком и не может быть им услышана, она будет им отвергнута как нереальная даже после того, как её реализуют. Способа достучаться до нынешних госуправленцев не существует, особенно с поправкой на возраст 70+. Эффект усиливают "фантомные" ощущения по былому советскому единству - там же "наши люди", не могут же они... Переубедить никого ни в чём не получится, ибо возраст".

https://t.me/russkiegramoty/53014