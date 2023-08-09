Растяжка для евророссиян

Идеологами стратегии американского блицкрига и российской обороны являются евророссияне, верящие в неограниченные возможности США и западное право. Когда «любители попкорна» заметили сбой, политики вернулись к старинной забаве — назначаем крайнего, но у евророссиян нашлись статусные покровители.

Работающих на Вашингтон защитил Майкл Макфол, а на Москву — Алексей Кудрин. Идея Макфола — «сами дураки». Кудрина — заявить прогноз, на фоне которого любой сценарий — заслуга евророссиян. Победили — «оба два».

Однако по мере накопления проблем причастность евророссиян к «умышленному причинению ущерба в особо крупных размерах» попала в поле зрения следователей. Ответ подозреваемых предполагает признание вины или сообщение о невиновности. Признание вины — срок, а «ошибки» — как минимум отлучение от «кормушки» как в России, так и в США.

Макфол и Кудрин знают нравы следователей, посему «ушли в тину». Стратегию защиты обозначил мистер Чубайс из Глазго. В академическом журнале «Вопросы экономики» опубликована статья «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт».

Краткое содержание — «не ведал, что творил». Для человека, живущего на сбережения и не планирующего возвращаться, — идеальная отмазка, а для нуждающегося или возвращенца — «пурга, рассчитанная на неопытного следователя или амнистию».

Поток отзывов на статью в стиле «гуру признал ошибки» — заказ, преследующий введение в заблуждение следователя. Подтверждается отсутствием разоблачения — «возглавляя РАО ЕЭС, покончил с бартером и неплатежами».

При том, что покончили Кириенко и Геращенко, девальвировавшие рубль, и Маслюков, вернувший государство в экономику.

Были не ошибки, а стратегия деиндустриализации и перераспределения активов в пользу «благоприятных владельцев», вместо «красных директоров», начавших встраиваться в рынок в роли кандидатов в собственники предприятий.

Для нейтрализации «включил мясорубку». На входе — манипуляции с курсом рубля, нацеленные на понижение доходов производителей и экспортеров, ставки налогов и авансовые платежи, гарантирующие выявление уклонения при проверке любого «из чужих», отказ государства от заявленных финансовых обязательств.

На выходе — бартер и неплатежи. Первым оценил «мясорубку Чубайса» глава ЦБР Геращенко. Заказал Указ об увольнении с номером, обозначающим год поломки мясорубки, и хлопнул дверью. Указ N 1998 — 1994 год. Дефолт, сломавший «мясорубку Чубайса» — 1998 год.

Пока не заявлено, что «дело взято под личный контроль», ждать посадок рано. Однако заявление «не ведал, что творил», способствует переходу от идеологии секты к прагматизму в экономике и учету опыта Примакова-Маслюкова, новому толкованию понятий рублевых инвестиций и ценообразования, переходу от стимулирующего — отток капитала, сжатие ВВП, рост валютной себестоимости и рост бюджетного дефицита — к оптимальному курсу доллара.

https://rusvesna.su/news/1690545026