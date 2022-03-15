8 лет как Крым вернулся в Россию !

Как изменился Крым в составе России
Когда Крым находился в составе Украины его развитием практически никто не занимался.
Все деньги, которые зарабатывались за счет туристического сезона уходили на Украину, а обратно не возвращались.
Я думаю, именно поэтому наших соседей до сих пор не покидает идея вернуть полуостров обратно, ведь они в виде нас потеряли огромные суммы денег. В данном случае, мы как люди-крымчане, их не интересуем.
Уже 8 лет Крым находится в составе России и в этой статье я хочу вам показать, какие изменения произошли на полуострове.
Для сравнения будут фотографии ДО и ПОСЛЕ и вы увидите какую красоту нам построили в кратчайшие сроки.
К слову, за многие годы, пока мы считались территорией Украины, они тоже могли что-то построить, но почему-то этого не делали.
Аэропорт
Вот так выглядел аэропорт Симферополь, когда Крым был в составе Украины. Фото взято с сайта ivik.ua для иллюстрации статьи.
Главные "ворота Крыма" выглядели как старый вокзал в каком-то провинциальном городе.
Здание было маленькое и уместить в нем всех туристов, которые прилетали на полуостров было сложно. О комфорте внутри здания речи тоже быть не могло.
Когда Крым стал частью России, то первым делом нам решили построить новый аэропорт.
А теперь "ворота Крыма" выглядят вот так. Аэропорт завораживает своей красотой. Фото взято с сайта r1pro.ru для иллюстрации статьи.
В короткие сроки был разработан макет и началась стройка. Мы, крымчане, по началу были скептически к этому настроены и совершенно не ожидали, что в итоге получится такая красота!
Огромный комплекс аэровокзала радует своих посетителей необычным дизайном, комфортом, ценами и своим гостеприимством.
Трасса "Таврида"
Когда Крым был в составе Украины, наши дороги не могли уместить всех желающих отдохнуть у нас. Фото взято с сайта news.ati.su для иллюстрации статьи.
При Украине, в Крыму, строительством дорог никто не занимался.
Максимум на что могли рассчитывать туристы, которые проделали путь длиной в тысячи километров, что их ждет отдых на пляже, а это значит, что можно потерпеть и пробки и разбитые дороги.
Когда мы стали частью Российской Федерации, то власти сразу дали распоряжение заняться строительством скоростной трассы "Таврида".
Теперь у нас в Крыму есть потрясающая трасса Таврида, которая соединяет главные курортные города. Фото взято с сайта crimea-news.com для иллюстрации статьи.
Транспортная развязка должна была соединять главные курортные города и позволить туристам быстро и с комфортом добираться до пункта назначения.
Уже сегодня по трассе "Таврида" можно добраться из столицы Крыма Симферополя в город Севастополь всего за 30 минут! При Украине на этот отрезок пути уходило 1,5 часа.
Крымский мост
При Украине, чтобы добраться из Крыма в Россию по морю, нужно было часами ждать паромную переправу. Фото взято с сайта yugtimes.com для иллюстрации статьи.
Когда Крым находился в составе Украины, то единственной возможностью добраться по морю в Россию была керченская переправа.
Поездка на пароме от одного берега к другому отнимала очень много времени и нервов. Особенно летом, туристам приходилось по 5-6 часов сидеть на солнце в ожидании своей очереди.
Когда Крым стал субъектом РФ, то сразу было принято решение построить мост от материковой части до полуострова. Сначала был открыт участок для автомобилей и чуть позже для поездов.
Теперь добраться из Крыма в Россию можно по нашему крымскому мосту. Фото взято с сайта rosavtodor.ru для иллюстрации этой статьи.
Теперь не нужно тратить свое время в ожидании парома и можно проехать по крымскому мосту с ветерком, наслаждаясь его величием и красотой. Крымский мост — это главная наша гордость.
За 8 лет которые Крым находится в составе России он развивается очень стремительно. Если учесть в каком состоянии и разрухе он находился раньше, то можно сказать, что сейчас у нас — сплошная стройка.
У нас ремонтируют дороги, делают капитальный ремонт домов и придомовых территорий, строят новые современные детские площадки и торговые комплексы.
Приводят в порядок парки и скверы, облагораживают аллеи и возводят исторические памятники. Постепенно наводится порядок и Крым, по истине, становится похож на жемчужину.
https://zen.yandex.ru/media/lifehack_ot_blonde/kak-izmenilsia-krym-za-6-let-v-sostave-rossii--pokazyvaiu-chto-bylo-i-chto-stalo-5f78921c61e6d41ef51c5625
До и после 2014
Однако те, кто сейчас побывает в Крыму не могут не заметить как похорошел полуостров с 2014 года. Согласны?
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https://masterok.livejournal.com/7229707.html
Предыдущие материалы:
16 марта 2014 года - референдум о присоединении Крыма
«Гибридные» бойцы крымской весны
Третья годовщина возврата Крыма домой !
К годовщине "Крымнаш"!
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Крым русский !
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