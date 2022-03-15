8 лет как Крым вернулся в Россию !

Как изменился Крым в составе России

Когда Крым находился в составе Украины его развитием практически никто не занимался.

Все деньги, которые зарабатывались за счет туристического сезона уходили на Украину, а обратно не возвращались.

Я думаю, именно поэтому наших соседей до сих пор не покидает идея вернуть полуостров обратно, ведь они в виде нас потеряли огромные суммы денег. В данном случае, мы как люди-крымчане, их не интересуем.

Уже 8 лет Крым находится в составе России и в этой статье я хочу вам показать, какие изменения произошли на полуострове.

Для сравнения будут фотографии ДО и ПОСЛЕ и вы увидите какую красоту нам построили в кратчайшие сроки.

К слову, за многие годы, пока мы считались территорией Украины, они тоже могли что-то построить, но почему-то этого не делали.

Аэропорт

Вот так выглядел аэропорт Симферополь, когда Крым был в составе Украины. Фото взято с сайта ivik.ua для иллюстрации статьи.

Главные "ворота Крыма" выглядели как старый вокзал в каком-то провинциальном городе.

Здание было маленькое и уместить в нем всех туристов, которые прилетали на полуостров было сложно. О комфорте внутри здания речи тоже быть не могло.

Когда Крым стал частью России, то первым делом нам решили построить новый аэропорт.

А теперь "ворота Крыма" выглядят вот так. Аэропорт завораживает своей красотой. Фото взято с сайта r1pro.ru для иллюстрации статьи.

В короткие сроки был разработан макет и началась стройка. Мы, крымчане, по началу были скептически к этому настроены и совершенно не ожидали, что в итоге получится такая красота!

Огромный комплекс аэровокзала радует своих посетителей необычным дизайном, комфортом, ценами и своим гостеприимством.

Трасса "Таврида"

Когда Крым был в составе Украины, наши дороги не могли уместить всех желающих отдохнуть у нас. Фото взято с сайта news.ati.su для иллюстрации статьи.

При Украине, в Крыму, строительством дорог никто не занимался.

Максимум на что могли рассчитывать туристы, которые проделали путь длиной в тысячи километров, что их ждет отдых на пляже, а это значит, что можно потерпеть и пробки и разбитые дороги.

Когда мы стали частью Российской Федерации, то власти сразу дали распоряжение заняться строительством скоростной трассы "Таврида".

Теперь у нас в Крыму есть потрясающая трасса Таврида, которая соединяет главные курортные города. Фото взято с сайта crimea-news.com для иллюстрации статьи.

Транспортная развязка должна была соединять главные курортные города и позволить туристам быстро и с комфортом добираться до пункта назначения.

Уже сегодня по трассе "Таврида" можно добраться из столицы Крыма Симферополя в город Севастополь всего за 30 минут! При Украине на этот отрезок пути уходило 1,5 часа.

Крымский мост



При Украине, чтобы добраться из Крыма в Россию по морю, нужно было часами ждать паромную переправу. Фото взято с сайта yugtimes.com для иллюстрации статьи.

Когда Крым находился в составе Украины, то единственной возможностью добраться по морю в Россию была керченская переправа.

Поездка на пароме от одного берега к другому отнимала очень много времени и нервов. Особенно летом, туристам приходилось по 5-6 часов сидеть на солнце в ожидании своей очереди.

Когда Крым стал субъектом РФ, то сразу было принято решение построить мост от материковой части до полуострова. Сначала был открыт участок для автомобилей и чуть позже для поездов.

Теперь добраться из Крыма в Россию можно по нашему крымскому мосту. Фото взято с сайта rosavtodor.ru для иллюстрации этой статьи.

Теперь не нужно тратить свое время в ожидании парома и можно проехать по крымскому мосту с ветерком, наслаждаясь его величием и красотой. Крымский мост — это главная наша гордость.

За 8 лет которые Крым находится в составе России он развивается очень стремительно. Если учесть в каком состоянии и разрухе он находился раньше, то можно сказать, что сейчас у нас — сплошная стройка.

У нас ремонтируют дороги, делают капитальный ремонт домов и придомовых территорий, строят новые современные детские площадки и торговые комплексы.

Приводят в порядок парки и скверы, облагораживают аллеи и возводят исторические памятники. Постепенно наводится порядок и Крым, по истине, становится похож на жемчужину.

https://zen.yandex.ru/media/lifehack_ot_blonde/kak-izmenilsia-krym-za-6-let-v-sostave-rossii--pokazyvaiu-chto-bylo-i-chto-stalo-5f78921c61e6d41ef51c5625

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